Каземиро и Бускетс – глыбы класико. Один вечно смотрит футбол (даже матчи из Китая), другой объясняет стиль своим характером

Уважение – превыше всего.

Впервые за несколько лет «Реал» и «Барселона» подходят к класико в равных весовых категориях: «Барса» при Хави резко восстала из пепла и теперь не выглядит аутсайдером на фоне даже огненного «Реала» – особенно после травмы Карима Бензема.

Одна из самых интересных дуэлей класико – Каземиро против Серджи Бускетса.

Серджи сам поднял эту тему в интервью Marca: «Если Каземиро не лучший опорник мира, то точно один из лучших. Вам просто нужно смотреть матчи и внимательно следить за его действиями. Мы вместе творим из тени: люди пропускают важное, ведь мы не забиваем голы и не обводим соперников.

Наша работа ценна, но она совсем не кричащая. Мы должны контролировать всю игру – и Каземиро умеет это делать чуть ли не лучше всех в мире. Я просто восхищаюсь им».

Еще 4 года назад Каземиро тоже респектовал Бускетсу: «Мы говорим о Лионеле Месси и Луисе Суаресе, раньше говорили о Неймаре, но для меня Серджи Бускетс – важнейший игрок «Барселоны». Он выполнял грязную работу за Хави и Иньестой. Он является одним из лучших опорников мира».

Каземиро прокачивает интеллект, но бесит жену, потому что смотрит слишком много футбола

Максимально емко важность Каземиро для «Реала» однажды описал мэтр Хорхе Вальдано:

«Каземиро в одиночку встречает все угрозы. Функции полузащитника-разрушителя постепенно забываются в современном футболе, но Каземиро выполняет эту работу с гордостью. Он рулит всеми процессами защиты: координирует движения, страхует фланги и гасит атаки соперника.

Именно Каземиро главный стратег этой команды – не стоит его недооценивать. Можете сколько хотите называть его винтиком – но без этого винтика развалится весь мадридский механизм».

Каземиро правда необходим Анчелотти в тактическом плане: он склеивает центр поля «Реала» и позволяет парочке Модрича и Крооса творить магию. Многие и вовсе считают Каземиро главным творцом мегадостижений «Реала» последних лет. Казе не согласен и признает – он пока далек от идеала и должен работать еще больше.

«Поиски аналога Каземиро – ошибка. Такого футболиста в мире больше нет, – подчеркивал Карло Анчелотти осенью. – Он уникальный игрок. Но на позиции опорника может играть футболист и с другими качествами – возьмем того же Камавингу: хорош с мячом, просто пока нет тактического мастерства. Казе невероятен – но тренер должен адаптироваться к своим игрокам. У меня никогда не было опорника, равного ему по уровню – а ведь я работал с Пирло».

Сильные стороны Каземиро вы и так знаете: сочетание скорости и выносливости с мощностью и агрессивным стилем игры делают из него одного из главных волнорезов в мире. А еще Казе помешан на прокачке игрового интеллекта. Ориентир – именно Бускетс.

За последние три сезона Каземиро отдал 10 голевых передач – это больше, чем за всю карьеру до этого. Этот результат апгрейда опорника в техническом плане. Пока получается – Казе стал разнообразнее и теперь вместо дальнего удара в молоко предпочитает отдавать пасы.

«Я пересматриваю каждый матч, изучаю ошибки, взвешиваю другие варианты развития событий. Мне часто говорят, что я думаю как тренер. Я всегда стараюсь не просто читать матчи, а залезать в голову тренерам и игрокам соперника. Я хочу заранее понимать, что они попытаются делать, – объяснял игрок.

Часто мельчайшие детали – метр в ту сторону или в эту – меняют все. У меня есть Wyscout – и я смотрю все: даже матчи чемпионата Китая. Жену это бесит. Но это часть моей работы, и я люблю этот процесс. Футбол – моя жизнь».

Сейчас на первом месте для Казе стоит правильная оценка ситуации и своевременная помощь партнерам. «Игрок моей роли должен давать команде баланс. Он должен следить за всеми другими футболистами и заполнять дыры, которые они образуют. Если ты просто толкаешься, то никогда не будешь лучшим в мире. Меня это не устраивает, – отмечает Казе.

Разум – главная сила опорника . Мышление — ключевой элемент прогресса. Вы видели игру Серджи Бускетса? Его пример подтверждает мои мысли».

Современные опорники обожают Бускетса

Каземиро ориентируется на опорника «Барсы» – и совсем не зря. Тактический интеллект Серджи уникален: именно он изменил позицию и ввел тренд на разыгрывающих опорников. На Бускетсе растет целое поколение: например, Рубен Невеш из «Вулверхэмптона» признавался, что Серджи изменил его восприятие позиции. И таких ребят много.

«Играть с Бускетсом – удовольствие. Он делает все намного проще и влюбляет в свою игру», – восхищался лидер «Наполи» и партнер по сборной Испании Фабиан Руис.

Даже великий Йохан Кройфф ценил Серджи: «Все говорят про кого угодно, но не про Бускетса. Звезды команды правда хороши, но мне будет интересно посмотреть на них, когда рядом не будет Бускетса. Думаю, все будут шокированы тем, как сильно все изменится».

Хави согласен – сейчас «Барселона» банально не способна заменить 33-летнего Бускетса. «Бускетс не очень силен физически. Однако он остается одним из лучших игроков в мире по возврату мяча. Влияние Буси куда больше, но сейчас важно все: стиль игры, правильное чтение эпизодов. Все это Серджи делает на топ-уровне. Он необходим нам», – признавал тренер сразу после назначения.

В интервью El Pais Луи Ван Вал детально объяснял, что делает Серджи уникальным в плане чтения игры: «Важное качество – не само движение, а выбор момента действия или движения. Многие топовые футболисты не обладают этим качеством. Нужно интерпретировать намерения партнеров и соперников. Все это нужно делать быстро – невероятный объем информации. Бускетс блестяще предугадывает появление свободных зон».

«Моя голова всегда переполнена информацией. Правда, в жизни я такой же – вечно перегружаю себя и все обдумываю, – с улыбкой рассказывал игрок. – Мне нравится иметь полный контроль и наводить тотальный порядок. Это переносится и на поле.

Важно контролировать все: где форварды соперника, как не оставить защитников в меньшинстве или равенстве, когда бежать на фланг и какую зону перекрыть. Во время атаки знать позиции всех игроков, самому понимать, как освободиться от опеки».

А еще Серджи постоянно помогает партнерам подсказками. В нынешней «Барселоне» Бускетс стал наставником для молодого поколения. «В первый день моего приезда в Барселону Серджи посвятил мне вечер. Он зарезервировал столик в ресторане для меня и моей девушки и был невероятно вежлив», – рассказывал Френки Де Йонг.

Хави предупреждает – сравнивать Каземиро и Бускетса точно не стоит

У тренера «Барселоны» жесткая позиция по отличиям двух футболистов: «Есть опорники вроде Каземиро, которые не понимают футбол через пространство и время. У Бускетса другой недостаток – не способен покрывать такую большую зону, как Каземиро, если игра становится хаотичной.

«Мадрид» распадается в центре поля – 7 футболистов атакуют, а Каземиро в одиночку покрывает всю опорку. Это я подразумеваю под хаотичной игрой. Бускетс не способен играть в такой футбол, потому что даже я бегаю быстрее. Каземиро, наоборот, очень быстрый.

Но у него трудности с почти всеми остальными аспектами игры, потому что с ним не работали. У него достаточно плюсов – игра в обороне, отборы, контроль большой территории без мяча, рывки в атаку. Он не может доминировать по принципу пространства-времени. Если бы с ним работали с 12 до 15 лет, он бы развился в невероятного игрока».

Хави считает, что опорники определяют стиль «Барсы» и «Мадрида». Вероятно, результат класико определится именно в центре поля.

Фото: East News/Adria Puig / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM; globallookpress.com/Juan Carlos Rojas, Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO; Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro