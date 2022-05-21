Игроки «Сочи» до Федотова: Юсупова мучили панические атаки, Нобоа рвал кресты в 33, Заика и Макарчук никогда не играли в РПЛ

Герои российского сезона.

«Сочи» – серебряный призер РПЛ-2021/22.

Безусловно, главная причина такого взлета сочинцев – тренер Владимир Федотов, но нельзя забывать и об игроках, завоевавших серебро. Тем более, что для части состава оно – пока высшая точка карьеры.

Также за «Сочи» в РПЛ-2021/22 играли: Максим Барсов, нападающий (10 матчей, 2 гола). Лучший бомбардир «Сочи» в ФНЛ не смог стать основным после разрыва крестов. Вторую часть сезона провел в аренде в «Балтике». Матео Барач, центральный защитник (10 матчей). На старте сезона играл в основе, но затем проиграл конкуренцию Юрганову. Вторую часть сезона провел в аренде в «Крыльях Советов». Даниил Павлов, полузащитник (4 матча). 19-летний игрок в последний месяц выступает за бресткое «Динамо». Эмануэль Маммана, центральный защитник (4 матча). Аренда из «Зенита» в «Сочи» так и не помогла вернуться на уровень до двух разрывов крестов. Теперь – в «Ривер Плейте».