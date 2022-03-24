Драконий УНИКС, авиационный ЦСКА – альтернативный взгляд на мерч российских клубов

Новый подход к айдентике.
Все началось с того, что я как фанат спортивной айдентики и атрибутики, сел смотреть мерч российских баскетбольных клубов. И если исключить топовые команды с достойным бюджетом, все сводится к условным кружкам-календарикам с сомнительным дизайном.
Здесь можно опустить комменты про отсутствие коммерческой составляющей нашего спорта, трансляций, зрителей, маркетинговых бюджетов и т. п. Это все понятно. К этому добавляются тотальный бан российского спорта и смутные перспективы на ближайшие 3-5 лет.
Тем не менее, захотелось представить каким может быть мерч и дизайн формы у российских и мировых команд. Пофантазировать без привязки к реальности. Тяжелые времена пройдут, а навык нестандартно смотреть на развитие и продвижение спортивных организаций лишним не будет.
В ДНК любого клуба можно найти интересные факты, которые позволяют по-новому взглянуть на атрибутику и позиционирование клуба. Для начала я взял команду из своего родного города — УНИКС и клуб с самой богатой историей в стране — ЦСКА.
Я решил найти новый подход к визуальному восприятию клубов, опираясь на их родословную. И масштабировал его на примере третьего комплекта формы и двух предметах мерча.
УНИКС
Что мы знаем про казанский клуб?
УНИКС — аббревиатура, уходящая корнями в Казанский университет, она расшифровывается как «Университет — Культура — Спорт». Отсюда название, написанное шрифтом из семейства «колледж», более знакомое по мерчу учебных заведений США.
Основные цвета формы казанцев — белый и зеленый, традиционные для мусульманских регионов. Недавно добавился третий комплект с лесным камуфляжем, видимо это готовое решение из каталога технического спонсора PEAK.
Еще один атрибут — скайлайн города с узнаваемыми башнями казанского кремля. С логотипа он был перенесен на джерси, а само решение, судя по всему, вдохновлено логотипом Seattle Supersonics.
Вот пожалуй и все, широкой аудитории больше про УНИКС ничего не известно.
Концепция
На гербе города изображен дракон Зилант.
По преданию он обитал на холме, где сейчас расположен казанский кремль. Учитывая популярность фэнтези в массовой культуре, концепция «драконов» может быть интересна и взрослым и детям.
Форма
Для нее используем цвета Зиланта — черный и красный, с паттерном чешуи дракона.
Дополнительный цвет – золотистый, как корона на голове казанского дракона. Она же красуется на поясе шорт.
Необычное написание — дань 90-м. Был период когда название на форме писалось через «X» на конце.
Мерч 1: Растворимая футболка
Футболка — максимально стандартный мерч, но его можно подать через необычный опыт взаимодействия. Что если сначала она будет драконьим яйцом? По принципу «растворимых» полотенец, чтобы получить футболку, яйцо нужно опустить в воду. Это вызовет позитивные эмоции у болельщиков, а для детей станет настоящим волшебством и сформирует лояльность к клубу с раннего возраста.
Мерч 2 — Суперострый соус
Что еще драконьего придумать, чтобы фанаты получили неожиданный опыт и эмоции?
Делаем так, чтобы каждый мог почувствовать себя драконом — с острейшим соусом «Дыхание дракона» этот эффект обеспечен.
ЦСКА
Самый титулованный клуб России имеет богатейшую историю и большой простор для фантазии.
Сейчас армейцы играют дома в красной форме, а в гостях в белой. Иногда появляются в третьем комплекте синего цвета. В глаза бросается название клуба, набранное унылым шрифтом Arial — его хочется сменить в первую очередь.
Концепция
В биографии ЦСКА нашелся интересный факт — на рубеже 40-50-х годов клуб вошел в состав спортивного общества ВВС Московского военного округа.
В то время форма была других цветов:
Форма
За основу возьмем желто-синие цвета, привычные для отечественных военно-воздушных сил. Их мы видим на эмблеме ВВС и в домашней форме клуба ВВС ВМО. Только на эмблеме используется более приятный небесно-голубой, он лучше сочетается с желтым. Эти оттенки и возьмем за основу.
Армия неразрывно связана с камуфляжем. Крутой образец нашелся в раскрасе наших истребителей, в частности у Су-34.
Вот что получилось:
В основе — сине-голубой камо, с желтыми акцентами по бокам. Название клуба, номера и фамилии игрока выполнены трафаретным шрифтом. Таким наносятся маркировка и технические надписи на фюзеляже самолетов.
Правое плечо сделано серым — дань дизайну истребителей, как правило, их нос остается однотонного цвета. Композицию дополняют красная звезда с белым контуром с крыльев и два круга технической разметки с верхней части самолета.
Мерч 1 — Комбез
Каким может быть авиационный мерч для ЦСКА?
Спортивные костюмы в фан-шопе армейцев натолкнули меня на мысль об авиационных комбинезонах. Это тоже своего рода спорткостюм, но с нужным нам уклоном в ВВС.
Чтобы комбез не был просто комбезом, добавляем в него фрик-составляющую — пристегивающиеся перепонки как у вингсьюта для парашютистов. Такой мерч однозначно привлечет внимание к его носителю, а как инфоповод — подтолкнет болельщиков посетить сайт клубного магазина.
Мерч 2 Активация для матчдэй
Матчдэй — отличная возможность повысить лояльность болельщиков на трибунах с помощью активаций и мероприятий перед матчем и в перерывах. В нашем случае здесь добавляем авиа-тематику. Самолеты-дозаправщики помогают боевым самолетам продолжить выполнение задания без возврата на базу за топливом.
Рад представить вашему вниманию первый «дрон-дозаправщик» для болельщиков. Теперь в перерыве вам не нужно стоять в очереди за пивом. Дрон-дозаправщик подлетит прямо к вашему месту и подвезет новую порцию пенного. Кстати: верните пиво на стадионы! Вызвать дрон можно будет с помощью мобильного приложения клуба.
Продолжение следует.
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