Это был сезон эволюции «Зенита»: три защитника, волшебство Клаудиньо и расставание со связкой Дзюба – Азмун

Выделяем главное из четвертого титула Семака.

«Зенит» – снова чемпион. Слово «снова» обесценивает факт и практически не приносит эмоций.

«Зенит» выиграл первую часть сезона, опередив «Динамо» на два очка, и, скорее всего, станет лучшим и во второй (ЦСКА отстает по потерянным на три).

«Зенит» не занимал первое место только после двух туров – первого и пятого («Динамо» вырвалось вперед на одно очко).

Согласитесь, очень скучно?

Но все-таки этот сезон стал годом эволюции «Зенита» Сергея Семака.

На сентябрьский перерыв на матчи сборных Петербург ушел первым, но с ужасными оборонительными показателями. При этом кадрово защита «Зенита» вообще не поменялась по сравнению с сезоном-2020/21: Вильмар Барриос в опорной зоне, Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос – на флангах обороны, Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий – в середине.

Зимой 2022-го в интервью Sports.ru Семак подчеркивал, что шесть туров – слишком маленькая выборка для серьезных выводов на основе статистики, но тренер все равно признавал оборонительные проблемы.

Со второй половины сентября 2021-го «Зенит» перешел на схему с тремя центральными защитниками. Так в старт прорвался Дмитрий Чистяков, а место правого центрального защитника занимал не только Ловрен, но и номинальный опорник Барриос (с ним в такой роли и перешли на новую формацию).

К этому моменту в «Зените» уже освоился главный новичок РПЛ лета-2021 – Клаудиньо. Бразилец занял место левого инсайда, прекрасно находил мяч между линиями и творил магию у чужой штрафной – дриблинг Клауда и голы в ворота «Спартака» (7:1) и «Ростова» (2:2) еще долго будут вспоминать в Петербурге.

Покупка Клаудиньо, постоянная игра Вендела в середине поля (в прошлом сезоне иногда выходил на левом краю) и отсутствие проблем с здоровьем у Малкома изменили атаку «Зенита».

Во-первых, разбилась пара Артем Дзюба – Сердар Азмун, уничтожавшая РПЛ на протяжении двух с половиной сезонов. После перехода на 3-4-3 Дзюба и Азмун всего два раза вместе вышли в старте.

Дзюба не всегда появлялся с первых минут и во второй части сезона, уже после отъезда Азмуна в «Байер».

Во-вторых, с бразильцами и одним чистым нападающим «Зенит» ушел от большого количества длинных передач реже использовал кроссы. Конечно, «Зенит» все равно лидирует по их числу в РПЛ (что логично с учетом доминирующего стиля и наличия нападающего, способного бороться вверху, – при любом варианте состава).

Весной «Зенит» лишился Ракицкого и Ловрена – Ярослав расторг контракт, а Деян так не успел восстановиться от травмы к решающим матчам. Так Дуглас Сантос передвинулся в центр обороны (отличный пасующий игрок, но не способный отдавать диагонали в стиле Ракицкого), Данил Круговой получил постоянное место в старте, а Клаудиньо отошел в опорную зону.

После перестановок волшебство у чужой штрафной от Клаудиньо пропало (всего 1+2 по «гол+пас»), зато он стал главным разыгрывающим «Зенита» – в первой части сезона эта роль была у Вендела. К 27 туру Клаудиньо и Круговой подошли лидерами по числу продвижений мяча в финальную треть, а также игроками из топ-5 по количеству передач в штрафную. За этими изменениями тоже было интересно следить (как и за игрой Юри Алберто то на позиции левого инсайда, то в паре с Иваном Сергеевым).

Правда, в конце сезона, после четвертого титула подряд кажется, что все изменения «Зенита» получились локальными. Возможно, они даже привели к сильнейшей версии «Зенита» при Семаке (осень 2021-го), но совсем не повлияли на интригу в чемпионской гонке РПЛ.

Этот сезон запомнят не по ним, а по разгрому «Спартака», а также матчам с «Челси» (0:1, 3:3) и «Бетисом» (2:3, 0:0).

Дорский после прошлых чемпионств «Зенита» Семака:

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin