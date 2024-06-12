Как Хорватия с населением в 4 млн взломала спорт

Война, генетика, семья.

Хорватия – одна из топ-сборных на стартующем Евро. Но она сильна не только в футболе, это могучая мультиспортивная страна: на 4 млн населения (это меньше, чем в Петербурге) – грандиозные достижения за 33 года государственности.

● В футболе – серебро (2018) и две бронзы ЧМ (1998 и 2022)

● В гандболе – два золота Олимпиады (1996 и 2004), золото ЧМ (2003) и россыпь серебра и бронзы в последующие годы

● В баскетболе – серебро Олимпиады (1992), бронза ЧМ (1994) и Евробаскета (1993 и 1995)

● В водном поло – золото Олимпиады (2012) и ЧМ (2007, 2017 и 2024) и другие металлы

● Горан Иванишевич выигрывал Уимблдон, Бланка Влашич – чемпионат мира в прыжках в высоту, Яница Костелич – единственная четырехкратная олимпийская чемпионка среди горнолыжниц

Видя такие результаты, возникает лишь один вопрос: как они это делают?

Мы поговорили с футбольным тренером, работавшим в 90-х в послевоенной Хорватии, с одним из лучших гандболистов Европы (играющим сейчас в «Загребе»), бывшим игроком сборной Хорватии и сербским журналистом, который даст взгляд со стороны.

«Половина команды сербы, другая – хорваты. Началась война – постреляли друг друга». Спорт и жизнь Хорватии 90-х

Рассказывает Владимир Косогов – в 94-м он тренировал местный клуб «Самобор» из Первой лиги. Пересекался с легендарным Мирославом Блажевичем (тренером на бронзовом ЧМ-98), играл в теннис с Гораном Иванишевичем и видел жизнь после войны.

– В Хорватию попал благодаря Ангелу Органджиеву – он босниец, руководил предприятиями в Югославии. Если где-то проблемы, назначали туда. И Аца (как его все называли) вел дела с директором завода в Пскове, который содержал команду «Машиностроитель» во Второй лиге. А я ее тренировал. Аца пригласил нас на товарищеские матчи в Хорватию, а потом – в свой клуб «Самобор».

Хорваты не очень приняли: «Неделю поработаешь и получишь бутсу в задницу». Но ничего – потом звали на дни рождения и свадьбы. Поменяли отношение, когда я приезжих из Загреба зачехлил, – те стали пальцы гнуть. Оставил только двоих, и мы за весну не проиграли ни разу – ни в Кубке, ни в чемпионате. Получил приз лучшему тренеру Хорватии в Первой лиге. Даже сохранилась статья в газете.

Страшно не было. Тогда война шла только в Боснии – и, как мне рассказывали, в основном позиционная. Попил человек ракии, снаряд зарядил, пошел пописать – заодно и пальнул. Оно и понятно, никто не хочет умирать – это же глупо.

Помню, проезжали Вуковар – сербы разбомбили под фундамент. Остановились в соседнем городишке, кофе попить. Подошел хозяин кофейни – со слезами на глазах: «У меня здесь команда была. Половина сербов, половина – хорватов. Когда все началось, постреляли друг друга».

Местные грустили: «Нам земли мало что ли? Зачем воюем?». Для Балкан это больная тема. У нас в Туле (работал там помощником Бориса Стукалова) на просмотр приезжал серб. Как-то подошел ко мне: «Влада, мы думали, что русские за нас постоят, а вы разрешили бомбить Белград». Даже не с обидой, а с диким неуважением в голосе.

В Самоборе тогда жило тысяч 40 – небольшой городок недалеко от Загреба. Зеленая зона, дачи банкиров, богатых людей. Стадион вмещал тысяч 7, с соседних деревень приезжали смотреть. Поразило, что у них повсюду площадки, теннисные корты. В каждой деревне возле церкви футбольное поле, и на нем базируется местный клуб – пятая-шестая лига, но есть человек, который форму выдает, следит за порядком.

Например, в Самоборе было настолько шикарное поле – к нам сборная Хорватии приезжала тренироваться. Все легенды: Бобан, Шукер, Билич. Помню, Чиро [Мирослав Блажевич] подходит ко мне – а я тогда худенький был – говорит: «А где ваш тренер? Мне бы пару игроков для двусторонки». Дал им Андрюшу Аленичева (брат Димы) – он тоже способный. Димка разводил пасами, а Андрей – чистый форвард. Скорость выше, резче, но дважды ногу ломал. Он тогда за второй состав повозил Юрича, по-моему.

Чиро подошел после тренировки: «Хороший футболист».

Блажевича игроки звали папой. Приезжали в сборную за свои деньги – хотя играли уже кто в Испании, кто в Италии. Не просили у федерации ничего, не ставили условий, как у нас бывает. Для них главное – играть за страну, за отца, за мать.

Вообще в Хорватии очень уважают фигуру тренера – приходил отец одного футболиста, спрашивал: «Нужно что-то? Хлеб, сахар?». За кружку пива никогда денег не брали. А, например, у Чиро в Загребе было закрепленное место в одном баре. Написано на стуле: «Чиро Блажевич». И туда никто не садился.

Еще с Гораном Иванишевичем играл в теннис – в Самоборе десяток кортов, он там тренировался. Пришел как-то: «Можно я с вами в футбол поиграю?» – «Да пожалуйста». Ну он прям удивил – у нас были ребята из академии загребского «Динамо», вице-чемпионы молодежного Евро [в составе Югославии]. Горан вообще не потерялся.

Говорю: «Вы сильно играете» – «Так теннис сложнее футбола. Я с твоими футболистами могу тренироваться на равных, они – со мной нет. Сам-то играешь в теннис?» Просто под ноль меня обыграл.

Хорваты – в хорошем смысле такие селяки. Добродушные, простые. После игр в автобусе включали музыку, пели. Такой артист у них был – Шабан. В воскресенье постоянно торжества, при этом – трезвая нация. Да, рюмку ракии или бокал пива выпить могут, но не перегибают. Потому что хотят пробиться. Встречи в барах для них место общения прежде всего. Как у нас раньше – скамейки во дворах.

Ну и конечно, там культ спорта. Родители готовы последнее отдать, чтобы ребенок пробился. Местные рассказывали, что отец Роберта Просинечки [бронзовый призер ЧМ-98] дом продал, чтобы устроить сына в «Црвену Звезду» к Драгану Джаичу. Просинечки в Загребе не давали шанса, а «Црвена» тогда была очень сильной [выиграла Кубок чемпионов в 1991-м].

Плюс Хорватия страна небольшая – легко добираться, и у детей много игр, турниров. А вот из Пскова, например, до Ленинграда ехать – 300 км. Ты же не рванешь туда-обратно ради пары матчей? Но главная сила их футболистов в том, что они очень любят страну. Это просто прочувствовать надо, пожить там.

А Аца, к сожалению, плохо закончил. Добрейший был человек – всем помогал. Потом фирма закрылась, жена умерла. Спустя много лет знакомый звонил, рассказал: «Аца ходил по ларькам, просил, чтобы ему налили и бутерброд дали». Так и умер лучший директор заводов Югославии.

«Здесь все спортсмены дружат — футболисты болеют за гандболистов. Модрич пригласил нас с сыном в вип-ложу «Бернабеу». Хорватия — это большая семья

Рассказывает Тимур Дибиров – один из лучших гандболистов Европы, победитель ЛЧ в составе македонского «Вардара», а с 2022-го – двукратный чемпион Хорватии с «Загребом».

– До Хорватии я 9 лет играл в Македонии. Там гандбол – большая любовь, спорт номер один. Когда выиграли Лигу чемпионов, 20 км от аэропорта ехали 2,5 часа – столько народу пришло. Еще 150 тысяч ждало на площади, принимал президент, премьер-министр. Это было важнейшее событие страны за годы. Хотя есть футбольный «Вардар» (там тот же владелец, что и у гандбольного – Сергей Самсоненко – Спортс), который побеждал «Фенербахче», выходил в групповой этап Лиги Европы.

В Македонии прямо ощутил народную любовь: приходишь за ребенком в школу, тебя узнают; в магазине, на заправках пропускают в очередях. Постоянно желают удачи, просят сфотографироваться, подходят пообщаться. И все – с позитивом. Зал на 6,5 тысяч – битком, 65% билетов – абонементы. Атмосфера – просто вау. Ну вы знаете, что такое Балканы. Песни, файеры даже в залах.

Еще одна деталь любви – у меня есть приятель Стефан Ристовский. Он играл в лиссабонском «Спортинге», сборной Македонии, сейчас в загребском «Динамо». Звезда македонского футбола. Когда я переехал в Хорватию, связался со мной и попросил билеты на гандбольную Лигу чемпионов. Сказал: «Тимур, я же из «Комити» (группировка фанатов «Вардара» – Спортс).

Конечно, когда переходил в «Загреб», немного переживал. Как там будет?

На первом матче ЛЧ собралось 1000 человек. Был немного шокирован, привык к полным трибунам в Скопье. Но это объясняется менталитетом хорватов – они очень любят побеждать. Если не показываешь результат, смотреть не станут. Плюс «Загреб» 32 года подряд выигрывал чемпионат – конечно, это снижает интерес. А в ЛЧ с победами было сложнее. Но в этом сезоне мы сделали большой шаг – дошли до 1/4, и на матч с «Монпелье» собралось уже 14700. Арена горела.

Впечатлило, что в Хорватии все спортсмены дружат, нет такого как у нас: футбол – что-то нереальное, своя тусовка. Здесь Модрич постоянно на связи с моими гандбольными партнерами. Надо футболку расписать для детишек? Достать билеты на «Бернабеу»? Пожалуйста!

Сын болеет за «Реал» – обратился через ребят. Нас пригласили в вип-ложу, где только самые близкие люди. Дали билеты в конверте с надписью «Лука Модрич».

В Хорватии не важно, кто ты: Йошко Гвардиол, Модрич или Манджукич. В футбол играешь, гандбол или водное поло. Они все – как семья. Выиграет, например, гандбольная сборная – и начинают под постами друг другу писать: «Хорватское сердце».

«Каждый может сказать: «Я люблю свою страну», но в Хорватии это другое. Как слышат гимн, плачут»

-- Их менталитет проявляется в любви к своей родине. Поверьте, это не просто слова. Понятно, что в любой точке мира человек скажет: «Да, я люблю свою страну», но в Хорватии это немного другое. Они плачут, когда слышат гимн, и действительно держатся друг за друга.

У нас не принято показывать сильные эмоции – мужчины не плачут и так далее. Другой взгляд на жизнь: закроемся на трехразовый режим – станем сильнее, перетерпим. А здесь все делают с открытой страстью.

Единение и в обычной жизни проявляется. Люди дружат подъездами – в России сложно представить, допустим, как мы пойдем с соседом пить кофе в обед, часа на два. А в Хорватии – это обыденность. Оказываешься в центре Загреба, все время хочется сказать: «Откуда у вас столько денег? Чтобы не работать и пить кофе» (улыбается).

Но дело не в деньгах — это культура.

Мне кажется, дети тут хотят стать не богатыми и успешными, а надеть футболку сборной. Для них это очень важно – такая общая мечта.

Болеют они вообще за всех своих. Например, Евровидение – ну какая-то хрень. А хорваты встречали парня, который стал вторым в этом году как победителя. Толпа людей, он выступал с концертом. Мне говорили: «Он – красавчик. Конечно, мы маленькая страна, его засудили, для нас он выиграл».

А еще удивило, как глубоко они понимают спорт. Зайдешь в раздевалку, начнешь говорить о футболе, например. Спросят: «Кто тебе нравится из «Реала»?» Ну не сложно сказать – Винисиус или Беллингем. А в Хорватии скажут: «Вальверде». Потому что объем работы, он играет восьмерку, шестерку. Статистически тебе все докажут. И так же в баскетболе, например. Почему те же Никола Йокич или Лука Дончич круче, чем Стефен Карри или Кевин Дюрант.

Хорваты – очень прагматичные. Не делают ошибок. Если есть выбор – пойти в топ-клуб или в промежуточный вариант, выберут второе. Не будет такого, мол, как получится, посижу на скамейке, если что. Нет, они лучше окрепнут в условном «Лейпциге», наберутся опыта, а потом уже отправятся в «Реал» и «Сити».

Здесь четко понимают: «Деньги придут за результатом».

Поэтому очень трепетно относятся к здоровью. Но здесь другой контроль за спортсменами. Для нас – людей из России – странно, конечно, что никто за тобой не следит. Можешь пить, курить сколько хочешь, но утром – взвешивание. Перестанешь выполнять требования, купят другого. Помню, как тренер подошел к нашему линейному: «Знаешь, почему ты так играл эту неделю? У тебя 500 грамм лишних».

При этом никто не назовет пьяницей, если после игры выпьешь бокал вина или пива. Главное – не кока-колу. Это мне еще тренер-испанец в «Вардаре» рассказывал – мы с ним ЛЧ выиграли. Он когда видел, как кто-то пьет колу, удивлялся: «Это неправильно, нездорово питание. В Испании пьем после тренировок либо холодное пиво, либо бокал вина». Спрашиваю: «А это разве здоровое питание?» – «Уж точно здоровее соков и колы».

Когда Карпин запретил в сборной сахар, высчитывал процент жира, все удивлялись. Но правда в том, что любой испанец из любого вида спорта знает о питании все. Там это с детства прививается.

Очень рад, что нахожусь в Хорватии. Здесь действительно любят гандбол. Очень сильная сборная – многие ребята играют в Бундеслиге, это как АПЛ в футболе. Когда начинается Евро или ЧМ, о гандболе говорят отовсюду – радио, ТВ.

Они всегда уверены: «Мы самые лучшие во всех видах спорта». Так это или не так – не переубедить. Верят в лучшее. И всегда – вместе. Недавно играли гандбольный матч квалификации в Ганновере: из 12-13 тысяч на трибунах больше половины – хорваты. Боюсь, представить, сколько будет на футболе. Сборная для них – это все.

Еще три важные детали о спортивном чуде Хорватии — про войну, генетику и плохую инфраструктуру

«Войну 90-х (по сути, гражданскую) в Хорватии воспринимают как войну за независимость, – рассказывает Спортсу спортивный журналист из Сербии (попросил не называть имени). – Обретение государственности для них – очень важно. Поэтому отделял бы клубный спорт и международные матчи. Вызов в сборную – что-то большее. Не бывает такого: «Я устал, летом женюсь, должен подготовиться к клубному сезону». Хорват в сборную хоть на одной ноге, но приедет.

И часто бывает так: в клубе он показывает средний футбол, а в сборной – трансформируется в супермена. Потому что накал, попу надо рвать – умри, но сделай. Это у хорватов национальная черта.

Еще свежа память о событиях 90-х, они – сильнейший катализатор патриотических чувств. В Сербии тоже такое есть, но в меньшей степени. Все же у сербов уже была своя государственность много лет, а у хорватов до 90-х – нет. Для них обретение независимости – драйв.

Каждый успех – огромная гордость. Вспоминается, как в Сплите встречали Горана Иванишевича после победы на Уимблдоне – нечто просто. Город с населением 170 тысяч, а на улицы вышло 100 тысяч человек. Это действительно чудо – он выиграл титул, попав в турнир через wild card».

Война за выход из Югославии длилась 4 года – с 1991-й по 1995-й. Сообщается о 20 тысячах погибших со стороны Хорватии и 500 тысяч беженцев или переселенцев. Для страны с 4 млн населения – огромный процент. Война так или иначе коснулась почти каждого – Модрич рос под бомбардировками, отец Томислава Дуймовича (экс-игрок «Динамо», «Локо» и сборной Хорватии) служил на фронте.

«Для нас это как День Победы в России, – рассказывает Спортсу Томислав Дуймович. – Столько лет уже прошло, а будто как вчера. Понятно, появляется новое поколение, но мы им все рассказываем. Чтобы помнили, через что прошли наши люди на самом деле. Это никогда не уйдет. Те ужасы сделали нас сильнее, поэтому каждый хорват отдает максимум сил, чтобы порадовать свой народ».

Другая важная деталь хорватского успеха – генетика. На Балканах живет малая раса динарского типа (название придумали в честь гор на побережье – Динарских Альп). Это люди высокого роста, ловкие, прыгучие, выносливые, мускулистые – тело просто создано для спорта.

«Идеальный пример типажа – Арвидас Сабонис [легенда мирового баскетбола из Литвы], – поясняет сербский журналист. – 222 рост, очень сильный, разбрасывал людей вокруг и при этом (до травмы) в краске быстр как стрела. Такое очень редко встречается – сравните, например, с Владимиром Ткаченко [лучший баскетболист Европы 1979 года, чемпиона мира]. Тот при тех же габаритах казался неповоротливым, небыстрым.

Еще бы отметил, что в Хорватии очень доступен спорт, даже пляжный отдых связан с активностью. Если проехать по адриатическому побережью, увидите на море ворота для водного поло . Там любительские турниры проводят, люди с утра до ночи рубятся. В каждом дворе баскетбольное кольцо – иногда просто присобаченный круг от старой бочки к амбару».

Но самое удивительное в хорватском чуде: инфраструктура, например, футбола – на очень среднем уровне. Даже академия загребского «Динамо», одна из самых успешных в Европе , далеко не топ по условиям.

«Сейчас у нас результаты выше вложений, – продолжает Дуймович. – Это даже нелогично, наверное. Я по работе посещал академию венгерского «Уйпешта» – и был в шоке. 15-16 полей. У нас в лучшей академии в Загребе – 5, у «Хайдука» и «Осиека» – чуть меньше, а у «Локомотива» Загреб, «Рудеша», «ХНК Горицы» – вообще одно поле на академию.

Это очень мало.

После 98 года власти говорили, что построят новые стадионы – не построили. Прошло 20 лет, мы взяли серебро в России – тоже ничего. Появилась только арена у «Осиека», но это сделано за счет частного венгерского инвестора. Немного стыдно, что у нас только один более-менее современный стадион.

Политики обещают исправить, обычно перед выборами. Потом – тишина. Через три года снова включаются. Но это важно делать, потому что спорт – главный промоутер Хорватии. Он возвращает в 500 раз больше всех вложений.

Сейчас все мыслями уже на чемпионате Европы. В Германии будет очень много хорватов – кто-то работает там и в соседней Швейцарии, кто-то возьмет в долг, арендует машину и поедет большой компанией поболеть.

Будем играть как дома.

Телеграм-канал Артема Терентьева

Фото: Jevgenija Pigozne, Alen Gurovic/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Scott Heavey, Lars Baron; ФК «Псков»