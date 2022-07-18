Быстрейшую женщину мира ни с кем не спутать: чудит с волосами и побеждает при росте 1,5 метра (даже в 35 лет)

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс промчалась 100-метровку за 10,67 — рекорд чемпионатов мира!

Этого вполне хватило, чтобы обойти соотечественниц — Шерику Джексон (10,73) и Элейн Томпсон-Хера (10,81). Последняя для Фрейзер-Прайс — принципиальная соперница. Прошлым летом в Токио Томпсон-Хера оставила Шелли-Энн без желанной победы на 100-метровке, которая стала бы для нее третьей подряд на Олимпийских играх.

Теперь «карманная ракета» взяла убедительный реванш. В 35 лет и 13 лет спустя первого золота она все еще — быстрейшая женщина в мире. А ее результаты только идут по возрастающей.

• Свое первое золото на чемпионатах мира Шелли-Энн завоевала еще в 2009-м в Берлине. Тогда она выглядела вот так:

• Единственная в истории, кому удавалось выигрывать чемпионаты мира сразу в трех десятилетиях. Всего у Фрейзер-Прайс — пять побед на чемпионатах мира в индивидуальных беговых дисциплинах (в 2009, 2013, 2015 и 2019 годах).

Столько же или больше выигрывали только Сергей Бубка (шест), Павел Файдек (молот) и Ларс Ридель (диск), но все они выступали в технических видах. Добиться подобного в спринте не удавалось никому.

• Первую олимпийскую победу Фрейзер-Прайс одержала в 2008-м в Пекине. Совсем в другой эпохе, когда блистали Усэйн Болт и Елена Исинбаева. Тогда юная ямайская звезда еще искала свой фирменный стиль.

• Личный рекорд Фрейзер-Прайс — 10,60, причем установила она его в августе-2021, то есть в 34 года. Это третий результат в истории легкой атлетики, быстрее были только американка Флоренс Гриффит-Джойнер (10,49) и та самая Томпсон-Хера (10,54).

Шелли-Энн — почти ровесница мирового рекорда, он младше ее на один год. Побить его «ракета» давно мечтает.

• В 2017-м Фрейзер-Прайс родила сына, причем схватки начались ровно во время финала 100-метровки на чемпионате мира.

Цион родился на следующий день, а уже спустя 10 недель его мама вернулась к тренировкам. На чемпионате мира-2019 Шелли-Энн взяла две золотые медали – на любимой 100-метровке и в эстафете 4x100 м.

• Украшением карьеры Фрейзер-Прайс стал чемпионат мира в Москве 2013 года. Тогда она выиграла сразу три золота — на 100, 200 м и в эстафете 4х100 м.

Такого больше не удавалось никому в истории.

• Фрейзер-Прайс называют «карманной ракетой». Ее рост — всего 152 см (при среднем росте соперниц 160-170 см), а главный козырь — стартовый рывок. Шелли-Энн развивает потрясающую частоту, 100-метровку она преодолевает за 50 шагов, это в среднем 286 шагов в минуту. При этом средняя длина шага — около двух метров, что ранее считалось почти недостижимым для спортсменок с ее ростом.

«Когда я только начинала бегать, мне повторяли, что я слишком мелкая и никогда не буду достаточно быстра», – вспоминала Шелли-Энн.

• У Фрейзер-Прайс были и проблемы с допинг-контролем. В 2010-м ее отстранили на полгода за употребление оксикодона (опиоидного обезболивающего).

Шелли-Энн утверждала, что выпила препарат из-за зубной боли, но забыла указать это в документах. Ямайская бегунья вынуждена была пропустить остаток летнего сезона, но уже в 2011-м вернулась на дорожку и выиграла свой очередной чемпионат мира.

• Сумасшедшие прически всегда были фишкой Шелли-Энн. В 2013-м она открыла салон красоты под названием Chic Hair Ja.

Салон специализируется на наращивании волос и на париках. Сама Шелли-Энн признавалась, что не всегда яркие волосы — ее собственные. В 2019-м, когда бегунья решила стать яркой блондинкой, ямайская пресса даже рассердилась: вроде как Шелли-Энн стесняется своего происхождения и «косит» под европейку.

– Многие почему-то думают, что я порой ношу парики, потому что не люблю свой цвет кожи и все такое, – возмущалась Фрейзер-Прайс. – В реальности я даже потратила три часа, чтобы перекрасить волосы в цвета ямайского флага для церемонии открытия Игр в Рио.

• Сейчас в копилке Фрейзер-Прайс — целых 12 медалей чемпионатов мира, из них 10 золотых. И это еще не финал: в Орегоне она побежит 200 м и эстафету 4х100 м. О завершении карьеры Шелли-Энн пока даже не думает.

– Все говорят о моем возрасте и о том, что у меня есть ребенок, как о каком-то негативном факторе, но я считаю это преимуществом, – ликовала Фрейзер-Прайс после победы. – Я уверена, что могу бежать еще быстрее. А пока я в это верю, я не уйду с дорожки.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Dadswell, Shaun Botterill, Andy Lyons, Ian Walton, Paul Gilham