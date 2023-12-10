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Довбик и Цыганков помогли «Жироне» взлететь. Они – мускулы сенсации Ла Лиги

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Виктор Цыганков Виктор Цыганков
Футбол Футбол

«Меня называют машиной».

Мало кто ждал, что Артем Довбик так здорово начнет в «Жироне». 

● Украинец – второй по результативности в Ла Лиге: 7+4 за 14 матчей (9,1 в пересчете на полные), больше только у Джуда (12+2). Позади такие гиганты, как Гризманн и Левандовски. 

● Довбик забивает 0,77 гола в среднем за 90 минут. Третий показатель в Испании: впереди, конечно, Беллингем (0,89) и форвард «Бетиса» Виллиан Жозе (0,79). 

● Артем постоянно получает мяч в штрафной – 34% от общего числа касаний. Даже Эрлинг Холанд (30%) и Виктор Осимхен (26%) напрягают соперников не так настырно. 

«Адаптация прошла успешно. Если честно, даже не заметил ее, – радуется форвард. – Быстро стал своим, приняли тепло. Меня в «Жироне» называют машиной. Наверное, с Холандом сравнивают. Я просто продолжаю усердно работать».

Конечно, параллели с Эрлингом – заведомо проигрышные, но своей топ-формой Артем их вполне заслуживает. Причин много: от тактических подстроек тренера Мичела до Виктора Цыганкова. Кстати, он тоже очень хорош. 

Довбик – утонченный великан. И чуть смахивает на Холанда (да)

Первое – габариты: рост под 190 см, крепкое телосложение и мощные ноги. Кажется, с такими параметрами Довбик подходит под описание типичного столба, который цепляется за верхние мячи, но его стиль игры интереснее. 

Украинец – техничный форвард, быстр, пластичен, хорошо ищет момент для удара. Не так силен в подыгрыше, зато умело открывается за спину, способен выйти на любом из флангов. Комфортно чувствует себя на свободном пространстве, создавая моменты за счет редкого микса техники и физики. 

Если перевести цифры Довбика в персентили (модель, которая показывает статистику в рейтингах как в футбольных симуляторах), то окажется, что украинец – топ по основным показателям, ограничен только в предударных действиях.

Именно такого форварда искала «Жирона», прощаясь с Валентином Кастельяносом: не просто наконечника, а вариативного нападающего с большим набором качеств. Чистый форвард штрафной у них есть – 37-летний Кристиан Стуани, но уругваец не отвечает новым требованиям, он ограничен на мяче. 

Довбик – апгрейд. «Это форвард, который хорошо играет спиной к воротам, с ним нам лучше удаются непрерывные атаки, – объясняет Мичел. – Артем знает, в какой момент начать движение, помогает партнерам в первой стадии атаки. Мы должны чаще искать его, награждать мячом за умные движения». 

Пример игры спиной к воротам из матча с «Альмерией»: оттолкнул защитника Сесара Монтеса от мяча, отыграл пяткой на Блинда.

Сразу развернулся, открылся под пас Дэйли – и забил.

Эпизод показывает, как Довбик контролирует свои движения. Именно в этом аспекте он чем-то напоминает Холанда. Как и норвежец, почти не ловит мяч головой, забивает за счет умных рывков.

Контратаки – еще одно оружие «Жироны». Артем тоже полезен: умеет придержать мяч в ногах, пока партнеры врываются в его зону.

Именно Довбик – одна из причин такого резкого прогресса «Жироны». Нет, он точно не главный фактор, но раньше форварды не давали так много сценариев в атаке, больше ждали мяч лицом к воротам. Украинец умеет по-разному, а партнеры с каждым матчем все быстрее читают и пользуются его движениями. 

«Мы долго привыкали друг к другу, – рассказывал форвард. – Конечно, с Цыганковым у нас давно налажена химия: вместе играем за сборную, я понимал, что ждать от него, а он знал, как использовать мои сильные стороны. А вот с Савио долго присматривались друг к другу, но сейчас взаимопонимание налажено, стало легче». 

Вингеры привыкли, Артем получил моменты. Причем оверперфоманса нет – украинец забивает ровно столько, сколько и ожидалось: 0,77 голов за 90 минут при показателе ожидаемых в 0,74. Реализация Довбика не аномальна, нет причин ждать серьезного спада.

Все голы Артема – из штрафной. Он практически не бьет издали, так просит Мичел: не дает такого права и вингерам, так как они всегда должны быть нацелены на штрафную, а дальние удары могут исполнять полузащитники, например, Алеиш Гарсия. 

Мичел – важная фигура. Когда «Жирона» искала нового форварда, именно тренер был за кандидатуру украинца. «Довбик – бык. Он еще быстрее, чем кажется, – рассказывал один из переводчиков клуба. – Помню, как он понравился Мичелу, он оценил его набор качеств. Было сложно купить Артема, но «Жирона» не сомневалась, кто именно нужен этой команде». 

Не ошиблись. Артем быстро освоился в Испании, стал одним лучших игроков главной сенсации Европы. Он зависим от партнеров, хотя за счет интеллекта способен и сам создавать себе моменты. Это не значит, что Артем надолго в топах, но пока не видно предпосылок для других сценариев.

Тем более, есть прекрасный пример.

Цыганков крут. Второго такого у «Жироны» нет

Виктор приехал за полгода до Артема. До трансфера украинца «Жирона» набирала по 1,1 очка за матч, после – почти в два раза больше. 

Конечно, такой скачок связан не только с Цыганковым, но тот сразу привык к скоростям топ-лиг – и сделал фланги «Жироны» намного вариативнее.

Цыганков – единственный вингер в ростере Мичела, который эффективен не только в продвижении, но и при созидании. Его способность играть и в широкой позиции, и в центре позволяет создавать треугольник со сменой мест на фланге. Весь прошлый сезон Мичел делал акцент на этом, Виктор взаимодействовал с Арнау, часто выходил и в центре.

Теперь приоритет – левый фланг Савио, команда создает изоляции под бразильца. Это не значит, что Виктор перестал быть ключевым игроком. Он все еще крайне опасен, хотя стало больше теневой работы.

В этом сезоне «Жирона» стала вариативнее. Появился один вариант без Цыганков: три защитника в центре, Ян Коуто выходит как латераль и закрывает всю бровку. Но когда украинец выходит, он привычно опасен.

С форматом Цыганкова, например, проще взламывать низкий блок. Когда «Осасуна» закрылась, помогли именно движения Виктора. Перед третьим голом он сместился в центр, отдал пас и пошел вперед.

Бросил позицию, но вовремя оказался в штрафной. Кстати, подыгрывает Довбик.

Рывки в штрафную Цыганков тоже совершает, но они не так эффективны, ведь Виктор левша, это ограничивает, часто вынужден пасовать с правой. 

«Нам повезло, что у нас есть такой мастер, как Цыганков, – уверен Мичел. – Он очень скромен как игрок, постоянно делится мячом, его движения пропитаны эффектностью. Мне кажется, на фланге лучше, чем в центре: он получает больше пространства, чаще получает мяч под левую. Но Виктор может создавать еще больше моментов на любой позиции. В этом его феномен». 

*** 

Связка Довбик-Цыганков – одна из самых ярких историй в «Жироне». С передач друг друга они забили только три мяча, но их взаимопонимание отлажено. 

История Артема из раздевалки:

«Стуани называет меня «Пичичи» – постоянно говорит: «Хай, Пичичи!». Ну, это только Стуани так называет. А в принципе просто Артем, машина – ничего такого.

Думаю, они видят, как мы в зале занимаемся с Витей, говорят «Крейзи». Бывает, после игры можем пойти в зал – для испанцев это немного дико. Они смотрят на это, думают: «Да нет, ну куда?»

Бывало, на следующий день после игры есть программа – выполняем упражнения на силу. Они смотрят на нас и говорят: «Вау, вы после игры такую нагрузку даете?» А мы с Витей уже привыкли.

Знаю, что сначала они были немного в шоке, потому что Витя был первый. Потом они видят, что это дает результат, поняли, что мы, пожалуй, из другого теста. Если немного холодно – испанец уже в перчатках, в шапке весь стоит. 

А мы нет. Мы чуть-чуть из другого теста». 

Телеграм-канал Бокова

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Фото: Gettyimages/Alex Caparros / Freier Fotograf, David Ramos; Global Look Press

32 комментария
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вообще у любимых соседушек классная сборная, нашим бы съездить к ним на стажировку и поучиться уму разуму :)
Может тогда начнут появляться свои Довбики, Цыганковы, Зинченки, Забарные, Миколенки и Мудрики. Да, это все классные футболисты по нашим меркам. В РПЛ любой из них был бы супер топом. А еще это наглядный показатель того, что для прогресса надо ехать в Европу. А не пинать мячики в условном Динамо или Спартаке и получать бабки за паспорт.
+44
-8
+36
Удачи парням!
+22
-1
+21
Даже Зинченко затмили. Надеюсь, эти ребята не деградируют как Малиновский, который в Аталанте Гасперини, разрывал Серию А. Вообще, мне очень нравится, как грузинские и украинские игроки, зажигают сейчас в футболе: Цыганков, Кварацхелия, Мамардашвили, Довбик, Трубин, Судаков, Гочолейшвили, Микаутадзе, Бондаренко.
+20
-2
+18
Ответ Vakhore
Комментарий удален модератором
Я не понял?! Где там нацисты, кто нацисты, какие нацисты?! У одного русская фамилия, у другого украинское, в одной испанской команде.
+11
0
+11
Ждём в ЛЧ.
+9
0
+9
Ответ Safari
Я не понял?! Где там нацисты, кто нацисты, какие нацисты?! У одного русская фамилия, у другого украинское, в одной испанской команде.
У него первый канал головного мозга, не обращай внимание
+9
-1
+8
Ответ Eridan
Вообще у любимых соседушек классная сборная, нашим бы съездить к ним на стажировку и поучиться уму разуму :) Может тогда начнут появляться свои Довбики, Цыганковы, Зинченки, Забарные, Миколенки и Мудрики. Да, это все классные футболисты по нашим меркам. В РПЛ любой из них был бы супер топом. А еще это наглядный показатель того, что для прогресса надо ехать в Европу. А не пинать мячики в условном Динамо или Спартаке и получать бабки за паспорт.
Простой вопрос - зачем в рф продолжают СТОЛЬКО платить футболистам?
+8
0
+8
Довбик и Циганков в первой команде Испании на данный момент.
В АПЛ Мудрик, Зинченко, Миколенко, Забарный, первый в ротации, трое последних основные. Ярмоленко, которому 19 лет.
У довбика есть дублер Яремчук из Валенсии.
Плюс в УПЛ человека 4, которые готовые уехать в Европу и тоже будут играть на достойном уровне, в первую очередь это Николенко и Судаков.
Плюс постаревшие, но актуальные Ракицкий и Ярмоленко.
+6
-1
+5
Дов бик - это в переводе "мощный бык".
+5
0
+5
Кстати, Довбик по фактуре, больше на регбиста похож, чем на футболиста. Мне кажется, он весит 100 килограммов, не меньше. Прям Лукаку украинский.
+4
0
+4
Это очень зачетно сработал менеджмент "Жироны", пригласив обоих партнеров по сборной. Поэтому гораздо легче и быстрее прошла адаптация. Мудрик, к примеру, о том же и говорил, что ему очень не хватает в "Челси" Судакова с его видением поля и точными передачами.
+3
0
+3
Ответ IrbIS
Комментарий удален модератором
Не все потеряли здравый рассудок , как ты. Почему тебя это тревожит ?
+3
0
+3
Ответ Арман Царнаев
Довбик и Циганков в первой команде Испании на данный момент. В АПЛ Мудрик, Зинченко, Миколенко, Забарный, первый в ротации, трое последних основные. Ярмоленко, которому 19 лет. У довбика есть дублер Яремчук из Валенсии. Плюс в УПЛ человека 4, которые готовые уехать в Европу и тоже будут играть на достойном уровне, в первую очередь это Николенко и Судаков. Плюс постаревшие, но актуальные Ракицкий и Ярмоленко.
19 Ярмолюку, а не Ярмоленко)
+3
0
+3
Классные ребята, с прошлого года слежу за ними и радуюсь за их рост.
+3
0
+3
Самое обидное, что Цыганкова несколько передержали в киевском Динамо
+2
0
+2
Ответ Gleb
Простой вопрос - зачем в рф продолжают СТОЛЬКО платить футболистам?
Деньги государственные, там не только футболисты живут на них, поэтому и нужно, чтобы зп такая высокая у них была
+3
-1
+2
Ответ Gleb
Простой вопрос - зачем в рф продолжают СТОЛЬКО платить футболистам?
потому что есть лимит, ты ВЫНУЖДЕН покупать определенное количество игроков с паспортом, значит цена игрока с паспортом сразу будет выше, а если не будет лимита, то поедут всякие Мукунки которые хорошие и за свои скромные деньги лучше любого местного ногомячера, такая вот проблема которая стоит уже 20 лет
+2
0
+2
Ответ IrbIS
Комментарий удален модератором
а их-то за что отстранять?
+1
0
+1
Ответ Gleb
Простой вопрос - зачем в рф продолжают СТОЛЬКО платить футболистам?
Простой ответ. Пара-тройка олигархов в свое время решили купить футбол за деньги, ну и пузырь раздулся до нереальных масштабов. Даю наводку, один клуб из Москвы, один из Питера и еще один из Махачкалы.
+2
-1
+1
Ответ Gleb
Простой вопрос - зачем в рф продолжают СТОЛЬКО платить футболистам?
Потому что наш футбол (как все основные сферы общества) погрязли в коррупции. Футболерам столько платят в том числе для того, чтобы нужные люди могли бы пилить бабки и откусывать часть этого денежного пирога. Футболисты вообще тут лишь видимая вершина айсберга, настоящая проблема гораздо глубже, поэтому ее никто и не хочет решать. А на выходе получаем полную деградацию нашего спорта, а не только футбола.
+1
0
+1
Ответ Eridan
Вообще у любимых соседушек классная сборная, нашим бы съездить к ним на стажировку и поучиться уму разуму :) Может тогда начнут появляться свои Довбики, Цыганковы, Зинченки, Забарные, Миколенки и Мудрики. Да, это все классные футболисты по нашим меркам. В РПЛ любой из них был бы супер топом. А еще это наглядный показатель того, что для прогресса надо ехать в Европу. А не пинать мячики в условном Динамо или Спартаке и получать бабки за паспорт.
А чего там учиться?У соседей просто нет клубов получающих из госкорыта.Все клубы частные,и растят себе хороших игроков,и продают их.
+1
0
+1
Ответ 1 dreik 1
Хвича что то сдулся в этом сезоне, как бы не оказался односезонным чудом
Там тренеры напортачили, что Гарсия, что Мадзарри, не знают как управлять командой и раскрывать сильные стороны футболистов. Де Лаурентис отвратительно сработал, в случае с приглашением откровенно слабых тренеров.
+1
0
+1
Ответ zidane467554
полная ерунда
ну если у тебя например лимит 7+11, то ты не можешь собрать команду без паспортистов в любом случае, а если ты борешься за первые места, то будешь покупать лучших паспортистов за в несколько раз накрученный оверпрайс, потому что если не ты, то конкурент купит, таким образом получается ненормальный ценник на них, плюс им становится невыгодно уезжать в Европу, здесь платят больше
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Ответ Арман Царнаев
Довбик и Циганков в первой команде Испании на данный момент. В АПЛ Мудрик, Зинченко, Миколенко, Забарный, первый в ротации, трое последних основные. Ярмоленко, которому 19 лет. У довбика есть дублер Яремчук из Валенсии. Плюс в УПЛ человека 4, которые готовые уехать в Европу и тоже будут играть на достойном уровне, в первую очередь это Николенко и Судаков. Плюс постаревшие, но актуальные Ракицкий и Ярмоленко.
Наверное не Николенко, а Николай Матвиенко. Имхо,пересидел в Шахтере, два-три года назад топы из АПЛ всерьез интересовались.
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Комментарий удален модератором
Ответ Jlaw
ну если у тебя например лимит 7+11, то ты не можешь собрать команду без паспортистов в любом случае, а если ты борешься за первые места, то будешь покупать лучших паспортистов за в несколько раз накрученный оверпрайс, потому что если не ты, то конкурент купит, таким образом получается ненормальный ценник на них, плюс им становится невыгодно уезжать в Европу, здесь платят больше
ты знаешь сколько в мире лиг, у которых есть лимит? их просто куча. зарплаты наших бездарей неоправданны ни чем. футболисты щас являются бюджетниками. государство тупо платит им и всяким бразилам из бюджета огромные зарплаты просто так. врачи лечат, учителя учат, а эти мяч гоняют
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Ответ Uef@
Чему учиться? Как из борьбы за топ-7 в таблице коэффициентов слететь в борьбу за место в топ-20?) То, что Миколенко и Цыганковы приносят победы Жиронам/Эвертонам, а не Шахтерам и Металлистам, должно радовать украинских болельщиков?))
Действительно! Зачем это должно радовать, когда соотечественников уважают в других странах и любят их. Наверное поэтому, сейчас на главной спортса статьи про голевые передачи Захаряна и Миранчука, не говоря уж про Монако ГОЛОВИНА и Гавр КУЗЯЕВА!
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Что про Шапаренко, дорогие знатоки? Давно не смотрел укр.футбол, вроде толковый парень был, почему не в Европе?
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Ответ Jlaw
потому что есть лимит, ты ВЫНУЖДЕН покупать определенное количество игроков с паспортом, значит цена игрока с паспортом сразу будет выше, а если не будет лимита, то поедут всякие Мукунки которые хорошие и за свои скромные деньги лучше любого местного ногомячера, такая вот проблема которая стоит уже 20 лет
полная ерунда
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Комментарий удален модератором
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