Тренер Кореи работал с Португалией – и это был кошмар. Исключал игроков и провалился на ЧМ-2014

История Паулу Бенту.

Южная Корея почти вылетела с чемпионата мира. Спасет только чудо – корейцам надо побеждать лидирующую в группе Португалию и надеяться на проигрыш Ганы от Уругвая. В решающем матче корейцам придется играть еще и без тренера.

В самой концовке встречи с Ганой Паулу Бенту поскандалил с судьей Энтони Тейлором и получил удаление. Позже Бенту извинился, но не успокоился.

«Я простой человек и могу неправильно реагировать на стрессовые ситуации, – сказал тренер. – Но этим джентльменам из Англии все-таки не хватает здравого смысла. Уважения к тем стараниям, которые мы прикладываем на таком турнире. Мне не понравилась непоследовательность судьи по ходу матча. Мы могли выиграть и сделать еще один шаг к мечте. Судьи лишили нас этого драгоценного шанса».

Матч против Португалии – личная история для тренера Кореи. Паулу – португалец, он работал со сборной своей страны до прихода вечного Фернанду Сантуша. Получилось так себе.

Бенту считался перспективным тренером. Звали даже в «МЮ»

Футболист Паулу Бенту не считался звездой. Хотя и отыграл за «Бенфику» и «Спортинг» около 150 матчей.

К 33-м ему надоело бегать, поэтому в 2002-м португалец пошел на тренерские курсы.

Бенту считает, что во время игровой карьеры ему не хватило дисциплины и смелости.

«Я трезво оцениваю ситуацию на поле, но успех требует чего-то посерьезнее. Никогда не хотел жертвовать чем-то ради карьеры. Это не дало мне раскрыться на полную. Кто не дал мне взяться за голову? Только я сам. Я жаждал навсегда остаться в зоне комфорта и зарабатывать огромные деньги. Теперь я тренер и пытаюсь бросать себе новые вызовы как можно чаще. Это часть моего нового пути», – вспоминал Паулу для Record.

Уже в 2004-м Бенту закончил игровую карьеру и помчал тренировать. «Спортинг» дал ему юношеский состав и поставил задачу с первой попытки взять молодежный чемпионат. Бенту легко справился и с огромным отрывом занес титул. Удивленное руководство восхитилось и доверило молодому специалисту основу.

На тот момент Паулу стукнуло всего 35 лет. По данным Record, Бенту впечатлил не только «Спортинг», но и топ-клубы Европы – «Ман Юнайтед» видел португальца одним из ассистентов Фергюсона. Паулу сомневался, но в итоге выбрал работу главным дома.

Со «Спортингом» Паулу сражался с космическим «Порту» за местные трофеи и вытянул в основу кучу талантов: от Жоау Моутинью до Нани. Последний и вовсе признал, что своей поездкой в «МЮ» обязан именно Бенту и его тактической подготовке.

Паулу – системный тренер, который готов пожертвовать звездой ради команды. Бенту ни для кого не делал исключений. Суперзвезды в «Спортинге» тогда не играли – так что Паулу заполучил тотальный контроль и смог строить проект вокруг себя. В 2009-м все сломалось, но тренер до сих пор верит – то время кардинально изменило его как личность.

«Я маленький актер в этом театре, но вчера я почувствовал себя как-то не так. Тогда я понял – пора уходить из родного клуба. Нет, такое решение принято намного раньше. Многие знали об этом давно – и не верили мне с самого начала. Я размышлял над уходом с самого первого дня, — говорил Бенту на прощание. – Этот цикл продлился целых четыре года. Я считаю, что получилось здорово. «Спортинг» помог мне поверить в свой талант».

Бенту в сборную посоветовал Моуринью. Итог: провал на ЧМ-14 и конфликт с командой

Паулу возглавил сборную Португалии в 2010-м. Команда откровенно разваливалась на части: могла легко пропустить четыре гола от скромного Кипра и по делу слить не менее депрессивной Норвегии – в те времена Эрлинг Холанд еще только учился в школе.

Проблемы начались с уходом Карлуша Кейруша. На сборах перед ЧМ-2010 он поругался с представителями антидопинговых служб – Кейруша обвинили в «комментариях сексуального характера по отношению к матери президента по борьбе с допингом» и на месяц отстранили от футбола. В августе наказание изменили до полугода, а в сентябре его сняли с должности в сборной.

Сменщика искали долго и даже попытались заманить Жозе Моуринью, но он отказался уходить из «Реала» и посоветовал перспективного коллегу с опытом работы в «Спортинге».

Через две недели Бенту уже красовался на презентации с майкой Португалии.

«Моуринью мне очень сильно помог. Я всегда буду благодарен за его вклад в мою жизнь, – радовался Бенту после назначения. – Жозе – особенный человек, великий тренер и прирожденный чемпион. Я стараюсь ориентироваться на него. Я хочу привести Португалию к новым вершинам».

Смена тренера улучшила результаты. Португальцы попали на Евро-2012, но атмосфера в сборной оставляла желать лучшего. Игрокам не нравились методы Бенту, они открыто его критиковали и шли на конфликт. Например, в октябре 2011 года тренер отстранил защитника Рикарду Карвалью из-за неожиданного отъезда из расположения команды.

«Если использовать цензурные слова, то Бенту можно назвать наемником. Такие люди идут в бой не из любви к родине, а исключительно ради денег. Бенту – как раз такой, – негодовал Карвалью. – Вот я играю в сборной не из-за денег. Отъезд не был запланирован, но так вышло. Моя главная ошибка состоит в том, что я никому не сказал о своем решении. Я понадеялся, что тренерский штаб доверял мне. Похоже, это совсем не так».

На этом скандалы не закончились. Через пару дней подключился Жозе Босингва: «Мне сложно говорить такое, но пока Паулу Бенту будет находиться на посту главного тренера сборной, я не сыграю за нее. Меня задело неуважение, с которым он высказывается обо мне. Это коуч решил не вызывать меня в сборную. Я тут ни при чем. Не могу понять, что он имеет в виду под эмоциональными и ментальными слабостями. Я постоянно играю в «Челси» – и мои дела там идут вполне хорошо. О чем он? Почему я не играю?».

«Этим игрокам нет оправдания. Они будут смотреть Евро-2012 по телевизору, – отвечал тренер. – Все видели происходившее на тренировках. Я выбираю основной состав. Не буду углубляться в детали. Я считаю, что каждый человек должен отвечать за ошибки. Карвалью и Босингва – не исключение. Они не поедут с нами на турнир».

Отстранение двух игроков основы ради тренерской идеи не помогло. На Евро португальцы отыграли серо – только за счет магии Роналду дошли до полуфинала. Только вот напряжение вокруг команды не уходило. Бенту мечтал построить звездную команду вокруг тренера, но ничего не получалось. Игроки бесились, дерзили, а тренер игнорировал их желания и отстранял от сборной.

На ЧМ-14 Португалия приехала в таком же состоянии – и тотально провалилась.

Германии разгромно влетели еще в первом туре, после чего сыграли вничью с США и пропустили американцев в плей-офф за счет разницы мячей – все все решили пропущенные от немцев четыре гола. Бенту ругался в раздевалке, но исправить ничего не мог.

После турнира Паулу признался – эта команда просто не заслуживала выхода из группы.

По данным A Bola, игроки на турнире не слушали тренера и часто игнорировали его указания на тренировках. Одним из протестующих был Криштиану Роналду – в Португалии писали, что после очередного поражения в отборе на Евро-2016 против Албании суперзвезда попросила босса Федерации уволить тренера.

Позже Криштиану все отрицал.

«Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Он того не стоит. Не обращаю внимания на подобное. Я стараюсь говорить только хорошее о моих тренерах. У каждого из них я чему-то научился. Бенту – не исключение из этого моего правила.

Существуют игровые циклы. Так вот, цикл Бенту закончился для нас слишком печально. Нужны были серьезные перемены. За все 11 лет, что я играл в сборной, все изменения исходили от президента. Ни игрок, ни группа игроков не могли влиять на его решения. Вся эта ситуация меня расстраивает, но она показывает, что игроки сборной не выступали против тренера. Никто из нас ничего такого не делал. Я тоже ничего не сделал. Все это выдумки».

Карьера Бенту после Португалии – сплошные скитания

После увольнения из сборной Паулу взял годичную паузы – и после этого понеслось.

• В мае 2016-го Бенту позвали в «Крузейро» – на тот момент один из главных клубов Бразилии. Тренер полностью провалился – команда проиграла 8 из 17 матчей и упала на 19-е место. Руководство сняло тренера спустя 2,5 месяца после назначения.

• В августе того же года Паулу поехал в греческий «Олимпиакос» – и снова неудача. Бенту выпрашивал новых португальцев, не мог найти общий язык с игроками и часто ссорился с клубными боссами. В апреле 2017-го Бенту уволили, даже несмотря на выход в 1/8 финала ЛЕ.

• После неудач в Европе поехал на заработки в Китай. «Чунцин Лянцзян» с радостью пригласил португальца к себе в декабре 2017-го, но и там Паулу закрепиться не смог. Уже в июле 2018-го Бенту снова уволили из-за неудовлетворительных результатов.

Сейчас Паулу работает в Корее – и вполне счастлив. Уже четыре года он тренирует местную сборную и идет на рекорд – так долго он еще нигде не задерживался.

«Я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении, – с улыбкой отмечал Бенту в 2019-м. – У нас все еще есть возможности для улучшения, но я считаю, что мы на правильном пути. Я верю в нас. Мы можем играть намного лучше. Эта команда мне нравится. Мне нравится эта страна. Основная цель – придерживаться нашей философии и стиля игры. Я стараюсь корректировать планы, основываясь на соперниках и не изменяя нашим принципам.

Я верю, что однажды Южная Корея сможет стать футбольной державой».

***

Перед матчем с Португалией Бенту заверил – встреча против родной страны оставит след в его странной и извилистой карьере.

«Этот матч ничем не отличается от всех остальных, но я не могу врать. Мне нелегко в эмоциональном плане. Эта игра станет самым настоящим эмоциональным аттракционом для меня. Я в любом случае проиграю – прямо на поле или за его пределами. Это совершенно новый тренерский опыт. Как же я смогу не поддерживать свою родную сборную?

Я родился португальцем. Умру тоже португальцем. Этого не изменить».

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Matthew Lewis / Stringer; globallookpress.com/via www.imago-images.de/www.imago-images.de , imago sportfotodienst, Gustavo Bom/ZUMAPRESS.com , Mutsu Kawamori/AFLO