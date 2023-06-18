Клон Энрике или революционер?

Сборная Испании вышла в финал Лиги наций. Там – Хорватия с неповторимым Лукой Модричем.

Реальный шанс на первый трофей за 11 лет – после победы на Евро-2012 испанцы не играли даже в финалах. Парадокс, но ни Хулен Лопетеги, ни Луис Энрике не смогли ничего выиграть, зато в шаге от важной победы оказался не самый известный 61-летний тренер Луис де ла Фуэнте.

Пора познакомиться.

Решил, что не будет работать в клубном футболе. Зато натаскал много талантливой молодежи

Де ла Фуэнте родился в комарке Аро, одном из крупнейших районов провинции Ла-Риоха, известной винами. Семья не занималась винодельчеством, перебивалась временными заработками, что не мешало отцу Луиса состоять в сосьос «Атлетика», ответственно выплачивать взносы и кататься на матчи. Однажды папа так напился после победы в Бильбао, что оставил сына возле стадиона.

Футбольная страсть отца предопределила судьбу будущего тренера: в 1977-м Луис попал в академию «Атлетика», через год 17-летнего игрока подтянули во второй состав, спустя 5 лет уже играл в основе. Важная фигура – легендарный форвард Агусти Гаинса, тогда отвечавший за адаптацию молодежи: он разглядел в Луисе левого защитника, хотя тот начинал вингером. Тренер Хавьер Клементе сказал, что если бы не смена позиции, он бы оставил Де Ла Фуэнте мариноваться в резерве.

За 7 лет в «Атлетике» Луис сыграл 146 матчей, взял 2 чемпионства, по одному Кубку и Суперкубку Испании, который автоматически давали при чемпионском дубле. В 1987-м уехал на 4 года в «Севилью», потом вернулся в Бильбао, в 1993-м укатил в «Алавес» и через год закончил карьеру. Именно там Де ла Фуэнте решил стать тренером: повлиял работавший Хосе Антонио Ирулеги, того Луис до сих пор считает лучшим мотиватором за всю историю испанского футбола.

Ирулеги даже звал Луиса в свой штаб, когда в 1997-м приходил в «Вильярреал», но Де ла Фуэнте отказался: он уже возглавил скромный «Португалете», обещал проработать три года, если ему позволят контролировать все процессы в клубе. Руководство пошло навстречу, тренер отработал план, еще год просидел среди полулюбителей, а в 2001-м получил билет в структуру «Севильи». Через 4 года он вернулся в «Атлетик» и получил пацанов до 19 лет. Луис работал так успешно, что скоро не только поднялся до второй команды, но и эпизодически заменял тренера в основной.

«Мне всегда нравилось тренировать молодых игроков, потому что я чувствую: смогу их чему-то научить. Суть моей профессии в том, чтобы не только показывать, как должен двигаться мяч, но еще и на своем примере доказывать, что спорт – правильный выбор для молодого человека. В юном возрасте кто-то сомневается, что им стоит тратить всю жизнь на футбол. Это нормально», – рассказывал тренер в 2019-м.

В 2011-м Де Ла Фуэнте рискнул – и ушел главным в «Алавес». Первый опыт получился крайне неудачным: тренер отработал только 9 матчей в Сегунде, из которых выиграл 4, и был уволен. Луис взял перерыв на два года, но во время отпуска решил, что не хочет работать в клубном футболе: нет доверия, нет времени внедрить принципы, а давление на тренера слишком большое. Испанец считал, что не эмоционально не справится.

«Это прекрасный человек, наверное, даже слишком, чтобы быть тренером, но игрокам нравился его подход, – вспоминал Карлос Индиано, с которым пересеклись в «Алавесе». – Мы не всегда играли хорошо, но он относился к игрокам с уважением, справедливо, он давал играть всем. Помню, в одной из игр Луис выпустил 18-летнего пацана, но тот трясся от страха, не мог играть. Мы спросили тренера, зачем он это сделал, на что мужик пожал плечами и сказал: «Возможно, это его единственный матч, руководство думает продать его. Лучше поздравьте парня с дебютом».

В 2013-м на Де Ла Фуэнте вышла Федерация футбола Испании: понравилось, как Луис поработал с молодежкой «Севильи», особенно Хесусом Навасом и Антонио Пуэртой – именно Де Ла Фуэнте подвел их к основе. Тренер согласился, за 9 лет пробовался на всех уровнях и везде вполне успешно. Серебро с Олимпийской сборной 2 года назад – пик тренерской карьеры.

Сразу после Олимпиады-2021 Marca писала, что президент Федерации Луис Рубиалес видит в Де Ла Фуэнте тренера главной сборной. После провала на ЧМ-2022 в Испании никто долго не размышлял, хотя сам коуч был удивлен. «Я сидел дома, но тут мне позвонили и предложили заменить Луиса Энрике. Что сказать? Я плакал от счастья», – радовался тренер на первой пресс-конференции.

Через Луиса прошли Унаи Симон, Пау Торрес, Марк Кукурелья, Микель Мерино, Родри, Дани Ольмо, Брайан Хиль и Микель Ойарсабаль, Марко Асенсио, Йереми Пино и Дани Себальос – все уже заиграны за главную сборную, а Луис Энрике вспоминал, что часто советовался с Де Ла Фуэнте по каждому из вызванных молодых парней. Уже в главной сборной пригласил Хоселу, Франа Гарсию, Робина Ле Нормана и Давида Гарсию. Они дебютировали именно при Луисе.

«Это только начало. Мы строим команду на будущее», – верит тренер.

Как теперь играет Испания? Базис – от Энрике, но изменения есть

Луис подхватил команду только полгода назад – за такой срок почти невозможно внести серьезные изменения, особенно с учетом того, что тренер не имеет постоянного контакта с игроками.

Испания все еще играет по конспектам Энрике: контролирует мяч, старается действовать первым номером, часто прямо зацикливается на владении. Это не значит, что новый тренер прямо ничего не поменял – доктор Де Ла Фуэнте вносит хирургически точные изменения и готовится к смене поколений. Она уже запустилась с уходом Серджи Бускетса.

Первое и главное достижение Луиса – сделал Испанию адаптивной. Они выходят по стандартным 4-3-3, но по ходу игры меняют схему в зависимости от ситуации. Примеры из матча с Норвегией: вот 4-3-3.

Мерино вдруг оказался на фланге. Вот это уже 4-1-4-1.

Аспас ушел с фланга в центр, Испания перешла на 4-3-1-2. Центральной фигурой стал Гави.

Пришлось обороняться чуть ниже – переключились на 4-4-2. Оцените, где находится Аспас.

Второй тайм вообще начали по 4-2-3-1. И это все за один матч!

Категорически ненормально на фоне Испании полугодичной давности, из-за упертости вылетевшей от Марокко.

Еще одно изменение – вингеры. Если при Энрике выходили креативщики вроде Ольмо или Пабло Сарабии, предпочитающие смещаться в центр, то Де Ла Фуэнте ставит на более прямолинейных Йереми Пино и Нико Уильямса. В матче с Италией справа вышел номинальный форвард Родриго, с норвежцами – Яго Аспас. На флангах защиты Альба и Навас, которые всегда находятся в высоких позициях.

Изменения на флангах повлияли и на центрфорварда. Больше никаких Гави и Асенсио в роли ложной девятки, при новом тренере играют Мората, Хоселу и Аспас. Это делает Испанию предсказуемее, зато игроки всегда понимают, где находиться в конкретный момент. Теперь Альваро почти не опускается вниз, а остается в высокой позиции и прессингует чужих центрдефов, вынуждая их выбивать мяч.

Главная звезда Испании – Родри. Тренер строит систему вокруг опорника «Ман Сити»: например, с итальянцами тот сделал 4 паса под удар, но ни разу не отобрал мяч. Конечно, Родри не против пахать в обороне, но команда выжимает максимум из его качеств в продвижении – даже центральных защитников тренер подбирает под опорника: Робин Ле Норман и Лапорт играют высоко, постоянно подчищая за партнером.

Кстати, весь ЧМ Родри играл в центре защиты. С уходом Бускетса место в полузащите освободилось: «Это лучший опорник в истории футбола. Его стиль уникален, но я хочу написать свою историю. Пока Серджи играл, я прикрывал его везде, где только умею, а теперь появился шанс показать максимум там, где мне комфортно. Тут много молодых игроков, но я уже чувствую, что должен стать для них лидером».

Рядом с Родри – активные Микель Мерино и Гави: вариативные, активные в прессинге и крайне трудолюбивые. Получается хороший треугольник: Родри силен с мячом, Гави тащит без него, а Мерино сочетает качества. Интересно, как Де ла Фуэнте интегрирует Педри, но еще важнее, как тренер остановит Модрича.

Луис отсыпает хорвату комплиментов: «По моему мнению, Родри и Модрич – лучшие в мире. Лука заставит нас напрячься, но мы готовы принять сложный вызов»

Ну и кто кого?

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Naoki Nishimura/AFLO, IMAGO/Revierfoto; El Correo