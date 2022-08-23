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Рейтинг тренеров «Спартака» при Федуне: худший – Якин, второй – Карпин, лучшего знаете сами

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Знаете же? 

Леонид Федун продал «Спартак». Мы уже зафиксировали его эпоху, привели главные цифры 18-летней эпохи, вспомнили легендарные цитаты Федуна и лучшие трансферы клуба при нем, а также рассказали, как построили «Открытие Арену». 

Теперь время рейтинга главных тренеров. Важная оговорка: мы не учитывали исполняющих обязанности, а также Дмитрия Гунько и Гильермо Абаскаля из-за слишком короткой дистанции (девять и семь матчей).

Рауль Рианчо – вне рейтинга из-за взлета куда-то на уровень солнца. 

Cбитый летчик Карпин, «Вы кого притащили?», «Дзюба удавит родных за копейку». Незабываемые цитаты Федуна в «Спартаке»

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