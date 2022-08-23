Рейтинг тренеров «Спартака» при Федуне: худший – Якин, второй – Карпин, лучшего знаете сами

Знаете же?
Леонид Федун продал «Спартак». Мы уже зафиксировали его эпоху, привели главные цифры 18-летней эпохи, вспомнили легендарные цитаты Федуна и лучшие трансферы клуба при нем, а также рассказали, как построили «Открытие Арену».
Теперь время рейтинга главных тренеров. Важная оговорка: мы не учитывали исполняющих обязанности, а также Дмитрия Гунько и Гильермо Абаскаля из-за слишком короткой дистанции (девять и семь матчей).
Рауль Рианчо – вне рейтинга из-за взлета куда-то на уровень солнца.
Фиксируем эпоху Федуна! Считаем очки, деньги на трансферы и оцениваем место в истории
«Спартак» Федуна в цифрах: сколько потратил, сколько тренеров сменил и что вообще выиграл?
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