Мы писали о предсказуемости «Спартака» Абаскаля. Время признать: команда стала вариативнее

Большой разбор главных решений испанца.

В середине сентября на Sports.ru вышел текст с главными вопросами к тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю. Самый важный из них – почему команда не показывала гибкость, которую обещал испанец?

Возвращаться к этой цитате Абаскаля уже надоело, но отсылки неизбежны до нового большого интервью тренера. А пока необходимо отметить решения Абаскаля, которые уже меняют «Спартак». После текста о предсказуемости москвичи провели три матча («Локомотив», «Зенит» в Кубке России, «Пари НН») – и во всех были интересные детали.

Но сначала вернемся к старту сезона и рассмотрим два матча, в которых нетипичные идеи Абаскаля сработали.

Против «Оренбурга» «Спартак» подготовил угловой, который привел к голу Мартинса. Помощник Абаскаля нашел проблему соперника на дальней штанге во время товарищеских матчей на сборах

В третьем туре «Спартак» разгромил «Оренбург» (4:1) – все началось с гола Кристофера Мартинса после углового на 2-й минуте. «Использовали стандарт, который готовили вчера. Отдаю должное моему помощнику Карлосу за его подготовку», – сказал Абаскаль на послематчевой пресс-конференции.

Первая реакция на слова Абаскаля – удивление, ведь в голевом эпизоде серьезно ошибся вратарь «Оренбурга» Евгений Гошев, который неудачно сыграл на выходе. На уточняющий вопрос Гильермо ответил: «На дальней штанге у «Оренбурга» есть проблемная зона. На последней тренировке мы отрабатывали розыгрыш с выходом игрока из глубины на дальнюю штангу. Да, вратарь может ошибиться, но в штрафной такое скопление игроков, что ему тяжело забрать мяч. Это была наша конкретная наработка».

Скорее всего, Абаскаль опирался на товарищеские матчи «Оренбурга» на летних сборах в Турции. В РПЛ до «Спартака» у «Оренбурга» не было трудностей на дальней штанге – «Крылья Советов» коротко разыгрывали два угловых из трех, а две подачи «Урала» на дальнюю снял Гошев. На сборах в Турции «Оренбург» допустил два удара с дальней в матче с «Салимбаром», а против «Газиантепа» проигрывал на ней позицию (это не привело к ударам).

При первом угловом «Спартака» в матче с «Оренбургом» на линии штрафной располагались два красно-белых – Мачей Рыбус и Мартинс. В штрафной пятеро футболистов «Оренбурга» играли персонально, двое – зонно. Александр Эктов находился около линии штрафной и не понимал, кого ему взять – Рыбуса или Мартинса. Мартинс стартовал к дальней штанге – и там воспользовался ошибкой Гошева.

В остальных четырех угловых у штрафной располагался только Мартинс (Рыбус находился в глубине) – и Эктов играл персонально по Кристоферу.

Абаскаль отдал мяч «Сочи» и разгромил соперника на контратаках

В пятом туре «Спартак» разгромил «Сочи» (3:0), забив три гола во втором тайме. После матча Абаскаль подробно рассказал о плане москвичей: «Мы дали им мяч в первом тайме, чтобы они почувствовали инициативу. Так у нас появлялись бы свободные зоны. Какие-то ошибки были, но в целом мы действовали концентрированно. Постепенно забрали инициативу, но важнее правильно читать игру и ее моменты. Это и позволило нам так уверенно победить.

Победа никогда не бывает тренерской. Со мной работает порядка 30 человек, это победа всего коллектива. В футболе бывают моменты, когда нужно отдать инициативу. «Сочи» силен в обороне в низком блоке. Чем больше бы мы владели мячом, тем больше контратак мы бы получали на свои ворота. Мы намеренно отдали инициативу и проводили контратаки».

«Спартак» выиграл по владению два 15-минутных отрезка – стартовый и финальный. В остальное время команда Абаскаля не сопротивлялась контролю «Сочи», прессингуя менее интенсивно, чем обычно.

Во втором тайме «Спартак» пользовался потерями «Сочи» в довольно простых ситуациях (дриблинг в неподходящей ситуации, неточная передача на несколько метров), и структурной неготовностью соперника к ним. Латерали Артем Макарчук и Никита Бурмистров постоянно располагались у штрафной «Спартака», а левый центральный защитник Сергей Терехов занимал очень широкую позицию.

«Сочи» оставлял сзади двух игроков (центральные защитники Ванья Дркушич и Артем Мещанинов), а у «Спартака» впереди оказывался не только Соболев, но и Промес – при этом Квинси занимал свободное пространство в левом полуфланге.

Второй и третий голы «Спартак» забил именно в быстрых отрывах, которые начинались после неточных передач «Сочи» к финальной трети поля. Старт второй голевой атаки – вообще классика второго тайма.

Спорное влияние: гибридная роль Мозеса в Краснодаре, выдвижение Литвинова в опорную зону против «Факела»

Во втором туре «Спартак» разгромил на выезде «Краснодар» (4:1). В первом тайме Абаскаль использовал гибридную схему: при позиционной атаке Виктор Мозес занимал место десятки в 4-4-2 ромб, а при обороне перемещался на правый фланг – так «Спартак» перестраивался на классические 4-4-2.

Безусловно, «Спартак» подготовил интересную систему, но до 35-й минуты у него не было игрового преимущества. На 35-й Зобнин забил после углового, а на 37-й удалился опорник «Краснодара» Александр Черников.

В равных составах «Спартак» не всегда качественно перестраивался при переходах из атаки в оборону. Чаще всего этим пользовался Эдуард Сперцян – открывался в левом полуфланге и получал передачи, которые проходили между Мартинсом (правый центральный полузащитник при обороне) и Мозесом (правый полузащитник).

На этом отрезке «Краснодар» гораздо больше владел мячом, подходил к финальной трети, но почти не создавал опасности. Как и «Спартак».

«Тяжелый матч. «Краснодар» играл хорошо. Мы оборонялись ниже, чем обычно и чем нам хотелось», – сказал Абаскаль. Довольно низкая оборона касалась не только отрезка в равных составах, но и второго тайма, когда «Краснодар» прижал «Спартак» при 0:3, а Мозес уже не опускался на правый край, а всегда располагался под Александром Соболевым и Квинси Промесом.

Еще одно спорное решение Абаскаля по степени влияния на результат – перевод Руслана Литвинова в опорную зону во втором тайме с «Факелом» (4:1). До перерыва Литвинов составлял пару центральных защитников с Георгием Джикией, а в опорной зоне играл Наиль Умяров. С начала второго тайма Литвинов выдвинулся в полузащиту, а его место занял Никита Чернов, который заменил Умярова.

В первом тайме «Спартак» уступил 0:1, во втором вынес «Факел» 4:0. После перерыва Литвинов стал лучшим по продвижениям мяча за счет передач (забегами его чаще тащил Роман Зобнин). Разве при таких вводных могут быть сомнения во влиянии Абаскаля на игру?

Могут. «Спартак» быстро забил два – уже к 57-й минуте вел 2:1. Третий и четвертый голы пришли аж после 94-й минуты. Почти 40 минут «Факел» был инициативнее и острее: 53,5% владения, 7-1 по ударам, 16-5 по передачам в штрафную.

В интервью Sports.ru бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко тоже говорил о неоднозначности второго тайма: «Не сказал бы, что во втором тайме «Спартак» нас полностью переиграл. Да, они понимали, что им нужно забивать – думаю, в том числе поэтому и перевели Руслана Литвинова в опорную зону. Так «Спартак» мог оставлять трех игроков сзади, к тому же Литвинов может начинать атаки качественной передачей. Мы дважды плохо перестроились и пропустили голы после ударов с радиуса штрафной.

Но при 1:1 мы не прижимались к своим воротам, при 1:2 оказывали давление на их штрафную, были хороши на подборах. Заменили защитника Суслова на полузащитника Мастерного, чувствуя, что мы рядом с голом».

Я привел примеры классных решений Абаскаля. Почему тогда в середине сентября заговорил об отсутствии гибкости у «Спартака»?

С ролью Мозеса против «Краснодара» и выдвижением Литвинова в опорную зону с «Факелом» разобрались – точно не ключевые тренерские решения с точки зрения результата. Рыбус и Мартинс против «Оренбурга» – стандарт, отдельная история.

В первых девяти турах «Спартак» показал гибкость только в матче с «Сочи». В остальном команда Абаскаля была очень предсказуемой – от расстановки до ролей игроков и акценте на левый фланг при позиционных атаках.

Вероятно, главная претензия к Абаскалю в этой части сезона – отсутствие подстройки под левый фланг «Зенита» в матче РПЛ. Sports.ru уже неоднократно (раз, два) рассказывал, как Дуглас Сантос и Андрей Мостовой издевались над Даниилом Денисовым – не будем повторяться.

Кажется, лучшую характеристику «Спартака» на отрезке с середины июля по середину октября тоже дал Олег Василенко: «Спартак» играет в очень понятный футбол, мне кажется, им нужно будет добавлять в вариативности. Они действуют по шаблону во всех фазах игры, но это сложные и интересные шаблоны».

К шаблонам мы еще вернемся, а пока констатация факта – «Спартак» становится вариативнее.

Старт перемен: Абаскаль провоцировал «Локо», выпустив Николсона в старте

В матче с «Локомотивом» (1:0) Абаскаль оставил в запасе Михаила Игнатова и впервые одновременно выпустил в старте Соболева и Шамара Николсона. Казалось, «Спартак» сохранит структуру (Промес отойдет на позицию десятки, а Соболев и Николсон сыграют в паре), но команда пошла по другому пути.

«Сегодня использовали 4-3-3, чтобы уводить «Локомотив», чтобы у Николсона было пространство», – сказал Абаскаль после матча. Николсон быстрее Соболева (он номинально стартовал справа) – логичный план под «Локомотив», который встречает высоко (то есть можно даже не провоцировать его на прессинг – пойдут в давление сами).

В первом тайме Николсон нанес пять ударов – два из них в быстрых отрывах, когда Шамар убегал от центральных защитников «Локомотива».

В первом тайме «Спартак» не заметил «Локомотив» (13-2 по ударам), но забил всего один – Соболев с позиции правого нападающего легко переиграл Наира Тикнизяна. «Кажется, он впервые отличился на позиции вингера», – отмечал Абаскаль.

Послематчевые слова игроков «Спартака» сильно удивили. «Мы играли так же, ромбом. При атаке Промес чуть смещался налево, в два нападающих играли. Миша Игнатов примерно так же играет. Понятно, у него другие качества, но позиционно плюс-минус так же играет. Промес опускался, потому что изначально должен был играть десятку», – сказал Наиль Умяров.

«Все так же. Играл чуть-чуть правее, ничего нового. При Тедеско я играл чуть левее, сейчас Абаскаль говорит, чтобы я играл чуть правее, но не могу сказать, что я – фланговый нападающий», – отметил Соболев. Кажется, слова Умярова и Соболева можно объяснить двумя причинами:

1. нежелание делиться деталями нестандартного плана с медиа,

2. непонимание этого плана.

Возможно, дело вообще в другом – в сохранении шаблонов ромба при позиционной атаке. Когда «Спартак» играет 4-4-2 ромб с Промесом и Соболевым в атаке, Александр занимает позицию ближе к правому краю, Квинси – к левому.

Тепловая карта предоставлена телеграм-каналом редактора Sports.ru Павла Тихонова «Соккер-радар».

Еще один момент – опускания Промеса в опорную зону при начале позиционных атак. При них левый центральный полузащитник Зобнин занимает высокую позицию слева (по сути, место Промеса), левый защитник Хлусевич тоже располагается выше, чем обычно. Этот алгоритм работает и при 4-4-2 ромб, и при 4-3-3.

Даже при изменении схемы и новой роли Соболева (также можно говорить о снижении значения Умярова при начале атак – он образовывал тройку с центральными защитниками, а не располагался над ними и принимал мяч лицом к своим воротам или вполоборота) Абаскаль сохранил механизмы, которые «Спартак» наигрывал с начала сезона.

Новый план под «Зенит»: тройка защитников и неожиданные края для Хлусевича и Классена

В середине сентября «Спартак» впервые при Абаскале с первых минут сыграл с тремя центральными защитниками – против «Факела» (3:0) в Кубке России. Тогда тройку составили Павел Маслов, Миха Мевля и Георгий Джикия.

В кубковой игре с «Зенитом» «Спартак» снова вышел с тремя центральными – Мевлю заменил Литвинов. Было и еще одно изменение: против «Факела» «Спартак» сыграл 3-4-1-2 (Игнатов – десятка), а против «Зенита» – 3-5-2 при обороне (Игнатов располагался на одной линии с Умяровым и Зобниным). Это точно более оборонительный вариант в сравнении с матчами против «Факела» в Кубке и против «Зенита» в РПЛ.

Казалось, Абаскаль подготовил для обороны еще одно решение: левша Леон Классен закрывал весь правый край, а правша Даниил Хлусевич – левый. Такую расстановку «Спартак» уже показывал в конце матча с «Ростовом» (2:4) – очевидно, под навесы, потому что одновременно с Классеном вышел Павел Мелешин (плюс на поле оставался Соболев).

Против «Зенита» навесы не выглядели главной причиной выбора флангов для Хлусевича и Классена, но все равно оказались ей. «При игре в три центральных защитника Хлусевич и Классен могли быть вингерами и подниматься высоко. Так нам было проще выходить из обороны и преодолевать прессинг соперника. Вы видели, как Классен смещался в центр и подавал в штрафную с левой ноги. Мы работали над этим», – объяснил Абаскаль.

При игре в четыре защитника фланги «Спартака» (как правило, Даниил Денисов и Хлусевич) обычно располагаются примерно на одной горизонтальной линии. При начале позиционной атаки они поднимаются в середину своей половины. Против «Зенита» Хлусевич и Классен редко оказывались на одной линии. Чаще всего один из них поднимался к центральной линии (а то и на чужую половину), образовывая атакующую четверку вместе с Игнатовым, Промесом и Соболевым.

В части выхода из обороны с Абаскалем можно согласиться, но тезис про подачи совсем непонятен. С игры с «Зенитом» Хлусевич сделал четыре передачи в штрафную, Классен – две. Четыре передачи Хлусевича: две проникающие передачи низом (одна из них – после перехвата в центре поля, а не на краю), один прокат с фланга в середину на Промеса и один навес. Две передачи Классена: прокат в середину после перехвата у центральной линии (но тут хотя бы на фланге) и навес.

Два навеса на двоих – разве этого достаточно? Еще и учитывая ситуации, в которых подавали Хлусевич и Классен – без сопротивления игроков «Зенита», навешивать можно было с любой ноги.

Реакция на неострый первый тайм с «Пари НН»: смещение Промеса к середине

Изменение роли Промеса после перерыва в матче с «Пари НН» мы разбирали в отдельном тексте. Тезисно: в первом тайме Промес слишком часто оказывался на левом фланге и в глубине, поэтому был не опасен (один удар из-за штрафной и ни одной передачи под удар с игры), а после перерыва часто образовывал с Николсоном пару нападающих.

На пресс-конференции Абаскаль подробно рассказал об атакующей игре «Спартака»: «Мы создавали достаточно давления на штрафную соперника, но нам не хватало игроков в центре штрафной. На флангах действия удавались хорошо, но атаки нужно разыгрывать быстро, и порой скорости не хватало.

В перерыве я попросил ребят придерживаться изначального плана на игру. При этом немного изменили позицию Квинси, сместив его ближе к центру штрафной площади. Главное было – не торопиться. Призывал команду сохранять спокойствие, ведь гол должен был обязательно прийти. Мы ждали свободное пространство в обороне соперника, и оно возникло».

Тут спорить не с чем – оценка Абаскаля кажется достаточно объективной.

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«Спартак» и ЦСКА – явные лидеры в борьбе за второе-третье место.

ЦСКА кажется более сбалансированной командой, особенно в обороне (меньше с игры допускает лишь «Зенит», «Спартак» – пятый), но по количеству ярких игроков, пожалуй, уступает «Спартаку». Литвинов, Зобнин, Промес и Соболев блестяще провели треть сезона – вместе с шаблонами Абаскаля это привело к более-менее стабильным результатам.

«Спартак» очень здраво отреагировал на три поражения в четырех турах на стыке августа и сентября. Эволюция пошла гораздо быстрее – теперь каждый матч интересен деталями.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Владимир Астапкович; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; кадры трансляции «Матч ТВ»