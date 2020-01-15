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Это Россия или трасса «Дакара»? Тест для любителей дорог

Теги ралли Дакар Авто

Внутри много очень красивых фотографий.

Ралли «Дакар» проходило и в Африке, и в Южной Америке, и вот теперь в Саудовской Аравии. Вместе с производителем смазочных материалом Motul мы сделали такой тест: надо по красивой фотографии определить, где это было снято – в России или на трассе «Дакара»? 

Если вы хотите узнать о «Дакаре» больше, покупайте продукцию Motul, регистрируйте ее на специальном сайте – и получите возможность выиграть приглашение на вечеринку с атлетами Motul. 

 

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