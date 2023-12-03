Коробка за школой №12
Блог

Я играл с Тотти, Фигу и Зеедорфом – против Кака, Ривалдо и Батистуты. Впечатления Романа Березовского

Роман Березовский Роман Березовский
Давиде Москарделли Давиде Москарделли
Кака Кака
Роберто Баджо Роберто Баджо
Интер Интер
Габриэль Батистута Габриэль Батистута
Барселона Барселона
Франческо Тотти Франческо Тотти
Георгиос Карагунис Георгиос Карагунис
Марко Матерацци Марко Матерацци
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ривалдо Ривалдо
Кларенс Зеедорф Кларенс Зеедорф
серия А Италия серия А Италия
Себастьян Фрей Себастьян Фрей
Футбол Футбол

Игра мечты в Китае.

Среди 36 звезд в игре легенд Европы против Америки, проведенной 27 ноября в китайском Ухане, был хорошо знакомый нам герой – экс-вратарь «Динамо», «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский.

За сборную звезд Европы играли Франческо Тотти, Марко Матерацци, Луиш Фигу и Кларенс Зеедорф, а тренировал их Роберто Баджо. В составе Америки вспоминали молодость Кака, Ривалдо, Габриэль Батистута, Адриано и Антонио Валенсия.

Сыграли 5:5, в серии пенальти победила команда Березовского. Мы связались с Романом и попросили рассказать в деталях.

Матерацци на тренерском макете играл в теннисбол, Тотти с лишним весом забил как Сапогов (и чуть не получил по голове), поджарый Зеедорф ленился

– Перед матчем в раздевалке кто-то фоткался на память, Фигу с Тотти сидели и общались. Матерацци перевернул тактический макет, чтобы играть в теннисбол. Хорошо, что ничего не сломали.

Много было футболистов из Серии А – Баджо, Зеедорф, Тотти, Матерацци, Фигу, Карагунис, говорили в основном на итальянском. Лишний раз задумываешься, что надо учить больше языков. Все-таки есть барьер: на футбольные темы еще можно пообщаться, на бытовые – сложнее. 

Зеедорф все такой же атлет – и фигура сохранилась, и лицо. Ни капельки лишнего веса. Но на поле казался совсем другим – вообще не бегал, если честно. Не очень старался. Но тут все индивидуально: Фигу и Тотти выкладывались – хотя чувствовалось, что резкость не та. Иногда не попадали в такт, делали лишние касания. Карагунис девять лет как закончил карьеру, а ощущение – полгода назад.

Капитанил Тотти – очень спокойный человек. Мастерство – топ, но видно, что есть склонность к лишнему весу, чуть набрал. Хотя забил классные голы – особенно второй, когда парашютом перекинул вратаря. В первом моменте спижонил, хотел забить в прыжке головой по катящемуся мячу. Наподобие того, как исполнял Алексей Сапогов. Но тут защитник кинулся, Франческо чуть по голове не получил. Слава богу, обошлось. Тотти спокойно отнесся – сам понимал, что спровоцировал. Мог и просто завести мяч в ворота.

Перед игрой никто речь не толкал – тренером [сборной Европы] был Роберто Баджо. Он очень скромный, чувствуется во всем. Честно говоря, я тоже такой, поэтому побаивался сфоткаться с ним. Только в конце второго дня решился. Потом уже слышал отзывы о Баджо: он чуть ли не извинялся, когда заходил в номер или конференц-зал – что потревожил или опоздал.

В раздевалке сидел рядом с Себастьяном Фреем – французским вратарем, который играл за «Интер», «Парму» и «Фиорентину». Пообщались, он предложил сотрудничество, обменялись телефонами. Он живет Ницце – и планирует открывать филиалы вратарской школы в разных городах.

Кстати, фамилии на майках были на китайском. У Фрея вместо четырех букв – два иероглифа. У меня – много.

В Ухане боготворят Батиститу. Во время матча вывесили огромный баннер с ним.

Он для них идол – наравне с Баджо и Кака. Там вообще очень ценят итальянский футбол. Помню, так же удивлялся, когда лет 20 назад был в Малайзии на отдыхе. И узнал, что там культ «Манчестер Юнайтед». Огромные торговые центры, фанаты собираются смотреть матчи, все вокруг связано с «МЮ».

Начинали по схеме 2-8, Кака отказывался фотографироваться с алкоголем, 51-летний Ривалдо – в сумасшедшей форме

За сборную Америки играл Ривалдо – в 51 такой же сухой, внешне не поменялся. Пересеклись с ним в тренажерном зале отеля, он работал над плечевым поясом. В сумасшедшей форме! Когда подходил к штрафной, всегда выглядело опасно. Все время ждешь экстраординарного. Переживал, что может перебросить – старался прочитать его левую ногу.

Еще у соперников Кака запомнился. Правда, из-за его увлечения бегом (по рассказам Смертина Кака готовился к берлинскому марафону) есть нюанс: когда активно занимаешься циклической нагрузкой, мышцы теряют резкость. Именно в футболе становится сложнее, на поле ему как будто не хватало прежней игровитости. Хотя физически Кака хорош, плюс он же вообще не приемлет алкоголь в любой форме – даже просто в кадре не хотел со спиртным находиться. Не говоря уже про употребление. На матч бразилец приехал с братом – одно лицо. Только один с бородой, другой – без.

К матчу все относились по-разному. Кто-то явно наигрался – больше интересовали свои дела, бизнес или работа в футболе. Кто-то совсем недавно закончил, как парень с огромной бородой [Давиде Москарделли. 91 матч за «Кьево» и «Болонью» в Серии А]. Забил сумасшедший гол ударом через себя.

В первые минуты играли по схеме 2-8: два в защите и восемь в атаке. Получили 0:2, перестроились, организовались. Даже повели 5:2, но в последние 10 минут пропустили три. Ушли в серию пенальти. Я вышел во втором тайме – больше всего доставалось от десятки «Барселоны» 99 года [Джованни Силва де Оливейра. Победитель Кубка Америки-97 и серебряный призер ЧМ-98]. Забил мне два или три.

По ходу матча на замену вышел местный футболист без ноги и с двумя костылями. Никакого сценария не было, я об этом точно не знал. И, кстати, очень азартно вышел, активно участвовал в эпизодах. После этого мы и пропустили три мяча, в том числе один от него. Легкая растерянность была в защите.

После матча – шведский стол. Не все смогли присутствовать – Тотти, например, заменился в перерыве и уехал в аэропорт. Очень срочная встреча, которую никак не перенести. Ужин в оцеплении – фанаты смотрели как едят звезды. Музыка, концерт, подарки. Вручили прибор для шеи. Надеваешь, он лазером воздействует – полезно тем, кто много времени за рулем или за компьютером.

Березовский первый раз был в Китае: поразился масштабам (будто везде МКАД) и экологии. Охранники запрещали гулять по городу одному

Как я вообще попал на этот матч. Пару месяцев назад ко мне обратились организаторы – агентство GLS, оно сотрудничает с международной ассоциацией по развитию футбола [IFDA, International Football Development Association]. Ассоциация помогает футболистам, закончившим карьеру, переквалифицироваться и найти себя после. Под ее эгидой организуют такие матчи легенд и другие мероприятия по всему миру.

Предложили поучаствовать, я с радостью согласился. Оплатили билеты бизнес-класса, дали небольшой гонорар, отличный пятизвездочный отель. Летел транзитом: из Еревана – в Москву, а оттуда уже семь часов до Пекина. Потом пересадка – и два часа до Уханя.

Мои ожидания Китай точно превзошел. Думал, увижу огромное скопление людей, инфраструктуру не самого высокого уровня. Но в итоге очень понравилось. Перед поездкой мне сказали: «Там все большое». Я не понял: «Наоборот ведь – маленькие люди». Но масштабы поразили: шикарный «Шереметьево» (даже с новыми терминалами) после пекинского аэропорта кажется малюсеньким. Ширина дорог – будто везде по МКАДу едешь.

При этом рядом с огромными торговыми центрами и домами сохраняют природу. Очень много широких рек (и мостов через них), зелени, парков. Не заметил смога. Во-первых, много современных электромобилей. Во-вторых, нас встретило чистое небо. Был туман, но, мне кажется, это от большого количества рек, влажности и перепада температур.

Люди характерные для восточной культуры. Очень приветливы, услужливы – пытаются помочь во всем. Хорошо идут на контакт. Особенно те, кто хоть чуточку говорит на английском. Прям чувствуешь гостеприимство. После поездки захотелось вернуться в Китай туристом.

Ездили на мастер-класс в местную академию (она тоже огромная) – в нашей группе были, например, Матерацци и Карагунис. Пообщались, сфотографировались. Но, к сожалению, Ухань как следует посмотреть не удалось. Не рекомендовали выходить на улицу (чтоб звезд не донимали фанаты) – разрешалось только с охранником. Не хотелось гулять с незнакомым человеком.

Народу вокруг отеля – тьма. Круглосуточно дежурили: кто-то пытался заскочить в лифт, подловить звезду, чтобы сфотографироваться, взять автограф. Видел, как одному фанату расписывались на лбу. По-моему, Фигу. Болельщик точно не был против. Может, и сам об этом попросил.

Неожиданное приключение, конечно. Просто счастье, что побывал в непосредственной близости – в раздевалке и на поле – с футболистами, которые были для меня детскими кумирами: Баджо и Батистутой.

В моей карьере самое мощное впечатление оставил Рауль. Со сборной Испании мы часто пересекались – раз шесть или даже больше, если брать молодежный уровень. Просто восхищал тем, как любой полумомент мог использовать, как разбирался на пяточке. И Зидана выделю, один раз играл против него – длинные ноги, умеет укротить любой мяч, поле видит идеально. Хитрый игрок. Чем-то мне всегда напоминал Юрия Гаврилова – с поправкой на разные эпохи и разные скорости. 

В Ухане будто снова окунулся в атмосферу футбольной карьеры.

Телеграм-канал Артема Терентьева

Фото: Zhao Jun/Global Look PressРИА Новости/Виталий Белоусов

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома ты топ !!!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В Ухань надо было игроков Валенсии звать.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Утя Ваткин
В Ухань надо было игроков Валенсии звать.
тонко!😂👍
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Березовский конечно легенда. Держал себя в форме очень долгое время, на ряду с теми же Тотти, ДельПьеро, Ривалдо и другими участниками этого турне, в общем он воплощение профессионализма, которого не хватило многим молодым, зазведившимся и рано кончившим ребятам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а от матча со спартаком какие у него впечатления?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удивительно как Роман попал в такую компанию, но это круто) всё-таки за сборную Армении очень много матчей отыграл, наверняка периодически и ветеранов таких команд берут на такие игры.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Непристойное предложение
Ухань? это то самый город где начался Ковид?
Я тоже так подумал. Он самый. А Рома молодец!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ривалдо будто и не заканчивал карьеру👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ривалдо 10-15 лет назад старше чем сейчас выглядел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Непристойное предложение
Ухань? это то самый город где начался Ковид?
Нет, эта страна которая думала что победит. Слава Ухани!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Утя Ваткин
В Ухань надо было игроков Валенсии звать.
Хаха 😂😂😂 вы топ ))).

Роман топ вратарь 👍 вся юность , молодость - это Роман в какой то команде в вышке нашей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Утя Ваткин
В Ухань надо было игроков Валенсии звать.
На ужин?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий