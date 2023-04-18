82 комментария

Вечно в тени.

«Севилья» cнова сделала это – пробилась в финал Лиги Европы! Вторая ничья с «Ювентусом» перевела встречу в экстра-тайм, там все решил гол Эрика Ламелы (2:1).

Красивая история: именно в Турине девять лет назад «Севилья» Унаи Эмери запустила доминирование в Лиге Европы. Единственный, кто остался из того состава – Иван Ракитич.

Ему уже 35, но он до сих пор держится на топ-уровне: ни Лопетеги, ни Сампаоли не сомневались в качествах Ракитича, несмотря на ужасный старт сезона, а новый тренер Хосе Луис Мендилибар и вовсе строит вокруг ветерана все продвижение мяча. Хорват справляется: никто в «Севилье» не отдает так много продвигающих пасов, как он, хотя роль Ракитича на поле постоянно меняется в зависимости от партнеров.

«Я многое попробовал в этой жизни, так что мне не о чем жалеть, – признавался игрок Marca. – Я счастлив, что жизнь подарила мне шанс в «Барсе», но «Севилья» изменила меня. Как не любить это место? «Севилья» отдала мне все, я этого не забывал. Я не такой человек.

Я люблю этот город. Когда мы с семьей идем в кино, то проходим мимо стадиона. Моя дочь видит фреску и говорит: «Папочка, может, и тебе найдется там место?» Обычно я отвечаю: «Видишь этих мужчин? Разве папа сделал для «Севильи» так много?» Она надувает щеки и убегает, хочет увидеть там меня. Не волнуйся, солнышко, папа еще не закончил».

Ракитич только начинает.

Ребенком отказал «Челси» – говорил, что большие деньги еще придут. Родители не ужинали, чтобы оплатить его форму

«В Швейцарии на тренировку никогда бы не пришло 4 тысячи болельщиков! Это невероятно! Сразу понял, что таких фанатов, как у «Шальке», нет ни у кого!» – восторгался Иван Ракитич, после трансфера в Бундеслигу.

За пару месяцев до этих слов хорватскому полузащитнику стукнуло 19. Он только перешел из «Базеля» в «Шальке» и с открытым ртом рассматривал «Велтинс Арену», воображая матчи при такой толпе болельщиков.

За 10 лет до этого у мальчика были другие проблемы – проклятая школа отнимала время, которое вообще-то лучше потратить на футбол.

«Уже после 3-4 дня в школе я подбежал к маме и сказал: «Не хочу больше туда идти! Хочу играть в футбол. Сколько еще осталось?» Мама ответила: «Еще 9 лет». Я сказал: «Окей, еще 9 лет и ни дня больше».

С четырех Иван бегал за «Мелин» – команду из одноименного швейцарского города, куда семья Ракитича бежала от войны в Югославии. Там юный футболист закалял характер: вокруг были заводы, фабрики и работяги – и всего 4 магазина с повседневными товарами. Это научило Ивана терпеть: семья часто пропускала ужин, чтобы заработать сыну на обучение и новые бутсы.

«У меня был один-единственный спортивный костюм, если он рвался, замены не было. Я очень благодарен родителям за все, что они сделали для меня. Не выразить словами насколько», – вспоминал Ракитич.

Так же бережно он относился и к карьере: в семье не было больших денег, но отец Лука воспитал так, что при упорном труде они обязательно придут. Поэтому талантливый полузащитник отказал «Челси» и другим топ-клубам – тогда Иван уже сверкал в молодежке «Базеля».

«Быть частью такого большого клуба и не играть в основе, а в аренде или где придется, такое меня не интересовало. Предпочитал развиваться дома. Понял, что легче добиться места в основе «Базеля», чем в «Челси», – рассуждал Ракитич.

Даже в «Базеле» не спешил на повышение: разматывал всех в U-16, но отказался от перехода в U-18, чтобы избежать резких скачков. Не прогадал – в 17 играх забил 48 голов.

Иван развивался на всех уровнях и продолжил учиться, несмотря на обещание маме бросить все ради футбола. Ракитич учился на архитектора и выстраивал запасной план, если с профессиональным футболом не срастется. Позже он работал в офисе компании «Herzog & De Meuron», построившей стадионы «Баварии», «Базеля» и к Олимпиаде в Пекине.

«Помогал при строительстве небольшой школы в моем городке, мне пришлось спросить разрешения у Джиджи Оэри (президент «Базеля» – Sports.ru), и мне понравилось этим заниматься. Это особая профессия, не только как работа. Сейчас это помогает, когда я делаю ремонт дома в Севилье. Но в 18 я уже решил, что сосредоточусь на футболе», – рассказывает Ракитич.

В 17 Ивана перевели в основу «Базеля», где его под опеку взял другой хорват Младен Петрич. Дальше – дебют в квалификации Лиги Европы, редкие выходы в чемпионате Швейцарии и наконец первый полноценный сезон. В Суперлиге-2006/07 18-летний Ракитич забил 11 мячей и сделал 2 ассиста.

Топ-клубы, ау?

В «Шальке» Ракитича отстраняли от ЛЧ за пьянку в ночном клубе, но десятку доверяли ему, а не Озилу

Вариантов было много, но самым привлекательным оказался «Шальке». Во-первых, тренер Мирко Сломка как раз искал игрока на замену ушедшему Линкольну – значит, клуб рассчитывал на Ракитича прямо сейчас. Во-вторых, «Шальке» не слишком большой клуб для 19-го парня, но с амбициями – тогда «кобальтовые» действительно бросили вызов «Баварии». В-третьих, сам Ракитич уже чувствовал, что перерос чемпионат Швейцарии и готов к новому плавному шагу.

«Понимал, что если все получится, то деньги придут сами собой. Тогда деньги могли бы мне помочь, но ненадолго. Я не представлял, что в 26 лет буду играть за «Барселону», просто хотел правильно начать путь. Не стоит делать сразу три шага вперед, чтобы потом отойти на пять назад», – рассуждал Ракитич. Этому его научил отец, который позже занялся карьерой сына и помогал с выбором клуба.

Одновременно Иван определился со сборной: несмотря на игру за молодежные сборные Швейцарии, Ракитич выбрал родную Хорватию. Отец рыдал, когда сын огласил вердикт.

Сразу после дебюта в сборной Славена Билича пришло время исполнить свою мечту. В детстве на уроках Иван представлял, как забивает непробиваемому Оливеру Кану.

19-летний хорват сверкнул уже в дебютном матче: вышел на замену на 70-й минуте и сразу сделал счет 2:2. Благодаря этому прописался в основе, а в пятом туре как раз игра с «Баварией». На 36-й минуте Иван получил пас с фланга и оказался в 25-30 метрах от ворот – никто не накрыл, хорват запустил мяч в дальний угол! Оливер Кан не выручил. Ну и отлично! Праздник испортил только Мирослав Клозе, который сравнял во втором тайме.

Дебютный сезон в Германии получился сказочным. Ракитич закрепился в старте и мог искрить на любой позиции в атаке: был опасен на обоих флангах, но сам предпочитал дерзить под нападающим. Неудивительно, ведь на спине сверкал 10-й номер – ох, как же недоволен был Месут Озил.

Ракитич 23 раза выходил в старте в Бундеслиге (+ 6 выходов на замену) и собрал 3+11.

Счастье пришло и в Лиге чемпионов: «Шальке» дважды обыграл «Русенборг» и зацепил по ничьей с «Валенсией» и «Челси» – 8 очков хватило для второго места. Правда, в важнейшем матче с норвежцами играли без Ракитича: Иван с Младеном Крстаичем напились в ночном клубе и не пришли на тренировку. Сломка отстранил их на матчи Бундеслиги и Лиги чемпионов.

«В те годы я совершал ошибки и делал то, чего бы сейчас ни за что не сделал. Я набил шишки и усвоил уроки. Случай с Крстаичем? Ха-ха, ну да, но было и другое: в подготовке к матчам, как следить за собой…» – говорил Ракитич.

Характер у него действительно был бойким. Несмотря на возраст, хорват отвечал дерзко и не боялся отстаивать мнение. Например, подрался с Рафиньей на тренировке: грубо подкатился под бразильца и ударил в грудь, когда тот начал толкаться.

«Иван был уверенным в себе, но не высокомерным. Он всегда высказывал мнение, с этим мирились не все», – вспомнил бывший игрок «Шальке» Леван Кобиашвили.

Настоящего Ракитича сделал Магат: штрафовал за креатив, томил в запасе и изменил позицию

В дебютном сезоне в Германии Ракитич финишировал вторым и дошел до четвертьфинала ЛЧ – «Барселона» победила в обоих матчах (по 1:0).

Сезон-2007/08 получился хуже, но просел весь «Шальке». В клубе начались смутные времена (так говорил Кобиашвили), команда скатилась на восьмое место. Критиковали всех, в том числе и Ракитича: называли его слишком медленным и непоследовательным, обвиняли в непрочном характере и отсутствии дисциплины.

Почувствовали, как после слова дисциплина запахло Феликсом Магатом?

Вот-вот: после ухода Сломки клубом рулили Михаэль Бюскенс, Фред Рюттен, потом опять Михаэль Бюскенс – все это уместилось почти в год, те самые смутные времена. Хотя свои 1+8 в Бундеслиге-2008/09 Ракитич все же выбил.

При Магате открылся новый Ракитич – немец первым увидел в хорвате оборонительный потенциал. Сначала Феликс закрыл для Ивана фланги, потом вообще задвинул подальше от нападающих. Ради одобрения Магата Ракитич прошел через страдания: его лишили стартового состава и штрафовали за креатив.

Например, в игре с «Ганновером» при розыгрыше углового Ракитич и Джермейн Джонс поменялись позициями. Это взбесило Магата, он кричал: «Иван, Джермейн, зачем вы это сделали? Не надо думать, для этого здесь есть я».

После игры футболисты узнали, что их оштрафовали на 10 тысяч евро. Но Ракитич совсем не обиделся – наоборот!

«Он совершенно особенный тренер. 1,5 года с ним укрепили мою физику и психологию. Он заставлял нас бегать часами. Когда мы выходили на тренировку, не знали, чем и когда она закончится. Не знали, когда будет очередная тренировка – утром или вечером», – Ракитич добавлял, что после сборов у Магата он спокойно мог отбегать еще один матч хоть на следующий день после игры.

По-настоящему игроком основы при Магате Ракитич стал только к декабрю 2010-го.

«Роль опорного полузащитника в сегодняшнем футболе, пожалуй, самая важная, потому что здесь есть как оборонительные, так и атакующие функции. Я решил сыграть не менее важную роль в «Шальке», – гордился Ракитич после переосмысления себя.

Несмотря на более глубокую роль, Иван прибавил в результативности: в 25 матчах в старте в чемпионате Германии он забил 7 мячей – лучший результат за «Шальке». А еще сделал 9 ассистов – не хватило двух для повторения лучшего показателя в первой кампании в более атакующей роли.

Позже, уже из «Барселоны», Ракитич благодарил Магата: «В первых матчах за «Барсу» мне было трудно играть 10-го номера. Мы договорились, что я вернусь к роли опорника, чтобы организовывать игру из глубины и стабилизировать оборону. В этом мне помог Феликс Магат, он открыл во мне это качество».

При Магате «Шальке» взлетел и стремительно рухнул. В сезоне-2009/10 «кольбатые» вновь стали вторыми и вернулись в ЛЧ, но через год опустились на дно. Контраст был поражающим: к декабрю в ЛЧ «Шальке» выбил 13 очков, в Бундеслиге – 16.

При этом состав у «Шальке» был очень приятный: в воротах Мануэль Нойер, в обороне Кристоф Метцельдер (прямиком из «Реала») и Бенедикт Хеведес, на флангах полузащиты будущие звезды РПЛ (Хосе Хурадо и Джефферсон Фарфан), в атаке – мощь из Клас-Яна Хунтелара и Рауля (оба искали себя после «Реала»).

Испанца Ракитич до сих пор считает одним из лучших одноклубников в карьере.

«Рауль мог принять самую сложную и неудобную передачу. Отдавать ему пас – все равно что передавать все деньги швейцарскому банку. Иметь такого игрока в центре нападения для нас было бесценно», – восторгался Ракитич.

Магата уволили в марте – до этого он пытался уговорить Ракитича на новый контракт. Иван же чувствовал, что вот он – новый шаг в карьере. Феликс злился и срывался на агентов (они затягивали с ответом). В итоге стало понятно, что хорват планирует уйти летом бесплатно: зимой «Шальке» согласился на жалкие 2,5 млн евро, чтобы получить за звезду хоть что-то. В исторический полуфинал ЛЧ с Ральфом Рангником клуб шагнул уже без Ракитича.

Но любовь осталась: после победы в ЛЧ с «Барселоной» дочка Ракитича выбежала на поле с сине-белыми лентами в косичках.

«Севилья» сразу стала домом. Благодаря будущей жене

После мучений при Магате «Севилья» показалась хорвату курортом. Иван приезжал в Испанию под тренера Грегорио Мансано, который не любил жесткие тренировки, а еще хорошо ладил с игроками: например, в 2003-м усмирил юного Самуэля Это’О и взял с «Мальоркой» Кубок Испании. Ракитич не считался суперзвездой, но к нему требовался особый подход.

Иван начал ударно: сделал 5+2 за 12 первых матчей, но в игре с «Альмерией» сломал ногу. Про футбол пришлось позабыть на несколько месяцев. Хорват не мог найти себе место, сильно грустил, пока не загорелся целью покорить девушку всей своей жизни – приметил Ракель Маури еще до подписания контракта, а после травмы осознал, что не хочет без нее жить.

Это удивительная история, которая помогла Ракитичу стать в Испании своим.

«Я почти оформил контракт с «Севильей», оставалось подписать пару бумаг и пройти медосмотр, – вспоминал Иван в колонке для The Player’s Tribune. – Старший брат Деян прилетел со мной. Мы доехали до гостиницы. После обеда я разнервничался по какой-то странной причине. Понимал, что не могу заснуть, поэтому предложил брату выпить. Эти слова изменили мою жизнь.

Женщина, которая работала в баре отеля была... Вау. Это та часть фильма, в которой все происходит в замедленной съемке. Так, а где мой контракт? Я ничего не мог ей сказать, кроме «Hola», я не знал испанского. Ага, говорил на немецком, английском, итальянском, французском, сербо-хорватском, а испанского не знал.

Я не знаю, как объяснить. Иногда встречаешь кого-то, и у тебя возникают необычные ощущения. Неделю за неделей я изучал некоторые испанские слова. Когда мне было сложно, я пробовал с помощью рук растолковать, что именно пытался сказать. Я пил так много кофе. Я подтянул испанский. Мы могли разговаривать больше. Я заставлял себя постоянно смотреть испанское ТВ и слушать испанское радио.

Однажды Ракель объяснила, почему не хочет идти со мной на свидание. Она сказала: «Ты футболист. В следующем году ты можешь перебраться в другую страну. Прости, но нет». Знаете, я не самый крутой парень в мире, поэтому подумал: «Черт, может, она смотрит на меня и думает, что я не стану классным игроком, и «Севилья» просто продаст меня следующим летом». Частью моей мотивации было закрепиться в составе «Севильи», чтобы эта девушка наконец-то поужинала со мной. На это ушло буквально семь месяцев. Но я смог».

Маури тотально изменила хорвата.

Спортивный директор Рамон Мончи восхищался, что Ракитич учит испанский быстрее всех новичков, тренируясь за троих. После Мансано пришел Марселино, помешанный на физической подготовке, что сделало Ивана еще мощнее. Тренеры постоянно меняли его позицию на поле, то закидывая опорным полузащитником, то пихая на левый фланг. Ракитич был прекрасен везде – и вскоре стал капитаном.

Стабильность по позициям пришла с Унаи Эмери. Тренер пришел зимой 2013-го, когда «Севилья» плелась на 12-м месте в Ла Лиге. Иван проводил неплохой сезон, набрал к концу чемпионата 12+12 по гол+пас, но одного лидера не хватало. Эмери понимал, что Ракитич – осевой игрок, так что поднял хорвата повыше, а под ним поставил сразу двух опорников при 4-2-3-1. Ракитич стал управлять игрой.

Мощный кулак в центре стал залогом успеха. «Севилья» играла не так ярко, но давила каждого на своем пути. Особенно хорошо шло в ЛЕ: прошли «Бетис» и «Порту», чудом пролезли через «Валенсию», а в финале дожали «Бенфику» в серии пенальти. Ивана признали лучшим игроком финала. «Время в футболе летит быстро, так что нужно наслаждаться моментами. Мы проделали фантастическую работу и трудились сообща для достижения общей цели», – радовался хорват.

«Севилья» понимала, что удержать Ивана не сможет. За Ракитичем пришла «Барса» – искала замену ушедшему в «Челси» Сеску Фабрегасу. Выбор пал на Ивана: всего за 18 млн евро каталонцы получили одного из лучших хавбеков Ла Лиги, который хоть не подходил по философии, но подкупал пришедшего Луиса Энрике работоспособностью в прессинге.

«Когда в 2014-м «Барса» хотела подписать меня, это был интересный опыт, потому что семья моей жены хотела, чтобы я остался в «Севилье». Но они понимали, что в карьере есть только один шанс забраться в самый большой клуб в мире. Они поддержали мое решение. Жена сначала грустила, но потом приняла и поняла меня, – вспоминал через пару лет игрок.

Это было очень тяжело – намного тяжелее, чем может показаться на первый взгляд. В «Севилье» заявили, что они довольны суммой, которую предлагает «Барса», поэтому поддерживают трансфер. Я был счастлив покинуть команду на хорошей ноте, ведь там поменялась моя жизнь».

Ракитич помог «Барсе» взять ЛЧ. Но ушел странно

Ракитич перешел в «Барселону» летом 2014-го. На фоне трансфера Суареса он снова оставался в тени, хотя именно хорвата Луис Энрике ждал больше всего. Тренер считал, что именно рабочей лошадки и не хватает команде, чтобы выиграть ЛЧ. Иван сразу занял место в основе, а на тренировках качал игру в пас. Позже с улыбкой вспоминал, что после первой тренировки с Иньестой и Месси был готов закончить с футболом.

Но больше всего Ракитича впечатлил тренер. Впервые в жизни хорват поработал не с прагматиком: «Луис Энрике работает иначе. Все проговаривается, нам известны все детали, все профессионально. Он никогда не уходит от вопросов и объясняет. У него понятные идеи, это важно для нас. Каждый футболист должен привносить свой стиль и свою идею в игру команды, я не исключение.

Возьмем тот же прессинг: я подготовился физически и уверен, что смогу помочь в этом компоненте. Мне нравится владеть мячом, комбинировать с партнерами и пробовать бить метров с 20 или 25, если есть возможность. Луис Энрике учит нас, что каждый пас важен. Нельзя пасовать просто так, без причины».

Изначально Ракитича рассматривали как замену уходящему Хави, но самому игроку такие сравнения совсем не нравились: «Во-первых, сменить Хави? Что? Об этом речи быть не может. Во-вторых, я бы хотел, чтобы меня ни с кем не сравнивали, я – это я, и я хочу помогать команде тем, чем могу. Я не умею финтить, как Лео, не забиваю, как Луис, не пасую, как Андрес, не всегда настороже, как Пике, но думаю, что делаю что-то свое».

«Он отлично интерпретирует стиль «Барсы», – анализировал Хави. – Серьезно, даже забивает голы, обладает хорошим ударом из-за пределов штрафной. Иван – отличный парень, он стратегически подкован и сразу адаптировался. Это отличное подписание для нас. Ивану есть куда расти, так что он еще будет прогрессировать».

Ракитич правда не стал заменой Хави, ведь на поле выходил чаще вместо Иньесты – все из-за плана Луиса Энрике, который в стандартных 4-3-3 старался минимизировать слабость трио МСН в прессинге. Именно Иван стал ключом, позволившим найти баланс между атакой и обороной.

Ракитичу пришлось много пахать в обороне, ему не давали творить, как в «Севилье», но хорват не жаловался и детально объяснял тактику для Mundo Deportivo:

«Люди говорят: «Ах, как здорово, что у вас впереди играют Месси, Суарес и Неймар, – это все упрощает». Но не всегда все так просто, поверьте мне. Возьмите сто разных тренеров, и они построят игру сотней разных способов, хоть и правда, что у «Барсы» есть очень четкая игровая идея, укоренившаяся за годы.

То, как мы выводим мяч из обороны, очень похоже на то, что было в «Севилье». Но уровень мастерства и интенсивность игры другие. Наиболее значительное отличие в том, что «Барселона» доминирует в каждом матче. Корректировки в игру команды тоже вносятся. Мы начинали с Лео в роли ложной девятки, потом он стал действовать на крыле атаки. Мы продолжаем улучшаться, делаем это все вместе.

Мы применяем высокий прессинг, чтобы отнимать мяч в 20 метрах от чужих ворот, а не в 50, чтобы перед нападающими оставались один или два защитника, а не пять. Мы работаем на Месси, Суареса и Неймара. Но это нормально: если мы должны пробежать пять или десять тысяч метров ради них, то сделаем это. Отличных игроков много, но Лео – только один, и вы следуете за ним. Если я могу помочь нашим нападающим играть чуть лучше, это прекрасно».

Ход Энрике сработал: «Барса» забрала требл, а сам Ракитич даже забил в финале. Тот гол стал венцом карьеры. Хорвата впервые заметили вообще все.

Перед стартом следующего сезона Хави уехал в Катар, так что Иван стал железным игроком основы. «Барселона» завозила новых полузащитников, но Ракитич оставался важной частью проекта при Энрике. Он продолжал пахать в тени, никогда не создавал клубу проблем и сдружился с Месси.

Однако тут пришел Эрнесто Вальверде.

В первый год в «Барсе» Вальверде перешел на 4-4-2 – в опорной зоне располагались Бускетс и Ракитич. Схема непривычная, но довольно эффективная. На месте десятки чаще всего играл Месси, он много стягивался в центр поля и продвигал мяч. Когда он располагался между линий, за доставку мяча аргентинцу отвечал Бускетс. Ракитич сконцентрировался на обороне, подчищая и за Бускетсом, и за Месси. В такой тяжелой роли Иван провел один из лучших сезонов в карьере.

В 2018-м в Каталонию приехал Артур Мело, хорвату снова пришлось перестроиться: теперь Ракитич играл чуть левее, работая под Коутиньо или Дембеле. Оба ленивые в прессинге, так что Иван пахал за двоих, а если учесть любовь Жорди Альбы убежать в атаку, то и вовсе за троих. «Мне все равно, где играть, главное, что я приношу команде пользу», – утверждал он.

Но перед началом сезона-2019/20 Вальверде вдруг решил отказаться от Ракитича. «Иван – важный игрок для «Бары», но не знаю, будет ли он таковым в этом сезоне. Приходят новые люди, и ему придется завоевывать место в стартовом составе. Время идет», – с серьезным лицом повторял Эрнесто.

На место Ракитича повлиял приход Френки де Йонга. Вокруг него хотели строить центр поля, а с учетом неприкасаемого Бускетса в полузащите осталось только одно место. Вальверде предпочитал Артуро Видаля, оставляя Ивана в запасе. Хорват терпел полсезона – и в итоге все же сорвался.

«Как мы можем получать удовольствие? Играть. Как себя почувствует моя маленькая дочь, когда у нее забирают ее игрушку? Она грустит. Я чувствую себя точно так же: они забрали мой мяч, и мне грустно. У меня нет проблем с выражением своих чувств. Мне это не нравится. Когда я хочу заплакать, нет никаких проблем. Если хочу праздновать, то вперед. Я понимаю и уважаю решения тренера и клуба. Однако я думаю, что отдал многое за те пять лет, что я здесь. Я провел здесь лучшие годы своей карьеры и просто хочу продолжать получать удовольствие. Это самое важное для меня. Мне 31 год, а не 38. Я чувствую себя отлично».

Под конец ситуация не изменилась. Вальверде не видел Ракитича в команде, а его крупная зарплата не нравилась руководству, начинавшему осознавать траты на Коутиньо и Дембеле. Ивана вежливо попросили на выход: «10-15 дней назад у нас с клубом был обстоятельный разговор, и вывод таков, что нам не о чем говорить. Я не мешок картошки. Я сам определю свое будущее. Хочу быть там, где я нужен, где меня любят и уважают».

Иван прикинул варианты – и понял, что хочет вернуться в Севилью. Жена Ракель безумно поддержала решение, так что агент Ракитича начал работать. «Иван – игрок, который, как он говорит, однажды хотел бы вернуться в «Севилью». Хотел бы я его вернуть? Не скрываю, что он мой друг, но это настолько сложно в финансовом плане, что я не вижу, как оформить сделку», – грустил Мончи в интервью Diario de Sevilla.

Помог кризис «Барсы»: руководство отдавало игроков за бесценок, так что «Севилья» ухватила Ракитича за 3,5 млн евро. Хорват урезал зарплату в два раза – вернулся домой, где его всегда любили.

И до сих пор любят несмотря ни на что.

***

Обычный фанат запомнил Ракитича по «Барсе». В памяти фанатов немецкого футбола хорват останется юнцом из «Шальке». Некоторые вспомнят о нем как о партнере Луки Модрича в праймовой сборной Хорватии.

Ракитич недополучил внимания. Иван работал за троих, отдавался на максимум и был важен везде, куда бы ни поставили. Возможно, он был не самым талантливым игроком поколения, но свое имя в историю точно вписал.

Не верите? Тогда послушайте пресс-конференцию Жозе Моуринью из 2019-го:

«Прежде чем я уйду отсюда, позвольте кое-что вам сказать.

Я хотел отметить это очень давно. Ракитич – один из самых недооцененных игроков в мире. Хочу закончить эфир на этом, потому что обычно мы упоминаем громкие имена и не замечаем тех, кто работает за ними. Ракитич должен улучшить свои аккаунты в соцсетях, потому что в данный момент это важно, а он не так хорош в этом, он хорош на поле.

Фантастический игрок во всех аспектах. Иван пахал на фланге, чтобы помогать Месси, и этого никто не замечает. Он слишком много бегает. Что касается владения, то и здесь он действует эффективно.

Это один из самых недооцененных игроков мира».

Фото: East News/Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein/Bongarts, David Ramos, Lars Baron/Bongarts, Christof Koepsel/Bongarts, Gonzalo Arroyo Moreno; globallookpress.com/imago-images.de, Daisuke Nakashima/AFLO; instagram.com/ivanrakitic