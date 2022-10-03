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Как Абаскаль поменял атаку «Спартака» с «Пари НН», не меняя никого в тройке впереди

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Наблюдение Дорского.

Недооцененное (а, возможно, вообще практически незамеченное) решение Абаскаля в матче с «Нижним» – корректировка позиций атакующей тройки при позиционной атаке.

В первом тайме Зиньковский, Николсон и Промес чаще всего действовали как классическая атакующая тройка в 4-3-3.

Зиньковский и Промес располагались достаточно широко, создавая большие расстояния между трио. Промес еще и традиционно часто уходил в глубину для участия в предварительных стадиях розыгрыша.

Так Промес часто встречался с мячом (по числу действий с ним до перерыва уступал лишь защитникам «Спартака», опережая Умярова, Зобнина и тем более Пруцева), но редко оказывался в опасных зонах. 

В первом тайме Промес нанес всего 1 удар (и то – из штрафной) и не отдал ни одной передачи под удар с игры (2 – со стандартов).

После перерыва Промес, Николсон и Зиньковский уже располагались ближе друг к другу – особенно Промес и Николсон. Это достигалось несколькими способами: 

1) в начале позиционной атаки Зиньковский смещался с края на место десятки, открывая край для Денисова, а Промес и Николсон образовывали пару нападающих;

2) уходы Промеса в середину и создание пары нападающих с Николсоном без смещений Зиньковского в центр (именно так было перед первым голом);

3) опускания Промеса в центре и полуфлангов для розыгрыша при Зиньковском в роли классического правого нападающего.

Действия Промеса с мячом в первом тайме и во втором

Конечно, есть большой соблазн связать первый гол «Спартака» только с корректировками Абаскаля, но, вероятно, это будет преувеличением. 

Естественно, Промес мог оказаться в центре штрафной, когда «Спартак» атаковал через правый фланг, при любой системе. 

Это могло быть связано и с поиском Квинси опасных зон, и с относительной свободой, которую ему дает Абаскаль (такой больше нет ни у кого в «Спартаке»). 

Скорее решение Абаскаля (плюс, конечно, выход Литвинова) позволило «Спартаку» и лично Промесу острее провести второй тайм. 

То, что его влияние можно проследить в голевой атаке – больше приятное стечение обстоятельств.

Пари НН – Спартак 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
2 октября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 37 Майга, 1:1 – 66 Николсон, 1:2 – 75, пенальти Промес.
Пари ННГойло, Масоэро, Гоцук, Агапов, Стоцкий, Майга, Михайлов, Набиуллин (Кротов, 90), Рыбчинский (Юлдошев, 61), Милсон, Сулейманов (Янсане, 66).
СпартакСелихов, Денисов (Классен, 67), Мевля, Джикия, Хлусевич, Пруцев, Умяров (Литвинов, 46), Зобнин, Зиньковский (Маслов, 80), Николсон (Мелешин, 90), Промес.
Предупреждения:
Масоэро (23), Денисов (34), Юлдошев (78), Янсане (88), Джикия (90), Мелешин (90).

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Фото: spartak.com; vk.com/fcnn_ru

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