История грусти.

Алехандро Гомес никогда не отличался примерным поведением.

Когда Папу играл за «Металлист», то рассказал, что мечтает жить во Флоренции и готов разорвать контракт ради «Фиорентины», даже если после этого ему запретят играть в футбол. Через полгода аргентинец приехал в «Аталанту», сразу заиграл в Серии А, а в конце сезона признался, что хочет в сборную Италии, потому что на родине его совсем не ценят.

Тренер сборной Италии Антонио Конте звонил с предложением, а Гомес с улыбкой ответил, что не успел получить паспорт.

Алехандро наконец заработал вызов в родную сборную в 2017-м. Пришлось придумать, что итальянцы не хотели его принять, а он никогда бы не предал Аргентину и вообще мечтает играть с Месси. Жизнь постепенно налаживалась: Гомес стал лидером «Аталанты» и поразил Бергамо магией, пачками клал голы и танцевал на поле. А еще снял клип на 48 миллионов просмотров.

Но в январе 2021-го Папу импульсивно захотелось нового вызова.

Дальше – только падение.

Гомес в «Аталанте» – произведение искусства Гасперини

Вспомните, как прекрасен был Папу всего три года назад.

Алехандро зашел в «Аталанту» очень универсальным игроком, успевшим поиграть чуть ли не на всех позициях в атаке. В молодости он был типичной аргентинской десяткой, а после работы с Симеоне в «Катании» начал заиграл левым вингером. Джан Пьеро Гасперини превратил его в шикарного созидателя – тренер строил систему вокруг аргентинца. Это развернуло карьеру Гомеса на 180 градусов.

В интервью El País он шикарно описывал эволюцию: «В академии «Арсенала Саранди» я был десяткой, в основной команде поиграл вторым нападающим в схеме 4-4-1-1 и двигался по всему фронту атаки. В «Сан-Лоренсо» Чоло Симеоне передвинул меня на фланг и смеялся: «Ты попадешь в Европу, и из-за твоей физики тебя поставят на край, не под нападающим». В «Катании» он же сделал меня вингером при 4-3-3. Там я бегал по всей бровке, потому что в защите у нас была схема 4-5-1.

В «Аталанте» продолжил играть левым вингером в 4-3-3. Гасперини подвинул меня ближе к середине и заверил, что я должен играть между крайним и центральным защитниками, чтобы они не знали, как меня держать. В общем, двигался в этой зоне. И я в первом же сезоне наколотил 16 голов при том, что впереди всегда был чистый нападающий. Никогда не забивал больше 10 – такие цифры стали для меня сумасшествием».

Гасперини нашел 30-летнему Гомесу идеальную роль, которая скрывала недостатки в физике. Он всегда пахал, но возраст нередко напоминал о себе. Тренер загримировал морщины и разрешил Папу творить на всех участках поля.

«Сначала было сложно: так, вместо того, чтобы отдаляться от опекуна и врываться во фланг, я оставался между центральными защитниками и опорниками. Мне не давали пространство.

Я думал, что мне делать. Но тут Гасперини мне подсказал. Я начал оттягиваться назад, на линию, где находились наши полузащитники. Выгрызал мячи и находился лицом к воротам соперника для того, чтобы начинать движение всей команды. Это было открытием. Мне понравилось так играть», – говорил Гомес.

Подсказка Джан Пьеро сделала Папу одним из лучших игроков Серии А, а по продвинутым метрикам – в одного из главных в топ-лигах. «Аталанта» расцвела и дошла до четвертьфинала ЛЧ. Ее прессингом не восхищался только ленивый: Гомеса прикрывали Фройлер и Де Рон, пока латерали Гозенс и Хатебур гоняли на флангах, а Сапата и Иличич стабильно превращали полумоменты в голы.

Главным украшением романтичной «Аталанты» стал именно Алехандро Гомес. «Он прогрессирует с каждым годом. Это совершенный игрок: дает как качество, так и количество. Папу всегда решает, – хвалил Джанлука Виалли. – Папу великолепен, но существуют Месси, Роналду, Неймар, Левандовски – обогнать таких монстров невозможно, но я бы отдал «Золотой мяч» этому парню».

Папу не только приносил результат, он еще и творил. Важнейшим элементом магии Гомеса стала его нереальная техника. «Гасперини хочет, чтобы даже защитники рисковали, отдавая пасы через центр. Тренер дает нам свободу в атаке. Во мне это заложено изначально: я же знаю, что должен рисковать, – рассказывал Папу. – Я аргентинец и не могу жить без дриблинга.

Если я обвожу нескольких, мы разбиваем линии обороны соперника. Если ухожу от одного, то дальше передо мной открывается целый мир. Это важно в Италии: все матчи очень тактические, все играют с двумя линиями из четырех игроков. Защищаются не меньше восьми игроков. Если ты не разобьешь их построение, то будешь пасовать мяч всю жизнь. Это выбор без выбора. Нужно рисковать».

Папу думал на поле быстрее всех и стал любимчиком Гасперини, но на пятый год совместной работы в их отношениях что-то сломалось.

Гомес дрался с Гасперини и хотел больше свободы. Не вышло

Это было похоже на абьюз – и до сих пор не понятно, с какой стороны.

Конфликт между Гасперини и Гомесом начался во время матча с «Мидтьюлландом»: Папу решил, что не хочет играть на фланге, поэтому самовольно пошел в центр. Гасперини попросил игрока вернуться на позицию, а аргентинец покачал головой и проигнорировал указания. Разъяренный Джан Пьеро заменил Гомеса в перерыве. Через пару дней капитана официально отстранили.

Уже после матча с «Беневенто» Гасперини окончательно закрыл двери: «Команда сыграла не лучшим образом. Капитан не стал подстраиваться под изменения. Плохо сыграл в полузащите, Ремо Фройлер помогал намного больше. В прошлые годы я вносил различные правки: они встречали понимание, в отличие от нынешней ситуации. Подобного в «Аталанте» быть не должно».

Позже Corriere dello Sport раскрыла парочку деталей: на основе аудиозаписей из раздевалки команды получилось, что после встречи тренер и игрок не просто поругались, а подрались. Сразу после стычки Гасперини пошел писать увольнительную, но его не отпустили.

Папу лишь оставил загадочное сообщение: «Я всегда бьюсь за товарищей и Бергамо».

«Аталанта» не опровергла информацию, а чуть позже открыто высказалась. «Мы уже сказали на этот счет все, что от нас нужно. Тема давно закрыта, все кончено. Гасперини остается навсегда», – сказал президент клуба Антонио Перкасси. Стало понятно, что Гомесу пора.

Папу хотел в «Интер» или «Ювентус», но итальянцы не хотели портить отношения с «Аталантой», так что пришлось ехать в другой чемпионат. Покупателей не находилось, аргентинец уже глядел на Саудовскую Аравию, но под конец зимнего окна выскочила «Севилья».

Уже в Испании Папу раскрывал подробности конфликта: «Я ослушался Гасперини. До конца первого тайма оставалось 10 минут, и он попросил меня сыграть на правом фланге, а я очень хорошо играл слева. Я отказался.

Представьте, ответить так во время матча, со всеми камерами вокруг. Он разозлился. Я понимал, что в перерыве меня заменят, так и произошло. Ладно, но в перерыве тренер переборщил. Перешел черту и пытался меня ударить. Тогда я понял, что с меня хватит, и попросил встречу с президентом.

Я признавал ошибку и осознал, что как капитан подаю плохой пример, но мне хотелось извинений от Гасперини. Всем свойственно ошибаться, но он считал себя правым. Я извинялся перед тренерами и партнерами, но Гасперини не извинился. Как это понимать? Я делал что-то не так, а он поступил как надо? Это невероятно подло.

Через несколько дней я сказал президенту, что не хочу работать с Гасперини в «Аталанте». Президент заверил, что не собирается меня терять, но через пару дней меня исключили из состава. Меня просто выкинули. Это некрасиво. Ни у кого не нашлось яиц попросить тренера извиниться передо мной».

«Поведение и его отношение к делу на поле и за его пределами стали неприемлемыми. Физическая агрессия была с его стороны. Настоящая причина, по которой ушел Гомес – это то, что он не уважал владельцев. Надеюсь, что Папу продолжит заявлять о себе игрой, как он делал это здесь», – кратко отвечал Гасперини.

Уже в этом сезоне Алехандро вспоминал драку с Джан Пьеро с улыбкой: «Это было давно, мы не можем ничего исправить. Я бы с радостью встретился с ним, пожал руку и от души посмеялся над всей этой историей. Это было глупо, но что поделать».

Папу не подходит «Севилье». Это нерешаемое уравнение

Переход Гомеса в «Севилью» изначально выглядел максимально странно.

При Хулене Лопетеги команда играла с четкой структурой. Никто не получал свободу – каждый игрок был винтиком в едином двигателе, который генерировал моменты на флангах. Задача центра поля – доставить мяч Хесусу Навасу или Маркосу Акунье, а эта парочка навешивала на Юссефа Эн-Несери и Лукаса Окампоса.

Просто, но эффективно. Переходы с 4-3-3 на 3-4-3 помогали контролировать пространство, а Лопетеги пробовал Папу на левом фланге. Ничего не вышло из-за стилистических несостыковок.

Гомес – история не про навесы. Во-первых, он банально их почти не совершает. Во-вторых, при игре на фланге Папу крайне часто берет игру на себя. Этим страдает еще один яркий вингер «Севильи» Сусо – испанец тоже любит смещаться в центр, тоже ищет мяч и иногда бьет издали. В матче с «Ювентусом» это принесло результат, но в последние годы «Севилья» ставит на Ламелу или Окампоса. Они делятся мячом чаще и лучше читают перемещения Наваса.

Фланг для Папу оказался закрыт, место в центре ему не подходит: Ракитич и Жордан не креативщики – они выполняют много черновой работы и двигают мяч на фланги. Алехандро такое не любит.

Выходит, Папу дрался с Гасперини в поисках свободы – и попал в условия еще хуже. Лопетеги не перестроил модель ради Гомеса, хотя давал шансы. Хорхе Сампаоли просто не успел внести хоть какие-то изменения. Хосе Луис Мендилибар креативщиков не любит, ведь их надо освобождать от работы без мяча.

Гомес банально не нужен этой «Севилье», а потенциальных покупателей на 35-летнего игрока пока не видно. Это точно один из худших сезонов в карьере аргентинца.

«Я понимаю, что попал в новую систему игры. Я встроюсь, дайте мне время, – уверял аргентинец еще в прошлом сезоне. – Пока мне сложно, но я считаю, что если буду мощно работать на тренировках, то результат придет. Я хочу играть за «Севилью», ведь тут когда-то играл Марадона. Это честь, поэтому я продолжаю стараться. Тренер не всегда в меня верит, но я еще докажу ему свой уровень»

Плюс мешает здоровье – в этом сезоне Папу пропустил уже 19 матчей. Marca пишет, что спортивный директор Рамон Мончи пытается договориться с «Монцей». Папу может укатить в Серию А, где всего три года назад считался мегазвездой.

***

За период в «Севилье» случилось главное событие в карьере Гомеса – он выиграл ЧМ-2022. Но даже тут не обошлось без скандала.

В марте экс-журналист ESPN Гонсало Кардосо откопал невероятный инсайд: Алехандро использовал черную магию ради поездки в Катар. Схема проста: аргентинец заплатил ведьме, чтобы она прокляла Джованни Ло Чельсо и замедлила восстановление прямого, но травмированного конкурента Гомеса по позиции.

Все прошло успешно. В конце декабря Папу улыбчиво позировал с кубком.

«Рома», тебе уже страшно?

Фото: globallookpress.com/Massimo Paolone, Andrea Staccioli; Gettyimages.ru/Fran Santiago