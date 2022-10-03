Как Абаскаль поменял атаку «Спартака» с «Пари НН», не меняя никого в тройке впереди

Наблюдение Дорского.

Недооцененное (а, возможно, вообще практически незамеченное) решение Абаскаля в матче с «Нижним» – корректировка позиций атакующей тройки при позиционной атаке.

В первом тайме Зиньковский, Николсон и Промес чаще всего действовали как классическая атакующая тройка в 4-3-3.

Зиньковский и Промес располагались достаточно широко, создавая большие расстояния между трио. Промес еще и традиционно часто уходил в глубину для участия в предварительных стадиях розыгрыша.

Так Промес часто встречался с мячом (по числу действий с ним до перерыва уступал лишь защитникам «Спартака», опережая Умярова, Зобнина и тем более Пруцева), но редко оказывался в опасных зонах.

В первом тайме Промес нанес всего 1 удар (и то – из штрафной) и не отдал ни одной передачи под удар с игры (2 – со стандартов).

После перерыва Промес, Николсон и Зиньковский уже располагались ближе друг к другу – особенно Промес и Николсон. Это достигалось несколькими способами:

1) в начале позиционной атаки Зиньковский смещался с края на место десятки, открывая край для Денисова, а Промес и Николсон образовывали пару нападающих;

2) уходы Промеса в середину и создание пары нападающих с Николсоном без смещений Зиньковского в центр (именно так было перед первым голом);

3) опускания Промеса в центре и полуфлангов для розыгрыша при Зиньковском в роли классического правого нападающего.

Действия Промеса с мячом в первом тайме и во втором

Конечно, есть большой соблазн связать первый гол «Спартака» только с корректировками Абаскаля, но, вероятно, это будет преувеличением.

Естественно, Промес мог оказаться в центре штрафной, когда «Спартак» атаковал через правый фланг, при любой системе.

Это могло быть связано и с поиском Квинси опасных зон, и с относительной свободой, которую ему дает Абаскаль (такой больше нет ни у кого в «Спартаке»).

Скорее решение Абаскаля (плюс, конечно, выход Литвинова) позволило «Спартаку» и лично Промесу острее провести второй тайм.

То, что его влияние можно проследить в голевой атаке – больше приятное стечение обстоятельств.

Фото: spartak.com; vk.com/fcnn_ru