Тренер «Севильи» сделал связку центрдефов Кунде-Карлос лучшей в Испании. С их уходом у Лопетеги все развалилось

«Севилья» отвратительно начинает сезон: в чемпионате команда Хулена Лопетеги идет возле зоны вылета и выиграла лишь один матч из 9. Тренера увольняют примерно все – Marca пишет, что вне зависимости от результата против «Боруссии» его заменит Хорхе Сампаоли. Издание сообщает, что аргентинец готов подписать контракт.

Лопетеги заканчивает в «Севилье» максимально грустно – а ведь всего два года назад он выиграл ЛЕ и считался одним из лучших тренеров в Испании. В июне этого года стало понятно: Хулен изжил себя, захотел уйти и постоянно ругался с руководством.

Главной претензией Лопетеги была одновременная продажа центральных защитников – Диего Карлоса в «Астон Виллу» и Жюля Кунде в Каталонию. AS писала, что тренер просто не знал, как ему пережить потерю двух лидеров. Время показало, что сомнения Лопетеги не были напрасны.

Карлос помог Кунде адаптироваться. Они быстро подружились

Кунде и Карлос оказались в «Севилье» одновременно – в июле 2019-го. Тем летом спортдир Рамон Мончи полностью перезагружал проект под пришедшего Хулена Лопетеги – новая пара центральных защитников была одним из условий тренера перед подписанием контракта. Лопетеги считал защиту севильцев слабейшим звеном команды и требовал от Мончи немедленного усиления.

Рамон исполнил обещание. Карлоса привезли из «Нанта» за 15 миллионов евро, а за Кунде пришлось выложить гораздо больше. В 2021-м Лопетеги признавался, что в один момент начал смотреть на другие варианты: «Бордо» потребовал 35 миллионов и ни за что не хотел уменьшать сумму. Однако Мончи был непреклонен – поверил, что именно Жюль станет идеальным защитником в системе Хулена.

«Севилья» заплатила все до цента. Так Жюль стал самой дорогой покупкой в истории клуба – и тут важную роль сыграл уже Лопетеги. Хулен понимал, что если он сразу закинет 20-летнего пацана в самое пекло, то тот может и не выдержать давления. Тогда испанец попросил более опытного 26-летнего Диего Карлоса помочь Жюлю адаптироваться.

Они моментально подружились. Позже Кунде признался, что благодаря советам Карлоса научился вовремя выбрасываться из линии. Важнейшим фактором стал бронебойный характер бразильца. «Этот мужик опаснее уксуса. Я предпочитаю не сталкиваться с ним на тренировках. Никому этого не советую. Я уже в возрасте – и нам с ним лучше расходиться мирно. Когда он хочет отобрать мяч и подходит ко мне, я просто отдаю ему его и сваливаю подальше. Простите, но хочу еще поиграть на высоком уровне», – посмеивался бывший партнер Нолито.

«Сейчас мы много играем вместе и хотим стать сильнее. Мы вместе пришли в команду и разговариваем только на французском. Это сильно облегчает дело. Он сильно помогает мне. Я считаю, что команда станет намного сильнее, если мы с Карлосом продолжим прогрессировать», – рассказывал Кунде AS.

«На тренировках Кунде часто берет мяч и убегает к чужим воротам. В такие моменты мы сравниваем его с Кафу и смеемся, – восхищался в ответ Карлос. – Он бежит и не оборачивается, пока не пробьет по воротам или даже забьет гол, но всегда успевает вернуться на позицию. Что тут сказать? Если он не будет успевать, то будет отвечать перед всей командой – и отдельно передо мной».

С годами их дружба стала лишь крепче. Оливер Торрес вспоминал, что однажды эти двое около часа стояли и орали друг на друга за пропущенный гол. Голкипер Яссин Буну описывал их отношения намного проще: « Стопроцентное попадание характеров и лучшая пара защитников в Ла Лиге . Они невероятны. Как братья».

Кунде и Карлос – топ. Они понимали друг друга без слов

Зимой 2020-го особенности этой связки хорошо описал полузащитник «Севильи» Жоан Жордан:

«Они оба хорошо понимают, что сделает другой в определенной ситуации. Но главный фактор: парни абсолютно разные и идеально дополняют друг друга своими качествами. Один перекрывает минусы другого. Карлос – физически сильный игрок, а Кунде получше играет с мячом и умнее располагается на поле. В связке их сильные стороны выходят на совершенно новый уровень ».

Любовь Жюля продвигать мяч не новость. Мы описывали его крутость в отдельном тексте. Рейды в нападение – самый яркий прием, но Жюль силен и в других типах продвижения. Он хорошо разбивает линии передачами. Пример из матча с «Атлетико» – Кунде отрезал четырех соперников и доставил мяч из трудного положения.

Из-за такого стиля Кунде удобнее играть с агрессивным партнером, который прикроет в трудной ситуации. Карлос не только хорошо подчищает, но и сам здорово подвигает мяч – по переводам и дальним кроссам он среди лучших центрдефов Ла Лиги за последние годы. Чаще адресатами передач становятся латерали – Акунья или Хесус Навас, – ведь Диего владеет пасом с обеих ног.

Пример из матча против «Сельты» в чемпионате. Бразилец подхватывает мяч.

Одной длинной передачей меняет вектор всей атаки. Так Карлос делал постоянно.

«Севилья» заполучила пару в центре защиты, которая идеально дополняла друг друга и давала вариативность в продвижении – либо забросами от Карлоса, либо рейдами Кунде. Пока первый занимался продвижением, второй его прикрывал. На третий сезон совместной игры Карлос признался, что ни одного игрока не понимал так хорошо, как Жюля.

«Жюль не перестает прогрессировать, и мне это нравится, – восхищался в этом году Диего. – У нас с ним очень хорошие отношения. Во время матча мы почти не разговариваем – каждый из нас знает, что будет делать другой в тот или иной момент. Таков результат многолетней дружбы между нами. Мы смотрим на поле одними глазами . Восхищаюсь его готовностью адаптироваться. Он хорошо подстраивается под меня. Играть становится легче. А я стараюсь помогать в ответ».

Топовость связки отражается и статистически. Простая таблица помогает оценить масштаб пары Кунде-Карлос – данные по пропущенным голам и допущенным шансам до их перехода, с ними и после ухода.

Три сезона с парой оборонительные метрики «Севильи» держались на уровне ЛЧ. Без них – на уровне середняка/аутсайдера. В первом совместном сезоне лидером в связке был Карлос. В следующем году он сбавил и отдал лидерство – Жюль отлично справлялся с ролью вожака и показал, что роли внутри связки взаимозаменяемы.

«Эти парни постоянно удивляют, – признавался опорник Фернандо в 2021-м. – Жюль невероятно универсален и вообще не боится новых вызовов. Карлос – сильный, всегда сосредоточен и не обращает внимание на свои ошибки. Мне нравится, как они играют вместе – всегда стараются сделать все как можно проще. Никогда не выпендриваются. Жюль – мегаталант. А Диего? Он сильнее Халка ».

Похмелье после потери Карлоса и Кунде отлично доказывает, что эта пара стала фундаментом успехов «Севильи» при Лопетеги. Очевидно, что система Хулена максимизировала их сильные качества, а схема с опускающимся в защиту Фернандо помогала обоим.

Именно их совместный рост помог команде выдавать отрезки, когда «Севилья» реально выглядела как претендент на чемпионство. Сейчас нет и этого.

Новая защита «Севильи» – бесконечные мучения. Все даже хуже, чем кажется – по допущенным идут на 19-м месте

Здесь нужно фиксировать обе стороны – и фантастическую стабильность с парой, и феерический по любым стандартам обвал в этом сезоне. Влияние пары на всю игру команды без мяча действительно может быть таким большим, так как в ходе экспериментов и поиска решения были затронуты другие позиции и механизмы. Это не единственная причина, но определенно главная.

Еще один фактор, который нужно держать в уме – такие потрясающие показатели «Севилья» организовывала без топ-кипера . В разные сезоны за место в старте боролись Томаш Вацлик, Яссин Буну и Марко Дмитрович. Самым стойким оказался Буну – 31-летний вратарь, проведший большую часть карьеры в низших дивизионах. В лучшие отрезки он весьма неплох, но полноценным топом никогда не был.

Мончи справедливо оценивал вклад Кунде и Карлоса в успехи, но надеялся снова переиграть рынок: «Заменить двух лучших игроков команды – всегда трудная задача, но мы с оптимизмом подходим к ее решению. Мы верим в Лопетеги, а продавая игроков, делаем все, чтобы купить на их место еще более классных».

Еще Мончи рассказал, что команда слегка преобразовала принципы работы на рынке – стала делать больший упор на аналитику. Разработанный клубным аналитиком Элиасом Саморой (у него PhD в моделировании биологических систем) алгоритм проанализировал паттерны игры команды и подобрал оптимальных кандидатов с учетом требований Мончи. Потом их изучили классическим образом, но в первичных фильтрах теперь намного большую роль играют данные и алгоритмы.

Есть опасения, что новый комбинированный метод дал сбой. На замену легендарной паре «Севилья» подписала Маркао из «Галатасарая» за 12 миллионов и Танги Ньянзу из «Баварии» за 16 млн, но пока в центре защиты царит настоящий хаос. В случае Маркао клубу банально не повезло. Бразилец сломался в предсезонке и пока даже не дебютировал. Ньянзу нестабилен (хотя обладает отличным диапазоном качеств) – он уже несколько раз терял место в старте при минимальной конкуренции.

Важным бонусом пары Кунде-Карлос была постоянная доступность – мало травм и почти никаких спадов. Кампании с 80%+ времени за сезон были нормой. Трудно было представить ситуацию, в которой оба пропускают один и тот же матч:

Их высокая планка особенно заметна на контрасте с новым поколением. В этом сезоне никто из центральных защитников не провел больше 65% от общего времени. И это на скромной выборке в 7 матчей на старте сезона. У многих центральных защитников на этом этапе вообще по 100%, так как ротация на этой позиции редка и начнется позднее:

Удручающие цифры – и это при том, что часть минут Карим Рекик провел на левом фланге защиты. Из таблицы также очевидно, что солидная пропорция времени в центре защиты пришлась на непрофильных игроков.

В отчаянных поисках Лопетеги уже попробовал тут опорников Неманью Гуделя и Фернандо, также достал из академии Кике Саласа и Хосе Анхеля Кармону (он предпочитает правый фланг, но поиграл и в центре). За 9 матчей у «Севильи» сыграли 6 разных пар :

Поиски по цепочке бьют по всей команде. Например, необходимость передвигать сюда опорников ограничивает количество опций в центре поля. В прошлом сезоне на некоторые встречи у Лопетеги был более оборонительный вариант с двумя опорниками в старте (Гудель + Фернандо). Сейчас один из них постоянно выходит в роли затычки в центре защиты – у тренера меньше гибкости.

Нестабильность умножается на упертость Хулена. Он не отказывается от прессинга, хотя сейчас у команды нет сыгранной и постоянной пары, которая могла бы тушить пожары и поддерживать давление в высокой линии:

Интенсивность прессинга лишь возросла (в PPDA меньшее значение означает большую интенсивность – дают сопернику делать меньше передач), хотя и в прошлом сезоне «Севилья» высоко встречала оппонентов, а вот показатели, характеризующие надежность игры без мяча, обвалились в 1,5-2 раза.

Одна из причин роста интенсивности – ход матчей. Команда чаще вынуждена догонять и рисковать. Это влияет на показатели. Но здесь есть и тренерский замысел. Вряд ли уместно говорить, что Лопетеги умышленно сделал прессинг более агрессивным, но он точно не проявил осторожности, когда она требовалась. Тренер настаивает на прессинге – прессинг больше не работает .

При этом Лопетеги предпринимает попытки адаптироваться, не отступая от глобальных принципов. Например, экспериментирует со схемой. Теперь правого защитника играет не вечный Хесус Навас, а более осторожный в подключениях Кармона. Это помогает в некоторых эпизодах переходить на тройку – Кармона становится бонусным ЦЗ, а стартующий вингером Навас действует как правый латераль.

В матче против «Атлетико» тренер пошел другим путем – выпустил четверку Кармона, Ньянзу, Салас, Рекик. Ни одного атакующего крайнего – все с опытом игры в центре. Такая четверка в кругах тактических гиков называется приветом Тони Пулису.

На первый взгляд разные по характеру эксперименты, но в основе одно и то же опасение – что сейчас в команде нет пары, которая закрывала бы всю ширину поля при высоком прессинге (то есть свои зоны и страховка флангов). Нужны либо осторожные крайние, либо ситуативные переходы на четверки. Пока ходы Лопетеги не работают.

Сейчас у тренера два пути – отказ от прессинга (тогда нехватку сыгранности и нужных качеств в центре защиты будет проще замаскировать), либо продолжение поисков и экспериментов (тогда нужны еще идеи – предложенные не сработали). Впрочем, времени у него почти не осталось.

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Провальный старт сезона подчеркнул, насколько важными для «Севильи» были Диего Карлос и Жюль Кунде. Они блестяще склеивали скучную, предсказуемую, но надежную «Севилью». Характеристики больше не применимы к команде, но, кажется, болельщики не это имели в виду.

Теперь «Севилья» – веселая, непредсказуемая и дырявая в обороне. Справляться с трудностями в защите, видимо, придется любителю играть только в атаку. Хорхе Сампаоли готов вернуться в команду, которую 5 лет назад оставил ради сборной Аргентины.

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago, Aitor Alcalde; eastnews.ru/Friedemann Vogel/AFP