Штрафные Уткина – феномен сезона. Инсайд-история, как он научился так попадать

Рассказывают Уткин, Талалаев и Мусаев.

Штрафные Даниила Уткина – одна из главных сенсаций сезона РПЛ. Полузащитник «Ахмата» забил прямыми ударами уже пять мячей, хотя до переезда в Грозный не отличался так на высшем уровне ни разу.

Уткин уже делит с Андреем Карякой третье место по голам со штрафных за сезон (важное уточнение: в истории РПЛ). До рекорда Александра Алиева – всего два мяча.

На уровне топ-10 лиг результат Уткина тоже феноменален. Opta детально обсчитывает РПЛ с чемпионата-2009, поэтому для корректного сравнения возьмем европейские лиги начиная с сезона-2008/09. За четырнадцать лет только три игрока забивали прямыми ударами со штрафных за сезон больше Уткина: Мемфис Депай (7 за ПСВ-2014/15), Лео Месси (по 6 – в «Барселоне»-2017/18 и 2018/19) и Хакан Чалханоглу (6 – в «Байере»-2014/15).

В этом сезоне Уткин с отрывом лучший исполнитель штрафных в Европе.

Чтобы осмыслить это поразительное явление, Александр Дорский поговорил со всеми ключевыми героями: самим Даниилом Уткиным, главным тренером «Ахмата» Андреем Талалаевым и Мурадом Мусаевым, работавшим с Уткиным в академии, молодежке и основе «Краснодара».

Уткин не был лучшим по штрафным в академии «Краснодара», но прибавил после мельчайших правок Мусаева. Сам пытался копировать удар Бэйла

Как вспоминает Мурад Мусаев, прицельная работа над штрафными во всех командах академии «Краснодара» началась в 2014 году: «Сначала проводили тесты, определяли, кто к таким ударам наиболее расположен. После этого три-четыре лучших игрока уже работали полноценно. Около 80 ударов в неделю, цель – 3000 ударов за год».

Поначалу Уткин не попадал в число лучших даже в команде 1999 года рождения. «В детстве играл в центре и на левом фланге обороны – может, не подпускали из-за этого. Потом я резко вырос, из-за этого начались мышечные повреждения, и тоже было не до штрафных, – рассуждает Уткин в разговоре со Sports.ru. – При Максиме Бакире (работал с командой 1999 года до Мусаева – Sports.ru) меня перевели в середину поля, Мусаев оставил там, примерно тогда же появились и штрафные».

Мусаев отмечает, что у Уткина всегда был один из лучших ударов в касание по катящемуся мячу, с лета и после ведения. При этом не получались удары по статистическому мячу – не хватало резкости, мяч не падал за стенкой. Уткин подтверждает: «Даже когда я бил не в угол вратаря и попадал в створ, вратарь успевал перемещаться и отбивал мяч».

В 2015-м Уткин, хоть по-прежнему и не входил в число главных исполнителей штрафных в «Краснодаре»-1999, оставался после тренировок бить с лучшими (чаще всего били с вратарями). Вне зачета. Подсчетами с нами поделился Мурад Мусаев.

В 2016-м Уткин все-таки вытеснил Ивашина из четверки. «Мусаев постоянно делал корректировки: как поставить стопу, как поставить опорную ногу, в какую часть мяча бить», – говорит Даниил. Мусаев подчеркивает, что долго искали оптимальный разбег для Уткина – сначала Даниил бил с двух шагов.

Уткин сам искал в интернете левоногих исполнителей штрафных в топовых клубах, чтобы чему-то научиться. Остановился на Гарете Бэйле и пытался повторять: «Месси в то время еще был не на пике, у него штрафные полетели в конце 2010-х. А у Бэйла мяч падал перед воротами. Я так бил даже на конкурсе штрафных в академии (проводился раз в полгода, в одном из них третье место занял Даниил Фомин – Sports.ru), но ничего не вышло, вылетел после первой же серии. Я видел, что Шапи и Игнатьев бьют хорошо, но разбегаются под другими углами. Поэтому стал отталкиваться от себя».

Уткин почти не бил штрафные в основе «Краснодара», но со временем попал в список главных исполнителей стандартов

В молодежке «Краснодара» Уткин, Игнатьев и Шапи продолжили работу над штрафными. 17-18-летние парни легко перебрасывали манекены ростом 1,80 (с подставкой – 1,92), поэтому вместо них часто ставили ворота для игры на полполя (размер 5 на 2 метра) – так мяч нужно было поднимать выше. Правда, в игре за молодежку этот навык больше пригодился Игнатьеву (35 ударов в сезонах-2016/17-2017/18) и Шапи (27) – Уткин пробил лишь пять раз.

«Когда мы попали в основу, понимал, что у меня мало шансов получить штрафные. Были опытные игроки, которые уже давно находились в команде, дальше шел Шапи, – рассказывает Уткин. – Помню матч, в котором нам надо было забивать. Последняя минута, зарабатываем штрафной, вроде бы удобнее бить с левой. Первым у мяча оказался Шапи, потом к нему подошел Маурисио Перейра, они стали переговариваться. Я посмотрел на Шапи, показал: «Бей». Он кивает, но дальше снова начинает говорить с Перейрой. В итоге Шапи отошел в сторону, Перейра не забил. Никаких претензий – обычный показатель влияния авторитета».

В основе «Краснодара» Уткин нанес только четыре прямых удара со штрафных – все в первой половине сезона-2020/21. Дважды Даниил попал в стенку, один раз пробил выше, еще один – в створ, но не опасно (против «Ренна» в гостевом матче Лиги чемпионов).

При этом осенью 2020-го Уткин всегда входил в списки исполнителей стандартов в «Краснодаре».

На тренировках Уткин был в порядке – мог положить четыре штрафных подряд.

В «Ахмате» Уткин сильно реже бьет штрафные на тренировках. И почти не следит за топами – интереснее изучать их игру без мяча, чем удары

Прошлым летом Уткин перешел в «Ахмат» на правах аренды. Первый прямой штрафной в сезоне-2021/22 грозненцы получили во втором туре против «Сочи», пробил Уткин.

Андрей Талалаев говорит, что сразу понимал возможности Уткина: «В прошлом сезоне штрафные били Исмаэл, Артем Полярус и Бернард Бериша. Перед этим чемпионатом мы взяли Уткина и Игоря Коновалова – у обоих хороший левый голеностоп, который поставлен в юности, оба могут исполнять стандарты. Это работа ребят и их школ, поэтому за то, что происходит сейчас, нужно благодарить академию «Краснодара». Если просто бить 30-40 раз после тренировки, не получится поставить удар – так нет правильных задач и коррекции.

Уткин оказался немного чувствительнее Коновалова – понимает разницу между 16 и 25 метрами. По-разному ставится опорная нога, по-разному доводится бьющая, от этого меняется качество удара. При этом у Коновалова лучше получаются передачи».

Уткин вспоминает, что на сборах Талалаев спрашивал игроков о желании исполнять стандарты. «Мы всегда проводим опросы, не только о стандартах. Иногда видение тренера не совпадает с представлением футболиста, поэтому полезно спросить о его сильных и слабых качествах, – дополняет Талалаев. – Плюс есть тестовые тренировки, которые показывают, например, реакцию на нагрузку, выявляют технические способности в игре, при ударах. Уткин сразу же работал на твердую четверку».

На тренировках в «Краснодаре» Уткин мог наносить 20-30 ударов со штрафных – в «Ахмате» количество резко сократили. Талалаев объясняет это повышением ценности каждого удара: «Когда нацеливаешься на 30 ударов, а сразу не получается качественно исполнять, понимаешь, что еще есть много попыток, пытаешься что-то поменять. Лучше пробьем десять раз, но в конкретную точку. Так было не всегда. Когда начинал работать во взрослом футболе, действовал по стереотипу из детско-юношеского. Например, в «Волге» был Андрей Каряка. Мы не так много бегали, но после тренировок били достаточно много. Больше, чем сейчас».

Чаще всего Талалаев ругается, когда мяч идет выше ворот. Тренер считает, что лучше ударить слабее и не предельно точно (например, не в 15, а в 30 сантиметрах от штанги), но в створ. Если игроки «Ахмата» наносят три-четыре неточных удара, их переводят на другое упражнение – например, на фланговые доставки.

По мнению Уткина, большое количество ударов на тренировках уже и не нужно, потому что он понимает, как пробить технически качественно. Но Даниил отмечает, что понимание штрафных в игре пришло только после первого гола в РПЛ: «В официальном матче – живая стенка, игроки подпрыгивают, вратари занимают не те позиции, что наши вратари на тренировках. Плюс мои партнеры могут мешать сопернику дополнительной стенкой. Совершенно другие ощущения».

Перед первым голевым штрафным (с «Рубином») Уткин спорил за удар с Беришей, многолетним лидером «Ахмата». Даниил рассказывает, что у него не было особых аргументов, кроме внутренней уверенности, но Бериша уступил. «В последнем матче с «Локомотивом» он тоже просил – с правой было удобнее бить. Но я был уверен, поэтому не отдал (и забил – Sports.ru).

Думаю, отдал бы только один штрафной – в мартовском гостевом матче с «Уралом». Очень тяжелое поле, тяжелый мяч, ноги подмерзли. Честно говоря, понимал, что не забью, потому что было очень сложно перекинуть стенку. Если бы кто-то попросил пробить, согласился бы, но никто из ребят не проявил инициативу. А зачем уступать самому? Надо пробовать, если идет», – говорит Уткин.

У Даниила нет ритуалов перед ударом – просто подходит к мячу и на автомате оценивает положение стенки и вратаря. Видеонарезок с действиями соперника на штрафных в «Ахмате» тоже не делают.

«Считаю, что нужно разбирать бьющего, а не вратаря. Если делали бы нарезку, возможно, только засорили бы мне голову. Так я думал бы, в какой угол пробить, а нужно играть от себя. Если вратарь что-то делает постоянно, тренеры все равно об этом скажут», – говорит Уткин.

Талалаев согласен: «Есть вратарь из нижней части таблицы, который не любит прыгать, плохо складывается, а вверху играет хорошо. Говорим игрокам, что нужно стараться класть мяч вниз. Одному из вратарей, которому Уткин забил со штрафного, не хватает роста – ему нужно бить верхом».

При этом в тренерской карьере Талалаев сталкивался с видеонарезками действий обороны при прямых штрафных. Это произошло в «Спартаке» в сезоне-2004, когда Талалаев помогал Невио Скале: «Видео заставляет мыслить стереотипно. Их показывали только при дальних штрафных. Максиму Калиниченко и Александру Павленко, которые отвечали за ближние штрафные, мы ничего не показывали, потому что они были креативными игроками. Уткин – такой же».

Даниил стал всматриваться в штрафные уже после своих голов – считает, что есть вещи важнее. «Нет, конечно, я помню, как Халк клал сумасшедшие во вратарский угол, сейчас вижу, как классно бьет Сперцян, впечатлил гол Языджи. Но я больше подчеркиваю действия без мяча: как, куда и когда бегут центральные полузащитники. С мячом игрок проводит полторы-две минуты за матч. Гораздо интереснее то, что происходит в остальное время, чем один-два штрафных за матч», – объясняет Уткин.

До рекорда Алиева – всего два гола, но Уткин не концентрируется на нем: «Желание побить его есть, но загоняться точно не буду. Я забивал «Рубину» и «Локомотиву», а в итоге мы проигрывали. Талалаев даже шутил: «Забивай со штрафных во втором тайме. Уже не знаю, как менять тактику после них».

Фото: fc-akhmat.ru