11 сэйвов Мамардашвили за Грузию – рекорд Евро с 2004-го! Как он стал стеной и самым надежным вратарем Ла Лиги?

Помог набрать очки.

Сборная Грузии сыграла 1:1 с Чехией, могла вырывать и победу на последних минутах, вела – но ключевая заслуга в первых для страны очках на чемпионатах Европы у вратаря.

Георгий Мамардашвили сделал 11 сэйвов! Это один из лучших показателей в истории Евро, столько же прошлый раз делал ирландец Шэй Гивен в 2012-м против Испании, больше – только Александр Колинько в 2004-м с Нидерландами.

Чехия установила рекорд Евро по xG (3,1), ударам (27) и ударам в створ (12) – и стала первой в истории, кто пробил в створ 12 раз и не выиграл. Из-за Мамардашвили.

Что Георгий так хорош, точно не сюрприз для тех, кто следит за его игрой как минимум в чемпионате Испании за «Валенсию».

Но как он стал таким мощным?

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Июнь 2021-го. База «Валенсии», подъезжает неприметная машина. Из окна выглядывает Георгий Мамардашвили, новый вратарь резервной команды.

Его пока никто не знает. Всего 20 лет, а в резюме – два года в чемпионате Грузии и даже не за тбилисское «Динамо», столичного гранда.

Но Мамардашвили наслаждается моментом. Понимает, что ради «Валенсии» придется пахать каждый день. Он с детства мечтал оказаться в Европе. Однажды сыграть против Мануэля Нойера, которым давно восхищается.

«Честно, о Валенсии знаю только то, что это хороший город с прекрасным фанатами и славным прошлым. Для меня важно сыграть за такой клуб, как «Валенсия». Это вызов и огромная честь», – улыбался Георгий на первом интервью.

Прошло три года. Мамардашвили – один из главных звезд Грузии, которая впервые в истории играет на Евро. Георгий – самый надежный кипер Ла Лиги, за ним пристально следят «Бавария», «Челси» и «Атлетико».

Жизнь Мамардашвили – пример: риск ради мечты часто оправдывается, если верить в себя и много работать.

Мамардашвили – сын вратаря. Попал в «Динамо», но не сыграл ни минуты

Георгий родился в сентябре 2000-го в Глдани, районе Тбилиси. Это огромный спальный район на северной окраине столицы, где проживают около 300 тысяч человек. Большая часть домов стоит еще с советских времен. Рядом красивое озеро.

Отец Георгия, Давид Мамардашвили, в прошлом тоже поигрывал в воротах и даже засветился за «Гагру», но выше не поднимался. Карьера отца вышла не самой яркой, зато именно он прививал Георгию страсть к перчаткам и воротам. Давид показывал видео с Икером Касильясом и Джанлуиджи Буффоном, а в юности пацан переключился на Нойера: впечатлила яркая манера игры и сэйвы на чемпионате мира в Бразилии.

«Считаю, Нойер изменил восприятие вратарей, – восторг Георгия. – Это великий игрок, живой пример. Образец для подражания, на который стоит равняться».

Мамардашвили попал в академию тбилисского «Динамо» в 12 лет, помогла отцовская настойчивость: Давид постоянно возил сына на детские турниры, просмотры. И вскоре Георгия заметили. Мамардашвили стал частью яркого поколения «Динамо», многие из игроков нынешней сборной пересекались в молодости. В их числе, конечно, и Хвича Кварацхелия.

Через два года Георгия отправили в «Мерани». Да, в 14 лет играть среди профи он не мог, но там вратарей тренировал папа Давид, который попросил привезти сына ради дополнительных тренировок. «Динамо» согласилось. Для самого Георгия работа с отцом стала ключевой: в «Мерани» впервые начал отдельно тренировать пенальти, прокачивал реакцию.

Сейчас многие называют Георгия «монстром пенальти»: в этом сезоне за «Валенсию» он взял три точки из шести.

Спустя год занятий с папой Мамардашвили вернулся в «Динамо», планировал стать основным в 16 лет, но за взрослых в итоге не поиграл вовсе. Зимой 2019-го отдали в «Рустави», где кипер пропустил 11 голов за 11 матчей. Через год был уже «Локомотив Тбилиси». А вот шанса в главной команде «Динамо» так и не дали.

Георгий тяжело переживал этот период и не понимал, что с ним не так. Оказалось, что договор с «Локо» согласовали на два года. Мамардашвили захотел доказать, что «Динамо» прогадало. «Верил, что не терплю неудач, прямо как Криштиану Роналду, да», – потом посмеивался Георгий.

Мамардашвили справился. Поездка в «Локомотив» оказалась переломной: оправдал доверие, играл в старте. Уже в 20 лет Георгия признали лучшим вратарем чемпионата Грузии. Самый яркий момент – в квалификации Лиги Европы: «Локо» сначала прошел румынский «КСУ Крайова», а дальше неожиданно справился с московским «Динамо», во многом за счет спасений вратаря.

После игры защитник «Динамо» Иван Ордец, который даже не знал фамилию героя, был в шоке от юного Мамардашвили.

«Каждый в «Динамо» играл как мог, никто не филонил. Невнимательность, допустили детские ошибки, а их вратарь поймал страшный кураж – после этой игры можно было продать в любой клуб Европы».

Следующим соперником «Локомотива» стала испанская «Гранада». Там на голкипера наткнулись скауты «Валенсии». «Мне сказали, что в «Локомотиве» заиграл выдающийся вратарь. Я начал следить за ним, – вспоминал агент Антонио Лопес, что привез Георгия на «Месталью». – Увидев его против «Гранады», я решился. Я связался с «Атлетико», «Барселоной», «Жироной», «Вильярреалом», «Бетисом». Все говорили мне: «Грузин? Не смеши меня». Я рвал волосы на голове, видел топового вратаря. Он поразительный».

На призыв Лопеса ответили только двое – «Валенсия» и «Сосьедад». Первые пришли к «Динамо», предложили аренду с правом возможного выкупа. Геогрий признался: «На самом деле мне повезло. Я оказался в нужном месте в правильное время».

Мамардашвили ехал в «Валенсию» четвертым номером. И снес Силлессена

Годичная аренда, никаких гарантий итогового трансфера. А ты в 20 лет проводишь отличный сезон в аренде и можешь зацепиться за теплое место в родном «Динамо».

Многие не согласились бы. И правда – зачем что-то менять?

Но Мамардашвили принял вызов. Сначала Георгия в «Валенсии» рассматривали лишь как четвертого голкипера и планировали заиграть в резерве. Место в главной команде занимали опытные Яспер Силлессен и Жауме Доменек. На первый сбор Георгий ехал с основой, но без реальных надежд. Уже после первой тренировки тренер «Валенсии» Пепе Бордалас поражался:

«Он выглядит сильнее, чем мы ждали. Сейчас у нас есть вратари, но мы наблюдаем за Георгием».

Мамардашвили наверняка не думал, что тот сбор станет важным этапом его испанской карьеры. Перед стартом сезона-2021/22 травмировались Силлессен и Доменек, нового опытного кипера не нашли. Пришлось поставить Георгия: он вышел на матч с «Хетафе» в 20 лет и 318 дней, стал самым молодым голкипером «Валенсии» после Хосе Бермелла из прошлого века.

Грузин отыграл на ноль, сделал пять сэйвов и стал вратарем тура. После матча тренер Бордалас не мог найти слов: «Конечно, мы знали, насколько он хорош. Мамардашвили прекрасно показал себя на предсезонке, но я не понимаю, почему он не нервничал. Он стальной?»

Да, Пепе. После матча Георгий признался: понимал, что шанс только один – и не мог им не воспользоваться. «Когда Мамардашвили на воротах, мне спокойнее. Он снова спас нас», – повторял Димитри Фулькье.

Мамардашвили закрепился в основе даже после возвращения Силлессена. Яспер лез в старт, но в итоге проиграл конкуренцию. Георгий в первом же сезона стал основным в «Валенсии», вскоре его впервые позвала сборная, а Силлессен вернулся в Нидерланды и освободил место.

«Усердный труд каждый день – вот мой секрет, – рассказывал Георгий в 2022-м. – Я не ожидал, что все выйдет так резко, но хочется играть надежнее. Мечтаю стать главным вратарем мира в «Валенсии». Мне предоставили возможность, стоит использовать ее на полную. Силлессен говорит, что все возможно. Он первым заговорил со мной, когда я приехал.

Планирую выучить испанский язык. Каждый день – новый вызов. Сосредоточен только на тренировках, живу один. Знаете, теперь люди узнают меня. Они просят фотографии и автографы. Это большое событие для меня. Благодарю фанатов «Валенсии» за любовь. Они добры ко мне. Это очень помогает».

Уже два года Георгий – один из главных киперов Ла Лиги, а фанаты его обожают. Ах да: «Валенсия» все же выкупила его за 850 тысяч евро, прописанных в контракте. Тренер Рубен Бараха называет это «сделкой века».

Чем хорош Мамардашвили?

Коротко: Георгий – топовый шот-стоппер, один из главных в Испании.

Мамардашвили – главный по предотвращенным ожидаемым голам: он спасал не просто часто, но и эффективно. «Валенсия» много позволяла возле своих ворот, косячила в защите. Вратарь постоянно подчищал за партнерами.

Георгий выдал сезон наравне с Унаи Симоном из «Атлетика», которого считают главным кипером Ла Лиги. В топ-лигах цифры сильнее только у Джанлуиджи Доннаруммы и Микеле Ди Грегорио, пока еще спасателя «Монцы».

Еще плюсы Мамардашвили: прекрасная реакция, неплохая пластика при росте в два метра. Он силен на выходах, его тяжело оттолкнуть от мяча. По прерванным кроссам Георгий – второй в Ла Лиге после Конана Ледесмы из «Кадиса». «Если Георгий видит мяч – никто в штрафной его не достанет и даже не надейтесь», – комплимент от форварда Уго Дуро.

Георгий детально смотрит много видео, знает о привычках нападающих перед ударами. И не только с 11 метров. Говорит, так проще прочитывать реальный удар, когда его пытаются запутать.

Реальный недостаток Георгия: не так силен в игре ногами, хотя прокачивал этот аспект при тренере Дженнаро Гаттузо. Мамардашвили – вратарь старой формации, не подходит под продвижение мяча. Не так плох, но до топ-киперов недотягивает. Сейчас в сборной и «Валенсии» не просят играть в пас, там важнее сэйвы.

В этом плане Георгий – готовый топ-вратарь, что держит планку на дистанции нескольких сезонов.

В чем секрет? Мамардашвили повторяет – в полной самоотдаче: «За первые полгода в Валенсии он выходил из дома только на тренировки, никаких вечеринок, – рассказал экс-голкипер Хосе Пералес, знакомый по «Валенсии». – Это сосредоточенный парень, который знает, что делает. Он хочет тренироваться, хорошо питаться. Георгий сильно следит за собой. Это парень, который добивается своей мечты, но двигается вперед за новой. Он ненасытный».

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Дальше, похоже, Мамардашвили ждет новый этап. Он наверняка уйдет из «Валенсии».

Георгию всего 23 года, есть интерес грандов. Он готов сразиться за старт, если позовут не основным. Мамардашвили ничего не боится. Он рисковал и ради мечты поехал из Грузии в Испанию, не зная даже языка.

И справился.

Сбылась ли мечта Георгия? Ответ – нет: «Не чувствую, что стал лучшей версией себя».

Кварацхелия – мегрел, Кипиани – сван (?), Каладзе – имеретинец. Фамилии в Грузии – геометка

Фото: Eibner-Pressefoto/Marcel, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; fcdinamo.ge/en/academy ; Gettyimages.ru /Juergen Schwarz/Bongarts/Getty Images, Octavio Passos, Aitor Alcalde, Angel Martinez; РИА Новости /Алексей Филиппов; East News /Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPP