Я играл с Тотти, Фигу и Зеедорфом – против Кака, Ривалдо и Батистуты. Впечатления Романа Березовского

Игра мечты в Китае.

Среди 36 звезд в игре легенд Европы против Америки, проведенной 27 ноября в китайском Ухане, был хорошо знакомый нам герой – экс-вратарь «Динамо», «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский.

За сборную звезд Европы играли Франческо Тотти, Марко Матерацци, Луиш Фигу и Кларенс Зеедорф, а тренировал их Роберто Баджо. В составе Америки вспоминали молодость Кака, Ривалдо, Габриэль Батистута, Адриано и Антонио Валенсия.

Сыграли 5:5, в серии пенальти победила команда Березовского. Мы связались с Романом и попросили рассказать в деталях.

Матерацци на тренерском макете играл в теннисбол, Тотти с лишним весом забил как Сапогов (и чуть не получил по голове), поджарый Зеедорф ленился

– Перед матчем в раздевалке кто-то фоткался на память, Фигу с Тотти сидели и общались. Матерацци перевернул тактический макет, чтобы играть в теннисбол. Хорошо, что ничего не сломали .

Много было футболистов из Серии А – Баджо, Зеедорф, Тотти, Матерацци, Фигу, Карагунис, говорили в основном на итальянском. Лишний раз задумываешься, что надо учить больше языков. Все-таки есть барьер: на футбольные темы еще можно пообщаться, на бытовые – сложнее.

Зеедорф все такой же атлет – и фигура сохранилась, и лицо. Ни капельки лишнего веса. Но на поле казался совсем другим – вообще не бегал, если честно. Не очень старался. Но тут все индивидуально: Фигу и Тотти выкладывались – хотя чувствовалось, что резкость не та. Иногда не попадали в такт, делали лишние касания. Карагунис девять лет как закончил карьеру, а ощущение – полгода назад.

Капитанил Тотти – очень спокойный человек. Мастерство – топ, но видно, что есть склонность к лишнему весу, чуть набрал. Хотя забил классные голы – особенно второй, когда парашютом перекинул вратаря. В первом моменте спижонил, хотел забить в прыжке головой по катящемуся мячу. Наподобие того, как исполнял Алексей Сапогов. Но тут защитник кинулся, Франческо чуть по голове не получил. Слава богу, обошлось. Тотти спокойно отнесся – сам понимал, что спровоцировал. Мог и просто завести мяч в ворота.

Перед игрой никто речь не толкал – тренером [сборной Европы] был Роберто Баджо. Он очень скромный, чувствуется во всем. Честно говоря, я тоже такой, поэтому побаивался сфоткаться с ним. Только в конце второго дня решился. Потом уже слышал отзывы о Баджо: он чуть ли не извинялся, когда заходил в номер или конференц-зал – что потревожил или опоздал .

В раздевалке сидел рядом с Себастьяном Фреем – французским вратарем, который играл за «Интер», «Парму» и «Фиорентину». Пообщались, он предложил сотрудничество, обменялись телефонами. Он живет Ницце – и планирует открывать филиалы вратарской школы в разных городах.

Кстати, фамилии на майках были на китайском. У Фрея вместо четырех букв – два иероглифа. У меня – много.

В Ухане боготворят Батиститу. Во время матча вывесили огромный баннер с ним.

Он для них идол – наравне с Баджо и Кака. Там вообще очень ценят итальянский футбол. Помню, так же удивлялся, когда лет 20 назад был в Малайзии на отдыхе. И узнал, что там культ «Манчестер Юнайтед». Огромные торговые центры, фанаты собираются смотреть матчи, все вокруг связано с «МЮ».

Начинали по схеме 2-8, Кака отказывался фотографироваться с алкоголем, 51-летний Ривалдо – в сумасшедшей форме

За сборную Америки играл Ривалдо – в 51 такой же сухой, внешне не поменялся. Пересеклись с ним в тренажерном зале отеля, он работал над плечевым поясом. В сумасшедшей форме! Когда подходил к штрафной, всегда выглядело опасно. Все время ждешь экстраординарного. Переживал, что может перебросить – старался прочитать его левую ногу .

Еще у соперников Кака запомнился. Правда, из-за его увлечения бегом (по рассказам Смертина Кака готовился к берлинскому марафону) есть нюанс: когда активно занимаешься циклической нагрузкой, мышцы теряют резкость. Именно в футболе становится сложнее, на поле ему как будто не хватало прежней игровитости. Хотя физически Кака хорош, плюс он же вообще не приемлет алкоголь в любой форме – даже просто в кадре не хотел со спиртным находиться. Не говоря уже про употребление. На матч бразилец приехал с братом – одно лицо. Только один с бородой, другой – без.

К матчу все относились по-разному. Кто-то явно наигрался – больше интересовали свои дела, бизнес или работа в футболе. Кто-то совсем недавно закончил, как парень с огромной бородой [Давиде Москарделли. 91 матч за «Кьево» и «Болонью» в Серии А]. Забил сумасшедший гол ударом через себя.

В первые минуты играли по схеме 2-8: два в защите и восемь в атаке. Получили 0:2, перестроились, организовались . Даже повели 5:2, но в последние 10 минут пропустили три. Ушли в серию пенальти. Я вышел во втором тайме – больше всего доставалось от десятки «Барселоны» 99 года [Джованни Силва де Оливейра. Победитель Кубка Америки-97 и серебряный призер ЧМ-98]. Забил мне два или три.

По ходу матча на замену вышел местный футболист без ноги и с двумя костылями. Никакого сценария не было, я об этом точно не знал. И, кстати, очень азартно вышел, активно участвовал в эпизодах. После этого мы и пропустили три мяча, в том числе один от него. Легкая растерянность была в защите.

После матча – шведский стол. Не все смогли присутствовать – Тотти, например, заменился в перерыве и уехал в аэропорт. Очень срочная встреча, которую никак не перенести. Ужин в оцеплении – фанаты смотрели как едят звезды. Музыка, концерт, подарки. Вручили прибор для шеи. Надеваешь, он лазером воздействует – полезно тем, кто много времени за рулем или за компьютером.

Березовский первый раз был в Китае: поразился масштабам (будто везде МКАД) и экологии. Охранники запрещали гулять по городу одному

Как я вообще попал на этот матч. Пару месяцев назад ко мне обратились организаторы – агентство GLS, оно сотрудничает с международной ассоциацией по развитию футбола [IFDA, International Football Development Association]. Ассоциация помогает футболистам, закончившим карьеру, переквалифицироваться и найти себя после. Под ее эгидой организуют такие матчи легенд и другие мероприятия по всему миру.

Предложили поучаствовать, я с радостью согласился. Оплатили билеты бизнес-класса, дали небольшой гонорар, отличный пятизвездочный отель. Летел транзитом: из Еревана – в Москву, а оттуда уже семь часов до Пекина. Потом пересадка – и два часа до Уханя.

Мои ожидания Китай точно превзошел. Думал, увижу огромное скопление людей, инфраструктуру не самого высокого уровня. Но в итоге очень понравилось. Перед поездкой мне сказали: «Там все большое». Я не понял: «Наоборот ведь – маленькие люди». Но масштабы поразили: шикарный «Шереметьево» (даже с новыми терминалами) после пекинского аэропорта кажется малюсеньким. Ширина дорог – будто везде по МКАДу едешь.

При этом рядом с огромными торговыми центрами и домами сохраняют природу. Очень много широких рек (и мостов через них), зелени, парков. Не заметил смога. Во-первых, много современных электромобилей. Во-вторых, нас встретило чистое небо. Был туман, но, мне кажется, это от большого количества рек, влажности и перепада температур.

Люди характерные для восточной культуры. Очень приветливы, услужливы – пытаются помочь во всем. Хорошо идут на контакт. Особенно те, кто хоть чуточку говорит на английском. Прям чувствуешь гостеприимство. После поездки захотелось вернуться в Китай туристом.

Ездили на мастер-класс в местную академию (она тоже огромная) – в нашей группе были, например, Матерацци и Карагунис. Пообщались, сфотографировались. Но, к сожалению, Ухань как следует посмотреть не удалось. Не рекомендовали выходить на улицу (чтоб звезд не донимали фанаты) – разрешалось только с охранником. Не хотелось гулять с незнакомым человеком.

Народу вокруг отеля – тьма. Круглосуточно дежурили: кто-то пытался заскочить в лифт, подловить звезду, чтобы сфотографироваться, взять автограф. Видел, как одному фанату расписывались на лбу. По-моему, Фигу. Болельщик точно не был против. Может, и сам об этом попросил.

Неожиданное приключение, конечно. Просто счастье, что побывал в непосредственной близости – в раздевалке и на поле – с футболистами, которые были для меня детскими кумирами: Баджо и Батистутой .

В моей карьере самое мощное впечатление оставил Рауль. Со сборной Испании мы часто пересекались – раз шесть или даже больше, если брать молодежный уровень. Просто восхищал тем, как любой полумомент мог использовать, как разбирался на пяточке. И Зидана выделю, один раз играл против него – длинные ноги, умеет укротить любой мяч, поле видит идеально. Хитрый игрок. Чем-то мне всегда напоминал Юрия Гаврилова – с поправкой на разные эпохи и разные скорости.

В Ухане будто снова окунулся в атмосферу футбольной карьеры.

Фото: Zhao Jun/Global Look Press; РИА Новости/Виталий Белоусов