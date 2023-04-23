9 комментариев

Разбираем детали.

Последний вызов «Барсы» перед долгожданным чемпионством – воскресший «Атлетико». Впервые за много лет команды поменялись местами: это каталонцы теперь играют от защиты и штампуют победы по 1:0, а Симеоне душит соперников давлением и атаками.

Хави в предвкушении: «Ожидаю сложной игры. Я считаю, что «Атлетико» – лучшие в Испании прямо сейчас. Они в поразительной форме. Симеоне проделал удивительную работу – и заставляет забыть про вылет из ЛЧ. Его труд заслуживает уважения, не каждый способен изменить ситуацию в сжатый срок. Это очень непростая задача.

Не вижу кого-то сильнее в Ла Лиге. Я восхищаюсь Чоло, и говорю это искренне, это команда с душой и характером. «Атлетико» отражает тренера, через их игру можно увидеть, что пронизывает Симеоне на каждом этапе его работы. Это команда с невероятным характером».

Хави прав: по многим метрикам «Атлетико» в топе (правда, не первый). В 2023-м команда восхитительна, хотя до перерыва на ЧМ вылетела из еврокубков и даже выпадала из первой четверки Ла Лиги.

Симеоне увольняли примерно все испанские медиа, казалось, что отставке помешает только огромная неустойка в контракте. Но всего спустя полгода он снова на коне.

Как Диего все так ловко провернул?

Помог уход Феликса. «Атлетико» окреп ментально

Важно, что топ-форма «Атлетико» связана не только с игрой лидеров. Клуб пережил эпидемию травм из начала сезона: сейчас в лазарете Рейнилду и Мемфис, но их все-таки есть кем заменить. Еще один недооцененный фактор прогресса – расставание с Жоау Феликсом.

Никто не скрывает, что главная причина аренды в «Челси» – натянутые отношения с Симеоне. Они и правда не ладили: игрок часто не пожимал тренеру руку из-за замен и психовал на скамейке. Феликс не мог привыкнуть к «Атлетико» ни ментально, ни тактически. Если первое связано с юным возрастом и желанием светиться в хайлайтах, второй фактор чисто стилистический: Феликс часто слишком рано выключается из эпизодов, что недопустимо в системе «Атлетико».

Симеоне решил не адаптироваться под одного игрока, а португалец не хотел встраиваться в систему Чоло. Отдаем тренеру должное, он пытался выстроить атаку вокруг Феликса: ставил его вместе с Гризманном или Маркосом Льоренте, которые прикрывали слабость Жоау в прессинге, но на их фоне португалец откровенно не тянул.

Жоау не стесняется вспоминать, как ему было некомфортно: «Моя позиция на поле, стиль игры «Челси» – все отличается от «Атлетико», – радовался игрок. – Мне дают больше свободы, так что смогу играть в свой футбол. Это те, кто любит атаковать, владеть мячом, доминируют на поле. Это футбол, в который мне самому хочется играть. Я чувствую себя здесь совершенно свободно.

Чувствую, что мне этого очень не хватало. Я смотрю матчи «Атлетико», когда есть возможность, и это все тот же «Атлетико», который страдает на поле. Это их метод конкурировать. Он неплох, такой план отличает Чоло от других тренеров. Но мне было трудно привыкнуть к такой манере. Голова была забита бесконечными попытками привыкнуть, а потом и бессилием из-за постоянных неудач. Я устал от этого и рад, что теперь играю за «Челси».

Симеоне не публичил конфликт и постоянно хвалил парня, но в раздевалке после ухода Жоау выдохнули. «Главное, что даже после серии побед команда остается единым целым, – радуется Маркос Льоренте. – Раньше такого не было, и мы распадались на мелкие группы. Единство позволило выправить ситуацию, теперь показываем хороший футбол. Все счастливы».

Игра тоже настроилась: теперь в «Атлетико» нет примы, а остальных игроков брали строго под тренера. Больше других выиграл Антуан Гризманн, конкурент по позиции, который выходя на поле жертвовал ради Феликса креативом.

«Нет, не уход Феликса нас поменял. Ложь, – защищался Антуан. – Мы изменились как команда. Как можно иначе на высоком уровне? После ЧМ изменили ситуацию, стали ментально сильнее. Перерыв помог, ведь каждый был заряжен и хотел работать. Жоау многое принес, он выигрывал чемпионство в первый же год, а за девять лет такого не добился. Будем рады, если Феликс вернется в клуб».

Но места в «Атлетико» больше нет. «Челси» готов выкупить Феликса за нескромные деньги: инсайдер Фабрицио Романо пишет, что лондонцы хотят договориться с «Атлетико» на 105 млн фунтов. Хотя в Мадриде не против и сделать скидку.

Гризманн давно не был так хорош. Возможно, это его лучшая версия

Не устаем нахваливать Антуана Гризманна – это точно его лучший сезон за последние годы (или даже за все?). Кажется, в Ла Лиге нет игрока, сравнимого с Антуаном по влиянию на команду: где-то рядом Карим Бензема и Марк-Андре Тер Стеген, но у них просто нет достойной подмены. Из-за этого их отсутствие так сильно заметно.

Случай Гризи отличается – на скамейке Анхель Корреа.

«Кажется, я стал намного сильнее в плане игры, голов и ассистов, словно это моя лучшая версия, – размышляет француз. – Повлияла и смена стиля команды: раньше мы играли более вертикально, я опускался глубже и искал пространство, а сейчас есть те, кто готов помочь мне, так что адаптируюсь под них. Я доволен, но еще не достиг потолка. Работаю над тем, чтобы больше помогать команде».

Такой резкий прогресс Гризманна неслучаен. Во-первых, «Атлетико» выкупил контракт из «Барсы», закончив его мучительные выходы после 60-й минуты. Во-вторых, фанаты мадридцев простили Антуана за поездку в Каталонию. Игрок признает, что мнение болельщиков «Атлетико» для него очень важно:

«Я знаю, что этот трансфер причинил много боли болельщикам. Они дали мне все, а в итоге я ушел, потому что это мне было нужно. На месте фанатов я бы тоже был зол, так что я это заслужил. Работаю, чтобы попытаться изменить это. Те, кто знают меня, понимают, что мне нужны отношения с фанатами, их привязанность, их поддержка, чтобы выступать на высшем уровне».

Ментальные проблемы ушли, Феликса отправили в Англию – появились все условия для камбэка Гризманна. И он шикарно ими пользуется: привычно успевает вообще везде, пашет за троих и ломает прессинг неожиданными перемещениями. Эта версия Гризманна более атакующая, поэтому снизу его прикрывают партнеры – латерали Молина или Карраско (в зависимости от зоны, где играет Гризманн) и центрхав.

Пример из матча с «Валенсией»: играющий слева Антуан сместился направо, там помогают Маркос Льоренте и Науэль Молина.

Они с Маркосом вообще часто меняются местами. Гризманн уходит в глубину и чаще встречается с мячом, а Льоренте запускает прессинг, хотя в этом плане «Атлетико» – одна из самых пассивных команд лиги. Предпочитает встречать соперника ниже, а впереди давит на уровне «Хетафе».

В игре с «Севильей» француз начинал справа, но ситуативно оказывался слева. Тут будет гол Альваро Мораты после прекрасного паса.

Здесь Гризманн элегантно скинет мяч головой, отыграется с подключившимся Коке, подработает под левую ногу и не оставит Буну ни единого шанса.

Пушка!

В случае Гризманна позиции вообще условны: приносит пользу везде, так его просит играть лично Симеоне. «У нас есть игрок, который легко меняет позицию. Это наше преимущество. Он благородный, командный парень. Когда Антуан чувствует себя хорошо, то играет прекрасно. Вы знаете, что он переживал в начале сезона. Перед ЧМ бегал как ребенок, ничего не понимал. Сейчас все хорошо. Я счастлив за него», – хвалит Симеоне.

«Я уверен, что это тот самый Антуан, которого все хотели видеть, – восхищается Стефан Савич. – Он дает все, что нужно команде, ему совсем не важно, что от него попросят. Гризманн забивает, создает моменты для других, потом бежит отработать в обороне. Невероятно, ему 32 года, а он пашет как юноша. Уникальный парень, просто безумный».

Эрмосо и Коке проснулись. Они невероятно важны для системы

После провала в прошлом сезоне проснулся Ян Облак, достойно заиграл Хосе Хименес, победа на ЧМ раскрыла Родриго де Поля, а Янник Карраско так зажигает, что за ним уже пришла «Барса». Неплохи даже Лемар и Пабло Барриос, который пробился в основу в 19 лет. Как всегда хорош Анхель Корреа.

Но хочется отдельно выделить тех, кто чуть больше влияет на формирование «Атлетико» – защитника Марио Эрмосо и Коке, недавно установившего рекорд по матчам за клуб – 554. Легендарная цифра, в ней уместились совершенно разные отрезки, но сейчас испанец прекрасен.

В прошлом сезоне Коке много ругали, потому что вместо привычного розыгрыша мяча Симеоне заставил капитана разрушать. Это был вынужденный шаг из-за эпидемии травм, но нужного результата он не принес: Коке вообще не славится навыками в защите, его часто раскатывали, и центр поля превращался в хаос.

В этом сезоне травмы ушли, и Коке вернулся к привычной роли. После ЧМ прямо хорош – из-за работоспособной парочки Де Поля и Льоренте капитан сосредоточился на продвижении. Вот карта передач из матча с «Альмерией» в Ла Лиге, наглядно показывающая, кто проектирует игру.

Типичная атака «Атлетико» на примере игры с «Вальядолидом»: Коке опускается вниз и забирает мяч, ожидая подключение партнеров.

Находит Гризманна, поддерживающего вообще всех. Тут будет гол после элегантного паса пяткой.

«У каждого тренера и команды есть период, когда они находятся на стадии поиска, это игровая ситуация, – размышлял Чоло. – Пытаемся правильно научиться переходить от защиты к атаке, но раньше мы понимали это неправильно, пытаясь совместить то, что никак не может быть совмещено. Нам повезло, что у нас есть игроки, которые умеют играть в разных стилях. Это наша самая сильная сторона».

Эрмосо был важной частью чемпионского «Атлетико», но резко потух. Много психовал, а когда Симеоне ушел на схему с двумя защитниками, Марио вовсе потерялся. Его стиль слишком агрессивен: постоянно выбрасывается из линии с попыткой отбора. Если три защитника прикрывают активность, то в двойке его просто разрывают.

В этом сезоне Симеоне снова перешел на гибридные 3-5-2, которые в зависимости от ситуации превращаются в 4-4-2. Это максимально комфортная система под Марио, который ситуативно становится левым защитником. Именно Эрмосо из трио центрдефов чаще всего касается мяча. К тому же испанец прикрывает Карраско, который постоянно лезет вперед.

Симеоне прокачал роль Эрмосо еще качественнее: теперь Марио часто смещается в центр поля, помогая Коке в розыгрыше и давая «Атлетико» численное преимущество в ключевой зоне. Пример из матча с «Бетисом»:

Это помогает не только в продвижении, но и в прессинге: Марио страхует зону Коке, сейчас он еще лучше понимают игру, везде успевает и почти не проваливается. Если раньше он часто выбрасывался из линии, ставя на физические данные, то сейчас думает на шаг вперед.

«В начале сезона мы были не в лучшем состоянии, – объясняет Симеоне. – Иногда люди не смотрят игры, мыслят стереотипами. «Барса» стала сильнее в защите, «Ман Сити» стал сильнее в защите, мы тоже стали лучше, нам всегда есть куда расти и никто не скрывает этого. Как и они, мы посмотрели на наших игроков и поняли, что их можно сделать лучше, изменить их роль».

Эрмосо помогли беседы с Симеоне, а еще наладилась жизнь вне футбола: Льоренте подсадил защитника на правильное питание, а еще они вместе открыли в Мадриде ресторан.

Теперь Эрмосо снова в топе, как и весь «Атлетико».

***

«Атлетико» в шикарной форме, уже третий месяц без поражений: выиграли 6 матчей подряд в Ла Лиге, беспроигрышная серия растянулась на 13 матчей. Последний раз команду Симеоне наказывала еще «Барса» в начале января.

Симеоне никуда не спешит: «Мы должны вернуться на два года назад и посмотреть на тех, кто выиграл чемпионат. Вместо Триппьера играет Молина, иногда играли Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско, Коке, Лемар. Теперь есть Де Поль, пришел Гризманн, Мората заменил Луиса Суареса. Мы не изменились, преемственность для нас много значит. Тогда мы не знали, к чему это нас приведет, и сейчас тоже не будем что-то прогнозировать. Я вижу хорошую игру и уже доволен».

Недавно Чоло стал рекордсменом по количеству матчей на посту «Атлетико» – позади Луис Арагонес. Симеоне в клубе уже больше 11 лет, за спиной 619 матчей во всех турнирах, а он все еще прогрессирует как тренер, выводит «Атлетико» в ЛЧ и совсем не жалуется. Похоже, Чоло пережил творческий кризис, готов остаться и продолжать писать историю.

Ну и кто может ему помешать?

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Fran Santiago / Stringer, Angel Martinez / Stringer, Florencia Tan Jun / Stringer, Julian Finney