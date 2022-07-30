Концепт-форма для «Милуоки Бакс» – «один миллион баксов»

От редакции: Вы находитесь в блоге «А что если?». Здесь придумывают необычный мерч баскетбольных команд, основываясь на их истории. Для этого мы берем интересные факты из ДНК клубов и разрабатываем концепт для третьего комплекта формы и двух фантазийных предметов мерча. В этот заход возьмемся за Милуоки Бакс. Недавно Дисней выпустил фильм «Rise» про братьев Адетокумбо. Я подумал, что можно сделать интересного с мерчом команды Греческого Фрика? Далеко за идеей ходить не пришлось, яркая концепция есть в названии команды. Милуоки Бакс — Олени из Милуоки. «Бакс» — слово очень знакомое всем. Шкуры оленей в период заселения Северной Америки часто использовались как средство оплаты. Особенно между переселенцами и индейцами. Отсюда и сленговое название долларов — бакс, которое закрепилось на столетия. К тому же название города созвучно со словом миллион, отсюда рождается концепт «One Million Bucks». О миллионе мечтают все. Такая идея точно будет понятна и интересна многим.

1. Форма Дизайн современных баксов известен всем. В каком-то смысле доллар стал каноном для дизайна купюр, а некоторые элементы и символы стали мемами современной поп-культуры

В плане оттенков у Бакс и долларов практически похожие сочетания: светло-бежевый и зеленый. К цвету добавляем символы и элементы с купюр. Написание номера и название команды: за основу берем мощный, с засечками шрифт, которым на купюрах написано «one dollar». По нижнему краю формы как и у купюр запускаем узор из ажурной сетки, с одной стороны он архаичный, с другой — напоминает 3d-моделирование.

Да, если представить ее на игроках, этот узор будет заправлен, но мы в первую очередь думаем о фанатах — а они носят джерси навыпуск. Логотип клуба делаем с золотым металлизированным отливом — еще одна отсылка к деньгам. Ведь доллары были обеспечены золотым стандартом, когда-то очень давно. На шортах кроме номера располагаются два узнаваемых атрибута доллара. На поясе это «масонский» глаз в треугольнике, а на правой стороне шорт — пучок из 13 стрел. Их на купюре держит орел. Стрелы транслируют боевой настрой и характер команды.

Мерч 1: Сейф

Чтобы сохранить свой миллион долларов, его лучше хранить в сейфе.

Каким может быть сейф от Бакс?

Я вспомнил, что размер ладоней баскетболистов часто становится предметом для обсуждения и контента. Люди удивляются им, и сравнивают их со своими. Главный измеритель здесь — баскетбольный мяч.

Поэтому, форма сейфа в виде мяча и датчик дактилоскопии в форме ладони. Он сканирует отпечаток и если это рука хозяина — открывает его.

Мерч 2: Майнинговая ферма

В наше время нельзя не упомянуть криптовалюты, если говоришь о миллионах долларов. В рамках концепции создаем набор для начинающих миллионеров — ферма для майнинга с колесом для хомяка и подключеной к нему динамо-машиной. Хомяк бегает по колесу, генерирует электричество и майнит крипту. Да, совсем немного, но это честно проделанная работа.