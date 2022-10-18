Когда закончится эра «Уорриорс»? Док Риверс приведет «Филадельфию» к титулу? Дончич сделает шаг вперед? Главные истории нового сезона

Когда закончится эра «Голден Стэйт»?

Вопрос хороший.

Ответ неизвестен.

Понимаете, если раньше можно было надеяться на старение Карри, травмы, возраст, то уже сейчас мы видим, что Керр собрал не чемпиона, а династию.

Прогрессирует Пул и играет комбинации Карри, прогрессирует Луни, уничтожая «Даллас», получает время в плей-офф Муди, проведена успешная реинкарнация Уиггинса, не за горами прогресс Куминги, а еще на подходе Уайзмен. Дело не в таланте, а в умении работать с кадрами, взгляните на работу с Пэйтоном. Нет сомнений, что прогресс других игроков – дело времени. Сейчас «Голден Стэйт» на другом уровне организации и пытается уже давать фору остальным сопутствующими факторами вроде драк Грина в тренировочном лагере.

И да, это может серьезно подорвать коллектив изнутри. Помните, что пока вы смотрите хайлайты Карри, все же эти «Голден Стейт» в первую очередь выигрывают защитой, где Грин остается важнейшим игроком состава. Если Керр сможет решит проблему Грина и его химии внутри коллектива, это заявка на звание лучшего тренера в истории НБА.

Однако вернемся к вопросу.

Если считать эрой «Голден Стэйт» титулы, то, возможно, это и не повторится, хотя в здоровом состоянии они остаются главной командой лиги.

Но если считать эрой успешность и нахождение в когорте лучших, то эра «Уорриорс» с нами надолго.

Вердикт: Нет, еще не закончится

Извлек ли урок «Бостон» из поражения?

Поражение от «Голден Стэйт» вскрыло несколько проблем «Селтикс».

Пассаж «Атака выигрывает матчи, а защита – титулы» по-прежнему верен, вот только при равном высоком классе оборонительных действий именно атакующие способности лидеров будут определять ключевые моменты важнейших игр.

Ключевая цифра №1 – 79 потерь против 97.

Ключевая цифра №2 – 36,7% попадания с игры от Тейтума.

Ключевая цифра №3 – 44,6% попадания у чемпионов против 40,8% у «Селтикс».

Нельзя сказать, что нападение «Селтикс» совсем плохое: его остановила только лучшая защита лиги, но атака «Бостона» была недостаточно хороша для завоевания титула. Качество их владений было очень посредственным. Иными словами, «Бостон» пытался, но не смог найти путь наименьшего сопротивления.

Лидерство по изоляциям, обилие драйв-н-киков (вход и скидка на бросок), множество попыток разменяться на слабых игроков (Карри таковым уже не является, да и Луни).

Такое может работать на дистанции регулярного чемпионата, но при встрече с действительно мощной обороной можно увидеть, что такой подход зачастую просто не работает. Далеко идти не стоит, команда с аналогичным стилем убилась о «Бостон» в первом раунде плей-офф – «Нетс».

К слову, все выглядит так, что «Бостон» и правда сделал выводы.

Брогдон – идеальный игрок, который может привнести организованность в хаос нападения, забрать мяч, когда это нужно, отдать, когда нужно. Он поможет избежать лишних потерь, да и его знаменитый выбор броска идеально подходит под ростер команды. Добавили и Блэйка, наличие еще одного умного игрока здесь явно не помешает. Иногда Гриффин может играть и пойнт-форварда.

Вопросы остались по главному тренеру, но все же руководить командой продолжит специалист, который принимал непосредственное участие в построении этой же команды, который знаком со всеми этими идеями. Не уверен, что замена Удоки сильно скажется на «Бостоне».

Применимо к Удоке больше интересно, насколько же его отменят – в рамках лиги? Команды? Временно? Это новый прецедент, который может создать новый виток слухов и рассказов от игроков, тренеров и сотрудников клубов из недавнего прошлого, можем узнать много нового и интересного.

Вердикт: Да, определенно

«Денвер» после возвращения игроков становится контендером?

Постараемся отбросить ванильные сюжеты по поводу наших с вами симпатий к Николе Йокичу.

Серб прекрасен, не похож на большинство звезд да и выглядит не совсем как суперзвезда одного из самых атлетичных видов спорта. Вообще среди всех суперзвезд НБА именно Никола ближе всех к нам.

Но контендером «Денвер» не является.

Здесь есть очень неплохие подписания вроде Колдуэлл-Поупа и Брюса Брауна, которые идеально подходят под Йокича, но в целом у ростера куча проблем.

Майкл Портер-младший – зияющая дыра в обороне, в которую легко размениваться. 150-летний Крис Пол два года назад на его фоне выглядел спринтером в расцвете сил, а ожидать прогресса в латеральной подвижности от человека, который не играл почти год и имеет хронические проблемы со спиной, как-то странно, не находите?

Джамал Мюррей, вероятно, восстановился, но если честно, то он как раз казался звездой лишь в плей-офф «пузыря», но ни до, ни после он не являлся суперзвездой. Вопросов по Мюррею хватало и до травмы – стабильность, защита, сочетаемость с Йокичем, прогресс в конце концов?

В переводе на 36 минут Мюррей если и стал лучше за 5 лет в лиге, то лишь чуть.

Надежды на сильное возвращение были бы больше, если бы Джамал обладал высоким игровым IQ, но и тут всегда были сомнения. В общем, в «Денвере» очень много сильных игроков, но нет ни одного, который может быть стабильной второй звездой, как это есть в условном «Бакс» (Миддлтон/Холидэй).

К тому же есть проблемы на тренерском мостике.

Мэлоун – крутой мужик, но не более.

Пока весь прошлый сезон аналитики хвалили Йокича за прогресс в защите, «Денвер» хуже всех держал краску (73% у соперников, стали лучше на 0,18% в сравнении с сезоном ранее, при этом второе место – 71,4%).

Дело даже не в изменении игры. Здесь «Денвер» успешен в регулярном чемпионате, и изменения не нужны, но тест Мэлоуна в плей-офф был провален еще в серии против «Финикса», где он вообще ничего не сделал, чтобы спрятать Портера. Также можно предъявить ему за отсутствие работы над слабыми сторонами у его игроков – Мюррей (защита), Портер (защита), Бартон (IQ) и так далее.

В общем, «Денвер» выигрывать будет много, но не титул, а лишь в регулярном чемпионате.

Вердикт: Нет

Есть ли порох у «Хит»?

Во-первых, объективно никто не хочет играть против «Майами».

Во-вторых, никто не хочет играть против Споэльстры.

В-третьих, несколько раз списанный Джимми Батлер продолжает превращаться в топ-5 игрока лиги в моменты, когда это нужно его команде.

«Майами» потеряли Морриса, Такера, задница Лаури продолжает расти, а сам он стареет, Хирро получил контракт и его мотивация, которая была сомнительна и до, теперь вызывает еще больше вопросов, стал старше и Батлер, к тому же Робинсон неиграбелен в плей-офф, Адебайо так и не прогрессирует в броске, а Оладипо скорее мертв, чем жив, но «Хит» по-прежнему опасны.

Потому что это «Майами», культура борьбы.

Потому что Споэльстра сделает из игроков сборной России по футболу мировых звезд, а из очередной порции списанных новичков сносных ролевиков.

Потому что Джимми Батлер по-прежнему тут и будет готов тащить на себе команду в нужные моменты.

«Майами» не хватает таланта, но у них лучший тренер в плане тактических знаний. И это очень сильное преимущество.

Мы хвалим за работу с игроками «Голден Стэйт», но «Хит» работают так уже давно. Главная проблема «Майами», что все-таки в последние годы Райли зачастую при выборе игроков слишком сильно опирается на личностные качества, а не талант и способности. Плохой ли это подход? Не уверен, ведь «Хит» остаются одной из самых неприятных команд лиги для соперников. Представьте, что против вас выходит 5 Маркусов Смартов?

Мы опять увидим самую необычную зонную защиту, опять увидим, как команда с двумя, а то и тремя не бросающими игроками выигрывает матчи и опять увидим, как соперники будут мучиться против «Хит».

Вердикт: Не титул, но заноза в заднице

«Миннесота» и Гобер! Вы знаете ответ

Я люблю эту «Миннесоту» если и не всем сердцем, то его большей частью, куда не проникает негатив от присутствия Руди Гобера.

Понимаете, я не имею ничего против обмена Руди Гобера. Когда тебе нужен игрок, который сделает тебя чемпионом, то переплачивать нормально. Переплатили за Холидэя, за Дэвиса, и цена оправдала себя. Просто Гобер не сделает вас чемпионом, если будет играть большие минуты.

Давайте установим причинно-следственную связь.

Диагноз – боль в области фронткорта, частые позывы тошноты от игры Таунса под кольцом.

Лечение – поиск римпротектора.

Вопрос – для скольких команд в лиге вам нужен римпротектор топового уровня?

Хотя не отвечайте, лучше подумайте сколько римпротекторов было в сумме у команд-чемпионов за последние 10 лет? Брук Лопес? Да, но он бросал из-за дуги и в финальной серии играл 24 минуты.

Римпротекторы переоценены, даже если у вас есть Таунс, который никогда не сможет стать вменяемым игроком у своего кольца (Йокич так-то не лучше).

Проблема обмена Гобера даже не во французе, а в том, что «Миннесоте» не нужны 30 минут лучшего римпротектора лиги. «Миннесоте» нужны 20 минут Брука Лопеса, а лучше Майлза Тернера.

В итоге вы отдаете ОЧЕНЬ МНОГО ЧЕГО ради того, что вам особо и не нужно, и это мы забываем про то, что Таунс склонен к игре в посте и постоянно входит в топ-5 игроков лиги по частоте владений в посте, а Эдвардс любит силовые проходы, да и «Миннесота» играла первый темп в лиге («Юта» – 22-й).

При этом я нахожусь еще в секте Криса Финча и Энтони Эдвардса.

Первый – абсолютный гений нападения, и наблюдать за тем, как он будет развивать Эдвардса и пытаться интегрировать Гобера, будет очень интересно.

Второй – самая нетипичная звезда нового поколения. Не боится выражений, харизматичен, любит борьбу, а его работоспособность уже приносит ему дивиденды.

В общем, «Миннесота» очень интересна, но создала себе проблему.

Вердикт: За Гобера – двойка, за Эдвардса и Финча – пятерка.

Станет ли лучше «Мемфис»?

Команда Дженкинса всех поразила год назад, оставаясь одной из самых молодых в лиге. Поражает работа и Клеймана по построению ростера.

При этом никто из крупных аналитиков не делает больших ставок на команду. Непонятно и то, за счет чего она может обыгрывать лидеров.

За счет молодости, напора и агрессивности? Это не работает против организованных команд, и менее опытная «Миннесота» доставила массу проблем Дженкинсу.

За счет данков и атлетизма? Когда-то такой запал закончится.

За счет длинной скамейки? Когда-то и там захотят контракт побольше.

«Мемфис» – единственная топ-команда, которая не имеет четких геймпланов и сетапов на игру. Они хаотичны и во многом благодаря этому интересны. Немного страшно, что эта команда останется в наших глазах реинкарнацией «Оклахомы» с тремя MVP в составе – молодая и бесстрашная команда, которой не хватает организованности.

Вопрос – станет ли «Мемфис» выигрывать за счет комбинационного баскетбола, а не лишних подборов в нападении, перехватов и скорости?

Не уверен. «Мемфис» выглядит очень симпатично, но находится сильно ниже контендеров по уровню игры, и Дженкинс, несмотря на шикарную работу с молодыми игроками, так и не привил им игровой стиль.

Еще вопрос – сможет ли «Мемфис» перестраиваться по сезону?

На самом деле, понятно это станет почти сразу. Один из лучших игроков команды и точно лучший защитник Джарен Джексон пропустит много и не появится на площадке до 2023 года, а без него защиту нужно перестраивать. Будет ли Кларк играть центрового или Адамс получит больше минут – непонятно. И еще несколько риторических вопросов, ответы на которые помогут понять, развивается ли команда?

Научится ли Джа играть пик-н-ролл на уровне лучших в лиге?

Научатся ли Брукс и Джексон не фолить так часто?

Научатся ли Кларк бросать стабильно много?

Будет ли полноценной опцией в атаке Заир Уильямс?

«Мемфис» не совсем однозначен, но смотреть за ним приятно.

Вердикт: Предела нет, но не факт, что станут лучше в этом сезоне.

Остался ли запас прочности у «Бакс»?

Во многом прошлогодний вылет «Бакс» можно списать на травму Миддлтона, и да, в это не просто можно поверить, скорее всего, это и было главной причиной.

Несмотря на это, вопросы к Буденхольцеру и команде оставались даже после победного сезона, а сейчас их стало больше.

Правда, нельзя было ничего сделать при отсутствии Миддлтона? Перестроиться?

Есть ли ресурсы?

Можно ли стать лучше?

Известно, что Майк черпает свои идеи из некоторых книг дедушки Поповича, которые тот благополучно раздает своим ученикам.

Это не хорошо и не плохо. Это данность, которую нужно принять. Буденхольцер – не гибкий тренер, но он уже побеждал, и у него есть один из лучших игроков в ростере. Это уже сильное подспорье.

Но проблем много.

«Бакс» – самая возрастная команда лиги, средний возраст – 30 лет, на втором месте «Клипперс», и у них это 28,8, разница большая. Лопесу – 35, Миддлтону – 31, Ибаке – 75, Холидэю – 32, Хиллу – 36, Мэттьюзу – 36

У команды плохая скамейка. Пэт Коннотон – 7-й игрок команды, Ибака сдал, Инглз травмирован, Портис нравится почти всем, но в защите он не прогрессирует, а Лопес не молодеет

У команды нет плана «Б» – одна травма и провал, без шансов, что в целом было доказано уже в прошлом сезоне, а избежать травм в таком возрасте будет трудно

Яннис играл на Евробаскете, и ему тоже нужно отдыхать по ходу сезона

Ростер «Бакс» потихоньку устает, устает и Буденхольцер, который явно будет продолжать отстаивать свои идеи даже сейчас, когда их нельзя будет применять.

Вердикт: Еще немного

Чемпионская форточка «Финикса» закрылась?

Прошлый год стал кульминацией современных трендов лиги.

Если «Юта» умерла закономерно, то «Санс» как раз-таки имели все основания стать самой гибкой командой лиги, но в решающий момент произошло необъяснимое.

Выйдя против лучшей команды по противодействию пик-н-роллам, они стали ... играть пик-н-роллы. Их не смутило отсутствие вменяемых «больших» при живом Эйтоне, не смутило их и умение багамца выходить на дугу на разменах.

Что случилось? Неизвестно, но доподлинно известно, что сначала команду тряхануло Эйтоном, который был недоволен, не особо хотел возвращаться в команду, а после получения контракта так ни разу и не поговорил с Монти Уильямсом.

Потом и скандал имени Роберта Сарвера, а Крису Полу 6 мая исполнился 151 год.

Так что любые прогнозы здесь весьма относительны, ведь в прошлый раз в решающий момент Пол с Букером превратились в тыкву. Эйтону некомфортно в коллективе, Бриджес – потрясающий защитник, но проявлять инициативу в атаке он не будет, сезон для команды начинается не совсем однозначно и с большим количеством вопросов. Вроде все понимают силу и мощь коллектива, но с чего бы ему не опозориться повторно через год? Не существует практически ни одного аргумента, опровергающий теорию того, что «Финикс» стал лучше.

Вердикт: Очень вероятно

«Кливленд» готов к новым свершениям?

Возможно.

Вообще-то «Кливленд» получил как-то незаслуженно много критики за обмен. Очевидно, что Митчелл находится абсолютно на другом уровне по сравнению с Гобером (не нужно приводить статистику игр без Гобера и Донована, учитывая, что вся система «Юты» строилась на французе).

«Кливленд» отдал трех ненужных игроков и пики, которые будут в районе 20-30-х мест. В целом ценность пиков особенно в последние годы должна была сильна упасть, ведь титулы они не приносят, а как показывает статистика команд с чемпионствами, наоборот – чем меньше пиков, тем больше титулов.

Митчелл же и «Кливленд» во многом созданы друг для друга.

Во-первых, защитная схема команды во многом похожа на схему «Юты». Здесь тоже есть большой страхующий римпротектор, даже два. Здесь также можно защищаться агрессивнее, не боясь прохода, сзади лучший защитный фронткорт лиги.

Во-вторых, и Гарлэнд и Митчелл очень хороши на пик-н-роллах, а тут его играть можно и с Алленом и с Мобли.

В-третьих, в отличие от Гобера, Мобли уже сейчас раз в 10 разнообразнее в атаке, да и Аллен выглядит более цельно.

В общем, критика обмена «Кливленда» за этот обмен выглядит странно. Есть даже мнение, что у команды дыра на позиции тройки, но это, видимо, забывают про Османа или Окоро. Последний вообще идеально подходит под стартовую пятерку.

При прочих равных у команды очень много шансов пошуметь уже в этом сезоне.

Вердикт: Очень да

Выйдет ли «Сакраменто» в плей-офф?

Это легко – нет, едем дальше.

«Даллас» и Дончич продолжат прогрессировать?

Мне немного страшно от параллелей, которые вижу только я.

Я, разумеется, про сезон «Атланты»-20/21 и «Далласа»-21/22.

Посудите сами.

Защитный тренер, который славится своей жесткостью (майор Пэйн – прозвище Макмиллана, Лэрри Сэндерс завершил карьеру после тренировки с Киддом): Макмиллан – Кидд

Новая суперзвезда поколения, играющая от пик-н-ролла и ориентированная на доминирование с мячом: Янг – Дончич

Эффект первого сезона после полной смены тактики: финалы конференций

Провал второго сезона – ...

Если быть честным, то провал у Макмиллана случился не просто так, а потому что Капела получил травму, а после возвращения выглядел бледной тенью.

Возможная причина есть и у «Далласа». Когда Кидд пришел и сменил защиту против пик-н-ролла, я был поражен. Теперь хлипкие и мини-центровые «Далласа» играли от своих сильных сторон. Да, их можно задавить и обыгрывать на щитах, но теперь это команда очень вязкая, тяжелая и навязывает свой темп, убивая ваше нападение.

Когда Луни уничтожил «Даллас», я был спокоен, да команде нужны подборы, но им важно сохранить новую идентичность.

Когда они подписали Вуда, у меня возникли вопросы.

Зачем вам человек, который в защите никогда не играл лучше, чем конус?

Я списываю это на тяготение Кьюбана к большим афроамериканским центровым. Как бы это ни звучало, да.

Вуд по задумке должен стать сильным подбирающим и дать больше для нападения команды, только и тут вопросы. Кристиан любит ошиваться в краске, откуда в свое время выгнали Порзингиса, чтобы Дончич мог спокойно ходить внутрь, а если вы выгоните Вуда на дугу, то вам в нападение нужен еще один Клебер? Тогда получается вы подписали игрока, который не может защищаться как Клебер, а в атаке будет ограничен до его же роли?

Вердикт: Подождем еще годик

Сколько камонов и летсгоу выдаст Риверс и ждать ли тут Д’Антони?

Док Риверс – это уже памятник, которого сделали таковым непонятно за что.

Спустя годы стало уж совсем понятно, что его роль в выигрыше чемпионского титула не была такой большой, а его постоянные провалы в плей-офф уже легендарны.

Сам Риверс еще больше усиливает эффект манекена.

Карикатурно не понимает, когда брать тайм-аут, а когда берет, еще более стереотипно кричит «Камон, Летсгоу», делает нелепые ошибки при подготовке к сопернику да и до обмена Хардена играл в баскетбол по типу «Отдай мяч Эмбииду, и он что-то да сотворит».

Выданные авансы перед стартом нового сезона понятны, но не до конца.

Да, состав команды стал лучше: Мелтон – очень хороший защитник, Хауз – типичный 3-and-D системы Мори, престарелый Такер по-прежнему стоит в углу и сносно защищается, а еще добавили и Харрелла, но он неплох для пик-н-роллов Хардена. Ко всему прочему все ждут прогресса Макси и небезосновательно. Проблема только в том, что Тайриз создан для быстрого баскетбола, а здесь все идет к реинкарнации «Рокетс» и тягучего монотонного стиля Хардена.

Вообще вот вам краткий перечень того, что здесь может пойти не так:

Харден не вернется в свою форму

Эмбиид получит травму

Такер постареет

Макси не даст сильный буст, так как будет играть без мяча и в медленный баскетбол

Харрелл пропустит через себя 150 очков

Риверс опять забудет взять тайм-аут

Мори обменяет Эмбиида на Эрика Гордона

Так что «Филадельфия» будет высоко, даже очень, но титул... Не грустите фанаты «Рокетс» и «Филадельфии».

Вообще странно, в один момент все решили, что генеральный менеджер, который так и не справился со своей задачей, тренер, который давно не показывает ничего выдающегося, суперзвезда, которая растеряла форму, вместе составят контендер.

Сомнений много.

Вердикт: Скорее, нет

«Клипперс» – главная сила Запада после «Голден Стэйт»?

В здоровом состоянии – да.

НЕТ, НУ ВЫ ВИДЕЛИ БАНКИ КАВАЯ???

Главная проблема «Клипперс», что если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так.

В здоровом состоянии этот ростер способен навязать борьбу кому угодно, но как мы уже видели, что даже если они здоровы, они могут просто развалиться без причин.

В общем, еще одна история без ответа.

Уже всем стало понятно, что Тайрон Лю – действительно сильный тренер с гибким подходом. Вспомните, хотя бы Батюма на позиции центрового.

Здоровый Кавай – топ-5 игроков лиги, а Джордж, который играет без травм, вполне претендует на статус лучшей второй звезды лиги. К тому же не стареет Реджи Джексон, который провел сильный прошлый сезон, еще при деле Ковингтон, вылечился Пауэлл. Что-то получится выжать из Джона Уолла.

Номинально у команды один минус ростера – нет подвижных бигменов для маленькой пятерки Лю, и придется опять использовать Ковингтона или Батюма в роли центровых.

За «Клипперс» страшно, потому что мы так и не видели ни разу эту команду в нормальной форме, и если не увидим в этом году, то, видимо, не судьба.

Вердикт: На бумаге – да

Главное шоу сезона – «Лейкерс» или «Нетс»?

Пока серьезные команды будут разыгрывать титулы, немного на другом уровне продолжится сражение между западным и восточным побережьем. Сражение за лучшее шоу НБА.

Запад копирует «семейство Кардашьян», вот только в роли парней героинь выступает Уэстбрук, и его слить у Леброна не очень-то получается.

Сюжет интересный, но несколько предсказуемый.

Леброн говорит о титуле, о том, как уважает Уэстбрука, Дэвис лечится. Потом Леброн сместит цели на установку рекорда по очкам, будет ждать и верить в Уэстбрука на словах, а Дэвис лечится. В дедлайн попытка обмена, скорее, неудачная и новый цикл. Леброн Джеймс – уже памятник, и если титул он может уже и не увидит, то понаблюдать за тем, как он держится, чтобы не пристрелить Уэстбрука, как минимум, интересно. К тому же, рекорды все же он ставит уникальные, которые не факт что побьют и в следующие лет 50, а потому один из последних сезонов здорового Леброна Джеймса надо видеть.

Восток – «Дом-2», здесь истеричка-Дюрэнт, неадекватный Ирвинг, обиженка Симмонс и меланхоличный Нэш, который ***** никому не сдался, о чем говорят уже открыто. Здесь сюжет непредсказуем и будет прыгать от «Ого, да они выиграют титул» до «Интересно, когда их всех обменяют». Трейд-сага имени Кевина Дюрэнта будет всплывать часто, но обмен Руди Гобера сломал рынок, и сейчас есть два фактора, позволяющие не верить в то, что КейДи примерит другую джерси по ходу сезона:

Ни у кого нет столько активов Никто не захочет столько отдавать за такого игрока

А еще команды дважды сыграют между собой по ходу сезона – представьте, как Симмонс и Уэстбрук атакуют кольцо по очереди? Представили? А вот фабрики по производству кирпичей в Бруклине и Лос-Анджелесе начинают процессы по банкротству.

Кто выстрелит из середняков?

В прошлом году было много ярких и интересных команд. К сожалению, дожили в хорошем состоянии немногие.

«Шарлотт» лишились Бриджеса, который объективно не должен избежать правосудия, а еще уволили Боррего (что отчасти понятно, ведь прогресса в игре не было), чтобы попытаться назначить Аткинсона (непонятно), а потом вернуть Клиффорда (что совсем непонятно). Даже отбросив сомнения по поводу Стива, очевидно, что его команды за последние 10 лет лишь единожды не находились в третьем десятке по темпу игры. «Хорнетс» играли 5-й еще год назад, и это логично. Лучшие качества Болла всегда демонстрировались в транзишине, а вот в тягучем нападении ему наоборот некомфортно – нет броска в движении после пик-н-ролла, да и против на пик-н-ролла можно защищаться чуть глубже. У Болла медленный бросок и не самый лучший первый шаг и опять нестабильный бросок в движении. Как все это будет сочетаться? Непонятно, но сомнений много.

Еще больше сомнений в «Чикаго». Травмировался Болл – единственный игрок, который не бросал и не играл сразу пик-н-ролл, все остальные знают ровно одну комбинацию в нападении. В регулярном чемпионате это опять будет работать. В плей-офф развалится. Защита тоже вызывает сомнения. Во-первых, Донован почему-то заставляет играть типичного римпротектора (29,7% всех бросков против «Буллс» из краски, больше всех в лиге), а во-вторых, он никак не придумал, что делать с дуэтом Лавина-Дерозана. Первый защищаться хочет, но не всегда может, а второй не особо хочет да и не может.

Как всегда интересны «Торонто», потому что это Нерс и продолжение эксперимента по попытке собрать пятерку семифутеров, и все идет к тому, что за год эта команда из NBA 2K стала опытнее и сильнее. Наблюдаем и пугаемся. Нерс – это что-то среднее между Керром и Споэльстрой, поэтому вопрос времени, когда «Торонто» приблизится к контендерам. Во всяком случае, всем интересно, что получится из Скотти «Пухлые щечки» Барнса. Интересно и нам – наблюдаем.

Есть странная «Атланта», которая наконец-то получила хорошего защитника на мяче, скорера и плеймейкера, правда, в лице сразу двух игроков. Если забыть про тот факт, что Макималлану нужен стабильный римпротектор, то что-то может и получиться, но Оконгву еще не может, а Капела, судя по всему, уже. Хантер прекрасен, но выходит крайне редко, так и непонятно, сможет ли он играть в лиге. Джон «Вечно доступен для обмена» Коллинз вроде бы номинально является тоже звездой, но слишком часто для такого статуса его собираются обменивать.

На Западе могут выстрелить «Пеликанс» и «Портленд». Ну, так говорят, по крайней мере.

Первые провели сильный сезон, построили защитно-ориентированный ростер и раскрыли Джонса как одного из самых сильных защитников на мяче. Проблема правда в том, что состав с Зайоном должен играть совсем по-другому. Во-первых, плюшку надо страховать в защите, он плохо читает комбинации, ленится и зачастую сыпется на первом шаге. Во-вторых, в атаке у Уильямсона средняя дистанция бросков почти такая же, как и у Гобера. Что с этим делать? Непонятно, ведь теперь Ингрэм не пойдет внутрь. Макколлум должен играть пик почти всегда с Зайоном, а делает он это с неохотой, и куда девать Валанчюнаса?

Сомнения есть и в прогрессе «Портленда», но, как и всегда у них и было, все упирается в менеджмент. Сначала команда за мешок картошки отдала Ковингтона и Пауэлла, потом Си Джея, а потом все-таки решила, что не хочет сливать и заполучила Гранта, подписала Пэйтона, особо-то это ничего не изменит, но Лилларду на веру хватило.

Вердикт: «Торонто», возможно, «Атланта»

За кем следить из подвала?

«Хьюстон» и «Детройт» выделяются больше других.

«Рокетс» в прошлом сезоне проиграли 15 матчей из 15 в клатче, но за год они точно стали опытнее, да и на второй сезон обычно игроки типа Грина продолжают прогрессировать. Вообще уровень таланта в «Рокетс» запределен – Грин, Портер, Шенгюн, Гаруба, Смит, и это мы опускаем Исона и Кристофера с Вашингтоном. Готовый ростер. В этом году будет интересно посмотреть хотя бы за прогрессом Шенгюна (статистически он идет по пути Йокича), за продолжением сравнения Смита и Эдвардса, а еще за экспериментом по Смиту, уж слишком слухов про его финальную позицию на площадке.

«Пистонс» интересны тем, что провели замечательный драфт, Дюрен и Айви выглядят мощно. Не забываем про Бея и Стюарта и, конечно, Каниннгема. Вызывают вопросы совместимость Айви с Кейдом и Кейси с баскетболом, но теперь здесь и сливать особо не нужно.

Для любителей арт-хауса есть «Оклахома». Холмгрена может мы и не увидим, но по-прежнему есть Покушевски, Уильямсы, один из которых тоже напоминает фрика, играющего разыгрывающего на позиции легкого форварда по колледжу, да знаете и Гилджес-Александер тоже не выглядит карликом. Не забываем и про Дьенга, умеющего на площадке все, но пока не очень хорошо.

Вердикт: «Оклахома», если любите пожестче, «Хьюстон», если хотите что-то новое, «Детройт», если скучаете по «Лебронто»

Кто отправится за Вембаньямой?

Уж я-то знаю, что вы, извращенцы, хотите увидеть его в «Оклахоме». Сейсмически неустойчивая пятерка в лице Вембаньямы, Холмгрена, Покушевски, Дьенга и Уильямса уже сейчас наводит ужас на каждого диетолога «Тандер», но все же в глубокое пике полетят и «Сперс», и «Индиана», да и «Юта» не будет отставать. Где-то рядом «Орландо», которые пока тоже не напряжены серьезными целями.

Вердикт: Все, кто может

Последний сезон Поповича?!

Черт, но очень возможно!

Еще один повод начать следить за НБА. Где-то на подходе к «Сан-Антонио» уже Куин Снайдер, а вот про дедушку Грегга все больше слухов, что он из лиги в скором времени уйдет, предварительно немного воспитав молодежь и постаравшись проиграть все ради Вембаньямы.

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Фото: Фото: REUTERS/John Hefti, Rob Gray, Scott Wachter, Kevin Sousa, Petre Thomas, Wendell Cruz, Gary A. Vasquez; Gettyimages.ru/Christian Petersen, Tim Nwachukwu, Sarah Stier, Adam Glanzman, Sarah Stier, Bob Levey, Sean M. Haffey, John Fisher, Thearon W. Henderson, Ethan Mito/Clarkson Creative