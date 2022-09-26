Спортивный закон, который вы пропустили: специалистов по антидопингу теперь можно сажать в тюрьму

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минздрава о закреплении в законодательстве должности «специалист по спортивной медицине». Главная обязанность специалистов — следить за соблюдением антидопинговых правил.

Закон рассмотрят на заседании кабинета министров, а потом внесут в Госдуму. Сертифицированные специалисты по антидопингу могут появиться в нашем спорте уже в следующем году.

Говорят, формальный статус нужен для того, чтобы впоследствии привлекать врачей к уголовной и административной ответственности за распространение допинга. По действующему законодательству, за это можно сесть в тюрьму сроком до одного года.

Правда, реальных примеров допинговых отсидок за почти 6 лет существования закона до сих пор нет.

Неужели спортивных медиков теперь будут сажать? Или благодаря новому закону резко повысится количество специалистов по антидопингу?

Чтобы разобраться, мы поговорили со всеми заинтересованными сторонами — генеральным директором РУСАДА Вероникой Логиновой, спортивным врачом Эдуардом Безугловым и юристом Анной Анцелиович.

«Это один из шагов по усилению мер предотвращения допинга»

РУСАДА появление нового закона поддерживает.

– В соответствии с изменениями в федеральный закон, специалист по спортивной медицине – это медицинский работник, к трудовой функции которого относится оказание медицинских услуг спортсменам, – объяснила Логинова. – Данное понятие определит круг лиц, которые несут ответственность за знание и соблюдение антидопинговых правил.

Роль медицинских работников в противодействии допингу, безусловно, велика. Большое количество случав обнаружения запрещенных субстанций в пробах спортсменов происходит ввиду приема медицинских препаратов. Даже некоторые препараты для лечения симптомов гриппа и ОРВИ содержат в составе запрещенные в спорте вещества.

Все специалисты по спортивной медицине, работающие в учреждениях, имеющих право/лицензию оказывать медицинскую помощь спортсменам, должны быть хорошо осведомлены об ограничениях, приведенных в Запрещенном списке WADA.

Но и сами спортсмены, безусловно, должны предупреждать специалистов в медицинских учреждениях о том, каким родом деятельности они занимаются. Ведь прежде всего они сами несут ответственность за все принимаемые медикаменты.

В настоящее время в России ведется большая работа по доработке нормативной базы, и это один из шагов по усилению мер предотвращения допинга и ужесточению ответственности за нарушение правил.

«Ничего не изменится, пока пойманные на допинге рассказывают, что приняли все сами»

– Для начала, я не понимаю, кто такой – «врач, работающий со спортсменами», о котором идет речь в законопроекте, – сказал Безуглов. – Такого понятия не существует. Либо ты «спортивный врач» – и тогда в программу твоего обучения обязательно входит курс по антидопингу, либо врач любой другой специализации, но точно так же можешь работать со спортсменом, если он пришел к тебе на прием.

Получается, если следовать букве закона, специалистами по антидопингу нужно сделать вообще всех врачей России? Очевидно, что это невозможно.

– Может, появление сертифицированных специалистов как-то повысит их уровень? И меньше будет дисквалификаций по причине неквалифицированных действий медика?

– Различных образовательных программ и так хватает. Давно уже проходит обучение по линии ОКР и РУСАДА. Я сам получал такой сертификат, он действует два года и, в принципе, дает необходимый уровень знаний. В футболе, например, без этого сертификата ни один врач не может быть допущен к работе с командой. Это проверяется на стадии подачи заявки на сезон.

Свой антидопинговый координатор в обязательном порядке есть в каждой национальной федерации. Есть специалисты в региональных министерствах. Разве этого недостаточно?

– Говорят, появление нового понятия позволит привлекать врачей к уголовной и административной ответственности, если у спортсмена найдут допинг.

– А что мешает привлекать к ответственности прямо сейчас? Соответствующая законодательная база давно есть. Можно и штрафовать, и сажать. Проблема не в законах, а в круговой поруке. Пока пойманные спортсмены будут рассказывать, что они сами все приняли, а тренер и врач не виноваты, у нас ничего не изменится.

Закон об уголовке за допинг принят 6 лет назад, но до сих пор не работает

Анцелиович рассказала удивительное: оказывается, закон об уголовной ответственности за распространение допинговых препаратов, на бумаге принятый еще в 2016 году, не мог работать даже в теории. Потому что главных его субъектов — спортивных врачей — в законодательстве как бы не существовало.

– Все дело в том, что в статье об уголовной ответственности за допинг прописаны три субъекта — тренер, специалист по спортивной медицине и иные специалисты, – объяснила Анцелиович. – Определение тренера дано в законе о физической культуре и спорте, кто такие иные специалисты — прописано в приказе Минспорта от 2012 года.

А вот кто такие «специалисты» по спортивной медицине, официально не было понятно. И получалось, что привлечь никого к ответственности нельзя, потому что если ты не являешься субъектом — закон на тебя не распространяется.

– Как так может быть? Закон об уголовной ответственности принят в 2016 году, а на деле ни на кого не распространяется?

– По факту, закон распространялся только на врачей сборных. Все остальные врачи под уголовную ответственность не попадали. Но вообще, основная проблема закона даже не в этом.

Для применения закона нужен не только статус спортивного врача, но и доказанное наличие умысла. Я участвовала в чувашском деле, где пытались привлечь врача за применение капельниц. Было доказано, что она использовала запрещенный метод в отношении несовершеннолетних спортсменов. Но врач сказала: «А я не знала, что этот метод запрещен!» И все, этого достаточно, чтобы дело закрыли.

Доказать, что врач знал о запрете того или иного препарата и умышленно его использовал, действительно очень сложно. Особенно, если все не так очевидно: одно дело, ты приобретаешь стероиды через сайт anabol.ru — тут сложно утверждать, что ты не знал; но другое — прописываешь капельницу в том или ином объеме.

– А если допинг прописал не спортивный врач, а обычный доктор из поликлиники – он понесет ответственность?

– В рамках Уголовного кодекса и КоАП – нет. Простой врач из поликлиники ни за что не отвечает. Все прописанные им препараты – на совести спортсмена, если он их принял. Ответственность за соблюдение антидопинговых правил несут только люди, специализирующиеся в этой сфере. В должностные обязанности обычного врача не входит отслеживание статуса препаратов и знание Запрещенного списка.

Для чего тогда нужны специалисты по антидопингу?

Закону об уголовной ответственности за распространение допинга уже 6 лет, его принимали на пике санкций против российского спорта и декларировали как важное достижение при реформе прежней системы. Согласно закону, максимальное наказание (когда допинг прописан несовершеннолетнему спортсмену) – один год лишения свободы.

Субъектами действия закона пока остаются тренеры и врачи сборных. Но даже на них уголовная ответственность фактически не распространяется. Так, за 6 лет привлечены к ответственности всего два тренера (но и они отделались штрафами), ноль врачей (дело против доктора из Чувашии закрыли на стадии предварительного следствия и до суда не довели).

Изменится ли что-то сейчас или уголовка так и останется только на бумаге?

Фото: РИА Новости/Максим Блинов, Владимир Песня, Александр Вильф, Григорий Сысоев