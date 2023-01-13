Победа на «Дакаре» без «КАМАЗа» – это легко? Рассказы триумфатора – о езде со свернутым на 90 градусов рулем и заглохшем на дюне моторе

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На «Дакаре» 2023-го впервые за три десятка лет грузовики соревновались без «КАМАЗа» – выигравшего самый престижный рейд планеты 19 раз. До старта остальные участники ждали напряженную равную борьбу на каждом спецучастке между всеми экипажами, однако главными фаворитами все равно считались команды чехов Мартина Мацика и Алеша Лопрайса, а также нидерландская организация Жерара Де Роя.

Команда De Rooy была представлена 4 грузовиками, но внутри ее «разделили» на две : Boss Machinery De Rooy Iveco, за которую ехали Янус ван Кастерен (#502) и Вик Верштейнен (#504) и Eurol Team de Rooy Iveco, которую представляли ван ден Бринки: отец Мартин (#506) и сын Митчелл (#511).

Выиграл грузовик под номером 502 – для Януса ван Кастерена и Марселя Снейдерса это была первая победа на ралли «Дакар», а вот для польского механика Дарека Родевальда это уже третий титул: два предыдущих он выиграл вместе с Жераром де Роем в 2012 и 2016 годах.

Как же складывался «Дакар» для победителя? Неужели без «КАМАЗа» все было просто?

Пролог

На 13-км прологе Янус стартовал позади Альберта Йоверы и уже на полпути смог обогнать андоррца, завершив короткий спецучасток на 3 позиции, отстав от Мартина Мацика на 6 секунд.

Янус ван Кастерен: «Чтобы обогнать Йоверу, потребовалось некоторое время, потому что мешала пыль. Мы очень довольны третьим местом. Митч ван ден Бринк опередил нас на одну секунду, хороший результат у него. Мы третьи, завтра перед нами стартуют два грузовика – Мартин Мацик и Митч. Идеальная ситуация. Грузовик в порядке, мы тоже. Начинается настоящий «Дакар».

Первые этапы: атака на полную, штраф из-за отказа маршрутной книги

На первом спецучастке Янус занял пятое место, отстав от Мацика на 15 минут 28 секунд, а вот на втором спецучастке он был первым, но полученный 15-минутный штраф за пропущенную контрольную точку переместил его на вторую позицию. В классификации он отстал на 1 минуту 50 секунд от Алеша Лопрайса, в то время, как Мартин Мацик проиграл 1 час 19 минут.

Я.в.К.: «Мы поехали очень быстро: думаю, обогнали четыре экипажа за первые 50 км. Затем мы немного притормозили. Я подумал, что теперь мы все равно первые, надо просто ехать спокойно. У нас было хорошее преимущество на финише перед соперниками, но оказалось, что один электронный роудбук взял путевую точку, а второй – нет.

Из-за большого количества камней, сегодняшний день был чрезвычайно тяжелым для всех. Еще до первой нейтрализации было много экипажей, у которых закончились запасные колеса. Но мы не пробили ни одного колеса. Такое чувство, что это самый сложный этап, который я когда-либо ехал».

Третий этап: дожди и спасение двух мотовездеходов

Третий этап из-за дождей стал непростым: организаторам пришлось остановить гонку на СР3. Начав спецучастк очень бодро, ван Кастерен финишировал лишь на 6-й позиции в 20 минутах от лидера. Именно последний отрезок до СР3 ван Кастерен ехал достаточно медленно: вода попала в двигатель и электрика давала сбои. На этом этапе Янусу помог застрявшим в воде экипажам на SSV: Кристине Гутьеррес и Чалеко Лопесу. В последствии организаторы компенсировали время, потраченное на помощь тонувшим. В тот день до СР3 смогли доехать всего 8 грузовиков.

Я.в.К.: «Мы остановились в том месте у реки, после подъехали Лопрайс и Мацик, а потом и Мартин ван ден Бринк. Мы пытались вытащить багги из реки, песок был рыхлым, поэтому было достаточно непросто. Пилоты все еще находились в багги, они были по плечи в воде, а их машины уже начинали плыть. К счастью, мы смогли вытащить их вовремя».

Четвертый этап: проблемы с мотором, стоившие час

Весь этап ван Кастерена преследовали проблемы с двигателем: приходилось останавливаться, перезагружать систему и ехать снова. Несмотря на проблему, Янус держался в пятерке, но за 15 км до финиша грузовик застрял на дюне под таким углом, что топливо не попадало в двигатель – и он заглох! С огромными усилиями и большой потерей времени экипажу удалось поставить грузовик в горизонтальное положение, дизель попал в двигатель, и он вновь заработал. На финише экипаж был только на 10-й позиции, отстав от лидера на 57 минут. В тот момент казалось, что все шансы на победу или даже подиум потеряны.

Я.в.К.: «Ужасно невезучий день. Третий день подряд у нас проблемы с двигателем».

Пятый этап: пробитое колесо

После всех неудач накануне, Янус начал пятый спецучасток с 10 позиции, но уже на втором СР он вышел в лидеры, а его отрыв от других грузовиков продолжал расти. Но опять неудача – на этот раз пробитое колесо, и преимущество в 5 минут перед соперниками испарилось. На финише ван Кастерен был только третьим, отстав от победителя на 3 минуты 24 секунды.

Я.в.К.: «До остановки первые двести километров были с дюнами уровня 1, их было легко проехать, хотя песок был тяжелый. Грузовик показал себя хорошо, но пробитая покрышка стоила нам 7-8 минут. Жаль, иначе бы мы победили».

Шестой этап: включение в командную работу

Из-за дождей шестой спецучасток был сокращен на 100 км, а бивуак перенесен в Эр-Рияд. Три экипажа команды De Rooy в тот день держались вместе, оказывая давление на лидера классификации Алеша Лопрайса и все вместе обогнали его. По результатам этапа ван Кастерен стал вторым, отстав от Митча ван ден Бринка всего на 35 секунд.

Я.в.К.: «Сегодня был очень хороший день. Мы много времени были в прямой видимости с Митчем, гонялись, было классно. Мы проехали Лопрайса, я не видел, где он застрял и потерял много времени. Мы также боролись некоторое время с Мартином ван ден Бринком, но нам пришлось немного успокоится, так как у нас была сломана одна пружина на задней оси. Если бы мы сломали другую, нам бы пришлось остаться в дюнах. Я очень горжусь Митчем, который выиграл сегодня этап, и вписал свое имя в историю, как самый молодой победитель этапа в грузовиках».

Марафон: первая победа с разбитым лобовым стеклом на седьмом этапе, финиш без запасок на восьмом

Только на седьмом «полумарафонском» этапе к Янусу ван Кастерену пришла первая победа на этапе. На скалистом каньоне перед входом в дюны он обогнал Митча, оторвался от уже показавшегося в зеркалах Мацика, а в конце спецучастка на гравийных дорожках приходилось резать углы, прокладывая маршрут для других грузовиков. Но и этот спецучасток оказался для Януса не без приключений – деревом он разбил лобовое стекло, а на сервис механикам давалось всего два часа. Но команда справилась и с этой задачей, заменив стекло и проведя необходимое техническое обслуживание.

После эйфории от победы накануне, Януса ван Кастерена ждали новые испытания на восьмом этапе. На первых 70 км этапа он пробил два колеса и остался без запасок.

Я.в.К.: «Много камней было в начале спецучастка. Мы думали, что у нас спускает передняя правая покрышка, мы не могли поддерживать в ней давление воздуха и в какой-то момент решили поменять, так как температура выросла с 90 до 100 градусов. Проще менять колесо, когда шина еще в целости и не полностью разрушена. Когда мы остановились, то увидели, что и с левой передней шиной проблемы. А еще через двадцать километров такая же история случилась с левой задней, механику Дареку пришлось всю дорогу использовать систему непрерывной подкачки шин».

Несмотря на все приключения первой недели, Янус поднялся на третью позицию в генеральной классификации по итогам первой половины «Дакара»: на первой позиции закрепился Алеш Лопрайс, всего в 16 минутах от него расположился Мартин ван ден Бринк, а ван Кастерен отстал на 38 минут. Мартин Мацик был всего в 37 секундах от Януса и места на подиуме. Достаточно плотная борьба для грузовиков – любая остановка стоила такого долгожданного места в топ-3!

Девятый этап: рывок в лидеры рейда с рулем, свернутым на 90 градусов

В первый же день после отдыха Янус выиграл спецучасток и сократил отрыв от Алеша Лопрайса на 7 минут, а из-за застрявшего в грязи и воде Мартина ван ден Бринка Янус вышел на второе место после девяти этапов «Дакара».

Я.в.К.: «День на самом деле начался драматично. Уже на 10 км в дюнах у нас покрышка слетела с диска, поэтому пришлось заменить колесо. Это было очень обидно, я был просто ужасно разочарован. Примерно через 100 километров была очень большая река, возможно около 800 метров в ширину. Дарек сразу же понизил давление в шинах. Держась правее, я прошел полным ходом ничего не видя все эти 800 метров, просто жал педаль по максимуму. Повернув налево мы увидели застрявших Мартина ван ден Бринка и Мартина Мацика. Мы вернулись, чтобы попробовать помочь Мартину, но чуть не застряли сами. Поняли, что это не вариант, решили ехать дальше. Но приключения продолжились: мы погнули рулевую тягу на камнях – руль вывернуло под углом 90 градусов, но мы смогли все-таки доехать до финиша и наградой стало первое место. Я этого просто не ожидал, особенно после прокола на старте, что мы сможем так высоко финишировать».

А ночью пришла новость, потрясшая всех участников грузового зачета: Алеш Лопрайс, который был лидером классификации, после празднования дня рождения вечером был разбужен и вызван к стюардам, потому что он, сам того не зная, наехал на зрителя – и тот после скончался в вертолете по пути в госпиталь. Алеша не допустили до старта на следующий день. Но суровая реальность такова, что гонка продолжилась без чешского лидера грузового зачета, а Янус автоматически вышел на первое место, но не так, как ему бы хотелось. Янус завершил десятый этап на 3 позиции, отстав от победителя этапа Паскаля де Баара на 1 минуту.

Марафон по самым большим дюнам: увяз и чуть не потерял лидерство на 11-м этапе

Следующий этап был марафонским в знаменитой пустыне «Пустая четверть» (Руб-Эль-Хали) с самыми большими дюнами. Янус стартовал третьим, согласно принятой командной тактике пропустил Мартина ван ден Бринка и Мартина Мацика, а стартовавший вторым Митч ван ден Бринк также дождался своего отца, чтобы выполнять роль быстрой технички для двух экипажей. Мацик потерял достаточно много времени на третей контрольной точке и все шло к тому, что три грузовика команды De Rooy займут по итогу дня займут все три первых места. Но ван Кастерен застрял на дюне – к счастью быстрая техничка Митч был недалеко и помог выбраться. Янус потерял 21 минуту, но сохранил первое место в генеральной классификации, а его напарник Мартин ван ден Бринк, выигравший этап, подтянулся, сократив отрыв до 1 минуты 12 секунд!

Я.в.К.: «Боже, какой день! Я не представлял, что организаторы сделают такой марафонский день! Какие были дюны! Много грузовиков сегодня застряли. Мы спустились вниз по одному гребню дюны, а затем нырнули носом в другую. Когда мы пытались разгребать песок лопатами, в это место насыпалось еще больше песка. К счастью, Митч вытащил нас. Я сейчас на первом месте. Все или ничего в оставшиеся три дня. Нам надо делать все, что можем, лишь бы не было непрухи».

Второй марафонский этап пришелся на пятницу 13-го и мог принести кучу неприятностей: пролегал опять среди больших и сложных дюн. Но удача улыбнулась Янусу: он выиграл этот день, а его напарники Митч и Мартин приехали вторым и третьим. По сути, в этот день закончилась интрига в грузовом зачете в борьбе за первое место: Мартин из-за проблем с коробкой потерял 31 минуту, и его отставание от Януса возросло до 32 минут. Их чешский соперник на «Ивеко» Мартин Мацик финишировал четвертым, потеряв 32 минуты и отстав от лидера на 1 час 20 минут.

Я.в.К.: «Великолепный день! Мы ехали вместе с Мартином примерно 20 километров, потом были действительно жесткие дюны с тяжелыми подъемами. В какой-то момент мы проехали мимо Мацика, а Жерар де Рой, стоявший на дюне и наблюдавший за нами, даже махал и подавал сигналы, которые помогли нам достичь вершины. Просто супердень! Думаю, мы сделали хороший шаг к победе на «Дакаре». Это наш лучший день на «Дакаре» – особенно, когда мы пересекали дюны на полном газу».

2 финальных этапа: держались за конкурентов без риска

Победу на этапе праздновал Мартин Мацик, а Янус отстал от него на 3 минуты 25 секунд. А вот экипаж Мартина ван ден Бринка в этот день упустил второе место, финишировав на 19 позиции и потеряв 2 часа 13 минут из-за проблем с коробкой передач. Им пришлось доливать масло в коробку и последние 100 км ехать без задней передачи, что достаточно тяжело в дюнах.

Я.в.К.: «Мы будем радоваться только после того, как пересечем финишную черту. Сегодня весь день были только дюны и мы их все проехали на полном газу. Песок был рыхлым, еще один непростой день. В какой-то момент мы подзастряли, Мацик прошел нас, но мы выбрались и смогли его догнать благодаря хорошим навигационным навыкам моего штурмана Марселя. Вплоть до финиша мы держались за Мациком».

Из 55 стартовавших грузовиков к финальному этапу доехало и не нахватало штрафов за незавершение спецучастов только 15. На финальном 14-м этапе длиной 138 км по берегу Персидского залива Янусу уже не надо было атаковать в полную силу, так как его отрыв в генеральной классификации был огромным. Он показал седьмое время в грузовиках, отстав от литовского пилота на «Татре» на 6 минут и 1 секунду.

Янус ван Кастерен выиграл свой первый «Дакар» – это пятый титул в грузовиках для Нидерландов (первый у Яна Де Роя, второй у Ханса Стейси и два у Жерара де Роя). Второе место занял Мартин Мацик, а третье – Мартин ван ден Бринк. Его сын Митч занял четвертую строчку в итоговом протоколе.

Я.в.К. «Финальный этап был очень скользким, но мы сохраняли спокойствие. На финише нас ждала супервечеринка с механиками. Конечно, это для меня это новое чувство. Оглядываясь назад, я могу сказать, что это была замечательная гонка. Вначале у меня были проблемы, но вторую половину я мог ехать очень быстро. У меня просто неописуемый восторг».

Фото: dakar-derooy.com