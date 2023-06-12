14 комментариев

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Если вы ничего не знаете о «Теде Лассо» и каким-то образом наткнетесь на третий сезон сериала, то вряд ли поймете, что одноименный тренер еще три года назад не знал, сколько футболистов должно быть на поле, почему только одному из них можно играть руками и вообще до приглашения в английскую футбольную команду он работал в американском футболе; но зато вы быстро считаете одного из величайших эмпатов, которые появлялись на экране, человека, видящего и раскрывающего в других все хорошее, что у них есть (и часто забывающем или прячущем за этой заботой свои травмы и тревоги).

В премьерном сезоне «Тед Лассо» эксплуатировал национальные различия США и Англии и использовал абсурдистскую рамку истории о тренере по американскому футболу в европейском футболе, маскируя этим деконструкцию токсичной маскулинности и выдвигая идею новой мужественности, открытости и даже сентиментальности в жесткой конкурентной среде. «Будь любопытным, а не осуждающим» – девиз героя и движущая идея первого сезона (подробнее о нем по ссылке ниже)

«Тед Лассо» – важная комедия о футболе и новой мужественности. Сериал вырос из проморолика АПЛ

Во втором сезоне сериал углубился в ментальные проблемы (неслучайно в этой части в «Ричмонде» появляется психолог), а спортивная сюжетная линию превращается в фон для отражения развития героев (персонажи второго плана выходят на первый). Такой подход позволяет глубже проработать характеры и усложнить сюжетные связи поэтому и поворотов стало больше (подробнее о втором сезоне по ссылке ниже) .

Продолжение «Теда Лассо» – лучший сериал 2020 года стал глубже и обратился к ментальному здоровью в спорте

В 1 сезоне Тед – ведущий, определяющий настроение группы, во 2 сезоне Тед – модератор, который лишь немного поправляет настроение группы, а отдельные ее представителям сами принимают решения (тем более, они уже прониклись понимающим методом Лассо), в 3 сезоне Тед – незаметный наблюдатель, его идеи живут в других героях независимо от него. И поэтому сам Тед готов уйти

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Третий сезон возвращается к футбольной иронии и ставит семью в центр повествования

В третьем сезоне «Ричмонд» возвращается в АПЛ из Чемпионшипа (этому нейминговому парадоксу Тед не перестает удивляться). Спортивной составляющей уделяют, конечно, больше внимания, чем во втором сезоне – в «Теде Лассо» даже стараются аккуратно показать саму игру. Да, движения далеко не всех актеров похожи на настоящих футболистов, но на общих планах это все-таки напоминает настоящий матч с понятными расстановками и амплуа (хотя и тут «Вест Хэм» может начать матч вдесятером).

Здесь же появляется и лучшая персональная пародия сериала: Зава – звездный эгоцентричный нападающий, который каждый год меняет команды и показывает высокую индивидуальную эффективность. Добавьте к этому увлеченность медитацией, помешанность на своей физической форме, манеру говорить о себе в третьем лице высокий рост, нос с горбинкой, хвостик на голове и бородку и вы получите Златана Ибрагимовича. Через его фигуру «Тед Лассо» обыгрывает одну из актуальных дилемм – роль звезды в командном спорте и тактическое соответствие большого футболиста. В этом контексте сериал иронизирует и над тактическими противостояниями в целом, когда тренер Бирд и Рой пытаются подобрать схему против «Вест Хэма», где работает знающий все их схемы Нейт.

Сага с трансфером Завы – еще и повод посмеяться над культурой инсайдов: «Сделка закрыта, у меня подтверждение из очень надежного источника: подруга моей жены знает агента, чья массажистка подрабатывает стюардессой на частных рейсах; сегодня она не работала, но ее коллега умеет читать по губам и она видела, как Зава артикулировал «Челси» много раз».

Происходящее на поле, как и в первом сезоне, связано с сюжетом. И дело не столько изменении эмоций и поведения героев относительно результатов, сколько в отражении динамики характеров:

желание Ребекки победить «Вест Хэм», которым владеет бывший муж – Руперт;

конфликт МакАду и Хьюза из раздевалки переносится на поле;

трансформация характера Джимми Тартта влияет на его голевую статистику;

работа Роя Кента над собой превращает его в важную фигуру в раздевалке «Ричмонда» и даже яркого оратора;

тщеславие и зависимость от авторитетов Нейта прямо пропорциональны его стилю управления командой;

наконец, Тед раскрывает в себе тактический талант тренера по соккеру при попытках исправить неразбериху в мыслях.

Состояние главного героя в третьем сезоне лучше всего отражает фраза: «I’m work in progmess» (вордплейный неологизм Теда от «I’m work in progress» – работаю над этим и «mess» – беспорядок). Он формулирует это во время болезненной реакции на бойфренда бывшей жены (чей телефон в контактах все еще записан как «Мишель Лассо») и попыток самому выстроить новые отношения. При этом внешне Тед остается непробиваемым. «Позвольте Теду быть Тедом», – просит Кили Ребеку, когда владелица «Ричмонда» хочет дать жесткий отпор критикам клуба и особенно руководству и тренеру «Вест Хэма» (их позиционируют как антагонистов в этом сезоне); и Тед после уколов в свой адрес со стороны бывшего ассистента, делает комплименты Нейту и перетягивает прессу на свою сторону.

Внутренняя борьба Нейта Шелли – одна из самых увлекательных сюжетных линий в сезоне. По детальности образа он самый близкий герой к Теду, но в то же время Нейт – его противоположность, антиЛассо. Этот герой становится еще сложнее, и именно с ним происходят самые радикальные трансформации по ходу всего сериала. Через него раскрывается мотив обиды, помноженный на синдром самозванца и неуверенность из-за социальных ожиданий. Визуальное отражение характеров Нейта и Теда – сцена в лифте на стадионе «Вест Хэма», в которой Нейт забит в угол и буквально прячется за спиной у жизнерадостного Теда.

Вместе с Нейтом в героев первого плана окончательно превращаются Рой, Кили и даже Джимми. Экранного времени у них не меньше Теда, Ребекки (главный женский образ первого сезона) и Бирда (его характеру уделили много времени во втором сезоне, даже посвятив целый эпизод – возможно, лучший в сиквеле). Романтические отношения Кили на фоне деловой активности – одна из внезапных интриг сезона. Роя же чуть ли не с первых серий готовят на смену Теду: он дает пресс-конференции, проводит персональные тренировки и разговоры с игроками (наставник Джимми и МакАду), и интенсивно развивается как персонаж.

Не забывают авторы и о второстепенных героях. К узнаваемым после второго сезона футболистам Обисанье, МакАду и Дани Рохасу добавляются вратарь Зоро/Ван Дам (комический образ) и Хьюз (драматический образ), да и остальные игроки не выглядят декорациями. Расширяется экранное время у журналиста Трента (он пишет книгу о сезоне «Ричмонда» и находится постоянно рядом с командой) и Джейд (Нейт ухаживает за ней); а через бизнес Кили вводятся новые лица – Ребекка и Джек. Лесли и фанатов в баре Мэй хоть и не становятся больше, но каждое их появление – это почти гарантированный гэг. И, конечно, теперь еще больше Мишель и Генри Лассо.

Отношения детей и родителей – одна из главных тем, если не самая главная, в третьем сезоне «Теда Лассо». К ней приводят почти все сюжетные линии:

проблемы и эмоции сына еще больше беспокоят Теда – Генри проводит несколько дней в Лондоне (в одной из сцен главный герой читает сыну книгу Маркуса Рэшфорда «The Breakfast Club Adventure»);

Ребекка мечтает о материнстве;

в кризисной для сына ситуации появляется отец Обисаньи, в честь которого сын называл свой ресторан;

Джимми обретает силу после разговора с мамой, а уверенность после осмысления отношений с отцом;

душевные метания Нейта разрешаются после откровенного разговора с папой и реплики последнего: «Хочешь будь успешным, хочешь – не будь, мне все равно. я просто хочу, чтобы мой сын был счастлив»;

наконец, в сериале появляется мама Лассо, с которой у Теда происходит разговор на кухне, в котором рифмуются thank you и fuck you.

Та сцена, в которой Тед осознает силу тотального футбола – тоже восходит к мотиву семьи. На сознание главного героя влияет не только чай тренера Бирда (вероятно, вовсе не влияет), но и воспоминания от просмотра «Чикаго Буллз»: «Я помню, как смотрел эту игру с отцом», – говорит Тед и запускает процесс осмысления треугольного нападения в баскетболе и его футбольной интерпретации.

Теперь сериал не просто притворяется реальностью, а отражает и осмысляет ее

«Отец и сын попадают в аварию, отец погибает, сын попадает в больницу с тяжелыми травмами, к нему в палату заходит хирург и говорит: «Я не буду его оперировать, это мой сын». Как такое возможно?», – эту загадку задает четырем девушкам мастер разряда обстановки Лесли в одном из эпизодов «Теда Лассо». Если вам кажется, что разгадка очевидна, значит у вас все хорошо с логикой или же просто вы выросли не в обществе постмодерна. «Она женщина, – Нет, это гей, – Это донор спермы, – Они в киберпространстве», – если бы у Лесли было больше слушателей, то вариантов было бы еще больше. Это небольшая сцена подчеркивает отношение сериала к тому, что происходит в мире: как и положено постмодернистскому произведению «Тед Лассо» иронизирует над постмодернизмом, при этом осознает свою принадлежность к нему.

Сериал всегда заигрывал с реальностью. За рамками сериала Тед Лассо общается с тренерами АПЛ, а «Ричмонд» имеет свои социальные сети, фаншоп и команду в FIFA, по сюжету они соревнуются с настоящими английскими командами (а в третьем сезоне еще и расширяют географию реальных стадионов), в кадре под своими именами мелькают бывшие игроки и футбольные эксперты, а в разговорах упоминаются известные люди, которые будто существуют в одной вселенной с персонажами «Теда Лассо» (в третьем сезоне случилось самое громкое камео – рядом с героем Судейкиса появился Пеп Гвардиола).

Первые два сезона брали неподходящего спорту героя и погружали его в настоящий мир, мечтая о такой реальности. Третий сезон стремится отразить действительность, но оставляет за собой право комментировать ее в стиле «Теда Лассо» (иногда резко, но всегда понимающе). В сериале пытаются осмыслить актуальные темы, многие из которых на стыке частного и социального:

слитые интимные видео Кили и их влияние на личную жизнь;

твиттер-битва Обисаньи и министра внутренних дел Великобритании по поводу мигранционной политики, здесь вшита отсылка к дискуссии с участием Леброна Джеймса, когда телеведущая Лора Ингрэм комментируя политические высказывания баскетболиста сказала «shut up and dribble»;

тайная жизнь спортсменов нетрадиционной ориентации (здесь Тед позволяет себе неаккуратную реплику о том, важно ли это для команды или нет);

создание Суперлиги (здесь звучит самый патетичный монолог сезона про любовь к футболу);

на том же собрании по поводу Суперлиги: «Николай просим вас покинуть заседание. The whole Russia thing. it’s not a good look right now» (так как это комедия и подобная фраза исходит от отрицательного персонажа, то авторы скорее иронизируют на эту тему, а не поддерживают, но ее эпизодичность и незначительность для сюжета лишь подчеркивает внимание сериала к событиям в мире).

Третий сезон самый социально-ориентированный. До него «Тед Лассо» предлагал взглянуть на мир с неожиданной стороны (в первом сезоне через деконструкцию маскулинности, во втором – через ментальное здоровье), он выдвигал свои ценности и принципы. Теперь же мир предлагает «Теду Лассо» свои обстоятельства. Такой подход еще сильнее привязывает сериал ко времени. Но это не обязательно означает, что он становится обслугой повестки, возможно «Тед Лассо» всегда был в этой точке, а реальность стала догонять его.

Что будет с «Тедом Лассо»?

«Это конец истории, которую мы хотели рассказать, которую мы надеялись рассказать, которую нам нравилось рассказывать. Тот факт, что люди захотят больше, чем то, чего они еще даже не видели – 3 сезон – это приятно. Возможно, 31 мая, когда выйдут все 12 эпизодов сезона, они скажут: «Чувак, знаешь, мы все получили, все в порядке. Нам не нужно больше, этого достаточно», – так незадолго до премьеры 3 сезона рассуждал Джейсон Судейкис – исполнитель главной роли и один из шоуранеров «Теда Лассо».

«Я бы хотел, чтобы шоу продолжалось. Но оно будет продолжаться до тех пор, пока он [Судейкис] чувствует, что это круто для него – не только в творческом и профессиональном смысле, но и в личном. Люди забывают, что у него двое детей и он отличный отец, а переехать в Лондон на полгода сложно », – так после выхода второго сезона «Теда Лассо» говорил один из его создателей Билл Лоуренс. Реплика, которая прочно рифмуется с сюжетом сериала.

«Мы изначально планировали три сезона. У истории трехсезонная арка. Я рад, что они готовы платить за это. А что будет потом, кто знает?», – подтверждал конец Бретт Голдстин – исполнитель роли Роя Кента и один из авторов сериала (он участвовал в написании сценария и снял несколько серий как режиссер). В 2023 Голдстин и Лоуренс как шоуранеры выпустили схожий по настроению с «Тедом Лассо» сериал «Терапия» – история о психологе, переживающем смерть жены и воспитывающим дочь, с Джейсоном Сигелем и Харрисоном Фордом в главных ролях. Создатели отмечали сложности творчества из-за пересечений производственных процессов с «Тедом Лассо» («Терапия» уже продлена на второй сезон).

«Концовка третьего сезона прекрасна. Если все, что делаем во вселенной «Теда» закончится на этом, думаю, фанаты будут счастливы. Но дверь не закрывается полностью и есть возможность вернутся. Если нам повезет, мы сможем продолжать. Однако, если основная сюжетная ветка Теда Лассо закончится, не ждите большого количества спин-оффов », – размышляла о будущем проекта Ченнинг Динги – председатель совета директоров и CEO Warner Bros.Television Group (компания участвует в создании и дистрибуции «Теда Лассо»).

Почти все герои «Теда Лассо» оказываются в точках, откуда и начинали свой путь, но уже в другом состоянии. Тед возвращается в Америку к семье, но уже не для того, чтобы спасать свой брак, а чтобы быть с сыном; Ребекка хочет избавиться от «Ричмонда», но уже не для того, чтобы испортить клуб и уколоть бывшего мужа; у Кили, Роя и Джимми сложный треугольник, но уже построенный не на альфа-конкуренции, а на уважаемом выборе каждого; Нейт возвращается в «Ричмнонд», но уже не брезгует должностью китмена.

«Тотальный футбол – это Lasso-way. Ты сменил тактику не сейчас. Ты менял ее три сезона. Медленно выстраивал в клубе культуру доверия и поддержки в тысяче незаметных моментов и это привело к неизбежному – тотальному футболу. Это сработает. И наплевать на номер четыре» , – слова сериального летописца «Ричмонда».

Фото: imdb.com