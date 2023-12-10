Довбик и Цыганков помогли «Жироне» взлететь. Они – мускулы сенсации Ла Лиги

«Меня называют машиной».

Мало кто ждал, что Артем Довбик так здорово начнет в «Жироне».

● Украинец – второй по результативности в Ла Лиге: 7+4 за 14 матчей (9,1 в пересчете на полные), больше только у Джуда (12+2). Позади такие гиганты, как Гризманн и Левандовски.

● Довбик забивает 0,77 гола в среднем за 90 минут. Третий показатель в Испании: впереди, конечно, Беллингем (0,89) и форвард «Бетиса» Виллиан Жозе (0,79).

● Артем постоянно получает мяч в штрафной – 34% от общего числа касаний. Даже Эрлинг Холанд (30%) и Виктор Осимхен (26%) напрягают соперников не так настырно.

«Адаптация прошла успешно. Если честно, даже не заметил ее, – радуется форвард. – Быстро стал своим, приняли тепло. Меня в «Жироне» называют машиной. Наверное, с Холандом сравнивают. Я просто продолжаю усердно работать».

Конечно, параллели с Эрлингом – заведомо проигрышные, но своей топ-формой Артем их вполне заслуживает. Причин много: от тактических подстроек тренера Мичела до Виктора Цыганкова. Кстати, он тоже очень хорош.

Довбик – утонченный великан. И чуть смахивает на Холанда (да)

Первое – габариты: рост под 190 см, крепкое телосложение и мощные ноги. Кажется, с такими параметрами Довбик подходит под описание типичного столба, который цепляется за верхние мячи, но его стиль игры интереснее.

Украинец – техничный форвард, быстр, пластичен, хорошо ищет момент для удара. Не так силен в подыгрыше, зато умело открывается за спину, способен выйти на любом из флангов. Комфортно чувствует себя на свободном пространстве, создавая моменты за счет редкого микса техники и физики.

Если перевести цифры Довбика в персентили (модель, которая показывает статистику в рейтингах как в футбольных симуляторах), то окажется, что украинец – топ по основным показателям, ограничен только в предударных действиях.

Именно такого форварда искала «Жирона», прощаясь с Валентином Кастельяносом: не просто наконечника, а вариативного нападающего с большим набором качеств. Чистый форвард штрафной у них есть – 37-летний Кристиан Стуани, но уругваец не отвечает новым требованиям, он ограничен на мяче.

Довбик – апгрейд. «Это форвард, который хорошо играет спиной к воротам, с ним нам лучше удаются непрерывные атаки, – объясняет Мичел. – Артем знает, в какой момент начать движение, помогает партнерам в первой стадии атаки. Мы должны чаще искать его, награждать мячом за умные движения».

Пример игры спиной к воротам из матча с «Альмерией»: оттолкнул защитника Сесара Монтеса от мяча, отыграл пяткой на Блинда.

Сразу развернулся, открылся под пас Дэйли – и забил.

Эпизод показывает, как Довбик контролирует свои движения. Именно в этом аспекте он чем-то напоминает Холанда. Как и норвежец, почти не ловит мяч головой, забивает за счет умных рывков.

Контратаки – еще одно оружие «Жироны». Артем тоже полезен: умеет придержать мяч в ногах, пока партнеры врываются в его зону.

Именно Довбик – одна из причин такого резкого прогресса «Жироны». Нет, он точно не главный фактор, но раньше форварды не давали так много сценариев в атаке, больше ждали мяч лицом к воротам. Украинец умеет по-разному, а партнеры с каждым матчем все быстрее читают и пользуются его движениями.

«Мы долго привыкали друг к другу, – рассказывал форвард. – Конечно, с Цыганковым у нас давно налажена химия: вместе играем за сборную, я понимал, что ждать от него, а он знал, как использовать мои сильные стороны. А вот с Савио долго присматривались друг к другу, но сейчас взаимопонимание налажено, стало легче».

Вингеры привыкли, Артем получил моменты. Причем оверперфоманса нет – украинец забивает ровно столько, сколько и ожидалось: 0,77 голов за 90 минут при показателе ожидаемых в 0,74. Реализация Довбика не аномальна, нет причин ждать серьезного спада.

Все голы Артема – из штрафной. Он практически не бьет издали, так просит Мичел: не дает такого права и вингерам, так как они всегда должны быть нацелены на штрафную, а дальние удары могут исполнять полузащитники, например, Алеиш Гарсия.

Мичел – важная фигура. Когда «Жирона» искала нового форварда, именно тренер был за кандидатуру украинца. «Довбик – бык. Он еще быстрее, чем кажется, – рассказывал один из переводчиков клуба. – Помню, как он понравился Мичелу, он оценил его набор качеств. Было сложно купить Артема, но «Жирона» не сомневалась, кто именно нужен этой команде».

Не ошиблись. Артем быстро освоился в Испании, стал одним лучших игроков главной сенсации Европы. Он зависим от партнеров, хотя за счет интеллекта способен и сам создавать себе моменты. Это не значит, что Артем надолго в топах, но пока не видно предпосылок для других сценариев.

Тем более, есть прекрасный пример.

Цыганков крут. Второго такого у «Жироны» нет

Виктор приехал за полгода до Артема. До трансфера украинца «Жирона» набирала по 1,1 очка за матч, после – почти в два раза больше.

Конечно, такой скачок связан не только с Цыганковым, но тот сразу привык к скоростям топ-лиг – и сделал фланги «Жироны» намного вариативнее.

Цыганков – единственный вингер в ростере Мичела, который эффективен не только в продвижении, но и при созидании. Его способность играть и в широкой позиции, и в центре позволяет создавать треугольник со сменой мест на фланге. Весь прошлый сезон Мичел делал акцент на этом, Виктор взаимодействовал с Арнау, часто выходил и в центре.

Теперь приоритет – левый фланг Савио, команда создает изоляции под бразильца. Это не значит, что Виктор перестал быть ключевым игроком. Он все еще крайне опасен, хотя стало больше теневой работы.

В этом сезоне «Жирона» стала вариативнее. Появился один вариант без Цыганков: три защитника в центре, Ян Коуто выходит как латераль и закрывает всю бровку. Но когда украинец выходит, он привычно опасен.

С форматом Цыганкова, например, проще взламывать низкий блок. Когда «Осасуна» закрылась, помогли именно движения Виктора. Перед третьим голом он сместился в центр, отдал пас и пошел вперед.

Бросил позицию, но вовремя оказался в штрафной. Кстати, подыгрывает Довбик.

Рывки в штрафную Цыганков тоже совершает, но они не так эффективны, ведь Виктор левша, это ограничивает, часто вынужден пасовать с правой.

«Нам повезло, что у нас есть такой мастер, как Цыганков, – уверен Мичел. – Он очень скромен как игрок, постоянно делится мячом, его движения пропитаны эффектностью. Мне кажется, на фланге лучше, чем в центре: он получает больше пространства, чаще получает мяч под левую. Но Виктор может создавать еще больше моментов на любой позиции. В этом его феномен».

***

Связка Довбик-Цыганков – одна из самых ярких историй в «Жироне». С передач друг друга они забили только три мяча, но их взаимопонимание отлажено.

История Артема из раздевалки:

«Стуани называет меня «Пичичи» – постоянно говорит: «Хай, Пичичи!». Ну, это только Стуани так называет. А в принципе просто Артем, машина – ничего такого.

Думаю, они видят, как мы в зале занимаемся с Витей, говорят «Крейзи». Бывает, после игры можем пойти в зал – для испанцев это немного дико. Они смотрят на это, думают: «Да нет, ну куда?»

Бывало, на следующий день после игры есть программа – выполняем упражнения на силу. Они смотрят на нас и говорят: «Вау, вы после игры такую нагрузку даете?» А мы с Витей уже привыкли.

Знаю, что сначала они были немного в шоке, потому что Витя был первый. Потом они видят, что это дает результат, поняли, что мы, пожалуй, из другого теста. Если немного холодно – испанец уже в перчатках, в шапке весь стоит.

А мы нет. Мы чуть-чуть из другого теста».

Фото: Gettyimages/Alex Caparros / Freier Fotograf, David Ramos; Global Look Press