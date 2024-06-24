Нико Уильямс – новая звезда Испании. Как он жил до Евро?

Когда репортер As зашел в дом Уильямсов, первым его встретил Иньяки, старший из братьев-футболистов «Атлетика». Он женился, но вместо медового месяца запланировал просмотр Евро.

– Нико едет на Евро. Переживаете?

– Конечно, мы же семья. Брат заслуживал вызов, а я его самый давний фанат, ха-ха.

Матч с Италией. Нико Уильямс разрывает левый фланг, возит Джованни Ди Лоренцо и становится игроком встречи. Иньяки восторженно пишет: «Младший, чистое кино. Это невероятно».

Нико вышел к прессе – и признался: «Этот парень притворяется. Уже спустил меня на землю. Отчитал. Знаете, не люблю лесть. Я скромный человек».

Нико – классный, как и его история. Прости, скромняга.

Отец братьев работал на стадионе «Челси», мама может позвонить и отругать за спор в матче

Уильямс-младший родился в июле 2002-го в Памплоне. Это второй сын в семье Феликса и Марии, мигрантов из Ганы.

В стране царил экономический кризис, люди жили впроголодь и спасались от бедствий как могли. Наверняка вы слышали эту историю: родители братьев прошли через пустыню Сахара . Мама Мария была беременна Иньяки. Отец Феликс больше не чувствует стопы. Когда родители Уильямсов добрались до Мелильи и перелезли через забор, их задержали. А дальше повезло: пришел адвокат, сказал порвать ганские документы и заявить, что они бежали от войны в Либерии. Феликса и Марию зарегистрировали как беженцев и отправили в Бильбао, где их приютил местный священник Иньяки Мардонес.

Священник принимал роды. В честь него назвали старшего сына. Сам Иньяки никогда не забывает, что пережили родители: «Это делает меня сильнее. Они совершили такое путешествие, чтобы мы с братом могли пить воду и ходить в школу, есть каждый день. У них этого не было».

Нико вырос в Испании, когда семья жила уже не так плохо, но тоже осознает ситуацию: «Не описать словами, как я благодарен родителям. Они ломали себе хребет ради нас. Сейчас семья ни в чем себе не отказывает. Это то, что мы с братом обязаны делать. Наши достижения – это достижения родителей».

Проблемы Уильямсов не закончились в Сахаре. Когда мама Мария забеременела во второй раз, семье пришлось съехать от священника. Сняли жилье в Памплоне, но денег не хватало, а работы в Бильбао не было. Тогда Феликс пошел на отчаянный шаг: поехал в Лондон и вскоре устроился турникетчиком на «Стэмфорд Бридж».

Вот такая странная связь с «Челси», да!

Иньяки только делал первые шаги в футболе, так что воспитание сыновей выпало на Марию. Нико – мамин сын: «Мама навсегда останется моим ориентиром, – признается младший. – Мама – закон. Она приехала в Испанию в поисках еды и крыши над головой, много страдала и плакала, но боролась за нас. Все, что я делаю, посвящено именно ей».

Теплая мартовская история: Нико и Иньяки поссорились после матча с «Алавесом», старший отчитывал младшего перед камерами. Нико слишком мало пасовал на партнеров. Мама смотрела матч, через несколько минут позвонила обоим и отругала за поведение. «Она сказала, что такое не должны происходить перед фанатами. Мы же профессионалы. Мы продолжили в раздевалке, вскоре забыли, но звонок мамы из Ганы… Честно, я снова почувствовал себя школьником», – смеялся Нико.

«Черт, да у нас так всегда, – эмоции Иньяки. – С кем мне спорить, если не с родным братом?»

Нико не перешел в «Астон Виллу» из-за запрета старшего брата. Настолько слушается

Когда папа Феликс поехал в Лондон, то присматривать за Нико попросил Иньяки. Старший воспринял просьбу всерьез. Занимался в академии «Атлетика», но после тренировок не развлекался со сверстниками, а летел домой. Смотреть за младшим, пока Мария не придет с работы.

Иньяки никогда не жаловался. Порой брал Нико на тренировки.

Так продолжалось до тех пор, пока Иньяки не подписал контракт с «Атлетиком». По его инициативе брат в 10 лет пошел на просмотр, но не впечатлил. Уильямс-младший тоже мечтал играть в футбол, прямо как брат. Мать настаивала на учебе, но в итоге сдалась – и отправилась в академию «Осасуны». В итоге Нико взяли, а через год люди из «Атлетика» посмотрели на него, почесали затылок, не понимая, как можно было упустить такой талант, и воссоединили семью.

«Иньяки – герой Нико, его главный пример, – вспоминал спортивный директор «Атлетика» Микель Гонсалес. – Они тяжело жили в детстве. Иньяки понимает всю ответственность перед младшим. Он стал супергероем Нико, как и мама. Иньяки тяжело переживал тот период, но стало легче, когда они с братом воссоединились. Когда играешь для родных, то должен всегда выкладываться».

В 2013-м вернулся папа Феликс. Иньяки уже подключали к основе, с деньгами стало проще. Братья реже виделись, но не теряли связь. «Всегда гордился тем, что мы связаны. Хвастался перед друзьями, – вспоминает Нико. – Иньяки открыл мне дверь в жизнь. Его пример помогает мне, как и многим иностранцам, которые поехали в Бильбао за мечтой. Брат – мой свет».

Нико повзрослел, но Иньяки остается его ориентиром. Брат – друг, семья и советник по карьере. Если что-то происходит, то Нико должен идти к Иньяки за советом. Если Иньяки против чего-то – младший соглашается и не перечит.

Например, прошлым летом за Нико пришла «Астон Вилла». В Мадрид к нему приехал сам Унаи Эмери. Игрок впечатлился напором тренера, а тот красочно расписал перспективы. Эмери мечтал видеть Нико в команде, «Вилла» планировала выплатить 50 млн евро отступных. Уильямс попросил дать время.

Но Иньяки наложил вето на переезд – никакой Англии. Если уходить из «Атлетика», то только в «Реал» или «Барселону». Нико надулся. Но послушал и вежливо отказался от предложения.

«Брат помогает Нико во всем, – говорит спортивный директор Гонсалес. – Нико совсем молодой игрок, но крайне хороший. Можете представить, сколько новостей вокруг его игры, интереса грандов. С ним заигрывают агенты, но есть Иньяки. Он знает, как лучше для карьеры брата».

Нико раскрылся в «Атлетике» с Эрнесто Вальверде: сменил фланг и стал ярким дриблером

Еще одна важная персона в жизни Уильямса-младшего – Эрнесто Вальверде, тренер «Атлетика».

Нико дебютировал при Марселино, но именно Вальверде вывел вингера в топ. Первый сезон на взрослом уровне Нико играл на правом фланге и почти не шел в дриблинг, много навешивал в штрафную. Система Марселино не раскрывала качеств Уильямса-младшего. Как итог – за первый полный сезон не было ни одного результативного действия.

Все изменилось с приходом Вальверде. Во-первых, Нико стал железно основным в «Атлетике». Во-вторых, перешел на левый фланг, а Иньяки заменил его справа. Нико дали пространство. «Это фантастический игрок, который может стать нашей легендой, – считает Эрнесто. – Главное, что тренер должен сделать – доверять. Я верю в Нико. Однако если перестанет выкладываться, то его отчитает брат – и сделает это даже лучше, чем я».

Нико стал чаще получать мяч и расцвел. Уильямс – яркий дриблер, один из главных в Испании по игре на пространстве. Явно сильнее него только Винисиус. Нико способен играть на любом фланге, но на левом комфортнее: поощряются смещения в центр под правую, но и левая нога тоже в порядке.

Нико отдал 11 ассистов в этом сезоне – и весомая часть на Иньяки, который влетает в штрафную с правого фланга. «Идеально понимаем друг друга, – рассказывал Нико. – Просто знаю, где он находится в каждом эпизоде. Мне надо просто доставлять мяч на Иньяки. Возможно, я просто чую его».

«Нико способен играть как на правом, так и на левом фланге. Он хорош в игре один на один, – восхищался даже Хави. – Быстр, с хорошим ударом. Тяжело остановить, когда есть пространство. Мне нравится такой профиль. Великолепный игрок, который усилил бы любой клуб».

«Думаю, именно Вальверде позволил мне совершить рывок. Он внимательно ко мне относится. Иногда даже слишком. Тренер направляет меня и всегда смотрит за мной. Страшно, когда за каждым твоим движением кто-то пристально следит. Надеюсь, он надолго останется в «Атлетике», а я поборю это чувство», – вердикт Нико.

***

Нико – мечта «Барселоны» и «Челси».

Тодд Боули вспоминает историю отца на «Стэмфорд Бридж», а фанаты «Барсы» не стесняются и кричат Лапорте: «Привезите нам Нико!»

«Я уйду? Извините, но я недавно продлил контракт с «Атлетиком», – говорит Нико. – Странно слышать такие вопросы, ведь я стою перед вами и сияю от счастья, представляю «Атлетик» на весь мир».

Но пока Уильямс-младший – одна из главных звездочек Евро. Разорвал Италию на глазах у всех. Бедняга Джованни Ди Лоренцо почти уже терял сознание, когда Нико снимали с игры.

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Нико Уильямс неудержимый. Никакие ходы Спаллетти не помогли

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Angel Martinez, Fran Santiago, Juan Manuel Serrano Arce, Rafa Babot