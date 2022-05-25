Главные цифры РПЛ: самый результативный сезон в истории, рекордное число пенальти и провал Шунина

Есть даже антирекорд Макса Кофрие.

1. Этот сезон – самый результативный в истории РПЛ. Средняя результативность за игру – 2,66 гола. В сезоне-2020/21 было 2,65, в сезоне-2012/13 – 2,61.

2. «Зенит» – самая результативная команда лиги четвертый сезон подряд. В этом сезоне петербуржцы забили 66 голов – это второй результат в эпоху Сергея Семака (в 2020/21 было 76).

3. Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром сезона, забив 19 голов. Лишь четыре раза в гладком сезоне РПЛ самый результативный игрок забивал больше: Вагнер Лав в 2008-м (20), Веллитон в 2009-м (21), Федор Смолов в 2015/16 (20) и Артем Дзюба в 2020/21 (20).

21% ударов Агаларова с игры превратились в голы. Среди тех, кто забил не менее 10 голов, лучше был только Матео Кассьерра из «Сочи» (23%).

4. Кассьерра – лучший бомбардир РПЛ, если отбросить голы с пенальти (14).

Агаларов – второй (13), третье место разделили Дзюба и Эрик Бикфалви (по 10).

5. Кассьерра – лидер лиги и по системе «гол+пас» без пенальти (18). Рифат Жемалетдинов и Дзюба набрали по 15 очков, Агаларов, Малком и Шиманьски – по 14.

6. Тульский «Арсенал» пропустил 59 голов – худший показатель сезона и антирекорд в истории клуба. В прошлом сезоне туляки пропустили на 8 мячей меньше. У другой вылетевшей в ФНЛ команды, «Рубина», тоже клубный антирекорд по пропущенным мячам – 56 (в сезонах-2007 и 2015/16 было по 39).

7. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов предотвратил 12,7 гола. Это лучший результат не только в РПЛ, но и в топ-5 лиг в сезоне-2021/22.

Голкипер «Динамо» Антон Шунин пропустил на 6,12 гола больше ожидаемого – худший показатель в лиге. Кроме того, Шунин показал и худший процент сэйвов среди основных вратарей РПЛ (всего 58,8%).

8. До сентябрьского перехода на схему с тремя центральными защитниками «Зенит» занимал 11-е место по качеству допущенных моментов, числу допущенных ударов и делил 7-9-е места по пропущенным голам.

На отрезке с середины сентября до зимнего перерыва «Зенит» резко прибавил в обороне: 2-е место по качеству допущенных моментов, 5-е – по числу допущенных ударов, 5-7-е – по пропущенным мячам.

Весной «Зенит» пропустил меньше всех, а по качеству обороны стал вторым. Во второй части сезона меньше допустил только «Спартак» Паоло Ваноли.

9. «Урал» спасся от стыковых матчей только в последнем туре, но на протяжении большей части сезона обладал одной из лучших оборон в РПЛ.

В сентябре Игорь Шалимов перевел команду на трех центральных защитников – в первой игре получили четыре от «Рубина», а затем сушили матчи в обе стороны.

С середины сентября по конец апреля (перешли на 4-2-3-1) «Урал» забил всего 14 голов (15-е место) и был 14-м по качеству созданных моментов, зато делил 1-е место по пропущенным мячам с «Краснодаром» (всего 15 в 18 турах) и был третьим по качеству допущенных моментов.

10. Еще одна сухая команда лиги – «Нижний Новгород». Например, во второй части сезона команда Александра Кержакова забила меньше всех (лишь 8 голов), но и очень мало пропустила (9, меньше только «Зенит» и «Сочи»).

11. «Зенит» забил 12 голов со стандартов (без учета пенальти). На втором месте по этому показателю – ЦСКА (11), третье разделили «Спартак» и «Динамо» (по 10). Больше всех пропустил «Арсенал» (12), немного лучше оборонялись «Локомотив» (11) и «Рубин» с «Ростовом» (по 10).

12. Феномен сезона – прямые штрафные полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина. C 12 таких ударов Уткин забил 5 голов.

Столько же за один сезон забивал Андрей Каряка (сезон-2004), больше – только Ролан Гусев (6 в 2002-м) и Александр Алиев (7 в 2010-м).

В этом сезоне отлично штрафные бил и Жоаозиньо из «Сочи» – у него 3 гола после 5 ударов.

13. Второй сезон подряд в РПЛ назначают 110 пенальти – рекорд лиги. Вообще количество одиннадцатиметровых резко возросло с появлением ВАР в сезоне-2019/20.

14. «Краснодар» повторил рекорд лиги по количеству пенальти для одной команды за сезон (13). Столько же в 2004-м заработали «Крылья Советов». При этом клуб Сергея Галицкого не реализовал 5 пенальти – не забивали Виктор Классон, Джон Кордоба (дважды), Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк.

В майском матче с «Арсеналом» пенальти не реализовал и Эдуард Сперцян, но удар не засчитали из-за нарушения правил вратарем туляков Михаилом Левашовым. Со второй попытки Сперцян забил.

15. Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз впервые не забил пенальти во взрослой карьере. До неудачной попытки в апрельском матче с «Крыльями Советов» Полоз реализовал 17 попыток подряд (15 – в РПЛ, 2 – в Лиге чемпионов).

После этого Полоз забил с пенальти «Спартаку», а затем снова не забил – в майском матче с «Уфой». Теперь у него 18 реализованных попыток из 20.

16. Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие заработал четыре пенальти в ворота своей команды. С сезона-2009, когда Opta начала обсчет РПЛ, такой же результат в чемпионате из 30 туров показали лишь Ибрагим Гнану («Алания»-2010), Владимир Рыков («Торпедо»-2014/15) и Соломон Кверквелия («Ротор»-2020/21).

17. Полузащитник «Краснодара» Александр Черников трижды удалялся с поля. С сезона-2009 так же часто красные карточки получали Дмитрий Тарасов («Локомотив»-2010), Лассана Диарра («Локомотив»-2013/14), Александр Гацкан («Ростов»-2016/17) и Виталий Чуперка («Тамбов»-2019/20).

Еще Черников получил 11 желтых карточек – больше всех в этом сезоне. У Дмитрия Баринова – 10 предупреждений и 2 удаления.

18. Игроки «Локомотива» получили 9 красных карточек. Это антирекорд сезона-2021/22, а вообще в новейшей истории РПЛ чаще удалялись игроки лишь двух команд. По 10 удалений получили «Локомотив»-2010 и «Алания»-2012/13.

19. Чаще всего нарушали правила на полузащитнике «Крыльев Советов» Романе Ежове (62 раза). Второе место разделили Рамазан Гаджимурадов из «Урала», Николай Комличенко из «Ростова» и Себастьян Шиманьски из «Динамо» (по 47).

Ежов – лидер и по собранным нарушениям в финальной трети поля (24). Дальше идут Эдуард Сперцян и Резиуан Мирзов (по 17).

20. Себастьян Шиманьски стал вторым ассистентом РПЛ (8 голевых передач), отдав половину результативных пасов со стандартов. 4 ассиста после них – лучший результат сезона вместе с Николаем Калинским из «Нижнего Новгорода».

21. По количеству передач под удар с игры Шиманьски – третий (43). Второй – Зелимхан Бакаев (48), лидер с огромным отрывом – Малком (62).

22. Малком – лучший и по качеству передач под удар с игры. Второй – Антон Зиньковский, третий – Артем Дзюба.

23. Зиньковский – третий ассистент лиги за последние три сезона. Антон сделал 17 голевых передач, Зелимхан Бакаев – 20, Дзюба – 23. При этом Зиньковский не играл в РПЛ-2020/21, когда «Крылья Советов» выступали в ФНЛ.

Для 17 ассистов Зиньковскому понадобилось 57 матчей. Столько же за три сезона в РПЛ сыграл Малком – у него 10 голевых передач.

24. Впервые за три сезона главным по попыткам обводок в РПЛ стал не Хвича Кварацхелия. Грузин стал третьим (126 попыток, 41,2% успешные), второй – Зиньковский (133, 46,6%), первый – Чидера Эджуке (154, 57,7%).

До отъезда Хвичи в середине марта он шел вторым после Эджуке.

25. После сольных проходов больше всех передач под удар отдал Малком (25). По голам после них правый нападающий «Зенита» – тоже лучший (4).

Фото: premierliga.ru