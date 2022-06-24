Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые

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Треть сезона позади.

Провалы контендеров и «Лейкерс», Ирвинг и связанные с ним скандалы, возвращение Симмонса, Вембаньяма и Вембаньяма в Бол Боле, Букер и Кендалл, «Пеликанс» – топ-команда, увольнение Нэша, Пул против Грина, провал «Хит», престарелые «Бакс» с новой игрой, «Индиана» и Халибертон, лучшее нападение в истории от «Бостона» и Маззуллы, «Сакраменто» в зоне плей-офф!

Событий за эту треть сезона накопилось достаточно, и пора бы начинать делать остановки по ходу сезона, чтобы рассказать о лучших командах на текущий момент.

Гонка за титулом НБА, первый подход.

10. «Голден Стэйт»

Формально, конечно, команде нужно попасть еще в плей-офф, но оснований верить, что Керр найдет баланс, более чем достаточно.

Начнем с того, что стартовый состав по-прежнему в порядке и выглядит лучше большинства контендеров НБА. Проблема в том, что между статусом «И это еще в следующем году станут лучше Уайзмен, Муди и Куминга» и «Давайте обменяем этих молодых барсуков» всего пару месяцев и 25 игр НБА.

Очевидно, что офис команды недооценил важность игроков типа Тоскано-Андерсона, Пэйтона и Ли, необходимый баланс еще в поиске, но последние матчей 15 «Уорриорс» все больше напоминают претендента на чемпионский титул.

И да, «Голден Стэйт» будет двигаться в этом рейтинге по ходу сезона.

Есть интересная статистика по количеству владений за игру, в которых команда делает 4 или больше передач на половине соперника. Для сравнения, на последнем месте находится «Атланта», где целых два плеймейкера уровня 10+ ассистов за игру (10,7).

Третье место – у «Индианы» (21,7)

Второе место – у «Сакраменто» (21,9), у Майка Брауна, многолетнего ассистента Керра, да.

Первое место – у «Голден Стэйт» (24), это огромное преимущество, которое достигается в основном игроками стартовой пятерки. И вы хотите сказать, что команда, умеющая играть в такой баскетбол, не сможет выйти в плей-офф и вынести там практически любого? Да бросьте.

«Уорриорс» набирают ход и уже в последних 16 играх одержали 10 побед, что в целом уже похожи на команду уровня плей-офф, как минимум.

Из основных проблем, как я писал в материале про проблемы команд на старте – Уайзмен (сослали в G-лигу), Куминга, который застрял между позициями (вроде бы нашли применение в роли защитника на мяче), и Клэй Томпсон (по-прежнему далек от стабильной версии самого себя, но «Бостон» похоронил как в лучшие годы).

К тому же набрал форму Донте Дивинченцо!

Два года назад в составе «Бакс» он был самым эффективным защитником на заслонах. Он настолько хорошо их проходил, что лучше всех в лиге ограничивал процент попаданий соперника после скрина. В этом сезоне мы видим, как Дивинченцо по-прежнему эталонно обороняется на периметре.

Да и в целом защита становится все лучше: последние 10 матчей она уже стабильно в топ-10, согласно защитному рейтингу. Примечательна, конечно, встреча против «Селтикс», выигранная вспышкой Клэя и обороной без лучшего защитника на периметре (Эндрю Уиггинса). 28,6% и -13 от Тейтума – это заслуга Куминги, который пусть и путается в сменах и подстраховках, но зато шедеврально может «съесть» вашу первую атакующую опцию с мячом в руках.

Безусловно, любой разговор о «Голден Стэйт» не может проходить и без Карри.

Линейка 50,2%-43,6%-90,8% - это космос сам по себе, но в этот раз я попрошу вас обратить внимание на другой аспект величия Карри, в котором его точно не догонят в ближайшие лет 30. Игра без мяча.

Коэффициент использования Карри – 30,9%, ужасно мало для 2022 года. При этом Стефен идет на 4-м месте в списке бомбардиров. Угадаете, сколько людей имеют коэффициент использования выше в этом сезоне? 14 человек. Карри не нужен мяч, чтобы доминировать в лиге и оставаться эффективным, ему даже не нужен мяч, чтобы делать много ассистов, хотя в этом сезоне он делает за игру 7 результативных передач, лишь дважды за карьеру у него было больше. При этом мы не учитываем владения Карри, когда он уводит за собой двух или трех игроков и позволяет партнерам набирать легкие очки из-под кольца.

Чем больше углубляешься в игру Карри, тем больше понимаешь, что Стефен и есть настоящий единорог, а не Порзингис, Таунс или другой очередной «большой» с броском. Это уже тренд, а умение влиять на игру, пробегая мимо заслона не для получения передачи – это истинное величие.

9. «Филадельфия»

После травм Хардена, Макси и даже после возвращения первого Док Риверс сделал единственную вещь, которую умеет делать. Отдал мяч лучшим игрокам и велел им разбираться самостоятельно. Собственно, Хардену после травмы пришлось отбегать 124 минуты за 3 игры, а в конце сезона, когда камерунец или Джеймс в очередной раз вылетят, мы увидим пресс-конференцию, на которой Док Риверс выдаст речь про травмы и стечение обстоятельств.

Действительно, ну, и где он неправ?

В текущей реальности болельщиков «Филадельфии» все не так весело, как может казаться при прочтении фамилий ростера. За успехами Эмбиида и его прогрессом можно не заметить, как Риверс по-прежнему ошибается с ротацией. Как команда по-прежнему плохо работает над элементарными ошибками. По-прежнему не защищается в быстрых отрывах, по-прежнему во второй четверти бардак, выливающийся в 22-е место в лиге по разнице очков. По-прежнему на площадке находится то Харрелл, то Рид, которые не понимают, что делать. Только недавно Риверс объяснил хотя бы свою нездоровую любовь к Монтрезу. Оказывается, Харрелл лучше как плеймейкер на дуге, отдавая 0,6 передачи (он действительно сказал, что Харрелл играет больше лишь из-за этого). Что самое странное – он прав, Пол Рид в принципе каждый раз при получении мяча тратит 3 секунды на обработку информации, что в его руках сферическое тело и в целом оно действительно похоже на мяч.

Ситуация доводит до того, что Коркмаз время от времени становится разыгрывающим при пик-н-роллах:

И это мы не говорим еще и про главный потенциальный минус команды: эксперимент по совмещению Хардена и Эмбиида пока не работает. Харден за пик-н-ролл набирает 0,68 очка, это уровень Ламело, Уэстбрука. Если быть точным, то из 50 человек, которые играют не меньше 5 пик-н-роллов за игру, Харден – 48-й. При этом Эмбиид ставит 17,2 заслона за игру для Хардена, это один из самых высоких показателей в лиге.

Так почему же эта команда в списке?

Все очень просто, уровень индивидуального мастерства настолько высок, что, играя не в свой баскетбол, в неудобный баскетбол, имея проблемы с ротацией, «Филадельфия» в одной конкретной встрече способна вынести примерно любую команду, потому что Эмбиид проводит феноменальный сезон. 32% владений Джоэла сопровождаются двойной опекой, то есть каждое третье, что не мешает ему проводить лучший сезон в карьере, когда он улучшает практически каждый показатель в сложнейшей для себя ситуации:

Мы говорим про плохую совместимость Хардена и Эмбиида, но сложнее Джеймсу, так как Джоэл даже после неправильного заслона и после не самой удобной передачи Хардена заталкивает мячи в корзину. Он делает больше всех в лиге пик-н-роллов, в которых завершает атаку в роли скринера (6,8, Дэвис на втором месте – 4,7). Он по-прежнему делит с Йокичем лидерство по эффективности пост-апов, а по передачам из «больших» уступает только Сабонису, которого зачастую начинают использовать как Грина в «Голден Стэйт», Таунсу и Йокичу. Не говоря о том, что Джоэл – вообще единственный «большой» в команде, который имеет понимание о защите.

Вот поэтому «Филадельфия» в списке, помолимся за здоровье Эмбиида.

8. «Бруклин»

За всем скандальным флером, который тянулся за «Нетс», большинство из нас забыли, что это чертовски талантливая команда, которая пусть и не играет в самый комбинационный баскетбол на Земле, зато индивидуально может делать любые вещи на площадке.

Хотя, если честно, то дело абсолютно не в этом, а в том, что команда в последних 5 играх – уже в топ-2 рейтинга защит, и вот это уже совсем удивительный факт.

Факт – пятерка Ирвинг-Харрис-О’Нил-Дюрэнт-Клэкстон (а лучше Симмонс) не пропускает и 100 очков на 100 владений.

Оживает и Симмонс, и это готов признать даже я. Например, в игре с «Атлантой» мы видели одну из лучших версий Бена в сезоне, где он полностью сломал плохо работающую «зону» своими драйв-н-киками и скидками на дугу. Вообще «Нетс» с Симмонсом, играющим поинт-центрового, это странная адаптация «Голден Стэйт» с Дюрэнтом в составе.

За всем плохим и спорным незаметно, что «Нетс» – это набор очень хороших снайперов. Дюрэнт, Ирвинг, Карри, Харрис, выздоровел Уоррен, на котором теперь не будет все внимание защиты, ведь в списке опций нападения он едва ли зацепится за тройку, а ведь есть еще Томас, Ватанабе, который был травмирован, и Ройс О’Нил, Миллс и Моррис. Пожалуй, «Нетс» не блещут изобилием идей, но зато они очень хорошо стали играть, отталкиваясь от сильных сторон.

Например, Вон изменил Ройса О’Нил, который стал плеймейкером и отдает почти 5 ассистов за игру (до этого рекорд 2,5), он переставил Симмонса на место центрового (не всегда) и заставил того ставить заслоны (только Клэкстон делает больше скринов), да и Кэмерона Томаса вернули в ростер. Это лишь маленький перечень того, что сделал Вон после увольнения Нэша. Посыл очень прост: если твоя команда напичкана талантом, то нет смысла ломать ее всю, можно поиграться «ползунками» настроек и полностью изменить готовый продукт, в котором Дюрэнт больше не играет первую опцию в атаке, боллхендлера и защитника, зато сносно ищет позиции для спот-ап бросков и вполне может считаться лучшим игроком в истории по эффективности средних.

На самом деле, проблем у «Нетс» еще много.

Пожалуй, все минусы ротации Риверса можно отнести и к «Нетс», Дюрэнт – лидерам по минутам в сезоне и играет стабильно больше 36 минут, как и Ирвинг. «Бруклин» получает почти 40% с дуги. При этом постоянная смена на пик-н-роллах приводит к тому, что любой соперник находит неравноценный размен в каждом владении. С одной стороны, «Нетс» могут стать универсальны с Симмонсом, О’Нилом, Дюрэнтом, с другой, на площадке всегда будут минусовые игроки, как Ирвинг, Харрис, Карри. Все же разница между «Бакс» и особенно «Селтикс» пока слишком большая, чтобы давать много шансов этой команде. Вону нужно время, а команде еще усиление для вариативности защитных схем. «Нетс» – лидер в лиге по средним броскам. Само по себе это не так плохо, но все же многие команды целенаправленно отправляют туда соперников для бросков, придушивая рим-протекторами и защитниками периметра. Насколько в этом стиле можно быть уверенным? Я не знаю. Кевин Дюрэнт по-прежнему суперзвезда, и «Нетс» с ним и без него – очень разные команды. Сейчас с него сняли нагрузку распределением обязанностей между игроками, но в целом он с запасом является лучшим в «Бруклине» и по-прежнему входит в списки лучших скореров лиги. Например, последние 10 игр он держит процент попадания на уровне 60%, это безумные цифры, если посмотреть карту бросков и среднее расстояние до опекуна. Сможет ли он так весь сезон? Сложно поверить.

7. «Денвер»

Радость из-за того, что я застал Николу Йокича, не только позволяет мне сожалеть по поводу Арвидаса Сабониса и невозможности посмотреть за его карьерой в НБА, но и в целом помогает понять, в какое удачное время мы можем следить за НБА.

Но насколько Йокич гениален, настолько не гениален Майкл Мэлоун и окружение серба.

Умения Йокича понятны: гениальное видение площадки, позволяющее создавать возможности для партнеров из ситуаций, где это не могут увидеть 99,9% всех других баскетболистов в истории (про навыки скорера, механику броска, который невозможно заблокировать, и игру в посте умолчим, там тоже все в порядке на уровне лидеров лиги). Получая такой актив в руки, вы должны его холить и лелеять и окружать максимально подходящим ростером.

Подходящий ростер под Йокича – это динамичные снайперы, много черновой работы от заслонов и много забеганий за спины.

Что делает «Денвер»?

Играет в стоячее нападение без бросков.

Никакого оправдания ни Мэлоуну, ни тренерскому штабу.

«Денвер» на последнем (!) месте по частоте спот-ап бросков, при этом на третьем по проценту реализации. Иными словами команда бросает очень хорошо, но очень мало.

Причин много.

Например, состав, где игроки просто не подходят друг к другу. Вот, скажем, учитывая потребности «Наггетс» в движении игроков вокруг Йокича, вы сможете сходу угадать, сколько людей из всего ростера пробегает за игру дистанцию больше серба ?

Один, Джамал Мюррей.

При этом Джамал это делает лишь из-за того, что Мэлоун заставляет его больше работать с мячом, что тоже странно. Например, идея Майкла, что Мюррей должен играть пик-н-ролл с Йокичем? Не совсем понятно, для чего, если Никола не обладает быстрым разворотом после заслона, и это явно не его лучшая сторона.

Да и несмотря на возвращение игровой формы, Мюррей по-прежнему кажется переоцененным. Все помнят его дуэль с Митчеллом, но все больше ощущение, что на графике лучших атакующих защитников лиги он ближе к Джордану Кларксону, чем к Девину Букеру. Джамал не очень хорошо понимает игру и, несмотря на то, что добавил в розыгрыше, по-прежнему бесполезен без мяча и не умеет делать тех вещей, которые, например, делает Девин – правильно открываться после заслонов, искать броски на средней дистанции.

Что касается других партнеров, то из позитивного – действия Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Брюса Брауна. Первый как раз идеально подходит для игры с Йокичем, а второй, на самом деле, тоже, пусть и не имеет броска. Браун еще в той серии с «Бакс» начал раскрываться как один из самых странных скринеров и катеров лиги, и его рывки зачастую очень хорошо видит Никола.

Из ужасного – Майкл Портер-младший, который не бежит ни в защите, ни в атаке, нигде. Он просто стоит. Стоит в углу. Аарон Гордон позитивен против команд, которые не понимают, как играть в зоне, но если все 5 людей знают, за какой квадрат они отвечают, то Гордон испаряется примерно ко второму владению.

В целом, команда на 26-м месте по дистанции, которая преодолевается в среднем за игру в нападении, и это нормально, если вы играете в медленном темпе, создавая броски за счет системы заслонов, но «Денвер» и тут на 20-м месте в лиге, продолжая эксплуатировать Йокича как римраннера:

И хоть по именам эта команда выглядит мощно, но по факту в рейтинге, как и в статусе контендера, она лишь за счет Йокича.

6. «Финикс»

Главный фаворит сезона, сокрушительный позор в серии с «Далласом», конфликт с Эйтоном и его потенциальный уход, Роберт Сарвер, возвращение Эйтона, Крис Пол и травма, Краудер и его обмен, травма Кэмерона Джонсона и самое страшное – разрыв Кендалл и Девина.

В контексте разговора о «Финиксе» нельзя не отметить, что их последние полгода были не самыми веселыми по сравнению с другими командами из списка, а потому их присутствие в топ-4 Запада вызывает уважение.

Речь в первую очередь про Букера.

Порой я не понимаю людей, смотрящих НБА, ведь здесь эмоции и чувства зачастую берут верх над холодным рассудком.

Вот сейчас Дончич реально считается кандидатом на MVP, имея 50% побед на Западе с запредельным коэффициентом использования (не путайте с Уэстбруком сезона MVP, один – гений, а второй – единоличник), а вот Букер, играя похожую главную роль, даже не входит в пятерку, имея при этом больше 50% побед. Разумеется, мне скажут, что в «Далласе» ростер состоит из игроков лиги Тайваня, но едва ли между ростером «Далласа» и «Финикса» с травмами есть большая разница.

Даже несмотря на травму и серию плохих результатов, Букер – лучший атакующий защитник лиги. Во многом потому, что пока Криса Пола не было, именно он оставил команду в лидерах. Это уже совершенно другой Девин по сравнению с тем, который был 3 года назад. Этот Букер вполне способен вести нападение, он обновил рекорды по ассистам, попутно забивая 50 очков за 3 четверти. Этот Букер уже может заказывать комбинации, а не играть в безумный геройский баскетбол, и этот Букер наконец-то может управлять хаосом, который образовывается на паркете в минуты отсутствия Криса Пола. Удивительный факт, но количеству полученных заслонов он уже на уровне Пола, не говоря о качестве, которое сильно выше в исполнении Девина (очков за владение, PPP).

Растет и Эйтон, хотя ему упорно не дают большую роль. Он всего лишь вспомогательный элемент для пик-н-роллов, хотя его видение площадки стало в разы лучше, например, он уже сделал 8 ассистов за игру, да и даже страшно сказать, но он наконец-то начал бросать из-за дуги, немного, но начал.

При этом сказать, что у «Финикса» все хорошо, нельзя. Тот же Эйтон по-прежнему замерзает под кольцом, хотя ему это делать необязательно, команда на 28-м месте по эффективности спот-ап бросков соперника, что очень плохо. Эта цифра будет расти на каждой стадии плей-офф.

Травма Букера, плохая игра Пола, который уже не может давать много индивидуальными действиями, отсутствие прогресса у Бриджеса, который с мячом только бросает из стоячей позиции, отдает пас ближнему или идет под кольцо сразу после получения. Отсутствие Краудера и отсутствие обмена Краудера. Да и вторую пятерки вынужден вести Кэмерон Пэйн, который является, наверное, самым предсказуемым разыгрывающим после Уэстбрука (поднял голову – бросок, опустил – проход, смотрит в сторону – передача). Вообще качество владений Пэйна – это боль фанатов «Финикса».

Это команда стала лучше за счет естественного роста, но вообще не провела работу над ошибками.

5. «Пеликанс»

«ЛИДЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ и только на 7-м месте 6-м месте 5-м месте (в ходе написания статьи команда в действительности играла все лучше), ты в своем уме?!»

Позвольте мне объяснить.

«Пеликанс» прекрасны, но, глядя на их расписание, все становится понятнее. Дважды «Чикаго» и «Сперс», «Оклахома», «Детройт», а вот поражения как раз от команд посерьезнее, как «Юта», «Бостон», «Мемфис», уж извините.

Несмотря на это, все же я могу оказаться и не совсем прав, потому что «Пеликанс» более чем достойны того, чтобы поговорить о них детальнее.

Например, пора признать: Зайон Уильямсон не просто атлетичный толстяк с походкой медведя-шатуна.

Пока все ждали Баркли, из Зайона вымахало что-то среднее между Эмбиидом и Яннисом.

Лига до сих пор не понимает, как играть против Уильямсона, и это один из основных триггеров успеха для команды. Вот есть «Финикс», у нас есть Эйтон, который вполне может выключить Зайона или сделать его жизнь совсем не веселой, но вместо этого вы встречаете Уильямсона в зоне линии штрафных и смотрите, как вам летит бросок из-за дуги. Уильямсон – не Симмонс, он не стесняется бросать, если позволяют.

Тактика Уильямсона против таких оборонных схем, когда его встречают глубоко, проста: он бросает пару раз из-за дуги и в случае промахов разгоняется как шар для боулинга, влетая в кегли под кольцом. Порой какой-то кегле еще дадут и фол, и Уильямсон ковыляет на линию. Их он тоже стал бросать лучше, кстати.

При этом некоторые тренеры не останавливаются и на этом, подключая двойную опеку против Уильямсона, которая или не работает совсем, или приводит к ассисту, их у здоровяка набирается уже 4,2 за игру. Собственно в этом плане Уильямсон и похож на Эмбиида, на удивление у него очень хорошее периферическое зрение при игре в посте.

Но наивно полагать, что «пеликаны» сильны только Уильямсоном.

Уилли Грин – безусловный молодец, он взял лучшее от Монти Уильямса и сейчас активно применяет на Ингрэме и Макколлуме.

Вы уже заметили, что «Пеликанс» не особо стремятся бросать из-за дуги, зато они очень хорошо находят открытые броски. Удивительно, но команда, играющая без дальних бросков, находится на последних местах по количеству бросков с плотной опекой и на первых по броскам без опеки. Работает это примерно так:

По сути, это очень напоминает игру Букера, который постоянно обегает заслоны и меняет движение, обманывая защитников внутри периметра. Грин знает, что у него в составе два игрока, способных совершать много сложных бросков через руки – Ингрэм и Си Джей – и по максимуму помогает им в создании ситуаций для броска.

В защите «Пеликанс» по максимуму агрессивны, за исключением, пожалуй, Валанчюнаса.

Уже сейчас мы слышим новости и пожелания о включении в лист номинантов на DPOY Херба Джонса, и это правда, он один из лучших защитников на мяче в лиге, если не лучший. Активные длинные руки, хорошее чтение игры и особенно пик-н-ролла – это очень сильный навык. Похожий функционал выполняет Трей Мерфи, есть уже знаменитый Альварадо, универсальный Нэнс и талантливый новичок Дайсон Дэниэлс, который уже выходил против Леброна, Дюрэнта и сажал на фолы, попутно съедая в обороне, Криса Пола.

«Пеликанс» во многом еще не хватает опыта, но уже сейчас из серого коллектива, претендующего на переезд, они превращаются в одну из самых эффектных команд лиги.

4. «Кливленд»

Прогноз по «Кливленду» был достаточно легок, будем честны, хотя я могу понять всех, кто скептически относился к идее обмена Митчелла.

С 1999 года был проведен лишь 41 матч, где стартовые игроки задней линии были ростом ниже 6 футов и 1 дюйма.

В контексте «Кливленда» это все бессмысленно.

Среди всех рим-протекторов лиги Аллен – на втором месте по проценту попаданию соперников из «краски». Его навыки рим-протектора должны позволить ему когда-нибудь побороться за награду лучшего защитника лиги, может, пора уже в этом году?

Эван Мобли так же хорош: среди всех игроков лиги, которые сделали хотя бы 35 разменов в защите, Мобли на 11-м месте по допущенным очкам – 0,69. Такая универсальность от человека подобной комплекции удивительна и позволяет спокойно играть и с двумя андерсайз-защитниками.

Что касается Митчелла, то больше всего вопросов было касательно того, как он будет распределять мяч с Гарлэндом.

Ответ: Справляется прекрасно.

Любое сочетание Гарлэнда и Митчелла позволяет оставаться команде эффективной. Удивительный разброс, кто бы из них ни был с мячом, кто бы из них ни отдыхал, но среднее владение колеблется от 4,7 до 5,4, наверное, это на моей памяти одно из самых удачных сочетаний игроков с похожим функционалом.

А еще с Митчелла сняли нагрузку, ведь раньше он по сути в одиночку должен был двигать нападение команды. Его бросковая статистика стала лучше по каждому пункту:

Но самый важный пункт в резюме Митчелла с этого сезона – броски с дриблинга. Имея 52,9% в качестве лучшего показателя в карьере, Митчелл отодвинул планку до 62,1%. За всю историю НБА лишь у одного игрока цифра выше – Стефена Карри в этом сезоне.

При этом они только учатся играть вместе, и сейчас есть еще много проблем, которые команда должна решить в ближайшее время. Например, медленный темп, который является самым медленным во все лиге, согласно статистике, «Кливленд» тратит 7,5 секунды от начала атаки до первого атакующего действия (бросок, заслон, передача, что-то еще). Это треть всего времени атаки, и это правда очень долго, по сути, команда вообще не бежит, обладая одним из самых молодых ростеров в лиге. Выглядит довольно странно.

Однотипность владений «Кливленда» тоже не радует. Некоторые вспышки «Юты» здесь есть, если заслон оказывается неудачный, то Митчеллу приходится брать тяжелые броски на себя, ну или Гарлэнду. Из-за малой вариативности, 25% владений Гарлэнда и Митчелла (то есть половина от всех практически) заканчиваются двойной опекой и владением, которое приносит около 1,1 очка. На дистанции регулярного чемпионата проблем не будет, но уже в плей-офф мы можем получить что-нибудь очень неприятное. Как минимум, тренерский штаб должен улучшать работу на слабой/сильной стороне нападения Окоро, отодвигать Мобли дальше от кольца на позицию спот-апа и все равно прорабатывать движение без мяча Гарлэнда/Митчелла с добавлением черновой работы от каждого игрока без мяча (скрины, фэйк-входы).

3. «Мемфис»

Вопрос – как думаете, сколько баскетболистов «Мемфиса» играли в других командах, помимо «Гризлис»?

Ответ: двое, Джонс и Адамс.

Конвейер, запущенный офисом, работает без сбоев и уже немного похож на знаменитое развитие игроков от Эрика Споэльстры.

Самое интересное в текущем «Мемфисе», что, в отличие от прошлогодних версий, когда, если честно, команда по большей части перебегала, перепрыгала и перебросала соперников, эта версия «Гриззлис» играет в баскетбол со своей тактикой и идеями. Команда прогрессирует, и становится лучше практически каждый член ростера (нет, не ты, Диллон Брукс, ты по-прежнему неадекватен в каждом владении).

В общем, Джа становится лучше и меняется: он чаще всех в лиге играет пик-н-роллы(14,3 владения за игру, 50,3% всех владений), он же по-прежнему один из самых опекаемых игроков (4-е место, 15,2 за игру),

Как ни странно, но команда по-прежнему очень зависима от Стивена Адамса! Как я и сказал выше, они стали гораздо чаще играть пик-н-роллы, тот же Джа получает 27,2 скрина за игру и целых 20,8 от Стивена Адамса! Вообще в плане эффективности заслонов «Мемфис» стабильно второй в лиге, именно за счет Стивена.

Изменения Морэнта не факт, что увидит большинство, но есть и они. Во-первых, он снова обновил среднюю дистанцию броска. Во-вторых, он увеличил долю бросков в движении до 35% (было 31%), при этом его eFG% вырос тоже до 45%. Это все тот же Джа, который готов лететь, сломя голову, но с чуть подправленными настройками.

А вот в разговоре о Десмонде Бэйне нельзя не сказать, что он опять может претендовать на награду лучшему прогрессирующему игроку, даже с учетом большого количества пропущенных игр. 45,1% из-за дуги на 8,5 попытки – это очень мощный показатель, но Десмонд увеличил и ассисты (почти в два раза) да и в целом стал лучше в каждом компоненте.

Что самое удивительно в этом сезоне – это то, что «Мемфис» успешен без Джексона, Бэйна и Морэнта. Суммарно они пропустили уже 40 игр за 27 матчей сезона. И здесь можно похвалить как раз работу офиса.

Играют все.

Родди и Ларавиа, новички, оба почти 20 минут за игру, а Родди уже успел дебютировать и в старте, Санти Алдама, прошлогодний новичок играет уже 25 минут, Кончар – 27, да даже Чендлер и Лофтон получают минуты.

Глубина, умение менять состав, хороший подбор исполнителей – это все заслуга и Дженкинса, каждый здесь прибавляет от года к году, а внутри коллектива все говорят о хороших отношениях между игроками.

2. «Милуоки»

Бада ругают уже какой год все кому не лень (я в том числе), но «Бакс» по-прежнему тут, пусть уже в престарелом возрасте, без Миддлтона, без обмена Краудера, с Ибакой, который помнит, как рассказывал о начале строительства «Саграды Фамилии» внукам, с Портисом, для которого каждый пик-н-ролл становится мучительным событием, с престарелым Лопесом, который показывает свою лучшую защитную игру в 34 года и является безоговорочным лидером по блок-шотам и лучшим рим-протектором лиги.

«Милуоки» вроде бы и остаются самой понятной командой, против которой уже известно, как играть. Вот только они по-прежнему одни из двух лидеров конференции.

Да и если честно, то изменения у них есть.

Все межсезонье Буденхольцер говорил, что пора защищаться на дуге и работа в этом направлении идет.

Не соврал. Раньше «Бакс» внутри периметра пытались поместить игрока в коробку, чтобы вынудить сделать ошибку, пусть и ценой большого количества бросков на дуге от соперника. Это порождало парадокс: одна из лучших команд лиги – на последнем месте по допущенным броскам из-за периметра.

В этом сезона защита строится по-новому: Холидэй, Нвора, Аллен и Картер загоняют игроков под Лопеса или заставлять бросать неудобные средние. Где это не получится, поможет Яннис, который за два шага преодолевает расстояние от Греции до собственного кольца. Ключевое изменение – это уменьшение количества двойных опек в пользу неэффективных средних или бросков от смелых и глупых из-под Брука Лопеса. Изменение небольшое, но подняло команду до топ-3 защит лиги и до топ-5 защит периметра.

Отдельно стоит отметить Холидэя и Картера.

Такая тактика очень напоминает времена «Юты» и Гобера. Действительно «Бакс» – лидеры лиги по количеству бросков соперников со средней дистанции. То, что они и хотят получать. Но все же «Милуоки» лучше «Юты», как минимум, по двум пунктам.

Яннис. Который в действительности может страховать ошибки остальных благодаря идеальному баскетбольному телу и отличному пониманию игры. Картер и Холидэй, которые вынуждены прыгать между заслонов, успевать за оппонентами и стараться не дать им возможности для открытых дальних/средних.

«CourtOptix», дающий статистику NBA, ведет учет показателя, который они называют Average Pressure on Ball Handler: переводится как «среднее давление на игрока с мячом» и считается по потерям боллхендлера, плохим передачам от него и прочему. Лидер всей лиги – Джевон Картер, а в топ-20 есть еще один игрок «Бакс» – Холидэй. Согласно статистике, они в среднем держат игрока с мячом около 30% времени каждый. Иными словами, из 10 случаев, когда вы смотрите на соперника «Бакс», в 6 из них его держит Картер/Холидэй.

Вдобавок к всему вышесказанному опыт «Бакс» очевидно дает им ряд преимуществ.

Например, показательная игра с «Кливлендом».

Очень типичное выступление «опытных» против «молодых», где во второй половине «Милуоки» включили чемпионский режим и вынесли соперника.

Небольшие проблемы есть в атаке, но тут нужно дать пару сносок.

Яннис по-прежнему хорош и на втором месте в лиге по количеству двойных опек за игру. При этом грек остается эффективным, набирая рекордное для себя количество очков за встречу. Крис Миддлтон был травмирован, а именно он в команде зачастую становится главной опцией нападения, когда Яннис упирается в стену из защитников. Восстановление и набор формы от Миддлтона – ключевой фактор на следующую часть сезона команды.

«Бакс» – по-прежнему контендеры и по-прежнему готовы ухватиться за любой шанс.

1. «Бостон»

Признаюсь честно, с моей одной извилиной было достаточно тяжело подобрать слова про игру и, в особенности, про нападение «Селтикс». Да, уникальное и одно из исторически лучших в истории, но почему?

Если интересно, то более понимающие люди разобрали это за меня (спасибо им):

Я весь прошлый сезон ругал «Селтикс» за однообразность нападения и сетовал на слишком большой упор на индивидуальные игровые плюсы Тейтума и Брауна (припомнят-то мне все равно только Удоку как худшего тренера, но ладно).

В общем, «Бостон» – с запасом самая универсальная команда лиги, которая может делать в нападении все, но что самое важное, так это то, что она смогла найти баланс и теперь отталкивается не только от сильных сторон лидеров, но и по максимуму использует ролевых игроков.

Если год назад Тейтум полагался на свои скиллы или искал слабейшего соперника, то сейчас при получении мяча Джейсоном нужно следить за другими игроками «Селтикс», которые могут играть, например, испанский пик-н-ролл. Если кратко, то это вот что:

На площадке это выглядит вот так:

«Бостон» очень часто старается создать хаос перемещениями игроков без мяча, и пока соперник сконцентрирован на Тейтуме, в это время появляется много возможностей для развития атаки. «Селтикс» – безусловные лидеры лиги по частоте, количеству и эффективности спот-апов. Серьезно, если мы сравним лучшую версию «Голден Стэйт» по части эффективности бросков с этими «Селтикс», то «Бостон» выиграет. С запасом. Я не шучу.

А еще мы видим лучшую версию Маркуса Смарта, который идет на рекорд передач за игру (сейчас – 7,6, предыдущий рекорд – 5,9). 3,3 ассиста на 1 потерю – это очень сильно. Маркус выглядит как полноценный плеймейкер, и если Тейтум с мячом в руках – это в первую очередь опасность для кольца, он только в этом году научился играть в комбинационный баскетбол, то Смарт – мозг команды.

Спрогрессировал и Джейлен Браун. Его, как всегда, замечают меньше Тейтума, но делает он примерно те же вещи. К тому же у Брауна тоже есть свои особенности. Например, переход в атаку. Если Тейтум склонен к долгим владениям и четверть его владений длятся больше 6 секунд, то у Брауна всего лишь 16% таких атак. Джейлен прекрасно чувствует себя в транзишине, пожалуй, у него у единственного в команде есть право совершать атаки от кольца до кольца.

Прекрасен и Брогдон, который добавил команде неэгоистичного баскетбола и вариативности. Я бы сказал, в мире не существует более подходящего игрока для ротации, чем он: бросок, видение и желание двигать мяч на открытых игроков, IQ.

«Бостон» – очень универсальная команда. Здесь ставят заслоны все, даже Тейтум делает около 7 скринов за игру.

Разумеется, «Бостон» и Маззулла проводят уникальный сезон, а Тейтум по праву считается MVP этой части сезона, даже в защите он выглядит не просто сносно, а сильно. Чтобы вы понимали, Джейсон входит в топ-5 по эффективности атак в изоляциях, транзишине и в топ-15 по эффективности пик-н-роллов. Гениальный сезон.

Из проблем «Селтикс» – оборона «краски», но здесь есть два нюанса.

Возраст Хорфорда Травма Уильямса. Его возвращение – это, конечно, один из самых интригующих моментов для всего сезона НБА.

Ну, а Джо Маззулла – уже сейчас удивительный тренер, ведь эти «Селтикс» совершенно другие по сравнению с командой Удоки. И это заслуга не только игроков, но и тренера, которого назначали во многом экстренно, во многом по совету Тейтума, но уже точно можно сказать, что не прогадали.

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Фото: REUTERS/Cary Edmondson, Bill Streicher, Geoff Burke, Isaiah J. Downing, Mark J. Rebilas, Andrew Wevers, Daniel Dunn, Petre Thomas, Jerome Miron, John E. Sokolowski, David Butler II; Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu