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Бернарду Силва и Тома Лемар – звезды золотого «Монако». Их пути разошлись – чтобы пересечься в плей-офф этой ЛЧ

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Артем Буторин и Вячеслав Палагин – о большом прогрессе топов Гвардиолы и Симеоне. 

«Монако» стал одной из главных сенсаций Лиги чемпионов-2016/17. Команда Леонарду Жардима стартовала с квалификации и остановилась только в полуфинале. В составе выскочек выделялся не только Килиан Мбаппе: особую роль в успехе монегасков сыграли полузащитники Тома Лемар и Бернарду Силва.

Вскоре оба покинули княжество ради топ-клубов: «Манчестер Сити» и «Атлетико». Теперь они поспорят за полуфинал Лиги чемпионов – и оба могут стать ключевыми фигурами в планах Пепа Гвардиолы и Диего Симеоне. 

Пришли в «Монако» ноунеймами – и привели клуб к чемпионству. Блистали оба, но по-разному

Бернарду высадился во Франции в 2014 году и за полгода убедил клуб изменить аренду на полноценный трансфер. В «Бенфике» Силва провел лишь один матч за основу, и его выкуп за 16 млн евро выглядел безумием. 

Бернарду не был хищником в штрафной, как Радамель Фалькао. Не отличался взрывной скоростью, как Бенжамен Менди, или космической статистикой, как Килиан Мбаппе. Зато прекрасно читал игру и управлял атаками «Монако» – его сразу сравнили с Давидом Сильвой. Португалец походил на испанца телосложением, хитростью и умением дирижировать партнерами.

Некоторые из них (например, Фабиньо) вообще называли Бернарду самым важным игроком «Монако». Причина – в уникальных для команды Жардима качествах Силвы. С одной стороны, португалец не выпадал из вертикального стиля «Монако», с другой – давал редкие навыки, когда команде приходилось переключаться в более неудобный позиционный режим. 

Одинаково блистать и в той, и в другой стадии помогало сочетание скорости и техники. В команде Силву прозвали «жвачкой» – за то, что мяч словно прилипал к его ногам. Благодаря этому Бернарду примагничивал сразу несколько соперников – прямой оппонент не мог отобрать у него мяч в одиночку. 

Естественный итог этого – свободные партнеры. Бернарду не просто накручивал соперников, но и вовремя расставался с мячом, когда замечал перспективный вариант. В выигрыше оставались крайние защитники «Монако» – причем не только ближний к Силве (как правило, правый), но и фулбек с противоположного фланга, когда португалец устраивал слаломный проход в середину. Пеп Гвардиола, которого французы вынесли в 1/8 ЛЧ, отмечал, что крайки «Монако» устраивают челночный бег по 30-40 раз за игру – передачами их награждал в том числе Бернарду.

Скриншоты сделаны в InStat Scout

Трансферу и прогрессу Силвы содействовал Жардим, который разглядел талант в играх «Бенфики Б». При нем Бернарду улучшил действия в финальной трети: в чемпионате Франции-2016/17 Силва оформил 8+11, хотя ранее не выбивал больше трех ассистов за сезон. 

«Жардим многое дал мне. Он хорошо работает с молодыми игроками и дает им много шансов. Психологически я чувствую себя иначе: стал лучше с тех пор, как присоединился к «Монако», – отмечал португалец.

Если Бернарду приехал из дубля «Бенфики», то Лемар и до «Монако» находился относительно на виду. И все равно казался неочевидным вариантом для усиления: вингер был запасным в «Кане», который застрял на 13-м месте в Лиге 1. 19-летний Тома собрал 26 матчей в чемпионате Франции-2014/15, но 19 из них оказались выходами на замену.

Француз зацепил многих отличной техникой: например, скаута Филиппа Траншана, который играл за «Кан», а позже искал для клуба таланты по всему миру: «Впервые увидел его, когда он играл на ужасно неровном поле. В Гваделупе были катастрофические поля. Тома обошел всех и пробил точно в девятку. Он был на голову ниже остальных, но оказался единственным, кого все замечали. У него было все для игры в основе. Исключительные данные для 13 лет».

Несмотря на особую технику, юниор не мог пробиться в основу «Кана». Одной из причин была физическая форма – Тома казался слишком щуплым для игры в высшем дивизионе. Тем удивительнее, что «Монако» выцепил его летом 2015-го. Способствовала победа сборной Франции U-20 на молодежном турнире в Тулоне.

Первый сезон в «Монако» получился сложным: адаптация затянулась из-за травм. Но в следующей кампании Жардим органично вписал в команду Лемара и Силву: тренер перешел на 4-4-2, и техничные полузащитники с отличным пасом действовали с флангов. Решающим стал матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» в 2016 году.

«Определенно, это был важный матч. Если бы я тогда не сыграл, возможно, не стал бы игроком основы», – отметил Лемар, который забил победный гол на «Уэмбли».

В отличие от Силвы, качества Лемара напрямую передавали стиль «Монако». Несмотря на то, что основой у Жардима были контратаки, команда на шикарном уровне освоила навесы – навык, который ассоциируется с затяжными комбинациями. По среднему количеству кроссов за матч (25 штук) «Монако» в чемпионатах топ-5 опережал только «Интер». С эффективностью тоже был порядок: команда умудрилась забить 21 гол головой – больше в Европе было только у «Реала» (27). 

Лемар влиял на это и напрямую, и косвенно. Напрямую – через стандарты и навесы с игры. В чемпионском сезоне-2016/17 Тома сделал сразу 4 результативные передачи с угловых и штрафных. В позиционных атаках под кроссы француза создавались хорошие условия. В результате партнеры либо наполняли штрафную, либо освобождали ее под здорово игравшего головой Фалькао. 

Лемар получал удобный расклад – либо сразу несколько предложений в штрафной, либо одно, но очень крутое:

Косвенно Лемар влиял через связку с Менди. Фирменным приемом стали смещения с фланга в середину – партнер получал пространство для рывков и тоже обострял навесами. В итоге сезон-2016/17 Тома закончил с 14+17 во всех турнирах и стал твердым игроком сборной Франции. 

Больший функционал Тома Жардим раскрыл в кампании-2017/18: он чаще доверял Лемару место в центре полузащиты, чтобы лучше использовать быстрое мышление игрока. «Создание гола – уникальное чувство. Оно сильнее, чем при забитом мяче», – Тома кайфовал от новой роли.  

Карьеры в новых клубах пошли в разных направлениях. Даже уходить думали по разным причинам

Сразу после успеха в ЛЧ Бернарду перебрался в «Манчестер Сити», а Лемар предпочел «Атлетико» после еще одного сезона в «Монако». Выбор был у обоих: за Тома приходили «Ливерпуль», «Ювентус» и «Арсенал», за Силвой – «МЮ» и «Челси». Кажется, португалец сделал его аккуратнее. 

Сравнения по базовым пунктам показывает прогресс Бернарду: португалец стал чаще играть в сборной, серьезно подорожал и прокачал статистику. Лемар проигрывает по всем показателям.

В начале сезона мы делали большой текст об успехах Бернарду и отмечали, что нынешняя версия Силвы даже превосходит предыдущие. Если коротко, португалец здорово распознает эпизоды, когда нужно переключить амплуа, а еще пашет на всех участках поля: в обороне – больше защитников, в центре поля – больше полузащитников, в атаке – больше нападающих. 

Но если оценивать его карьеру в «Сити» целиком, достаточно осеннего комментария Гвардиолы: «Бернарду был лучшим игроком лиги, когда мы набрали 98 очков. Лучший он и сейчас. У него особенный талант, он может делать на поле все, что захочет. В защите, атаке – не важно. Он способен буквально на все». 

Еще раньше Пеп говорил, что пока он в «Сити», Силва из команды не уйдет. На самом деле шанс был, но и он никак не связан с футболом (тут к Бернарду минимум вопросов). 

Летом 2021-го Силва скучал по родственникам, а ограничения из-за коронавируса только усилили тоску. Сложности вынудили португальца на разговор с Пепом. По данным The Sun, Силва умолял отпустить его в «Барселону»: полузащитник просил «Сити» сделать солидную скидку, но претендентов все равно не нашлось.

«Мне было тяжело, потому что я оказался далеко от семьи. В Англии я чувствовал себя одиноким и не очень довольным жизнью. Если вы несчастны, то не можете хорошо работать. У меня состоялся разговор с клубом. Я хотел быть ближе к семье, и мое недовольство не имело отношения к клубу», – рассказал Силва в марте. 

Вряд ли проблема Бернарду с одиночеством разрешилась, но он отметил, что продолжит игру за «Сити» и сделает все для новых побед. Игровых проблем у него нет: португалец демонстрирует солидную статистику (идет на рекорд по голам за сезон), закрывает сразу несколько позиций и успешно ведет игру – прямо как Давид Сильва, с которым его часто сравнивали. 

Тома, как и Силва, тоже мог недавно сменить клуб, но не из-за ментальных проблем – у француза возникли ожидаемые сложности с системой Симеоне.

Если в «Монако» Лемар исполнял вингера или атакующего полузащитника, то в Мадриде за ним закрепили левый фланг с большой оборонительной работой. Первый сезон получился не супер, но и не провальным. В чемпионате Тома набрал 3+3 и понимал, что это не предел:

«Сезон был не самым выдающимся с точки зрения статистики. Она не отражает того, на что я способен. Я мало отдыхал: длинный сезон в «Монако», чемпионат мира. Мой отпуск длился неделю – слишком мало для восстановления. Это сильно повлияло на мое выступление».

Француз не предполагал, что худшее впереди. В чемпионате Испании-2019/20 яркий вингер не отметился ни одним результативным действием: за 811 минут он лишь дважды пробил в створ.

Провал, и Симеоне прямо об этом заявил:

«Факты говорят сами за себя. Лемар не достиг того, на что способен. У него есть качества, которых нет больше ни у кого в команде. Каждый раз, когда он был доступен, он чаще играл, чем не играл. Его качества всегда впечатляли меня, но он не оправдал ожиданий».

У провала Лемара два оправдания. Первое – травмы. После перехода в «Атлетико» француз получил 11 повреждений, из-за которых пропустил в общей сложности 198 дней. У Бернарду, который ушел из «Монако» на год раньше Лемара, было гораздо меньше проблем – всего 4 травмы и 44 дня на больничном в «Сити». 

Второе оправдание – стиль «Атлетико». В теории «Монако» был идеальным трамплином для Тома – как и «Атлетико», считались топ-клубом, но с точки зрения стиля никогда не играли как топ-клуб (владение – в районе 50%). Важным отличием стало то, как команды распоряжались этими 50%. 

«Монако» при Жардиме создавал удобные для Лемара условия – атаки строили через фланговые комбинации и часто использовали навесы (лучшее качество Тома). «Атлетико» задействует их гораздо меньше. Показательно, насколько упало количество кроссов Лемара: в чемпионском сезоне за «Монако» было 7,7 за игру, в первом сезоне за «Атлетико» – всего 3,6 (через год – вообще 3). 

Статус в команде на это тоже отчасти повлиял – в «Атлетико» он перестал быть постоянным исполнителем стандартов, каким был в «Монако». Но первопричина проблем – стиль. Он не позволял раскрывать лучшие качества. 

Лемар вернулся благодаря новой системе Симеоне – она подходит ему гораздо больше

Каждое лето медиа запускали слухи об уходе Лемара: в 2019-м говорили о «Челси» и «Арсенале», в 2020-м – о «Баварии», «МЮ» и «Тоттенхэме», в 2021-м – о «Барселоне».

Игровые проблемы и недовольство тренера мотивировали француза. Он не сдался: не сбежал от сложной системы и предпочел адаптироваться к ней. Труды Лемара принесли плоды.

«Много работал над слабыми сторонами. Хотел сосредоточиться на работе, чтобы снова играть, получать больше удовольствия, вернуться в форму и выступать за «Атлетико». Это зависело только от меня. Я не мог никого винить.

Много разговаривал с Симеоне. Он спросил, что мы можем сделать, чтобы улучшить мое положение. Он слушал меня, я – его. Я хотел заново открыть свой стиль и манеру игры», – сказал Лемар.

Беседы с игроком помогли Симеоне лучше понять Лемара и найти ему новую роль. В чемпионском сезоне-2020/21 Диего перестроил команду на 3-5-2 и предоставил Тома больше свободы от оборонительной работы, передвинув на позицию восьмерки.

«Изменения в центре поля позволили мне играть свободнее, быть более вовлеченным в игру. Я мог сместиться влево или вправо, держать мяч, чаще работать с ним. А не раз в 15 минут, как это было раньше», – радовался француз.

С одной стороны, новая роль отличается от того, что было у француза в «Монако». С другой, Симеоне настроил систему таким образом, чтобы Тома было проще проявлять свои лучшие стороны.

В этом сезоне Лемар уже сделал 9 результативных действий в Ла Лиге – всего на одно меньше, чем в предыдущих трех кампаниях за «Атлетико». Остановимся на двух пунктах новой системы Чоло. 

Во-первых, схема. «Атлетико» переключается между формациями (3-5-2 или гибрид 4-4-2 и 3-5-2), но в них всегда есть неизменное и важное условие – высокая позиция латераля. Лемар комбинирует с ним через разные приемы, но символично, что именно в этом сезоне у него рекорд по количеству точных навесов в «Атлетико» (1,4 за матч). 

Во-вторых, взаимодействие с нападающими. Теперь их всегда два. Как минимум один играет в гибкой манере – опускается за мячом или смещается во фланги. В последних матчах Симеоне использует пару Гризманн – Феликс: в этой связке оба могут предложить гибкость. 

Лемар нашел к ним подход – не просто меняется позициями, но и совершает компенсирующий рывок вперед:

Да, травмы все еще преследуют Тома, но посмотрите, как изменились показатели, суммирующие остроту. Лемар почти подобрался к результату великого сезона в «Монако»: 

«Это тот игрок, которого мы искали в «Монако», именно такой Лемар нужен команде. Он важная фигура, он сильно вырос еще в прошлом сезоне», – отмечал Чоло в сентябре. 

Правда, к матчу с «Сити» Лемар подходит в неважной форме – только на прошлой неделе вернулся после очередной мышечной травмы (пропустил из-за нее почти весь март). Едва ли француз появится в основе на «Этихаде» (без него команда выдала серию из пяти побед подряд), но к первой встрече с Бернарду после ухода из «Монако» он точно подготовился. 

После трансфера в большой клуб карьеры Лемара и Силвы пошли разными путями. Оба добились прогресса по-разному: португалец грамотно выбрал клуб с подходящей системой, француз проявил характер и преодолел трудности. Теперь они лидеры своих клубов, но в полуфинал ЛЧ пробьется лишь один.

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Фото: globallookpress.com/Panoramic; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Valerio Pennicino; eastnews.ru/Denis Tyrin / Anadolu Agency, Legan P. Mace / SOPA Images/Sipa USA

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