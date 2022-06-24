Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые
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Треть сезона позади.
Провалы контендеров и «Лейкерс», Ирвинг и связанные с ним скандалы, возвращение Симмонса, Вембаньяма и Вембаньяма в Бол Боле, Букер и Кендалл, «Пеликанс» – топ-команда, увольнение Нэша, Пул против Грина, провал «Хит», престарелые «Бакс» с новой игрой, «Индиана» и Халибертон, лучшее нападение в истории от «Бостона» и Маззуллы, «Сакраменто» в зоне плей-офф!
Событий за эту треть сезона накопилось достаточно, и пора бы начинать делать остановки по ходу сезона, чтобы рассказать о лучших командах на текущий момент.
Гонка за титулом НБА, первый подход.
10. «Голден Стэйт»
Формально, конечно, команде нужно попасть еще в плей-офф, но оснований верить, что Керр найдет баланс, более чем достаточно.
Начнем с того, что стартовый состав по-прежнему в порядке и выглядит лучше большинства контендеров НБА. Проблема в том, что между статусом «И это еще в следующем году станут лучше Уайзмен, Муди и Куминга» и «Давайте обменяем этих молодых барсуков» всего пару месяцев и 25 игр НБА.
Очевидно, что офис команды недооценил важность игроков типа Тоскано-Андерсона, Пэйтона и Ли, необходимый баланс еще в поиске, но последние матчей 15 «Уорриорс» все больше напоминают претендента на чемпионский титул.
И да, «Голден Стэйт» будет двигаться в этом рейтинге по ходу сезона.
Есть интересная статистика по количеству владений за игру, в которых команда делает 4 или больше передач на половине соперника. Для сравнения, на последнем месте находится «Атланта», где целых два плеймейкера уровня 10+ ассистов за игру (10,7).
Третье место – у «Индианы» (21,7)
Второе место – у «Сакраменто» (21,9), у Майка Брауна, многолетнего ассистента Керра, да.
Первое место – у «Голден Стэйт» (24), это огромное преимущество, которое достигается в основном игроками стартовой пятерки. И вы хотите сказать, что команда, умеющая играть в такой баскетбол, не сможет выйти в плей-офф и вынести там практически любого? Да бросьте.
«Уорриорс» набирают ход и уже в последних 16 играх одержали 10 побед, что в целом уже похожи на команду уровня плей-офф, как минимум.
Из основных проблем, как я писал в материале про проблемы команд на старте – Уайзмен (сослали в G-лигу), Куминга, который застрял между позициями (вроде бы нашли применение в роли защитника на мяче), и Клэй Томпсон (по-прежнему далек от стабильной версии самого себя, но «Бостон» похоронил как в лучшие годы).
К тому же набрал форму Донте Дивинченцо!
Два года назад в составе «Бакс» он был самым эффективным защитником на заслонах. Он настолько хорошо их проходил, что лучше всех в лиге ограничивал процент попаданий соперника после скрина. В этом сезоне мы видим, как Дивинченцо по-прежнему эталонно обороняется на периметре.
Да и в целом защита становится все лучше: последние 10 матчей она уже стабильно в топ-10, согласно защитному рейтингу. Примечательна, конечно, встреча против «Селтикс», выигранная вспышкой Клэя и обороной без лучшего защитника на периметре (Эндрю Уиггинса). 28,6% и -13 от Тейтума – это заслуга Куминги, который пусть и путается в сменах и подстраховках, но зато шедеврально может «съесть» вашу первую атакующую опцию с мячом в руках.
Безусловно, любой разговор о «Голден Стэйт» не может проходить и без Карри.
Линейка 50,2%-43,6%-90,8% - это космос сам по себе, но в этот раз я попрошу вас обратить внимание на другой аспект величия Карри, в котором его точно не догонят в ближайшие лет 30. Игра без мяча.
Коэффициент использования Карри – 30,9%, ужасно мало для 2022 года. При этом Стефен идет на 4-м месте в списке бомбардиров. Угадаете, сколько людей имеют коэффициент использования выше в этом сезоне? 14 человек. Карри не нужен мяч, чтобы доминировать в лиге и оставаться эффективным, ему даже не нужен мяч, чтобы делать много ассистов, хотя в этом сезоне он делает за игру 7 результативных передач, лишь дважды за карьеру у него было больше. При этом мы не учитываем владения Карри, когда он уводит за собой двух или трех игроков и позволяет партнерам набирать легкие очки из-под кольца.
Чем больше углубляешься в игру Карри, тем больше понимаешь, что Стефен и есть настоящий единорог, а не Порзингис, Таунс или другой очередной «большой» с броском. Это уже тренд, а умение влиять на игру, пробегая мимо заслона не для получения передачи – это истинное величие.
9. «Филадельфия»
После травм Хардена, Макси и даже после возвращения первого Док Риверс сделал единственную вещь, которую умеет делать. Отдал мяч лучшим игрокам и велел им разбираться самостоятельно. Собственно, Хардену после травмы пришлось отбегать 124 минуты за 3 игры, а в конце сезона, когда камерунец или Джеймс в очередной раз вылетят, мы увидим пресс-конференцию, на которой Док Риверс выдаст речь про травмы и стечение обстоятельств.
Действительно, ну, и где он неправ?
В текущей реальности болельщиков «Филадельфии» все не так весело, как может казаться при прочтении фамилий ростера. За успехами Эмбиида и его прогрессом можно не заметить, как Риверс по-прежнему ошибается с ротацией. Как команда по-прежнему плохо работает над элементарными ошибками. По-прежнему не защищается в быстрых отрывах, по-прежнему во второй четверти бардак, выливающийся в 22-е место в лиге по разнице очков. По-прежнему на площадке находится то Харрелл, то Рид, которые не понимают, что делать. Только недавно Риверс объяснил хотя бы свою нездоровую любовь к Монтрезу. Оказывается, Харрелл лучше как плеймейкер на дуге, отдавая 0,6 передачи (он действительно сказал, что Харрелл играет больше лишь из-за этого). Что самое странное – он прав, Пол Рид в принципе каждый раз при получении мяча тратит 3 секунды на обработку информации, что в его руках сферическое тело и в целом оно действительно похоже на мяч.
Ситуация доводит до того, что Коркмаз время от времени становится разыгрывающим при пик-н-роллах:
И это мы не говорим еще и про главный потенциальный минус команды: эксперимент по совмещению Хардена и Эмбиида пока не работает. Харден за пик-н-ролл набирает 0,68 очка, это уровень Ламело, Уэстбрука. Если быть точным, то из 50 человек, которые играют не меньше 5 пик-н-роллов за игру, Харден – 48-й. При этом Эмбиид ставит 17,2 заслона за игру для Хардена, это один из самых высоких показателей в лиге.
Так почему же эта команда в списке?
Все очень просто, уровень индивидуального мастерства настолько высок, что, играя не в свой баскетбол, в неудобный баскетбол, имея проблемы с ротацией, «Филадельфия» в одной конкретной встрече способна вынести примерно любую команду, потому что Эмбиид проводит феноменальный сезон. 32% владений Джоэла сопровождаются двойной опекой, то есть каждое третье, что не мешает ему проводить лучший сезон в карьере, когда он улучшает практически каждый показатель в сложнейшей для себя ситуации:
Мы говорим про плохую совместимость Хардена и Эмбиида, но сложнее Джеймсу, так как Джоэл даже после неправильного заслона и после не самой удобной передачи Хардена заталкивает мячи в корзину. Он делает больше всех в лиге пик-н-роллов, в которых завершает атаку в роли скринера (6,8, Дэвис на втором месте – 4,7). Он по-прежнему делит с Йокичем лидерство по эффективности пост-апов, а по передачам из «больших» уступает только Сабонису, которого зачастую начинают использовать как Грина в «Голден Стэйт», Таунсу и Йокичу. Не говоря о том, что Джоэл – вообще единственный «большой» в команде, который имеет понимание о защите.
Вот поэтому «Филадельфия» в списке, помолимся за здоровье Эмбиида.
8. «Бруклин»
За всем скандальным флером, который тянулся за «Нетс», большинство из нас забыли, что это чертовски талантливая команда, которая пусть и не играет в самый комбинационный баскетбол на Земле, зато индивидуально может делать любые вещи на площадке.
Хотя, если честно, то дело абсолютно не в этом, а в том, что команда в последних 5 играх – уже в топ-2 рейтинга защит, и вот это уже совсем удивительный факт.
Факт – пятерка Ирвинг-Харрис-О’Нил-Дюрэнт-Клэкстон (а лучше Симмонс) не пропускает и 100 очков на 100 владений.
Оживает и Симмонс, и это готов признать даже я. Например, в игре с «Атлантой» мы видели одну из лучших версий Бена в сезоне, где он полностью сломал плохо работающую «зону» своими драйв-н-киками и скидками на дугу. Вообще «Нетс» с Симмонсом, играющим поинт-центрового, это странная адаптация «Голден Стэйт» с Дюрэнтом в составе.
За всем плохим и спорным незаметно, что «Нетс» – это набор очень хороших снайперов. Дюрэнт, Ирвинг, Карри, Харрис, выздоровел Уоррен, на котором теперь не будет все внимание защиты, ведь в списке опций нападения он едва ли зацепится за тройку, а ведь есть еще Томас, Ватанабе, который был травмирован, и Ройс О’Нил, Миллс и Моррис. Пожалуй, «Нетс» не блещут изобилием идей, но зато они очень хорошо стали играть, отталкиваясь от сильных сторон.
Например, Вон изменил Ройса О’Нил, который стал плеймейкером и отдает почти 5 ассистов за игру (до этого рекорд 2,5), он переставил Симмонса на место центрового (не всегда) и заставил того ставить заслоны (только Клэкстон делает больше скринов), да и Кэмерона Томаса вернули в ростер. Это лишь маленький перечень того, что сделал Вон после увольнения Нэша. Посыл очень прост: если твоя команда напичкана талантом, то нет смысла ломать ее всю, можно поиграться «ползунками» настроек и полностью изменить готовый продукт, в котором Дюрэнт больше не играет первую опцию в атаке, боллхендлера и защитника, зато сносно ищет позиции для спот-ап бросков и вполне может считаться лучшим игроком в истории по эффективности средних.
На самом деле, проблем у «Нетс» еще много.
- Пожалуй, все минусы ротации Риверса можно отнести и к «Нетс», Дюрэнт – лидерам по минутам в сезоне и играет стабильно больше 36 минут, как и Ирвинг.
- «Бруклин» получает почти 40% с дуги. При этом постоянная смена на пик-н-роллах приводит к тому, что любой соперник находит неравноценный размен в каждом владении. С одной стороны, «Нетс» могут стать универсальны с Симмонсом, О’Нилом, Дюрэнтом, с другой, на площадке всегда будут минусовые игроки, как Ирвинг, Харрис, Карри.
- Все же разница между «Бакс» и особенно «Селтикс» пока слишком большая, чтобы давать много шансов этой команде. Вону нужно время, а команде еще усиление для вариативности защитных схем.
- «Нетс» – лидер в лиге по средним броскам. Само по себе это не так плохо, но все же многие команды целенаправленно отправляют туда соперников для бросков, придушивая рим-протекторами и защитниками периметра. Насколько в этом стиле можно быть уверенным? Я не знаю.
- Кевин Дюрэнт по-прежнему суперзвезда, и «Нетс» с ним и без него – очень разные команды. Сейчас с него сняли нагрузку распределением обязанностей между игроками, но в целом он с запасом является лучшим в «Бруклине» и по-прежнему входит в списки лучших скореров лиги. Например, последние 10 игр он держит процент попадания на уровне 60%, это безумные цифры, если посмотреть карту бросков и среднее расстояние до опекуна. Сможет ли он так весь сезон? Сложно поверить.
7. «Денвер»
Радость из-за того, что я застал Николу Йокича, не только позволяет мне сожалеть по поводу Арвидаса Сабониса и невозможности посмотреть за его карьерой в НБА, но и в целом помогает понять, в какое удачное время мы можем следить за НБА.
Но насколько Йокич гениален, настолько не гениален Майкл Мэлоун и окружение серба.
Умения Йокича понятны: гениальное видение площадки, позволяющее создавать возможности для партнеров из ситуаций, где это не могут увидеть 99,9% всех других баскетболистов в истории (про навыки скорера, механику броска, который невозможно заблокировать, и игру в посте умолчим, там тоже все в порядке на уровне лидеров лиги). Получая такой актив в руки, вы должны его холить и лелеять и окружать максимально подходящим ростером.
Подходящий ростер под Йокича – это динамичные снайперы, много черновой работы от заслонов и много забеганий за спины.
Что делает «Денвер»?
Играет в стоячее нападение без бросков.
Никакого оправдания ни Мэлоуну, ни тренерскому штабу.
«Денвер» на последнем (!) месте по частоте спот-ап бросков, при этом на третьем по проценту реализации. Иными словами команда бросает очень хорошо, но очень мало.
Причин много.
Например, состав, где игроки просто не подходят друг к другу. Вот, скажем, учитывая потребности «Наггетс» в движении игроков вокруг Йокича, вы сможете сходу угадать, сколько людей из всего ростера пробегает за игру дистанцию больше серба ?
Один, Джамал Мюррей.
При этом Джамал это делает лишь из-за того, что Мэлоун заставляет его больше работать с мячом, что тоже странно. Например, идея Майкла, что Мюррей должен играть пик-н-ролл с Йокичем? Не совсем понятно, для чего, если Никола не обладает быстрым разворотом после заслона, и это явно не его лучшая сторона.
Да и несмотря на возвращение игровой формы, Мюррей по-прежнему кажется переоцененным. Все помнят его дуэль с Митчеллом, но все больше ощущение, что на графике лучших атакующих защитников лиги он ближе к Джордану Кларксону, чем к Девину Букеру. Джамал не очень хорошо понимает игру и, несмотря на то, что добавил в розыгрыше, по-прежнему бесполезен без мяча и не умеет делать тех вещей, которые, например, делает Девин – правильно открываться после заслонов, искать броски на средней дистанции.
Что касается других партнеров, то из позитивного – действия Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Брюса Брауна. Первый как раз идеально подходит для игры с Йокичем, а второй, на самом деле, тоже, пусть и не имеет броска. Браун еще в той серии с «Бакс» начал раскрываться как один из самых странных скринеров и катеров лиги, и его рывки зачастую очень хорошо видит Никола.
Из ужасного – Майкл Портер-младший, который не бежит ни в защите, ни в атаке, нигде. Он просто стоит. Стоит в углу. Аарон Гордон позитивен против команд, которые не понимают, как играть в зоне, но если все 5 людей знают, за какой квадрат они отвечают, то Гордон испаряется примерно ко второму владению.
В целом, команда на 26-м месте по дистанции, которая преодолевается в среднем за игру в нападении, и это нормально, если вы играете в медленном темпе, создавая броски за счет системы заслонов, но «Денвер» и тут на 20-м месте в лиге, продолжая эксплуатировать Йокича как римраннера:
И хоть по именам эта команда выглядит мощно, но по факту в рейтинге, как и в статусе контендера, она лишь за счет Йокича.
6. «Финикс»
Главный фаворит сезона, сокрушительный позор в серии с «Далласом», конфликт с Эйтоном и его потенциальный уход, Роберт Сарвер, возвращение Эйтона, Крис Пол и травма, Краудер и его обмен, травма Кэмерона Джонсона и самое страшное – разрыв Кендалл и Девина.
В контексте разговора о «Финиксе» нельзя не отметить, что их последние полгода были не самыми веселыми по сравнению с другими командами из списка, а потому их присутствие в топ-4 Запада вызывает уважение.
Речь в первую очередь про Букера.
Порой я не понимаю людей, смотрящих НБА, ведь здесь эмоции и чувства зачастую берут верх над холодным рассудком.
Вот сейчас Дончич реально считается кандидатом на MVP, имея 50% побед на Западе с запредельным коэффициентом использования (не путайте с Уэстбруком сезона MVP, один – гений, а второй – единоличник), а вот Букер, играя похожую главную роль, даже не входит в пятерку, имея при этом больше 50% побед. Разумеется, мне скажут, что в «Далласе» ростер состоит из игроков лиги Тайваня, но едва ли между ростером «Далласа» и «Финикса» с травмами есть большая разница.
Даже несмотря на травму и серию плохих результатов, Букер – лучший атакующий защитник лиги. Во многом потому, что пока Криса Пола не было, именно он оставил команду в лидерах. Это уже совершенно другой Девин по сравнению с тем, который был 3 года назад. Этот Букер вполне способен вести нападение, он обновил рекорды по ассистам, попутно забивая 50 очков за 3 четверти. Этот Букер уже может заказывать комбинации, а не играть в безумный геройский баскетбол, и этот Букер наконец-то может управлять хаосом, который образовывается на паркете в минуты отсутствия Криса Пола. Удивительный факт, но количеству полученных заслонов он уже на уровне Пола, не говоря о качестве, которое сильно выше в исполнении Девина (очков за владение, PPP).
Растет и Эйтон, хотя ему упорно не дают большую роль. Он всего лишь вспомогательный элемент для пик-н-роллов, хотя его видение площадки стало в разы лучше, например, он уже сделал 8 ассистов за игру, да и даже страшно сказать, но он наконец-то начал бросать из-за дуги, немного, но начал.
При этом сказать, что у «Финикса» все хорошо, нельзя. Тот же Эйтон по-прежнему замерзает под кольцом, хотя ему это делать необязательно, команда на 28-м месте по эффективности спот-ап бросков соперника, что очень плохо. Эта цифра будет расти на каждой стадии плей-офф.
Травма Букера, плохая игра Пола, который уже не может давать много индивидуальными действиями, отсутствие прогресса у Бриджеса, который с мячом только бросает из стоячей позиции, отдает пас ближнему или идет под кольцо сразу после получения. Отсутствие Краудера и отсутствие обмена Краудера. Да и вторую пятерки вынужден вести Кэмерон Пэйн, который является, наверное, самым предсказуемым разыгрывающим после Уэстбрука (поднял голову – бросок, опустил – проход, смотрит в сторону – передача). Вообще качество владений Пэйна – это боль фанатов «Финикса».
Это команда стала лучше за счет естественного роста, но вообще не провела работу над ошибками.
5. «Пеликанс»
«ЛИДЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ и только на
7-м месте 6-м месте 5-м месте (в ходе написания статьи команда в действительности играла все лучше), ты в своем уме?!»
Позвольте мне объяснить.
«Пеликанс» прекрасны, но, глядя на их расписание, все становится понятнее. Дважды «Чикаго» и «Сперс», «Оклахома», «Детройт», а вот поражения как раз от команд посерьезнее, как «Юта», «Бостон», «Мемфис», уж извините.
Несмотря на это, все же я могу оказаться и не совсем прав, потому что «Пеликанс» более чем достойны того, чтобы поговорить о них детальнее.
Например, пора признать: Зайон Уильямсон не просто атлетичный толстяк с походкой медведя-шатуна.
Пока все ждали Баркли, из Зайона вымахало что-то среднее между Эмбиидом и Яннисом.
Лига до сих пор не понимает, как играть против Уильямсона, и это один из основных триггеров успеха для команды. Вот есть «Финикс», у нас есть Эйтон, который вполне может выключить Зайона или сделать его жизнь совсем не веселой, но вместо этого вы встречаете Уильямсона в зоне линии штрафных и смотрите, как вам летит бросок из-за дуги. Уильямсон – не Симмонс, он не стесняется бросать, если позволяют.
Тактика Уильямсона против таких оборонных схем, когда его встречают глубоко, проста: он бросает пару раз из-за дуги и в случае промахов разгоняется как шар для боулинга, влетая в кегли под кольцом. Порой какой-то кегле еще дадут и фол, и Уильямсон ковыляет на линию. Их он тоже стал бросать лучше, кстати.
При этом некоторые тренеры не останавливаются и на этом, подключая двойную опеку против Уильямсона, которая или не работает совсем, или приводит к ассисту, их у здоровяка набирается уже 4,2 за игру. Собственно в этом плане Уильямсон и похож на Эмбиида, на удивление у него очень хорошее периферическое зрение при игре в посте.
Но наивно полагать, что «пеликаны» сильны только Уильямсоном.
Уилли Грин – безусловный молодец, он взял лучшее от Монти Уильямса и сейчас активно применяет на Ингрэме и Макколлуме.
Вы уже заметили, что «Пеликанс» не особо стремятся бросать из-за дуги, зато они очень хорошо находят открытые броски. Удивительно, но команда, играющая без дальних бросков, находится на последних местах по количеству бросков с плотной опекой и на первых по броскам без опеки. Работает это примерно так:
По сути, это очень напоминает игру Букера, который постоянно обегает заслоны и меняет движение, обманывая защитников внутри периметра. Грин знает, что у него в составе два игрока, способных совершать много сложных бросков через руки – Ингрэм и Си Джей – и по максимуму помогает им в создании ситуаций для броска.
В защите «Пеликанс» по максимуму агрессивны, за исключением, пожалуй, Валанчюнаса.
Уже сейчас мы слышим новости и пожелания о включении в лист номинантов на DPOY Херба Джонса, и это правда, он один из лучших защитников на мяче в лиге, если не лучший. Активные длинные руки, хорошее чтение игры и особенно пик-н-ролла – это очень сильный навык. Похожий функционал выполняет Трей Мерфи, есть уже знаменитый Альварадо, универсальный Нэнс и талантливый новичок Дайсон Дэниэлс, который уже выходил против Леброна, Дюрэнта и сажал на фолы, попутно съедая в обороне, Криса Пола.
«Пеликанс» во многом еще не хватает опыта, но уже сейчас из серого коллектива, претендующего на переезд, они превращаются в одну из самых эффектных команд лиги.
4. «Кливленд»
Прогноз по «Кливленду» был достаточно легок, будем честны, хотя я могу понять всех, кто скептически относился к идее обмена Митчелла.
С 1999 года был проведен лишь 41 матч, где стартовые игроки задней линии были ростом ниже 6 футов и 1 дюйма.
В контексте «Кливленда» это все бессмысленно.
Среди всех рим-протекторов лиги Аллен – на втором месте по проценту попаданию соперников из «краски». Его навыки рим-протектора должны позволить ему когда-нибудь побороться за награду лучшего защитника лиги, может, пора уже в этом году?
Эван Мобли так же хорош: среди всех игроков лиги, которые сделали хотя бы 35 разменов в защите, Мобли на 11-м месте по допущенным очкам – 0,69. Такая универсальность от человека подобной комплекции удивительна и позволяет спокойно играть и с двумя андерсайз-защитниками.
Что касается Митчелла, то больше всего вопросов было касательно того, как он будет распределять мяч с Гарлэндом.
Ответ: Справляется прекрасно.
Любое сочетание Гарлэнда и Митчелла позволяет оставаться команде эффективной. Удивительный разброс, кто бы из них ни был с мячом, кто бы из них ни отдыхал, но среднее владение колеблется от 4,7 до 5,4, наверное, это на моей памяти одно из самых удачных сочетаний игроков с похожим функционалом.
А еще с Митчелла сняли нагрузку, ведь раньше он по сути в одиночку должен был двигать нападение команды. Его бросковая статистика стала лучше по каждому пункту:
Но самый важный пункт в резюме Митчелла с этого сезона – броски с дриблинга. Имея 52,9% в качестве лучшего показателя в карьере, Митчелл отодвинул планку до 62,1%. За всю историю НБА лишь у одного игрока цифра выше – Стефена Карри в этом сезоне.
При этом они только учатся играть вместе, и сейчас есть еще много проблем, которые команда должна решить в ближайшее время. Например, медленный темп, который является самым медленным во все лиге, согласно статистике, «Кливленд» тратит 7,5 секунды от начала атаки до первого атакующего действия (бросок, заслон, передача, что-то еще). Это треть всего времени атаки, и это правда очень долго, по сути, команда вообще не бежит, обладая одним из самых молодых ростеров в лиге. Выглядит довольно странно.
Однотипность владений «Кливленда» тоже не радует. Некоторые вспышки «Юты» здесь есть, если заслон оказывается неудачный, то Митчеллу приходится брать тяжелые броски на себя, ну или Гарлэнду. Из-за малой вариативности, 25% владений Гарлэнда и Митчелла (то есть половина от всех практически) заканчиваются двойной опекой и владением, которое приносит около 1,1 очка. На дистанции регулярного чемпионата проблем не будет, но уже в плей-офф мы можем получить что-нибудь очень неприятное. Как минимум, тренерский штаб должен улучшать работу на слабой/сильной стороне нападения Окоро, отодвигать Мобли дальше от кольца на позицию спот-апа и все равно прорабатывать движение без мяча Гарлэнда/Митчелла с добавлением черновой работы от каждого игрока без мяча (скрины, фэйк-входы).
3. «Мемфис»
Вопрос – как думаете, сколько баскетболистов «Мемфиса» играли в других командах, помимо «Гризлис»?
Ответ: двое, Джонс и Адамс.
Конвейер, запущенный офисом, работает без сбоев и уже немного похож на знаменитое развитие игроков от Эрика Споэльстры.
Самое интересное в текущем «Мемфисе», что, в отличие от прошлогодних версий, когда, если честно, команда по большей части перебегала, перепрыгала и перебросала соперников, эта версия «Гриззлис» играет в баскетбол со своей тактикой и идеями. Команда прогрессирует, и становится лучше практически каждый член ростера (нет, не ты, Диллон Брукс, ты по-прежнему неадекватен в каждом владении).
В общем, Джа становится лучше и меняется: он чаще всех в лиге играет пик-н-роллы(14,3 владения за игру, 50,3% всех владений), он же по-прежнему один из самых опекаемых игроков (4-е место, 15,2 за игру),
Как ни странно, но команда по-прежнему очень зависима от Стивена Адамса! Как я и сказал выше, они стали гораздо чаще играть пик-н-роллы, тот же Джа получает 27,2 скрина за игру и целых 20,8 от Стивена Адамса! Вообще в плане эффективности заслонов «Мемфис» стабильно второй в лиге, именно за счет Стивена.
Изменения Морэнта не факт, что увидит большинство, но есть и они. Во-первых, он снова обновил среднюю дистанцию броска. Во-вторых, он увеличил долю бросков в движении до 35% (было 31%), при этом его eFG% вырос тоже до 45%. Это все тот же Джа, который готов лететь, сломя голову, но с чуть подправленными настройками.
А вот в разговоре о Десмонде Бэйне нельзя не сказать, что он опять может претендовать на награду лучшему прогрессирующему игроку, даже с учетом большого количества пропущенных игр. 45,1% из-за дуги на 8,5 попытки – это очень мощный показатель, но Десмонд увеличил и ассисты (почти в два раза) да и в целом стал лучше в каждом компоненте.
Что самое удивительно в этом сезоне – это то, что «Мемфис» успешен без Джексона, Бэйна и Морэнта. Суммарно они пропустили уже 40 игр за 27 матчей сезона. И здесь можно похвалить как раз работу офиса.
Играют все.
Родди и Ларавиа, новички, оба почти 20 минут за игру, а Родди уже успел дебютировать и в старте, Санти Алдама, прошлогодний новичок играет уже 25 минут, Кончар – 27, да даже Чендлер и Лофтон получают минуты.
Глубина, умение менять состав, хороший подбор исполнителей – это все заслуга и Дженкинса, каждый здесь прибавляет от года к году, а внутри коллектива все говорят о хороших отношениях между игроками.
2. «Милуоки»
Бада ругают уже какой год все кому не лень (я в том числе), но «Бакс» по-прежнему тут, пусть уже в престарелом возрасте, без Миддлтона, без обмена Краудера, с Ибакой, который помнит, как рассказывал о начале строительства «Саграды Фамилии» внукам, с Портисом, для которого каждый пик-н-ролл становится мучительным событием, с престарелым Лопесом, который показывает свою лучшую защитную игру в 34 года и является безоговорочным лидером по блок-шотам и лучшим рим-протектором лиги.
«Милуоки» вроде бы и остаются самой понятной командой, против которой уже известно, как играть. Вот только они по-прежнему одни из двух лидеров конференции.
Да и если честно, то изменения у них есть.
Все межсезонье Буденхольцер говорил, что пора защищаться на дуге и работа в этом направлении идет.
Не соврал. Раньше «Бакс» внутри периметра пытались поместить игрока в коробку, чтобы вынудить сделать ошибку, пусть и ценой большого количества бросков на дуге от соперника. Это порождало парадокс: одна из лучших команд лиги – на последнем месте по допущенным броскам из-за периметра.
В этом сезона защита строится по-новому: Холидэй, Нвора, Аллен и Картер загоняют игроков под Лопеса или заставлять бросать неудобные средние. Где это не получится, поможет Яннис, который за два шага преодолевает расстояние от Греции до собственного кольца. Ключевое изменение – это уменьшение количества двойных опек в пользу неэффективных средних или бросков от смелых и глупых из-под Брука Лопеса. Изменение небольшое, но подняло команду до топ-3 защит лиги и до топ-5 защит периметра.
Отдельно стоит отметить Холидэя и Картера.
Такая тактика очень напоминает времена «Юты» и Гобера. Действительно «Бакс» – лидеры лиги по количеству бросков соперников со средней дистанции. То, что они и хотят получать. Но все же «Милуоки» лучше «Юты», как минимум, по двум пунктам.
- Яннис. Который в действительности может страховать ошибки остальных благодаря идеальному баскетбольному телу и отличному пониманию игры.
- Картер и Холидэй, которые вынуждены прыгать между заслонов, успевать за оппонентами и стараться не дать им возможности для открытых дальних/средних.
«CourtOptix», дающий статистику NBA, ведет учет показателя, который они называют Average Pressure on Ball Handler: переводится как «среднее давление на игрока с мячом» и считается по потерям боллхендлера, плохим передачам от него и прочему. Лидер всей лиги – Джевон Картер, а в топ-20 есть еще один игрок «Бакс» – Холидэй. Согласно статистике, они в среднем держат игрока с мячом около 30% времени каждый. Иными словами, из 10 случаев, когда вы смотрите на соперника «Бакс», в 6 из них его держит Картер/Холидэй.
Вдобавок к всему вышесказанному опыт «Бакс» очевидно дает им ряд преимуществ.
Например, показательная игра с «Кливлендом».
Очень типичное выступление «опытных» против «молодых», где во второй половине «Милуоки» включили чемпионский режим и вынесли соперника.
Небольшие проблемы есть в атаке, но тут нужно дать пару сносок.
- Яннис по-прежнему хорош и на втором месте в лиге по количеству двойных опек за игру. При этом грек остается эффективным, набирая рекордное для себя количество очков за встречу.
- Крис Миддлтон был травмирован, а именно он в команде зачастую становится главной опцией нападения, когда Яннис упирается в стену из защитников. Восстановление и набор формы от Миддлтона – ключевой фактор на следующую часть сезона команды.
«Бакс» – по-прежнему контендеры и по-прежнему готовы ухватиться за любой шанс.
1. «Бостон»
Признаюсь честно, с моей одной извилиной было достаточно тяжело подобрать слова про игру и, в особенности, про нападение «Селтикс». Да, уникальное и одно из исторически лучших в истории, но почему?
Если интересно, то более понимающие люди разобрали это за меня (спасибо им):
Я весь прошлый сезон ругал «Селтикс» за однообразность нападения и сетовал на слишком большой упор на индивидуальные игровые плюсы Тейтума и Брауна (припомнят-то мне все равно только Удоку как худшего тренера, но ладно).
В общем, «Бостон» – с запасом самая универсальная команда лиги, которая может делать в нападении все, но что самое важное, так это то, что она смогла найти баланс и теперь отталкивается не только от сильных сторон лидеров, но и по максимуму использует ролевых игроков.
- Если год назад Тейтум полагался на свои скиллы или искал слабейшего соперника, то сейчас при получении мяча Джейсоном нужно следить за другими игроками «Селтикс», которые могут играть, например, испанский пик-н-ролл. Если кратко, то это вот что:
На площадке это выглядит вот так:
- «Бостон» очень часто старается создать хаос перемещениями игроков без мяча, и пока соперник сконцентрирован на Тейтуме, в это время появляется много возможностей для развития атаки. «Селтикс» – безусловные лидеры лиги по частоте, количеству и эффективности спот-апов. Серьезно, если мы сравним лучшую версию «Голден Стэйт» по части эффективности бросков с этими «Селтикс», то «Бостон» выиграет. С запасом. Я не шучу.
- А еще мы видим лучшую версию Маркуса Смарта, который идет на рекорд передач за игру (сейчас – 7,6, предыдущий рекорд – 5,9). 3,3 ассиста на 1 потерю – это очень сильно. Маркус выглядит как полноценный плеймейкер, и если Тейтум с мячом в руках – это в первую очередь опасность для кольца, он только в этом году научился играть в комбинационный баскетбол, то Смарт – мозг команды.
- Спрогрессировал и Джейлен Браун. Его, как всегда, замечают меньше Тейтума, но делает он примерно те же вещи. К тому же у Брауна тоже есть свои особенности. Например, переход в атаку. Если Тейтум склонен к долгим владениям и четверть его владений длятся больше 6 секунд, то у Брауна всего лишь 16% таких атак. Джейлен прекрасно чувствует себя в транзишине, пожалуй, у него у единственного в команде есть право совершать атаки от кольца до кольца.
- Прекрасен и Брогдон, который добавил команде неэгоистичного баскетбола и вариативности. Я бы сказал, в мире не существует более подходящего игрока для ротации, чем он: бросок, видение и желание двигать мяч на открытых игроков, IQ.
- «Бостон» – очень универсальная команда. Здесь ставят заслоны все, даже Тейтум делает около 7 скринов за игру.
Разумеется, «Бостон» и Маззулла проводят уникальный сезон, а Тейтум по праву считается MVP этой части сезона, даже в защите он выглядит не просто сносно, а сильно. Чтобы вы понимали, Джейсон входит в топ-5 по эффективности атак в изоляциях, транзишине и в топ-15 по эффективности пик-н-роллов. Гениальный сезон.
Из проблем «Селтикс» – оборона «краски», но здесь есть два нюанса.
- Возраст Хорфорда
- Травма Уильямса. Его возвращение – это, конечно, один из самых интригующих моментов для всего сезона НБА.
Ну, а Джо Маззулла – уже сейчас удивительный тренер, ведь эти «Селтикс» совершенно другие по сравнению с командой Удоки. И это заслуга не только игроков, но и тренера, которого назначали во многом экстренно, во многом по совету Тейтума, но уже точно можно сказать, что не прогадали.
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Фото: REUTERS/Cary Edmondson, Bill Streicher, Geoff Burke, Isaiah J. Downing, Mark J. Rebilas, Andrew Wevers, Daniel Dunn, Petre Thomas, Jerome Miron, John E. Sokolowski, David Butler II; Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu
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