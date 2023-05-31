12 комментариев

Разбор Тимура Бокова.

Семь лет назад журнал FourFourTwo выпустил огромный текст, в котором попытался переосмыслить... навес в футболе. Получилось максимально интересно, но особенно меня тронул анализ чемпиона Англии-1994/95 из «Блэкберна» и директора «Саутгемптона» Джейсона Уилкокса:

«Когда я тренировал состав «Ман Сити» до 18 лет, то серьезно заинтересовался этим вопросом. Мне стало интересно, можно ли построить футбол, в который мы играли раньше, в нынешних условиях. Я пришел к выводу, что это нереально. Навесы отражают футбол, выстроенный на инстинктах. Сейчас от них пытаются отойти. Я одобряю эти изменения.

Понимаете, смысл навеса не только в том, чтобы кинуть мяч на голову форварда. Во время игровой карьеры я знал, что как только получаю мяч, Алан Ширер уже ждет паса в штрафной. Самый легкий способ доставки – верховой пас, но теперь это просто неактуально. Навес – не ракетостроение, все очень просто, а простота подкупает глупых. Футбол стал намного сложнее».

Уилкокс понимает, о чем говорит: его «Блэкберн» стал олицетворением кроссов, тренд на которые в Англии пропадет только с приходом в «Арсенал» Арсена Венгера. Теперь навесы воспринимают как признак прошлого, примитивной игры в атаке, а почти все современные тренеры пытаются строить продвижение преимущественно через короткий пас.

Если исходить из слов Уилкокса, то в финале ЛЕ сыграет самая глупая команда топ-лиг. Вот уже три года «Севилья» атакует только навесами – и верит, что эта философия снова принесет им успех.

«Севилья» не просто навешивает. Она душит соперников

Культ навесов не всегда преследовал «Севилью».

Базис такой игры ввел тренер Хуанде Рамос, хотя при нем команда использовала длинные передачи эпизодически, так как не придерживалась конкретного стиля игры и подстраивалась под соперников и их сильные стороны. Идейная революция произошла при Унаи Эмери: он попросил игроков использовать короткий пас и взял в нападение 172-сантиметрового Кевина Гамейро с Карлосом Баккой, выросшим всего до 181 см.

Длинные передачи использовались лишь как инструмент, а не способ построения атаки. Но ситуация изменилась с приходом Хулена Лопетеги. После провала в «Реале» испанец пересмотрел свои идеи и даже не собирался ставить позиционный футбол, которым восхищала его сборная Испании. Лопетеги сохранил фирменный активный прессинг, но решил, что хочет строить продвижение не через центр, а исключительно флангами.

Родился стиль, который живет с «Севильей» до сих пор. Лопетеги сначала пытался творить моменты через короткий пас, но споткнулся о Люка де Йонга на острие. После пары провальных матчей он дал Хесусу Навасу и арендованному из «Реала» Серхио Регилону простую установку: если вы увидите шанс, то смело навешивайте. Эти двое ответственно исполняли поручение Хулена.

«Севилья» навешивала очень-очень часто: 34% от числа всех пасов в штрафную пришлись именно на верховые подачи. Иначе не атаковали: Навас вешал чуть ли не чаще всех в топ-лигах. Лопетеги понял фишку и адаптировал под латералей центральных защитников: Наваса прикрывал Кунде, Регилона – Диего Карлос и ситуативно Фернандо.

«Мне нравится, как играет «Севилья» с Лопетеги, – делился в 2021-м тренер «Леванте» Пако Лопес. – Она доминирует на каждом участке поля, не дает вам передышек, даже когда ваш вратарь завладеет мячом. Важную роль играют два параметра – агрессивный прессинг и постоянные навесы. На 20 раз мои игроки просто запутались, кого держать в штрафной. Так мы пропустили».

После отставки Лопетеги ситуация не изменилась. «Севилья» регулярно навешивает и не собирается останавливаться. Мендилибар тоже любит навесы.

«Севилья» не лидирует ни в одной из метрик, но важно понимать тренды Ла Лиги: почти все команды играют низко, популярны высокие форварды. Самые яркие – Хоселу из «Эспаньола», Ведат Мурики в «Мальорке» и звезда «Бетиса» Борха Иглесиас. Сама «Севильи» использует Юссефа Эн-Несери.

По числу кроссов за матч впереди «Валенсия» и «Атлетик», но только «Севилья» строит игру вокруг навесов. «Я не собираюсь внедрять новые принципы. Я уважаю, в каком стиле созидает наша команда, – повторяет Мендилибар. – Философия Пепа – не про меня. Если надо навешивать, мы будем навешивать».

Важно то, как именно «Севилья» это делает. Пример типичного навала команды из матча в Ла Лиге с «Вальядолидом»: мяч просто летает с одного фланга на другой.

В итоге он все-таки находит адресата – на второй раз Рафа Мир подстроился. Если бы не получилось, на левом фланге уже готовилась новая подача.

«Севилья» так часто навешивает, что на поле даже появились любимые точки.

И снова из этой зоны.

«Лопетеги не разрешает нам ошибаться, – посмеивался Ракитич в прошлом сезоне. – Он очень силен как тренер, благодаря его установкам игроки точно знают, что делать в каждом квадрате поля. Это полезные знания. Мы записываем их в наших головах».

При этом в штрафную соперника идут всего три человека. Сложно поверить, но этого хватает – Окампос и Эн-Несери так сильны в воздухе, что разбираются сразу с 2-3 соперниками. Юссеф вообще чуть ли не лучший по игре головой в топ-лигах.

Вклад марокканца стоит выделить отдельно.

Эн-Несери снова в топ-форме. Его прыжки – уже бренд

Именно Юссеф трансформирует регулярные навесы в голы. Когда у него не идет, «Севилья» страдает и забивает меньше, чем создает. После захода Мендилибара форвард вернул топ-форму – и вот клуб реализует чаще, чем должен по ожидаемым голам.

Эн-Несери – один из лучших нападающих Ла Лиги в 2023-м. Впереди только Карим Бензема.

А ведь в первой половине сезона марокканец прямо проваливался. Козырем Юссефа стали прыжки – гол в четвертьфинале ЧМ-2022 с Португалией вы наверняка помните: газета Daily Mail считала, что форвард взлетел на девять футов и один дюйм. Конвертируем и получаем 2,7686 метра. beIN SPORTS еще чуть-чуть возвысил Эн-Несири – 2,78 метра.

Получается, что 188-сантиметровый марокканец взлетел примерно на 90 сантиметров.

«Отчетливо вижу прогресс Эн-Несери в этом аспекте, – рассказал Буну в сентябре. – Сначала Юссефу было тяжело играть в таком стиле, но он много тренировался. Постоянно прыгал. Он сосредоточен на работе и готов на все ради команды. Он должен наслаждаться этим на поле. Эн-Несери – уникальный игрок. Мы вместе тренировали прыжки. Юссеф сам попросил меня об этом».

У Эн-Несери уникальная форма прыжков. Он разбегается на широком шаге, на секунду застывает – и взлетает. Яркий пример из матча с «Вильярреалом» в чемпионате.

Оцените, насколько перепрыгнул 184-сантиметрового Альфонсо Педрасу.

Соперники понимают, что Эн-Несери требует особого внимания, поэтому опекают его попарно. Юссеф научился этим пользовался: в игре с «Ювентусом» он сыграл решающую роль в победном голе Эрика Ламелы. Марокканец забрал на себя обоих защитников.

Данило просто не успел выдвинуться на свободного аргентинца.

Похоже, именно фактор Эн-Несери стал определяющим для успеха Мендилибара. Юссеф забивал не только головой: он прекрасен в прессинге и всегда идет до конца – оба гола в ворота «Ман Юнайтед» пришли после его активности. Плюс марокканец достаточно быстр для контратак, что помогает при закрытом рисунке, который «Севилья» тоже иногда практикует.

Юссеф в форме – и Мендилибар верит, что сможет выжать из него еще больше: «Посмотрите, как он двигается. Я хочу, чтобы Юссеф забивал по 20 голов за сезон. Нет, минимум 30 голов! Его потенциал невероятен. Пример профессионала с голевым чутьем настоящего монстра».

***

«Севилья» подходит к очередному финалу ЛЕ в качестве фаворита.

Жозе уже готовит подушку безопасности: «Севилья» думает, что из-за истории имеет преимущество, и мы это уважаем. Но мы заслужили место в финале. Я не считаю, что история выходит на поле. Только вот для них финал Лиги Европы – привычное дело, для нас – нечто экстраординарное. Мы проделали долгий путь, в отличие от нашего соперника, попавшего сюда из Лиги чемпионов.

Бюджет «Севильи» отличается от нашего. За нас выходят те, кто играл за вторую команду в прошлом сезоне. У меня было больше возможностей поработать в еврокубке, чем у Мендилибара, но мы с ним одного поколения. Мы на равных. Футболисты тоже одного уровня».

Сам Мендилибар спокоен: «Мы выбили два великих клуба. Теперь играем против великого тренера».

«Севилья» настроена продолжать.

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago; globallookpress.com/Joaquin Corchero/Keystone Press Agency