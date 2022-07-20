Де Поль – теневой герой Аргентины. Он делает жизнь Месси проще

Телохранитель.

Родриго Де Поль – один из главных героев Аргентины на этом чемпионате мира. Пока Месси сияет в атаке и пассивностью в защите заставляет снизить мощности в прессинге, Родриго пашет за троих в центре поля и тщательно залатывает постоянно возникающие там дыры.

Именно Родриго склеивает Аргентину – и все равно остается в тени. Впрочем, он не против: «Я не вижу в этом ничего плохого. Лео не сможет оставаться на втором плане. Я очень его люблю и просто счастлив помогать. В 35 лет Месси оставляет на поле все силы в каждом матче. Остается лучшим на планете. Сейчас на поле много машин с точки зрения физической силы, но Месси не перестает бегать так, словно он просто еще один игрок. Этот малыш – лучший. Один из нас. Мы наслаждаемся шансом играть рядом с таким великим игроком».

Великий Хуан Себастьян Верон считает, что именно Де Поль может стать ключом от долгожданного для аргентинцев титула. «Родриго – прирожденный лидер, такие как он всегда хотят побеждать и заряжают остальных, – восхищалась легенда в интервью La Nacion. – У Аргентины давно не было такого парня. Родри, продолжай стараться. Эти ублюдки будут пытаться тебя сбить, возложить вину за результат. Но не расслабляйся, впереди еще много футбола»

Сравнивать значимость Родриго с Месси точно не стоит, но подсветить крутость Де Поля необходимо.

Де Поль важен во всех стадиях. Он помогает не только Месси

Максимально детально важность Родриго описывал он сам перед турниром:

«В Италии меня научили тактическому чтению эпизодов и правильному зональному покрытию за счет физики. Скалони понимает это и доверил мне важную роль. Она позволяет команде страховать Паредеса и помогать Месси. Это покрытие позволяет прессинговать крайнего защитника и в то же время прикрывать центр. Я как запасная шина. Важные игроки зависят от моего наличия на поле.

Эту работу проделываю без проблем. Надевая майку сборной Аргентины, сделаю все, что требуется от меня. Я всегда мечтал носить ее. Иногда нужно подключаться вперед и забивать, иногда отдавать смелые передачи партнерам. Иногда я помогаю Лео оставаться свежим для атакующих действий. Я дополняю моих товарищей. Мне нравится пасовать, но иногда надо стелиться в подкаты. У меня нет с этим проблем, как и стремления любой ценой оказаться на первых полосах газет».

На аргентинца влияет не только Италия. Раньше он предпочитал созидать и управлять игрой в стиле Кевина де Брюйне, но после перехода в «Атлетико» пришлось меняться. Система Симеоне заставила Де Поля стать прессинг-машиной – и в прошлом сезоне он неплохо показал себя в новой роли. Родриго часто подчищал за игравшим в нападении Луисом Суаресом. Отсюда и такая легкость в адаптации к специфическому стилю игры Месси.

Этот сезон Родриго начал слабо. Симеоне не переживает, но отмечает, что в сборной игроку и правда играется легче. «Он благородный мальчик, хороший мальчик. Он знает, что мы будем требовать этого в клубе, – рассуждает Чоло. – Он должен показать нашей команде все, что делает в сборной. То, как он играет за Аргентину – фантастика. Надеюсь, парень продолжит совершенствоваться. Он нам нужен».

Крутость Родриго подтверждается цифрами. Показатели не поражают воображение, но подчеркивают, что Де Поль успевает делать на поле почти все.

Роль Де Поля в сборной максимально разнообразна. Основная задача – всячески поддерживать Лео в прессинге, а иногда и вовсе выдвигаться вместо него. Пример из игры с Австралией – Родриго идет на кипера Мэтью Райана. Месси остается сзади.

Де Поль прессингует Райана до конца – и вынуждает результативно ошибиться.

Показательный момент из того же матча. Аргентина атакует на 92-й минуте: Месси подхватывает мяч и бежит вперед – слева плетется Лаутаро Мартинес, чуть правее мчит Де Поль. Он поддерживает Лео даже в такие незначительные моменты.

Родриго помогает не только Месси. В четвертьфинале с Нидерландами он менялся местами с партнером по «Атлетико» Науэлем Молиной – Де Поль оставался на фланге, а тот смещался в центр и комбинировал с Месси.

«Я постоянно анализирую ситуацию во время матча. Моя главная цель – заставить Месси бегать как можно меньше, — объяснял Де Поль в интервью TyC Sports. – Лео должен сконцентрироваться на атаке и получать свободу на каждом участке поля. Это касается и всех остальных, но именно с Месси мы постоянно общаемся на поле. Мы уже понимаем друг друга взглядом. Между нашими позициями почти нет разрыва. Если после тренировки я вижу его грустным, то срочно иду делать матэ. Со временем понимаешь точки соприкосновения».

Родриго – ментальный вожак в полузащите, который успевает всегда и везде. Паредес ласково зовет Де Поля маленьким аргентинским паровозиком, а Папу Гомес называет сердцем команды. Отаменди говорит, что в сборной нет человека, который не обожает Родриго за самоотдачу и желание делать их жизнь легче.

Влюбился даже Месси.

Родриго – телохранитель Месси. Ну очень сильно любит Лео

Лавстори Де Поля и Месси – довольно известный сюжет. Хавбек и раньше защищал своего капитана от нападок на поле, но на ЧМ отношения вышли на новый уровень. Mundo Deportivo пишет, что Месси так хорошо чувствует себя в компании личного телохранителя, что его шутки идут без остановки.

Раньше Месси в сборной вел себя так открыто только наедине с Серхио Агуэро.

Родриго кайфует от дружбы с легендой. «Я сильно забочусь о Лео и знаю, что он заботится обо мне, – с улыбкой говорит Де Поль. – Вне поля мы близки. Нам весело. Мы друзья. Я хорошо провожу время со своими друзьями. Месси – замечательный парень, очень веселый. А играть с ним – все равно что играть в карты со всеми тузами в колоде. Если заранее знаешь, что у тебя такие карты, то играешь спокойнее. Я чувствую себя легче рядом с ним. Между нами хорошая энергетика».

Де Поль доказывает слова делом. В игре с австралийцами рванул защищать Месси после стычки с Азизом Бехичем.

Во время потасовки с голландцами тоже не остался в стороне.

У кого-то еще есть кепка с футболкой Месси? У Родриго – есть.

Похоже, после игры с Польшей кто-то немного приревновал.

Такая идиллия была не всегда. Marca пишет, что Месси сначала не очень хорошо относился к Де Полю и считал его слишком наглым, но вскоре они начали общаться и Лео изменил отношение. «У нас лучший капитан из возможных. Я не буду говорить о его уровне игры в футбол, его даже не стоит обсуждать, – восхищался Родриго еще в июне 2021-го. – А вот как человека и наставника Месси не с кем сравнивать. Когда он рядом, все становится проще.

Если говорить о человеческих качествах, то мы с ним до сборной общались лишь раз: во время матча «Валенсии» с «Барселоной» в 2014-м. Больше никогда с ним не разговаривал. Ему нравится общаться с товарищами, слушать музыку и играть в карты. Когда мы разминаемся, то делаем финты и прыгаем через обруч, бьем. Я говорю ему: «Лео, я обгоню тебя». И ему нравится это».

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Этот ЧМ – главный турнир в карьере Родриго. Скалони признает, что без Де Поля его сборной придется тяжело – так что тот должен играть в каждом матче. Marca пишет, что четвертьфинал против Нидерландов игрок уже начинал с небольшим повреждением бедра.

К матчу с Хорватией боль так и не прошла. Но Де Поль точно сыграет – иначе он не может.

«Я наслаждаюсь возможностью переживать это все, – радуется Родриго. – Я верю, что жизнь стоит из ярких моментов, на которые мы обращаем внимание. Я стараюсь найти лучшее в каждом новом дне. Я многое возьму отсюда. Много ответственности лежит на наших плечах. Желание делать аргентинцев счастливыми не позволяет нам не думать про титул каждый день. Мы мечтаем подарить всем им счастье.

Знаете, почему я так говорю? Потому что я тоже просто фанат».

Фото: REUTERS/Paul Childs, Molly Darlington, Molly Darlington; кадры трансляции