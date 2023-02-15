Перемен! «Хьюстон»

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В попытке написать этот текст я застрял на середине, вроде нужно выбрать главную линию, которая будет прослеживаться по всему материалу, а при этом и нельзя сказать, что в «Рокетс» что-то может быть однозначно.

Зато к ним точно нельзя относиться без эмоций, и это радует. Давайте разберемся вместе.

Разбор полетов

Ого, наконец-то наш сериал под названием «Давайте-ка окончательно превратимся в главное посмешище лиги» заиграл непредсказуемыми сюжетными перипетиями, а свет в конце туннеля задребезжал настолько ярко, что, кажется, и пациент выходит из комы. Пульс неровный, но прощупывается отчетливо, различного рода заболевания вроде «Бруксофилии» уже не кажутся самым страшным, что могло произойти.

Уволили Сайласа, хотя по мне, учитывая, что и как с ним происходило в «Рокетс», то ему не увольнение нужно, а путевка в санаторий, личный психолог, а может и психотерапевт, да и таблетки от бессонницы, ведь по ночам к нему приходит Джейлен Грин, который получает мяч в начале атаки и стучит им, стучит, стучит, чтобы бросить кирпич в голову Сайласа по истечении 24-х секунд.

Кошмар!

Предыдущий сезон прошел настолько ужасно, что в сумме болельщики «Рокетс» досмотрели одну игру и то, потому что это был Харден, надеявшийся на возвращение в родные пенаты. Весь ужас ситуации опишут мои любимые цифры.

Как думаете, в скольких типов владений, которые считает НБА «Рокетс» были выше 21-го места (из 11)? В 2-х, в изоляциях, достойное 11-е место и в пост-апах, потому что Шенгюн – молодец.

Вы резонно скажете, что хотеть бОльшего от команды, которая сливает странно и нелогично, вот только все работает немного не так.

Взгляните на «Оклахому», они методично 3 года подряд играли комбинации под Покушевски на дугу (малую часть) и 2 сезона зрители в первых рядах были вынуждены оглядываться наверх при атаках «Тандер», чтобы не получить в голову мячом. Наступает 3-й сезон и солидные 36,5%, не говоря о прогрессе каждого игрока, который играет в системе.

Вернемся к «Рокетс» и увидим, что здесь не было никакой идеи, и, несмотря на то, что индивидуально игроки становятся лучше (Грин, Шенгюн, даже Портер), это не дает никакого импакта в результат. Ведь игроки «Хьюстона» просто не умеют играть в баскетбол, и этого не изменить.

Я даже не буду обвинять самих игроков «Рокетс», потому что их никто этому и не учил.

Тренерский штаб «Хьюстона» последние годы – это вообще замечательная история о том, которая очень хорошо отражает внутренние процессы. Пример – Джон Лукас, главная персона в штабе, по сути.

PR отдел команды работал хорошо – говорят же, что у Сайласа нет харизмы, хорошо, зато у нас есть дед-кокаинщик, который считается чуть ли не главным мотиватором лиги. Теория интересная, надо бы на резюме посмотреть. Главный тренер «Филадельфии» (42 победы за два сезона), «Кливленда» (37 побед за два сезона), ассистент в сливных «Клипперс» 09/10 и в «Денвере» на стыке веков (3 сезон, ни одного положительного результата). Знайте, если молодых раздолбаев вашей команды лечат такими мотиваторами, то эффекта там будет чуть больше, чем от Дока Риверса на посту главного тренера или лечения Зайона в городе, где есть «Макдональдс».

И вот PR отдел команды 2 года трудится над созданием образа «все под контролем», чтобы в этом году резко поменять курс, разбить копилку, уволить Сайласа на год позже (а может, и на два) и резко закончить перестройку.

Ничего против не имею, но точно ли это решение не на эмоциях, и вы не сделали ничего поспешного? Точно ли ваш план в долгий срок еще существует, и вы не измените его через два года?

Статус: Борьба за плей-ин на Западе, не уверен, что удачная

Межсезонье и генеральный менеджер

В целом я могу поставить достаточно высокую оценку Стоуну, но с оговоркой, что это авансом.

Стоит ли ВанВлит 130 миллионов долларов?

Нет, а учитывая, что Фред за всю карьеру так и не научился забивать с сопротивлением в проходах, то едва ли он стоит и 90 миллионов на 3 года, но нужно понять, за что вы даете такой контракт.

Только за игру? Провал. За игру и менторство, за то, чтобы привить нормальную культуру? Это имеет смысл.

Вот приходит ВанВлит и уже Джейлен Грин в межсезонье выкладывает не только секс с Джошем Кристофером, но и тренировки с Фредом Ванвлитом, а значит, что прогресс есть. Грин уже высказался на тему того, что Фред – это победитель, и вообще мы будем у него учиться.

Если все получится, то Ванвлит не только даст 2-3 года хорошей игры, но и воспитает Джейлена, сделав его лидером команды. Стоит ли это 130 миллионов в сумме? Очень да.

Часть текста, что Ванвлит может повлиять и на Кевина Портера

Касательно игры – вопросы есть. Проблема «Торонто» прошлого сезона – это организация нападения, и Ванвлит не сказать, что как-то решал ее хотя бы на базовом уровне, к тому же проблемы спейсинга выливались в тактику «в защите поуже» против канадской франшизы и мелкий Ванвлит после прохода получал блок, потерю или моральную травму из-за своих габаритов.

Будет ли иначе в «Рокетс»?

Да, здесь полно пулялок, которые даже не будут подходить к трехочковой линии, да и сам Фред такой, но есть несостыковки. Я негативно выступаю против любого варианта «Рокетс», где Шенгюн не один из основных игроков, а учитывая, что вот Йокич и Сабонис показывают свою успешность здесь и сейчас, то считаю любого человека, кто будет отцеплять Алперена негодяем и подонком!

Проблема в том, что Шенгюн не так уж и растянет площадку и сам любит повозиться и потолкаться в краске, где Ванвлиту нужно как можно меньше народа. Идеальный вариант – заставить Фреда двигаться больше без мяча, делегировав функцию разыгрывающего Шенгюну, но рискнет ли на это «Рокетс»? Не знаю, но я был бы рад этому.

А вот дальше Стоун видимо осознал, что такого аттракциона невиданной щедрости может и не быть. Решил выдать Джеффу Грину 20 миллионов, что в целом тоже можно списать на ветеранский статус, менторство и прочее, но сколько в Грине осталось баскетболиста? Далее пошел Джок Лондейл с 32 на 4 года, что в целом-то тоже выглядит переплатой для игрока, который вроде и не про спейсинг и не про опыт, зато все ведь говорят, что у него светлая голова, а наличие мозга уже будет плюсом для «Рокетс» и текущего ростера, хотя все же мне кажется, что подписание Лондейла выполняет функцию Иня или Яня вместе с Диллоном Бруксом.

Мне всегда хочется назвать Брукса – Бруском, это куда точнее описывает его стиль игры, интеллект и поведение.

Каждый раз, когда Диллон Брукс берет мяч в нападении – жди беды и подумай еще раз, говоря, что Уэстбрук остается самым глупым игроком команды.

Каждый раз, когда Диллон Брукс берет в защите игрока – жди фола и ситуации, когда в четвертой четверти твой лучший защитник периметра сидит на скамейке.

Каждый раз, когда Диллон Брукс дает интервью – жди высказывание такой уверенности, что испанский стыд ощутишь даже ты, дорогой читатель, находясь за океаном.

И вот это чудовище получило 80 миллионов долларов на 4 года.

Нет ничего плохого в том, чтобы дать Бруксу 80 миллионов, правда. Плохо это делать в «Рокетс», где молодая команда, которая будет впитывать гипервозбужденность Диллона, учиться неумелому трэштоку без достижений и играть с ним в нападении, где спустя пару месяцев у новичков будет возникать мысль: «Так, если мы доведем мяч до него, то я его не получу обратно и лучше выпущу сейчас».

Вот это вот все пугает меня куда больше даже, чем его статус «самого неэффективного игрока лиги» – это, кстати, цифры, а не гротеск или его переоцененная защита, которая может существовать только на грани фола.

Влияние на молодую команду от Брукса куда хуже, чем его стиль игры.

Из позитивного – Удока и необходимость для него наличия такого тафгая, способного вгрызаться в соперника. Очевидно, что Дженкинс не такой сильный тренер, как о нем говорили еще пару лет назад (кстати, я не только с Удокой обосрался, но критику Дженкинса еще тогда высказывал) и повлиять на Брукса он не мог, сможет ли Удока? Он работал со Смартом, который достаточно сильно похож по характеру, да и его ранняя стилистика игры была похожей, так что есть и просвет.

Главный тренер

Во-первых, респект руководству «Рокетс», что они рискнули и взяли сильного тренера несмотря на давление прессы и общества.

Во-вторых, берегите ваших жен, работники «Хьюстона».

В-третьих, для Удоки это будет настоящей проверкой, потому что на самом-то деле рискует не только «Рокетс».

Име мог вполне себе подождать еще немного времени и дождаться освобождения более сильного коллектива, готового рискнуть. Уверен, что многие организации были бы не против обсудить его кандидатуру, но вместо этого он берет коллектив, который максимально далек от того, что ему подходит, да и делает это в момент перестройки, не имея богатого опыта по внедрению игроков в состав и обучению молодежи.

Какие риски я вижу на текущий момент?

Джейлен Браун и Джейсон Тейтум несмотря на не всегда умный баскетбол остаются профессионалами своего дела, которые пахали и пашут сейчас. Они достаточно хорошо ловят идеи тренеров в защите, при этом их игра в атаке не сказать, что прогрессировала при Удоки в роли главного.

Джейлен Грин явно пока далек от их уровня профессионализма, гораздо хуже воспринимает тренеров и еще печальнее действует в нападении.

Кевин Портер младший еще хуже – за несколько лет от неуважения до мрачных постов с намеками на суицид и избиения девушки.

А еще есть Брукс, который у себя на уме и все это должно держаться на хрупком Ванвлите?

Необязательно, конечно, ведь по сравнению с Сайласом Удока выглядит куда авторитетнее и какой-никакой респект должен получить.

Второй риск – это общая совместимость команды.

Мы видим, как даже самые умные тренеры лиги, в которые я записываю Ника Нерса страдали от ростеров, которые им не подходили от слова совсем.

Здесь Удоке, который ориентирован на защиту также придется придумывать, как преобразовать оборону до сносного уровня и заставить команду двигать мяч. В защите аналогичные вопросы.

Третий риск – это большая закупка, которая равна большой ответственности.

Главная звезда – ?

Вопрос оставлю открытым.

По совокупности таланта Джейлен Грин с запасом занимает эту позицию, но посмотрите на Энтони Эдвардса. Летом Эдвардс работает за троих, приезжает в идеальной форме и к лагерю сборной и к лагерю команды, работает над проблемами и прогрессирует. На свой 4-й сезон Эдвардс выходит франчайзом организации. Джейлен Грин приходил в лигу с просьбой называть себя «Кобе», но перенял лишь броски через 6 рук.

У них вообще достаточно похожие стилистики игр, но с той разницей, что Эдвардс стал куда методичнее и правильнее за эти 3 года в лиге.

Доля владений дольше 6 секунд: Эдвардс (30,3%, % попадания – 44,6%), Грин (31,4%, % - 38,7%)

Доля владений от 2 до 6 секунд: Эдвардс (46%, % - 46,4%), Грин (41,2%, % - 42,6%)

Доля владений менее 2 секунд: Эдвардс (23,7%, % - 46%), Грин (27,4%, % - 43,8%)

При +- одинаковом таланте Грин отстает от Энтони на огромную дистанцию. Отчасти за это спасибо Финчу, но и рабочая этика Энтони в разы солиднее, раз уж он периодически становится разыгрывающим и зачастую включается в обороне на уровне защитной пятерки.

Но даже при таком унизительном сравнении я поставлю Грина на позицию потенциально главной звезды.

Раньше говорили, что в баскетболе нельзя научить росту, но с развитием игры многие аспекты оказались тоже практически невозможно освоить.

Один из них – первый шаг и работа ног такого уровня, какая есть у Грина. Это врожденный талант и такое нельзя развить. Его резкость и скорость элитного уровня, набор степов и универсальность делают уникальной машиной для скоринга, которая при отсутствии травм в конце карьеры будет входить в топ-20 лучших скореров в истории. Грин и правда уникальный игрок. Кроме отсутствия мозга и плана на следующие 5 секунд – он умеет делать на площадке все и даже больше.

Джейлен Грин создан для того, чтобы стать скорером, но следующий сезон один из решающих. Его окружили правильным тренером, ветераном, который взял его под опеку и пока принимать сторону. Кто ты? Зак Лавин или хотя бы Донован Митчелл? А может больше?

Но и кроме Грина здесь есть варианты, которые вам должны понравиться.

Алперен Шенгюн – это славное продолжение новомодной тенденции лиги, когда американцы отдают мяч большому и неповоротливому белому центровому в надежде что тот сможет придумать хоть что-то.

Сейчас вам постараюсь объяснить, что возможно мы еще сами не поняли, какой алмаз затерялся в Техасе.

Никола Йокич в сезоне 16/17 – 67,8 касаний за игру, 4,9 передачи (13,8 касаний на передачу), 0,246 очка на касание

Николай Йокич в сезоне 22/23 – 98,6 касаний за игру, 9,8 передач (10 касаний на передачу), 0,248 очка на касание

Домантас Сабонис в сезоне 22/23 – 83,5 касаний, 7,3 передачи (11,4 касаний на передачу), 0,229 очка на касание

Алперен Шенгюн в сезоне 22/23 – 56 касаний, 3,9 передачи (14 касаний на передачу), 0,264 очка на касание

Я понятия не имею, как и что с ним собираются делать в «Рокетс», но если игрок идет по цифрам Сабониса и Йокича в свой второй сезон, играя с боллхендлерами уровня Кевина Портера и Джейлена Грина, то я поражен.

Касательно его нападения я более чем уверен в том, что турок сможет прогрессировать и в команде, где движение игроков происходит логичнее, чем спонтанный забег игроков «Рокетс» сейчас. Его работа в посте тоже внушает доверие, хотя нужно сделать скидку, что Йокичем он не станет в этом компоненте. Никола зачастую полагается на габариты, Шенгюн на работу ног, он скорее больше Сабонис и как мы видели, Домантаса можно остановить хорошей опекой в краске, что и сделал Грин в предыдущем розыгрыше, нейтрализовав литовца. Правда, есть надежда на бросок Алперена, что он станет качественнее и надежнее, но это переменная нам пока неизвестна. Механика броска Шенгюна внушает доверие и надежду. В прошлом сезоне он стал бросать меньше, но точнее.

Куда больше вопросов вызывает его защита. В марте, в игре против «Портленда» Сайлас посадил в последней четверти Алперена, а после игры сказал, что не может всегда играть эффективно в защите, когда в центрового бьют пик-н-роллом и это правда. «Рокетс» были 28-и по защите краски и 28-и по защите периметра. Пик-н-ролл против команды работал стабильно всегда и «Хьюстон» выгребал авоську именно из самых главных бросовых зон.

Шенгюн после матча сказал, что исправится, но проблема остается. Алперен слишком медленный для того, чтобы играть свитч или заступ, но также плохо покрывает пространство в краске, стоит отдать должное Сайласу, он пытался придумать идеи, которые спрячут центрового. Так и получилось, что основным римпротектором становился Джабари Смит, который играл в защите центрового и не сказать, что эта идея лишена смысла, особенно если играть зону 2-1-2 с Шенгюном в центре. Похожий эксперимент был в «Миннесоте», где Таунса страховали Вандербилт и Макдэниэльс, здесь эту роль могут исполнять Исон и Смит, но проблема остается, потому что даже если выкинуть пик-н-ролл, то Шенгюн уязвим, потому что габаритами уступает классическим центровым и не может защищаться в посте. Серьезная головная боль, как вписать его в состав с наибольшей эффективностью.

Еще один вариант лидера – Ванвлит.

Здесь все просто – самый профессиональный игрок команды, богатый опыт, какой-никакой розыгрыш и понимание тренерских идей. Не удивлюсь, если этот вариант и останется основным к старту сезона.

Некоторые считали, что есть шанс и у Кевина Портера, но не факт, что мы увидим Кевина где-то кроме аренды в «Хетафе», а сам Кевин превращается в совсем одиозного персонажа, который является персоной нон-грата примерно для всех.

Кого только не пытались из него делать за этот год.

ПНР разыгрывающий – хорошо, если не собираетесь выходить в плей-офф

Айзо скорер – плохо, во всех отношениях

Плеймейкер – получился айзо скорер

Пора признать, тараканы в голове Портера слишком большие, чтобы их как-то менять, а его талант не настолько уникален, что его нельзя кем-то заменить. Дни Портера в роли основного разыгрывающего и так ушли после обмена Ванвлита, но после истории с девушкой, не факт, что мы его увидим в следующем сезоне в НБА.

Джабари Смит

Когда Смит сидел в зеленой комнате НБА, я был похож на Гарри Поттера под распределяющей шляпой:

- «Только не «Рокетс», только не «Рокетс»

Увы, это не история Роулинг, поэтому Смит отправился в «Рокетс».

Я не имею ничего против организации в целом, но Джабари нужна была теплая ванна в первом сезоне, где его будут потихоньку подводить к лиге. В «Оберне» он был игроком, которому поместили в идеальную систему, ограничив его функционал тем, что он умеет.

Защита на мяче

Шутинг

Бросок после получения

Ему не нужно было задумываться о защите в «краске», играя с Кесслером, не нужно было идти в проходы, где он постоянно терял мячи, и тем более думать о розыгрыше и адаптироваться под твоих боллхендлеров.

Попав в «Хьюстон», Смиту пришлось использовать все свои неработающие навыки, и вскрылась еще одна проблема.

В последние годы команды все чаще составляют психологический портрет игроков, говорят об их ментальных проблемах и психологической устойчивости. В этом плане Банкеро и Эдвардс были идеальными кандидатами, ведь после 4 промахов подряд они пойдут делать следующий бросок и будут уверены в том, что попадут. Смит – не такой, после нескольких промахов он уйдет в защиту и будет упираться там вдвойне в попытке заслужить моральное право на еще одну попытку.

Смита вместо теплой ванны поместили на доску из гвоздей, где ему не дали чистых бросков, заставили созидать самого и идти в проходы, то, что он делать не умел и не хотел, а в защите поставили в краску, когда он всегда был POA по ходу всего своего студенчества. Конечно, он был обречен на провал, критику и клеймо «баст». Однако есть подвижки.

В целом Смит оказался куда более интересным защитником, способным защищаться на 4-х позициях и выполнять почти любую роль в проблемном коллективе.

В атаке он по-прежнему неаккуратный, не умеющий создавать бросок шутер, но летняя лига дала надежду, как и его интервью, где он вполне по-взрослому рассудил, что был не так хорош и работы еще полно.

Помните, я говорил об уверенности? Вот в летней лиге Смит зашел игроком, которого уже можно начинать переводить из статус шутера в статус скорера. Там были проходы, степы, броски через руки и та уверенность, которая ему важна.

Выводы делать рано, но Джабари Смит явно не «баст», и вот приход Удоки точно должен улучшить его игру в защите, а что касается нападения, то по «Рокетс» в целом тяжело судить, кто из них является какой опцией.

Состав

Драфт команды, пожалуй, тоже нельзя пропускать.

Я не то что скептически отношусь к Амену Томпсону, но сомнений у меня куда больш, чем по Осару.

Здесь вопрос даже не по совместимости, хотя и по ней не совсем понятно, что и как делать.

Осар и Амен играли в крайне неконкурентном «Овертайм Элит», где всего один игрок выше 205 сантиметров и там можно доминировать физикой (красный флаг №1).

Осар, в отличие от Амена, прокачивал и развивался по главному их минусу – броску (№2).

Осар сильнее Амена в защите, и это красный флаг лишь в контексте «Рокетс».

А теперь о совместимости. По идее Амен лучше разыгрывает, но так ли это нужно «Хьюстону», у которого есть Ванвлит, Грин, Шенгюн и Портер (его просто держим в уме). Такой ли это был нужный выбор, учитывая ваши проблемы в передней линии, где нет защитного центрового и не хватает растягивающих больших?

Мы опять плавно подходим к тому, что с Томпсоном может получиться история Джабари Смита, где талантливый проспект попал в нездоровую среду и должен прогрессировать вопреки, а не благодаря, хотя по Амену пока непонятен и уровень таланта.

Что касается Кэма Уитмора, то тут все куда проще и логичнее. Суперталант, который свалился из-за непонятного и секретного медицинского отчета, кто-то должен был рискнуть, и это «Рокетс». Уитмор, как раз, не должен испортить картины, на мяч он не претендует и атакует в основном со спот-ап позиций или в движении, мяч не передерживает, хотя склонен к плохим броскам (спишем на молодость), в защите цербер, но иногда обороняется физикой, а не головой (немного Брукс). В любом случае MVP летней лиги уже говорит о том, что здесь low risk = high reward ситуация.

Тари Исон и Джейшон Тейт в роли идеальных ролевых игроков, где есть 3 and D. Исон по-прежнему имеет претензию на что-то бОльшее, но мне пока тяжело представить для него роль в нападении, если это не транзишин или спот-ап бросок, с другой стороны – мне бы хватило и этого сполна.

Джок Лондейл должен закрыть последнюю потребность «Рокетс» в растягивающем большом, который может играть в движение мяча.

А тут еще подписали и Реджи Буллока, который добавит глубины. Отличное подписание.

Стартовая пятерка

Фред Ванвлит-Джейлен Грин-Диллон Брукс-Джабари Смит-Алперен Шенгюн

Ротация – Кэм Уитмор, Амен Томпсон, Тари Исон, Джейшон Тэйт, Джефф Грин, Джок Лондейл, Реджи Буллок

Плей-офф – Нет

Плей-ин - Возможно

Име Удока – топ-тренер? – Все же да

Диллон Брукс – Дил*о Брукс

Алперен Шенгюн – Прекрасен

Джейлен Грин – Не Коби, но хорош

«Вашингтон»

«Детройт»

«Лейкерс»

«Милуоки»

«Орландо»

«Сан-Антонио»

«Чикаго»

«Шарлотт»

«Юта»

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Фото: AP Photo/Maria Lysaker, David J. Phillip, Charles Rex Arbogast; Gettyimages.ru/Ethan Miller, Elsa, Carmen Mandato