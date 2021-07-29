Организатор матча на льду Байкала: «Было трудно. Мы зимой в Сибири искали снег»

Сергей Почекутов, бывший сотрудник Федерации футбола Иркутска, организатор матча на льду Байкала

Я полюбил футбол за эмоции. Помню, как смотрел Евро-2004 – меня тогда зацепило, сколько эмоций вызывают матчи. Слезы совсем еще юного Криштиану Роналду после поражения от Греции в финале – это же теперь можно считать одним из знаковых моментов в мировом футболе, да? 17 лет прошло.

Потом была победа ЦСКА в Кубке УЕФА-2004/2005. К тому моменту я уже плотно следил за мировым футболом. Помню, как ночью смотрел Суперкубок ЦСКА – «Ливерпуль», помню гол Карвальо и руку Джибриля Сиссе, из-за которой он долгое время был в моем топе самых ненавистных футболистов. Тогда я первый раз плакал из-за футбола.

Потом был ЧМ-2006, который я смотрел ночами напролет. Когда живешь в Сибири, все основные футбольные события происходят глубокой ночью. Поэтому ярко выражать эмоции у меня никогда не получалось. Но я даже сейчас помню, какими сильными они были. Как было обидно за Зидана. Как потом еще пару лет я раздражался при виде Марко Матерацци.

Для меня всегда главными были люди и их истории. В тактике я ничего не понимаю, техникой могу восхищаться, но главное для меня в футболе – это истории и эмоции, которые за ними стоят.

Сейчас я понимаю, что футбол стал большой частью моей жизни. Я никогда не занимался в футбольной секции. Я даже во дворе играл не так много, как некоторые, больше любил читать. Но футбол помог мне встретиться и пообщаться с сотнями людей, помог мне построить карьеру. Не напрямую – денег от футбола я никогда много не получал, а последние пару лет вообще не получаю. Но те навыки, которые я приобрел, работая в федерации футбола города Иркутска, очень пригодились мне для достижения успеха на основной работе.

Простой пример того, как футбол помогает в карьере. В федерации мы давно начали делать текстовые трансляции матчей. Пользовались инструментом, которым пользуются крупные СМИ. Я набил на этом руку, научился готовиться к текстовым трансляциям и быстро реагировать на события. В 2020 году я пришел работать в другую компанию, где мне предложили провести текстовую трансляцию с мероприятия Яндекса. Я согласился – опыт-то был. Трансляция получилась неплохой. Как минимум, футбольный опыт помог очень качественно к ней подготовиться. Через месяц мне прилетел оффер из Яндекса на позицию редактора. И все это благодаря опыту, приобретенному в городской федерации футбола.

Надеюсь, я работал хорошо. Я и сейчас помогаю, но больше в качестве наставника, который помогает новым ребятам влиться в процесс, узнать любительский футбол Иркутска поближе. Я работаю в медиа, поэтому всегда тащил в освещение любительского футбола крутые практики. Мы делаем спецпроекты, таймлайны, квизы. Стараемся, чтобы соцсети были живыми, а не просто публикуем результаты и новости с сайта. Мы давно и сознательно отказались от публикации новостей мирового футбола. Для нас любительский футбол города Иркутска и Иркутской области интереснее, чем мировой футбол.

Организация матча на Байкале была тяжелой. Мы взялись за мероприятие, до которого на тот момент не доросли – ни ментально, ни организационно. Чтобы был понятен масштаб задачи: мы зимой в Сибири искали снег. Потому что на льду Байкала его нет, все выдувается ветрами. Оглядываясь назад – более идиотской идеи придумать было просто нельзя. Но нам все-таки удалось набрать нужное количество снега, чтобы закатать поле, на котором можно играть без риска убиться. Мы даже сделали отличную разметку – постарался дяденька, который делает разметку для хоккея с мячом.

Мы буквально несколько месяцев горели этой истории, не спали ночами, просто потому что хотели сделать футбольный праздник, пригласить на него людей и показать – смотрите, любительский футбол тоже может быть крутым. Пусть это вспышка, но она привлекла внимание очень многих людей. Мы провели матч, отметили это, на следующий день я помогал Евгению Савину снимать его видео в Иркутске, договаривался с разными людьми о встречах.

Для нас это был вызов. Мы хотели показать, что на локальном уровне можно делать крутые проекты. И мы справились с этим вызовом.

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Фото: Анна Муратова