12 комментариев

20 главных вопросов.

Очередной сезон Ла Лиги уже на старте. Вместо привычных прогнозов выделяем по самой интересной интриге в каждой команде: от «Реала» до «Алавеса».

Как «Реал» будет без форвардов?

На предсезонке Анчелотти сказал, что «Мадриду» не нужен новый форвард, хватит текущих опций. Никто не сомневается в величии Карлито, но начинать сезон с Хоселу и вингерами Винисиусом и Родриго впереди как-то совсем не по-королевски.

Похоже, из-за Беллингема «Мадрид» все-таки переходит с 4-3-3 на 4-3-1-2, где Вини и Родриго выходят на острие, регулярно смещаются во фланг, освобождая пространство для Джуда. Выглядит романтично, но на практике слишком рискованно: если у Родриго есть опыт в центре атаки, пусть и в роли ложной девятки, то Джуниор там никогда не играл. Он любит пространство, которое дает фланг.

Реализация зависит от множества сторонних факторов, но Вини и Родриго не дают гарантированные 20 мячей за год. Ставка на Хоселу – еще больший риск. Если «Реал» не подпишет Мбаппе, то придется ждать голов от Вальверде и Камавинга.

Кто станет новым дирижером «Барсы»?

После отъезда Бускетса в центре управления «Барсой» пустота. Грустный опыт показал, что Френки де Йонг на эту роль не подойдет, купленный Ориоль Ромеу – игрок другого формата, как и Гюндоган. Да, Илкай умеет играть опорника, но этот ход ограничит его диапазон, даже на предсезонке Хави не использовал немца в такой роли.

Похоже, тренер собирается переформатировать центр, отдав больше власти Педри. Гюндоган должен будет помогать испанцу, хотя вводные данные прекрасны. Педри отдадут право контролировать темп игры, но не через пас, а при помощи тайм-менеджмента. Это одно из его сильнейших качеств, хвалил даже Иньеста.

Педри не станет опорником, но отойдет в глубину, открывая позицию на левом фланге для Гави. Это позволит Хави использовать их обоих, не жертвуя ни Френки, ни Гюндоганом.

Яркий «Атлетико» – насовсем?

То, как преобразился «Атлетико» по ходу прошлого сезона – магия. Симеоне, которого привыкли считать магистром обороны, резко поменял настройки, превратив команду в машину по удушению соперника позиционными атаками. Чоло нашел хороший баланс между обороной и нападением, поднял чемпионские конспекты и построил игру вокруг сильных сторон Гризманна.

Три месяца «Атлетико» вообще не проигрывал, потом споткнулся на «Барсе», но даже с чемпионами выглядел солиднее. Это новая реальность: «Атлетико» – самая яркая и стильная команда Испании.

Тизер этого «Атлетико» побил все рекорды по лайкам, этот сезон – проверка, готов ли Симеоне превратить прекрасный набросок в полноценную картину. Нет сомнений, что Чоло способен это сделать, но не боится ли: два года назад он возвращал «Атлетико» к заводским настройкам даже несмотря на чемпионство.

Что покажет Мендилибар в «Севилье»?

Мендилабар начнет первый полноценный сезон в клубе. Хосе получил предсезонку. Эйфория от успехов пока не выветрилась.

Проблема в том, что возрождение в прошлом году – результат упрощения игровых механизмов, но теперь предстоит внедрять свои идеи, а не искажать базис Лопетеги. «Севилья» почти не усилилась, но и лидеров не потеряла. Дело за Мендилибаром.

Как «Сосьедад» переживет потерю Давида Сильвы?

Уход легенды ударил не только ментально, но и системно. Фундамент «Сосьедада» – ромб в центре: опорник Субименди, чуть выше Мерино и Браис, которые регулярно смещаются во фланг, над ними – десятка. Давид – идеальный вариант, на рынке ему нет аналогов по игровому интеллекту и способности столь же эффективно создавать свободное пространство под партнеров.

Возможный переход Ван де Бека – уже кое-что, но тренеру Альгуасилю надо резко придумать что-то новое, чтобы решить ребус полностью.

Потонет ли «Вильярреал» после распродажи?

Переход от Унаи Эмери к Кике Сетьену прошел плавно, настало время проверить идеи нового тренера в условиях перестройки: «Вильярреал» потерял Пау Торреса, Сэмюэла Чуквуэзе и Николаса Джексона – по лидеру из каждой линии. Сетьен ставит системный футбол, но ни один из новичков не кажется его протеже. «Вильярреал» решил взять не качеством, а количеством. Остается верить, что проснется Жерар Морено.

Что еще Пеллегрини сделает с «Бетисом»?

Два года подряд «Бетис» прыгал выше головы, претендуя на ЛЧ несмотря на скромный бюджет. Теперь состав стал еще слабее: ушел Серхио Каналес, конструктор атак и капитан, Набиль Фекир пока восстанавливается после вторых крестов. Пеллегрини поставили в адские условия: чилиец должен вылепить новую команду с Марком Рока и 31-летним Иско, который полгода сидел без футбола.

«Валенсия» может играть еще хуже?

Прошлогодняя депрессия возвращается. «Валенсия» вообще не усилилась и потеряла сразу двух звезд – Эдинсона Кавани и Юнуса Мусу. Тренер Рубен Бараха – хороший мотиватор на короткой дистанции, но теперь нужно создать новую команду вокруг молодых ребят, заигравших в концовке провального сезона. Может, и не вылетят, но перспективы удручают.

Переживет ли «Осасуна» жесткий график?

Хорошо, что «Осасуна» вышла в Европу. Плохо, что теперь ей придется распределять ресурсы на три турнира, плюс еще будет Суперкубок Испании. Аррасате выжимает из состава максимум, но потерял Абде, вернувшегося в «Барсу». «Осасуна» способна удивлять, но можно и тотально провалиться. Хотя тренер приучил, что может выбраться даже с самого глубокого дна.

«Атлетик» готов побороться за еврокубки?

Год назад все ждали, что после возвращения Эрнесто Вальверде «Атлетик» не просто выйдет в ЛЕ, а поборется за ЛЧ. Ничего не вышло: баски здорово начинали, но покатились во второй части.

Кажется, это вина Вальверде – он потерял команду в ментальном плане. Перед стартом очередного сезона амбиции снова запредельные: футбол Эрнесто слишком хорош, чтобы вновь пролететь мимо Европы.

«Жирона» – главный маст-вотч Ла Лиги?

Трансфер Артема Довбика из «Днепра-1» – еще один повод последить за «Жироной», обновляющейся после потерь Валентина Кастельяноса и Ориоля Ромеу. Задел на самый яркий андерграунд в Ла Лиге: ложный правый защитник Арнау Мартинес, дирижер Алеиш Гарсия, педриобразная роль Пабло Торре, подъехавшего из «Барсы», креатив Виктора Цыганкова и Савио на флангах, пасы Дэйли Блинда – под соусом умного и активного прессинга. Ух!

Бенитес – спаситель «Сельты»?

Рафа зашел в клуб после грустного сезона: «Сельта» чуть не вылетела даже с Яго Аспасом и Габриэлем Вейгой. После ухода Коудета тут хворают нестабильностью: три года «Сельта» чередует яркие матчи с необъяснимыми провалами и выезжает за счет индивидуального мастерства звезд. Похоже, Бенитес способен это изменить, но с «Сельтой» тяжело будет даже Рафе.

«Райо» закончился?

Тренер Андони Ираола ушел, лидеры Фран Гарсия и Санти Комесанья – тоже. Скоро в «Вальекано» останутся только Иси Паласон и 37-летний Фалькао, который давно не зажигает. Сможет ли «Райо» ожить после таких потерь – большой вопрос, ответа на который не знает даже сам «Райо».

Как высоко зайдет «Мальорка» на этот раз?

Клуб уже приучил, что даже без звезд спокойно занимает место в середине таблицы. Рецепт успеха «Мальорки» – не давать играть сопернику и наказывать за счет контратак. Это подобие футбольного UFC, которое любит старомодный тренер Хавьер Агирре. Да, продали Ли Кан Ина, но это не помешает «Мальорке» провести весь сезон вдали от зоны вылета.

Бордалас снова в «Хетафе». Спим?

«Хетафе» чудом спасся в прошлом году, высушивая все живое. Автобус Кике Флореса теперь в руках Пепе Бордаласа: прямолинейная атака и бесконечные фолы опять в Ла Лиге. Мы не скучали, но такой «Хетафе» когда-то вышел в ЛЕ и на равных играл с «Интером». Может, Бордалас вернет нам 2020-й?

Осилит ли «Кадис» хотя бы 30 голов за сезон?

Прошлый сезон «Кадис» закончил на такой отметке – меньше всех в лиге. Скромный состав стал еще печальнее: Тео Бонгонда покоряет Россию, Чоко Лосано ушел в «Хетафе», Альфонсо Эспино – в «Райо», хочет на выход и кипер Херемиас Ледесма. Кто там будет играть, пока непонятно, забивать совсем некому.

Вырастет ли в «Альмерии» новый топ-форвард?

Альваро Негредо, Леонардо Ульоа, Дарвин Нуньес, Умар Садик, Эль-Билаль Туре – эти парни засияли в «Альмерии» и ушли на повышение. Может, в новом году расцветет еще кто-то? К сожалению, больше про «Альмерию» сказать нечего: клуб поменял тренера Руби на Висенте Морено, строившего когда-то симпатичные «Мальорку» и «Эспаньол».

«Лас-Пальмас» – новая гроза грандов?

Там собралась симпатичная команда: капитан Хонатан Виера, юный талант Альберто Молейро, почти перешедший в «Барсу» пару лет назад, Мунир и Сандро Рамирес, плюс Дэйли Синкгравен – часть того самого «Аякса» Тен Хага. Тренер «Лас-Пальмаса» – Хавьер Пимьента, работавший в системе «Барсы» и пропагандирующий атакующий стиль игры. Кажется, дерзкая банда может навалять любому.

Что в «Гранаде» покажет Пако Лопес?

Пако Лопес – конструктор романтичного «Леванте», который в 2018-м поражал Ла Лигу смелой игрой и активным прессингом. Лопес укатывал Вальверде и Зидана, но не справился с продажей лидеров и был уволен. После этого тренер взял передышку, прошлым летом подхватил вылетевшую «Гранаду» и уверенно вернул обратно. А помогал ему Хосе Кальехон – да, он еще не закончил.

«Алавес» вылетит в марте или уже зимой?

Самый слабый состав в Ла Лиге, а может, и во всех топ-лигах. Главная звезда – купленный из «Реала» опорник Антонио Бланко, помогать будут 39-летний Сальва Севилья и Луис Риоха, лучший бомбардир в прошлом сезоне. Короче, все очень-очень плохо.

Фото: Javier Rojas, Ivan Terron, Ricardo Larreina, Irina R. Hipolito, Samuel Carrea/Global Look Press; Gettyimages.ru/Ethan Miller, Aitor Alcalde

Чемпион Ла Лиги-2023/24?

Лучший бомбардир Ла Лиги-2023/24?