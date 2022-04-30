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Это был сезон эволюции «Зенита»: три защитника, волшебство Клаудиньо и расставание со связкой Дзюба – Азмун

Артем Дзюба Артем Дзюба
Данил Круговой Данил Круговой
Дмитрий Чистяков Дмитрий Чистяков
Клаудиньо Родригес Клаудиньо Родригес
Зенит Зенит
Вильмар Барриос Вильмар Барриос
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
Сердар Азмун Сердар Азмун
Деян Ловрен Деян Ловрен
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Сергей Семак Сергей Семак
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Выделяем главное из четвертого титула Семака.

«Зенит» – снова чемпион. Слово «снова» обесценивает факт и практически не приносит эмоций. 

«Зенит» выиграл первую часть сезона, опередив «Динамо» на два очка, и, скорее всего, станет лучшим и во второй (ЦСКА отстает по потерянным на три). 

«Зенит» не занимал первое место только после двух туров – первого и пятого («Динамо» вырвалось вперед на одно очко). 

Согласитесь, очень скучно? 

Но все-таки этот сезон стал годом эволюции «Зенита» Сергея Семака. 

На сентябрьский перерыв на матчи сборных Петербург ушел первым, но с ужасными оборонительными показателями. При этом кадрово защита «Зенита» вообще не поменялась по сравнению с сезоном-2020/21: Вильмар Барриос в опорной зоне, Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос – на флангах обороны, Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий – в середине.

 

Зимой 2022-го в интервью Sports.ru Семак подчеркивал, что шесть туров – слишком маленькая выборка для серьезных выводов на основе статистики, но тренер все равно признавал оборонительные проблемы.

Со второй половины сентября 2021-го «Зенит» перешел на схему с тремя центральными защитниками. Так в старт прорвался Дмитрий Чистяков, а место правого центрального защитника занимал не только Ловрен, но и номинальный опорник Барриос (с ним в такой роли и перешли на новую формацию). 

К этому моменту в «Зените» уже освоился главный новичок РПЛ лета-2021 – Клаудиньо. Бразилец занял место левого инсайда, прекрасно находил мяч между линиями и творил магию у чужой штрафной – дриблинг Клауда и голы в ворота «Спартака» (7:1) и «Ростова» (2:2) еще долго будут вспоминать в Петербурге. 

Покупка Клаудиньо, постоянная игра Вендела в середине поля (в прошлом сезоне иногда выходил на левом краю) и отсутствие проблем с здоровьем у Малкома изменили атаку «Зенита». 

Во-первых, разбилась пара Артем Дзюба – Сердар Азмун, уничтожавшая РПЛ на протяжении двух с половиной сезонов. После перехода на 3-4-3 Дзюба и Азмун всего два раза вместе вышли в старте.

Дзюба не всегда появлялся с первых минут и во второй части сезона, уже после отъезда Азмуна в «Байер». 

Во-вторых, с бразильцами и одним чистым нападающим «Зенит» ушел от большого количества длинных передач реже использовал кроссы. Конечно, «Зенит» все равно лидирует по их числу в РПЛ (что логично с учетом доминирующего стиля и наличия нападающего, способного бороться вверху, – при любом варианте состава).

Весной «Зенит» лишился Ракицкого и Ловрена – Ярослав расторг контракт, а Деян так не успел восстановиться от травмы к решающим матчам. Так Дуглас Сантос передвинулся в центр обороны (отличный пасующий игрок, но не способный отдавать диагонали в стиле Ракицкого), Данил Круговой получил постоянное место в старте, а Клаудиньо отошел в опорную зону.

После перестановок волшебство у чужой штрафной от Клаудиньо пропало (всего 1+2 по «гол+пас»), зато он стал главным разыгрывающим «Зенита» – в первой части сезона эта роль была у Вендела. К 27 туру Клаудиньо и Круговой подошли лидерами по числу продвижений мяча в финальную треть, а также игроками из топ-5 по количеству передач в штрафную. За этими изменениями тоже было интересно следить (как и за игрой Юри Алберто то на позиции левого инсайда, то в паре с Иваном Сергеевым).

Правда, в конце сезона, после четвертого титула подряд кажется, что все изменения «Зенита» получились локальными. Возможно, они даже привели к сильнейшей версии «Зенита» при Семаке (осень 2021-го), но совсем не повлияли на интригу в чемпионской гонке РПЛ.

Этот сезон запомнят не по ним, а по разгрому «Спартака», а также матчам с «Челси» (0:1, 3:3) и «Бетисом» (2:3, 0:0).

телеграм-канал Дорского

Дорский после прошлых чемпионств «Зенита» Семака:

«Зенит» третий сезон выносит конкурентов и на дистанции, и лично. В 2020/21 многое решил штаб Семака

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Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin

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