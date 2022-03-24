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Драконий УНИКС, авиационный ЦСКА – альтернативный взгляд на мерч российских клубов

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Новый подход к айдентике.

Все началось с того, что я как фанат спортивной айдентики и атрибутики, сел смотреть мерч российских баскетбольных клубов. И если исключить топовые команды с достойным бюджетом, все сводится к условным кружкам-календарикам с сомнительным дизайном.

Здесь можно опустить комменты про отсутствие коммерческой составляющей нашего спорта, трансляций, зрителей, маркетинговых бюджетов и т. п. Это все понятно. К этому добавляются тотальный бан российского спорта и смутные перспективы на ближайшие 3-5 лет.

Тем не менее, захотелось представить каким может быть мерч и дизайн формы у российских и мировых команд. Пофантазировать без привязки к реальности. Тяжелые времена пройдут, а навык нестандартно смотреть на развитие и продвижение спортивных организаций лишним не будет.

В ДНК любого клуба можно найти интересные факты, которые позволяют по-новому взглянуть на атрибутику и позиционирование клуба. Для начала я взял команду из своего родного города — УНИКС и клуб с самой богатой историей в стране — ЦСКА.

Я решил найти новый подход к визуальному восприятию клубов, опираясь на их родословную. И масштабировал его на примере третьего комплекта формы и двух предметах мерча.

УНИКС

Что мы знаем про казанский клуб?

УНИКС — аббревиатура, уходящая корнями в Казанский университет, она расшифровывается как «Университет — Культура — Спорт». Отсюда название, написанное шрифтом из семейства «колледж», более знакомое по мерчу учебных заведений США. 

Основные цвета формы казанцев — белый и зеленый, традиционные для мусульманских регионов. Недавно добавился третий комплект с лесным камуфляжем, видимо это готовое решение из каталога технического спонсора PEAK.

Еще один атрибут — скайлайн города с узнаваемыми башнями казанского кремля. С логотипа он был перенесен на джерси, а само решение, судя по всему, вдохновлено логотипом Seattle Supersonics.

 

Вот пожалуй и все, широкой аудитории больше про УНИКС ничего не известно.

Концепция

На гербе города изображен дракон Зилант.

По преданию он обитал на холме, где сейчас расположен казанский кремль. Учитывая популярность фэнтези в массовой культуре, концепция  «драконов» может быть интересна и взрослым и детям.

Форма

Для нее используем цвета Зиланта — черный и красный, с паттерном чешуи дракона.

Дополнительный цвет – золотистый, как корона на голове казанского дракона. Она же красуется на поясе шорт.

Необычное написание — дань 90-м. Был период когда название на форме писалось через «X» на конце.

Мерч 1: Растворимая футболка

Футболка — максимально стандартный мерч, но его можно подать через необычный опыт взаимодействия. Что если сначала она будет драконьим яйцом? По принципу «растворимых» полотенец, чтобы получить футболку, яйцо нужно опустить в воду. Это вызовет позитивные эмоции у болельщиков, а для детей станет настоящим волшебством и сформирует лояльность к клубу с раннего возраста.

Мерч 2 — Суперострый соус

Что еще драконьего придумать, чтобы фанаты получили неожиданный опыт и эмоции?

Делаем так, чтобы каждый мог почувствовать себя драконом — с острейшим соусом «Дыхание дракона» этот эффект обеспечен.

 

ЦСКА

Самый титулованный клуб России имеет богатейшую историю и большой простор для фантазии.

Сейчас армейцы играют дома в красной форме, а в гостях в белой. Иногда появляются в третьем комплекте синего цвета. В глаза бросается название клуба, набранное унылым шрифтом Arial — его хочется сменить в первую очередь.

Концепция

В биографии ЦСКА нашелся интересный факт — на рубеже 40-50-х годов клуб вошел в состав спортивного общества ВВС Московского военного округа.

В то время форма была других цветов:

Форма

За основу возьмем желто-синие цвета, привычные для отечественных военно-воздушных сил. Их мы видим на эмблеме ВВС и в домашней форме клуба ВВС ВМО.​​ Только на эмблеме используется более приятный небесно-голубой, он лучше сочетается с желтым. Эти оттенки и возьмем за основу.

Армия неразрывно связана с камуфляжем. Крутой образец нашелся в раскрасе наших истребителей, в частности у Су-34.

Вот что получилось:

В основе — сине-голубой камо, с желтыми акцентами по бокам. Название клуба, номера и фамилии игрока выполнены трафаретным шрифтом. Таким наносятся маркировка и технические надписи на фюзеляже самолетов.

Правое плечо сделано серым — дань дизайну истребителей, как правило, их нос остается однотонного цвета. Композицию дополняют красная звезда с белым контуром с крыльев и два круга технической разметки с верхней части самолета.

Мерч 1 — Комбез

Каким может быть авиационный мерч для ЦСКА?

Спортивные костюмы в фан-шопе армейцев натолкнули меня на мысль об авиационных комбинезонах. Это тоже своего рода спорткостюм, но с нужным нам уклоном в ВВС.

Чтобы комбез не был просто комбезом, добавляем в него фрик-составляющую — пристегивающиеся перепонки как у вингсьюта для парашютистов. Такой мерч однозначно привлечет внимание к его носителю, а как инфоповод — подтолкнет болельщиков посетить сайт клубного магазина.

Мерч 2 Активация для матчдэй

Матчдэй — отличная возможность повысить лояльность болельщиков на трибунах с помощью активаций и мероприятий перед матчем и в перерывах. В нашем случае здесь добавляем авиа-тематику. Самолеты-дозаправщики помогают боевым самолетам продолжить выполнение задания без возврата на базу за топливом.

Рад представить вашему вниманию первый «дрон-дозаправщик» для болельщиков. Теперь в перерыве вам не нужно стоять в очереди за пивом. Дрон-дозаправщик подлетит прямо к вашему месту и подвезет новую порцию пенного. Кстати: верните пиво на стадионы! Вызвать дрон можно будет с помощью мобильного приложения клуба.

Продолжение следует.

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