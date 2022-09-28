Объятия, ставшие символом мира: 30 лет назад на Олимпиаде бегуньи забыли про политику, отстранения и цвет кожи

Это один из самых трогательных моментов в истории олимпийского движения. Хотя на первый взгляд, ничего особенного: чемпионка и вице-чемпионка совершают совместный круг почета после дистанции 10 000 метров.

А теперь бэкграунд: обе девушки — из Африки, одна из них — темнокожая, а страну другой впервые пустили на Игры после 30 лет изоляции за политику апартеида. Они обнялись в знак того, что расовые предрассудки забыты, а политика осталась за пределами Олимпийского стадиона Барселоны-1992.

Спортивная судьба южноафриканки Эланы Майер — словно прообраз истории российских легкоатлетов, только из другого века. Майер родилась уже после того, как ЮАР в начале 1960-х исключили из олимпийского движения. Спортивный бойкот страны был тотальным: местным атлетам запретили участвовать в любых соревнованиях даже под нейтральным флагом, а иностранцам за участие в турнирах на территории ЮАР грозили серьезные санкции.

Так вышло, что в один год в ЮАР родились две великолепные бегуньи на средние дистанции — Майер и Зула Бадд, рекордсменка мира на дистанции 5000 метров. Бадд, которая в середине 1980-х считалась безусловным мировым лидером, не выдержала изоляции и сменила гражданство на британское.

Местные СМИ возмутились: паспорт получен вне общей очереди и с явными преференциями. Тем не менее, Бадд поехала под флагом Великобритании на Олимпиаду-84 в Лос-Анджелес. Там выиграть медаль не получилось, а спустя несколько лет ее дисквалифицировали за нарушение запрета выступать на территории ЮАР.

Майер все эти годы терпеливо ждала допуска на международную арену. Она пролетела мимо двух Олимпиад — в Лос-Анджелесе и Сеуле — хотя для обеих выполнила норматив. К Барселоне-92 Майер исполнилось 25, и она к этому моменту ни разу не выезжала за пределы своей страны.

Ее первым международным сезоном стал олимпийский. Что команду ЮАР пустят на Игры в нейтральном статусе, стало известно только за три месяца до старта. Решающим фактором послужило освобождение из заключения (оно длилось 27 лет!) лидера борцов против апартеида Нельсона Манделы.

Уже через два года после Олимпиады-92 Мандела займет пост президента ЮАР. А в 1992-м он приехал в олимпийскую деревню, чтобы поддержать Майер — белую спортсменку, которая должна была представлять его страну на Играх.

– Мандела тогда сказал очень теплые слова, – вспоминала Майер. – А потом даже позвонил мне, когда я установила мировой рекорд в полумарафоне. Это было очень важно, потому что по вопросам журналистов я понимала, что людям вообще не интересны южноафриканские бегуны и спорт. Они спрашивали про историю нашей страны, про то, как на нас повлиял апартеид, как обстоит ситуация с правами человека.... Это было тяжело.

Фаворитом забега на 10 000 метров считалась англичанка Лиз Макколган — действующая чемпионка мира и, кстати, мама сильнейшей британской бегуньи прямо сейчас Эйлиш Макколган. Майер, которую никто толком не видел на международной арене, и Дерарту Тулу из Эфиопии были андердогами. Тулу тогда едва исполнилось 20 лет, и на крупных стартах она никогда не попадала в тройку.

За 10 кругов до финиша Майер предприняла неожиданный рывок. Поддержала темп только Тулу, остальные в дикой жаре и влажности сильно отстали. На последнем круге эфиопка сделала еще одно ускорение и легко ушла от Эланы.

Так Дерарту Тулу стала первой темнокожей африканкой, выигравшей олимпийское золото. А второй финишировала Майер — тоже первая олимпийская медалистка в новой для своей страны эре.

После финиша Майер взяла нейтральный флаг — выступать под собственным ЮАР тогда не разрешили (а вместо гимна, кстати, исполнялась «Ода радости» Бетховена). И с этим нейтральным флагом Элана сначала нерешительно, а увидев улыбку — уже смело, обняла Тулу и вместе с ней пробежала круг почета.

Женщины Африки разных рас и национальностей, вместе рука в руку: лучшего финала эпохи апартеида и политических бойкотов нельзя представить.

Спустя 30 лет Дерарту Тулу и Элана Майер вернулись на тот самый стадион «Монжуик». Обе сделали успешную карьеру: Тулу возглавляет Федерацию легкой атлетики Эфиопии, Майер основала в ЮАР фонд поддержки легкой атлетики Endurocad.

– Я впервые здесь, и трудно сдержать слезы, – заметила Тулу. – Даже сейчас первое, что вспоминают в Эфиопии, когда говоришь про Олимпийские игры-1992 — это дружба. Наша дружба с Эланой. Сейчас сотни, тысячи девочек в Африке занимаются бегом. А начиналось все с моей победы, я сумела показать им, что такой путь возможен. И это делает меня счастливой.

Майер подарила Олимпийскому музею имени Хуана Антонио Самаранча тот самый нейтральный флаг, с которым бежала круг почета.

Теперь она написала на нем главные слова:

Символ силы олимпийских ценностей.

Дружба, мир, стойкость.

Фото: APimages/Rusty Kennedy; worldathletics.org; Legnani Sports & Media