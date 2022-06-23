Зиньковский в «Спартаке» – не такой уж и логичный трансфер. Разбираем причины

Совместим ли с Промесом?

Летом «Спартак» полностью обновляет левый фланг. Сначала двухлетний контракт с клубом заключил Мачей Рыбус, а теперь москвичи объявили о трансфере Антона Зиньковского из «Крыльев Советов».

Это уже третье подписание «Спартака» из Самары за полгода – зимой в Москву переехали Никита Чернов и Данил Пруцев. Несмотря на то, что в первой части прошлого сезона Пруцев был главным по продвижению мяча из игроков не топ-клубов, Зиньковский переходит в «Спартак» совсем в другом статусе.

Антон – лучший ассистент РПЛ-2021/22.

Зиньковский провел в РПЛ два с половиной сезона, а в позапрошлом чемпионате был вторым ассистентом ФНЛ. Более того, даже при пропущенном годе в РПЛ Зиньковский – третий в лиге по голевым передачам за последние три сезона. У новичка «Спартака» 17 голевых передач за этот отрезок, у Зелимхана Бакаева – 20, у Артема Дзюбы – 23.

На первый взгляд, переход Зиньковского в «Спартак» – почти идеальный трансфер. 26-летний Антон, который был заметен и до прошлого сезона, а теперь и вовсе превратился в одного из самых ярких игроков лиги, впервые получает шанс в топ-клубе.

Но на самом деле сомнений достаточно.

Во что будет играть «Спартак»?

Первое сомнение больше связано не с Зиньковским, а со «Спартаком».

В России почти нет клубов, которые после ухода успешного тренера подбирали бы нового, опираясь на выработанный стиль (раньше под это можно было притянуть «Краснодар», сейчас, возможно, таким станет «Динамо»). «Спартак» как один из самых статусных и богатых клубов мог бы задавать тренд, но превратился в едва ли не чемпиона по хаосу.

«Спартак» блестяще провел осень 2017-го при Массимо Каррере, разрывая РПЛ за счет отборов и перехватов в средней части поля и резких выпадов четверкой Промес – Зе Луиш – Луис Адриано – Мельгарехо. Глобально эта линия не продолжилась и при Каррере, а после него (упускаем, что при Рауле Рианчо солнце так и взошло) пришел Олег Кононов, декларирующий позиционный футбол. При этом Кононов действительно ставил его в «Краснодаре», но в «Арсенале» гораздо больше создавал на контратаках.

Затем пришел Доменико Тедеско. Позиционная атака не была сильной стороной его команд и в Германии, а сам Доменико публично говорил, что его футбол – игра на переходах. В «Спартаке» Тедеско блестяще справился со стрессовыми условиями, но точно не построил команду, доминирующую за счет контроля мяча.

Руй Витория приходил как раз для контроля. Паоло Ваноли – точно не для него, а скорее для продолжения ключевых идей Тедеско. Ну и еще одна деталь: даже при назначении тренера, который хочет много позиционно атаковать, у «Спартака» не было игроков под такой стиль.

В 2022-м за спортивный блок в «Спартаке» отвечает Лука Каттани, но за полгода мы ни разу не слышали детального рассказа об игровой философии. Например, в апреле в «Коммент.Шоу» на вопрос о стиле Каттани ответил: «К этому нужно подходить очень аккуратно, потому что стенки и забегания – очень сложный стиль, подходит не для всех ситуаций. В прошлом и, может быть, в какой-то степени сегодня «Спартак» теряет очки без достаточной борьбы на поле. Я не хочу сказать, что игроки не полностью отдаются, но иногда не могут преодолеть сложности, в том числе с точки зрения физики. Мне хотелось бы, чтобы у них появился этот дух».

После назначения Гильермо Абаскаля Каттани тоже не давал деталей: «Я хотел бы видеть Клоппа, но он не будет работать в «Спартаке». Я сразу отмел тренеров, которые не играют в интенсивный футбол. Медленный футбол – не для «Спартака».

К интенсивности мы еще вернемся, а пока – слова Абаскаля: «Барселона» многое дала мне лично, взрастила меня и как игрока, и как человека. Философия «Барселоны» – это доминирующий футбол. Нужно доминировать на поле и не позволять доминировать сопернику. Это философия клуба.

У меня она немножко отличается, тем не менее главная идея все равно проходит: доминировать на поле, владеть мячом больше соперника и побеждать таким образом.

Схема будет гибкая. Конечно, мы в ближайшее время будем работать и не показывать, как мы будем играть. Единственное, что я могу сказать: это будет интенсивный, агрессивный футбол, мы будем навязывать свою игру сопернику».

У Абаскаля небольшой и сомнительный опыт в качестве главного тренера, но очевидно, что он не продолжит идеи Ваноли. Скорее всего, «Спартак» перейдет (хотя бы попытка) на четырех защитников и будет дольше разыгрывать мяч.

Никакой преемственности не видно – и это смущает не меньше опыта Абаскаля. К лету 2022-го у «Спартака» так и не появилось состава под владение (в этом смысле выделяются лишь Маслов, Умяров и Пруцев) и, например, вообще нет правого защитника для четверки.

В «Крыльях Советов» Зиньковский был важной частью интересной позиционной структуры. Например, при начале атак левый защитник Юрий Горшков иногда уходил в середину, а Зиньковский отвечал за ширину. При этом все равно правильнее говорить о «Крыльях» как о качественной контратакующей команде – по количеству ударов и голов после них Самара была второй. При Осинькине «Крылья» иногда играли за счет пространства даже в ФНЛ.

Безусловно, в последние два сезона Зиньковский прибавил в решениях после обыгрышей (например, стало больше проходов под левую ногу) и сократил количество слепых кроссов, но при вероятных попытках Абаскаля поставить контроль в «Спартаке» Антону придется чаще участвовать к комбинационной игре.

Адаптация Зиньковского к новым условиям, скорее всего, наложится на общие проблемы «Спартака» из-за качеств большинства игроков обоймы.

Один из первых вопросов к Абаскалю – как совместить Зиньковского и Промеса

К середине июня невозможно предсказать, какую структуру Абаскаль выберет базовой для «Спартака» в первой части сезона. Но даже сейчас понятно, что испанцу придется совместить Зиньковского и Квинси Промеса.

Большую часть прошедшего сезона «Спартак» играл в три центральных защитника – в такой системе не было фланговых полузащитников. Промес выходил инсайдом (как единственным, так и в паре) и даже нападающим, но его всегда тянуло к левому краю.

Например, так выглядит карта ударов Промеса в РПЛ-2021/22:

Удары с игры Промеса в РПЛ-2021/22.

Зиньковский играет шире (в том числе из-за различий в структурах «Спартака» и «Крыльев»), но, конечно, тоже наиболее эффективен слева. «От ворот Антон играет дальше, чем бомбардиры, которые начинают атакующие действия с фланга, – говорил Игорь Осинькин в марте. – Для понимания ситуации: Салах и Месси не чистые нападающие, но к воротам играют близко. Сильно ближе, чем Зиньковский.

Антон действует в зоне, откуда ему комфортно отдавать передачи. Если большинству бомбардиров нужно найти мяч и управляться с ним внутри штрафной площади, то Антон больше играет в углах штрафной и оттуда либо отдает передачу, либо использует дриблинг. Его основная функция оттуда – фланговая доставка мяча после дриблинга или прострелы. Также при помощи дриблинга Антон зарабатывает пенальти».

Промес очень много играл справа в первый сезон в «Спартаке» и периодически появлялся там еще пару лет, но лучшие отрезки в России выдал, номинально располагаясь слева (естественно, с достаточным уровнем свободы в перемещениях). Зиньковский мог уходить направо в конце матчей «Крыльев» после выходов Сергея Пиняева, а также провел несколько игр справа еще при Миодраге Божовиче в сезоне-2019/20, но, конечно, основной край Антона – левый.

Если Абаскаль попробует Промеса или Зиньковского (скорее Квинси) под единственным нападающим, возникнет новый вопрос – качественные отрывания между линиями, необходимые при доминирующем футболе. Пока Промес и Зиньковский не кажутся оптимальными кандидатами под эту роль .

Возможно, лучший вариант одновременного использования Промеса и Зиньковского – в качестве инсайдов в 3-4-3 с постоянной сменой полуфлангами. Но это не очень похоже на то, что мы видели в тренерской карьере Абаскаля.

Абаскаль и Каттани говорят об интенсивности, тренер – еще и об агрессивности. В «Крыльях» Осинькин подстраивался под слабости Зиньковского в обороне

В прошедшем сезоне «Крылья Советов» были одной из самых пассивных команд РПЛ без мяча, хотя Игорь Осинькин восхищается «Ливерпулем» Юргена Клоппа. «Ливерпуль» – команда, которая намного лучше нас прессингует. У нас есть с этим определенные проблемы, исходя из качеств наших игроков мы выбрали свой стиль. «Ливерпуль» нам нравится, но они оказывают давление совсем на другой высоте», – отмечал Осинькин.

Более того, в РПЛ-2021/22 ниже «Крыльев Советов» соперников встречал только «Нижний Новгород» (77,5 метров от чужих ворот против 78,8, у «Спартака» – 74,2). По интенсивности прессинга «Крылья» – тоже 15-я команда лиги, по контрпрессинг-действиям на чужой половине – 14-я.

Почти любой трансфер из середняка в топ-клуб (тут не имеет значения, что «Крылья» закончили сезон выше «Спартака») для игрока – переход на более агрессивный стиль без мяча. Учитывая пассивность Самары в высоком давлении, разница будет только ощутимее.

При этом нужно учитывать не только стиль «Крыльев», но и качества Зиньковского. «Мы понимаем, что нужно использовать сильные качества каждого футболиста. Выносливость Романа Ежова – феноменальная. Мы играем по-разному, каждый фланг имеет стилистические особенности и в атаку, и в оборону. Используя выносливость Ежова, мы даем возможность Зиньковскому чуть-чуть меньше отходить назад и на более свежих ногах играть в атаку. Может, мы о нем и не говорили бы, если бы он все силы тратил на оборону», – признавался Осинькин.

Когда «Крылья» выходили против трех центральных защитников, Ежова вообще отцепляли от верхней группы. Роман играл по левому латералю соперника, а Зиньковский, Сарвели и Сергеев/Глушенков – по тройке защитников. При игре против четверки Ежов дорабатывал до своей штрафной тоже гораздо чаще Зиньковского – и уже не всегда из-за тактической асимметрии. В том числе поэтому Ежов в среднем за 90 минут пробегал гораздо больше Зиньковского (10,9 километра против 9,2).

«Я хочу, чтобы мы играли в доминирующий футбол. Это владение мячом, вертикальная игра, активный прессинг без мяча даже с очень сильными соперниками», – говорил Абаскаль во время работы в «Базеле». Уже в «Спартаке» тренер рассказывал о доминировании, а Лука Каттани подчеркивал важность интенсивности.

Пока это не очень вяжется с действиями Зиньковского при обороне.

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Зиньковский – безусловно, один из самых эффективных и ярких (четвертый по числу успешных обводок за 90 минут) атакующих игроков РПЛ, и его покупка российским топ-клубом логична.

Но переход именно в «Спартак» вызывает серьезные опасения. Не очень ясно, какой футбол поставит Абаскаль (а качество самого допустимого варианта пока кажется сомнительным из-за особенностей состава), Промеса в любой системе наверняка потянет налево (похожего партнера в «Крыльях» у Зиньковского не было ни на одном отрезке), а таких серьезных подстроек под особенности Антона, как у Осинькина, в Москве может и не быть.

Поэтому трансфер в «Спартак» – серьезный челлендж для Зиньковского не только из-за более высокого статуса клуба.

Фото: Анна Шаймарданова / ПФК «Крылья Советов»; globallookpress.com/Stupnikov Alexander; РИА Новости/Алексей Даничев