Драконий УНИКС, авиационный ЦСКА – альтернативный взгляд на мерч российских клубов

Новый подход к айдентике.

Все началось с того, что я как фанат спортивной айдентики и атрибутики, сел смотреть мерч российских баскетбольных клубов. И если исключить топовые команды с достойным бюджетом, все сводится к условным кружкам-календарикам с сомнительным дизайном.

Здесь можно опустить комменты про отсутствие коммерческой составляющей нашего спорта, трансляций, зрителей, маркетинговых бюджетов и т. п. Это все понятно. К этому добавляются тотальный бан российского спорта и смутные перспективы на ближайшие 3-5 лет.

Тем не менее, захотелось представить каким может быть мерч и дизайн формы у российских и мировых команд. Пофантазировать без привязки к реальности. Тяжелые времена пройдут, а навык нестандартно смотреть на развитие и продвижение спортивных организаций лишним не будет.

В ДНК любого клуба можно найти интересные факты, которые позволяют по-новому взглянуть на атрибутику и позиционирование клуба. Для начала я взял команду из своего родного города — УНИКС и клуб с самой богатой историей в стране — ЦСКА.

Я решил найти новый подход к визуальному восприятию клубов, опираясь на их родословную. И масштабировал его на примере третьего комплекта формы и двух предметах мерча.

УНИКС

Что мы знаем про казанский клуб?

УНИКС — аббревиатура, уходящая корнями в Казанский университет, она расшифровывается как «Университет — Культура — Спорт». Отсюда название, написанное шрифтом из семейства «колледж», более знакомое по мерчу учебных заведений США.

Основные цвета формы казанцев — белый и зеленый, традиционные для мусульманских регионов. Недавно добавился третий комплект с лесным камуфляжем, видимо это готовое решение из каталога технического спонсора PEAK.

Еще один атрибут — скайлайн города с узнаваемыми башнями казанского кремля. С логотипа он был перенесен на джерси, а само решение, судя по всему, вдохновлено логотипом Seattle Supersonics.

Вот пожалуй и все, широкой аудитории больше про УНИКС ничего не известно.

Концепция

На гербе города изображен дракон Зилант.

По преданию он обитал на холме, где сейчас расположен казанский кремль. Учитывая популярность фэнтези в массовой культуре, концепция «драконов» может быть интересна и взрослым и детям.

Форма

Для нее используем цвета Зиланта — черный и красный, с паттерном чешуи дракона.

Дополнительный цвет – золотистый, как корона на голове казанского дракона. Она же красуется на поясе шорт.

Необычное написание — дань 90-м. Был период когда название на форме писалось через «X» на конце.