«Самолет не заводится. Приходят мужички с отверткой: «Сейчас взлетит». Играть во Второй лиге – и кайфовать

Истории из андеграунда.

Российский футболист глазами большинства: 2 миллиона рублей в месяц, уйма свободного времени, топовые гостиницы, заботливые врачи, массаж и всегда аккуратная прическа. Действительно, так можно описать (с некоторыми оговорками) жизнь игрока РПЛ.

Но вот вам простая математика: в России около 3,2 тысяч профессиональных футболистов на контракте. А ведь есть еще огромное число выпускников академий, потерявшихся в любительских лигах, и опытных игроков, оставшихся без команды. Из 3,2 тысяч меньше 20% играют в двух главных лигах страны (плюс ФНЛ). А как живет большинство?

Мы собрали три показательных истории из футбольного андеграунда.

● Крым: работа ПВО в ночи, инструкции эвакуации по ТВ и лечение двух крестов

● Южно-Сахалинск: тайфун во время игры, сломанный самолет и недостижимая Япония

● Вологда: дебют в 29 лет, матч против Дмитрия Тарасова и работа с детьми

Крым: сирены через день и маленький «Энфилд»

Лев Потапов, «Севастополь» (Вторая лига. Группа 1Б)

31 год, центральный защитник, 263 матча за карьеру (12 голов)

– Я из Йошкар-Олы. В детстве тренировались на обычном советском стадионе. Помните, раньше были такие резиновые квадраты на беговых дорожках? Вот на них мы играли в футбол. Пацаном подавал мячи во Второй лиге. В 2008-м провели реконструкцию, поле перестелили. Стало лучше, но с тех пор 15 лет покрытие не меняли. Понятно, что там теперь.

За «Спартак» из Йошкар-Олы отыграл два сезона (сначала КФК, а затем Вторая лига) – и ушел в ижевский «Зенит». Команда с задачами выхода в ФНЛ, я отыграл один сезон, но во втором дважды рвал крестообразные связки на одном колене. На тот момент мне было 23 года.

Первый раз оперировался в Самаре, а восстанавливался в «Локомотиве» у Марии Юрьевны Буровой. Она потом в «Зените» работала, очень известный специалист. Безумно ей благодарен. Быстро вышел в общую группу – все было в порядке, прекрасно себя чувствовал. Не боялся стыков, борьбы, но потом – бац, – и рецидив на ровном месте.

Не знаю, правда это или нет, но мне сказали, что, возможно, первую операцию неудачно провели. Из-за это снова поломался – в общей группе был всего 3 месяца. Вторую операцию мне делал Евгений Николаевич Гончаров в Москве. Восстанавливался точно так же – у Марии Буровой.

В Ижевске со мной продлили контракт, чтобы я мог выйти на больничный – получать хоть какие-то деньги и восстанавливаться. Операции оплачивал клуб, но восстановление – все за свой счет. Вышло более 1 млн рублей за все время. Зарплата за полтора года в Ижевске. А с учетом того, что находился еще и на больничном – даже за два года. Это только чеки и медикаменты. Еду, проживание не беру в расчет.

Конечно, если бы и операции сам оплачивал, вышла бы космическая сумма для игрока Второй лиги.

После второй операции случилось небольшое осложнение, первые дни больше дома находился – просил друзей купить мороженого и «Спорт-Экспресс». Посидим на скамейке у подъезда – и домой. И полное непонимание, что будет дальше.

Самый сложный момент – мне нужно ехать в Москву на реабилитацию. Купил билет, и у меня осталось только 5 тысяч рублей. И все. А надо оплатить тренировки, процедуру, питаться как-то. Жил я у знакомых и у школьного друга. Чтобы не надоедать: две недели в Москве, на две недели уезжал домой. И так полгода. Одна тренировка стоила 3 тысячи рублей, плюс надо платить за процедуры – массажи, физио, медикаменты, витамины.

В этот момент – перед отъездом в Москву – мне звонит Никита Медведев, вратарь, который сейчас в «Ростове». Мы в Ижевске вместе играли, подружились. Ну и по голосу он слышит, что я немного расстроен. Спрашивает: «Что случилось?». Говорю как есть: через 5-6 дней в Москву, а денег нет. Ижевск жестко должен по премиальным, но пока не отдает.

Никита говорит: «Присылай номер карты. Я тебе перекину». – «Спасибо, но как я отдавать буду?». – «Не чуди. Я помогу, а как будет возможность, отдашь». Решили в итоге, что если я сажусь в поезд, а премиальные так и не выплатят, звоню ему – и попрошу помощи. Через три дня Ижевск выплатил.

Но это история в любом случае характеризует Никиту. Он никак не изменился за годы. Такой же светлый парень, каким был в 20 лет.

После вторых крестов большую часть времени восстанавливался в Йошкар-Оле. Очень тяжело – каждый день тренировка по 4-5 часов. Ты просыпаешься со слезами на глазах, думаешь: «Уже ничего не хочу». Слышишь голос бабушки или дедушки – я с ними жил всю жизнь: «Лев, иди кушай». А ты понимаешь, что не можешь встать. Говоришь себе: «Все, не хочу, буду заниматься чем-то другим». Но через полчаса поднимался, завтракал и шел работать. Становилось легче.

Забавно, что спустя несколько месяцев в фитнесе меня путали с тренером. Подходили, спрашивали совета. Даже звали работать. Говорю: «Нет, хочу еще поиграть». В какой-то момент стал ездить в разные фитнес-центры, чтобы сменить декорации. Каждый день одно и то же вокруг – это давило.

Когда начал работать с мячом, попросил потренироваться с детским мини-футбольным клубом, чтобы было меньше сопротивления на первых стадиях. Тогда как раз вышел фильм «Легенда номер 17» про Харламова, который тоже с детьми после травмы тренировался. И родители ребят шутили: «О, как Харламов».

В феврале 2017-го – после 8 месяцев восстановления – поехал в Ульяновск. Условия там не очень хорошие были. Подумал: «Такой большой путь проделал, должен же где-то результат проявиться». А в голове сидела фраза одного боксера: «Ни одна капля пота никогда не упадет просто так». Так и получилось.

В итоге попал в «Нефтехимик» – выиграли Вторую лигу. После двух лет без футбола единственный в чемпионате провел все матчи по 90 минут. Физически ощущал себя лучше, чем до двух операций. Казалось, могу до луны допрыгнуть. Потом поиграл два года в Первой лиге.

Когда уже в КАМАЗе встретились с «Зенитом» в Кубке и нас показали по ТВ, написал Марии Юрьевне: «Спасибо огромное. Если бы не вы, этого матча у меня бы не было. Сегодня мечта одного маленького мальчишки, который когда-то пришел в секцию футбола в Йошкар-Оле, исполнилась».

Тот тяжелый период вспоминаю с теплотой – познакомился со многими людьми, набрался знаний, как готовить себя в тренажерном зале – к тренировкам, матчам. Всем этим и сейчас пользуюсь. Ребята, кто получает такие травмы во Второй лиге, звонят – я им помогаю чем могу. Подсказываю какие-то вещи. Спрашивают: «Почему у меня колено хрустит?» – «Это нормально, колено уже не будет таким, как до операции».

Я сам через это прошел – когда тебя отовсюду выкинуло и ты не знаешь, куда пойти. Но даже в таком периоде надо находить плюсы. Это может дать такой мощный толчок, что ситуация выкинет наверх. Главное не закрываться, не забиться в угол: «У меня все плохо». Когда меня ребята спрашивают, говорю как есть: «Да, будет тяжело. Очень тяжело. Вопрос только в том, сможешь ли ты этому сопротивляться или нет».

Этим летом ездил в Минск в Первую лигу Беларуси на просмотр, но там начудили: сказали одни условия, а по приезду – другие. Появился вариант с «Севастополем». Родным и друзьям не говорил, куда поехал. Они это узнали только из новостей, когда я первый гол забил.

Конечно, была боязнь, взвешивал, нужно ли мне это. Созванивался с тренером, мне сказали: «В принципе, все спокойно, только беспилотники летают, приезжай». Я приехал, а через неделю – прилетело в судостроительный завод. Он находился в двух остановках от места, где я снимаю квартиру.

И это все ночью. Удар был такой силы, что подумал: у меня балконная рама через входную дверь выйдет. Естественно, проснулся. Слышу: хлопки, ПВО работает, сбивает что-то в небе. Я выглянул в окно – там вспышки. Было тяжело заснуть – постоянно ждешь, будет ли еще. Когда пришел на тренировку, мне ребята говорят: «Ты как?». – «Как, как? – говорю, – Просто смотрю, а у меня из шкафов вещи сами в сумку собираются».

Раньше видел интервью людей из прифронтовых районов, которые говорили: «Мы привыкли». Никогда этого не понимал, пока сам сюда не приехал. Но это действительно так – привыкаешь. Да, бывают хлопки. Естественно, сбивают ракеты и беспилотники.

Как бы страшно это ни звучало, но сейчас, если начинается сирена, ты просто завариваешь себе чай и можешь спокойно пообщаться с друзьями по телефону. Рассказываешь им: «Вот там сбили столько-то ракет, там – столько-то». – «Как ты спокойно к этому относишься». Привык. Есть какое-то внутреннее ощущение спокойствия.

По телевидению постоянно транслируются инструкции, как надо вести себя при сиренах или хлопках. Если находитесь в транспорте, нужно выйти из него. И весь транспорт прекращает работу. По городу развешены таблички, как пройти к укрытию – сколько метров, в какую сторону. Была проблема, что некоторые из укрытий оказывались закрыты. В интернете это обсуждали, но сейчас затихло все – значит вопрос решен. Если находишься дома, то нужно отойти от окон и спрятаться за несущей стеной. Выполняй эти меры безопасности – и все будет в порядке.

Когда работает сирена, это не означает, что прям сейчас уже что-то прилетит. Это значит, что засекли ракету или беспилотник – и у вас есть время, чтобы последовать в более спокойное место. Никакой паники нет. Сломя голову бежать не нужно.

Недели три назад сирены срабатывали каждый день. Потом неделю – вообще тишина, а сейчас – примерно через день. Недавно возвращались с выезда из Махачкалы. Два-три часа стояли у КПП, потому что Крымский мост закрыли. Не страшно ли сейчас ездить по мосту? Когда только ехал в Крым на поезде, было страшно. Сейчас, когда проходим контроль, это уже привычно. Автобус загоняют в рентген-камеру, ты забираешь все вещи – идешь на досмотр. Нас там ребята уже узнают. С уважением относимся к их работе, все выполняем. Дай Бог, чтобы все было спокойно. Если очереди нет, минут за 40 можно управиться. Мы обычно ночью мост проезжаем, когда народу не так много.

На первом матче в Севастополе поразился атмосфере. Собралось тысячи 3,5 человек, и ребята мне сказали, что это еще мало. Подумал: «А сколько тогда – много?» Перед матчем включается гимн Севастополя – называется «Легендарный Севастополь». Один куплет, один припев. Весь стадион встает, у каждого в руках шарфы. Потом музыка выключается – и стадион поет акапельно. Мурашки по коже, эти эмоции не передать. Плюс еще в гимне такие слова – очень патриотичные. Они прям характеризуют людей, которые здесь живут, и историю этого места. Это просто как маленький «Энфилд». С такими болельщиками ты не имеешь права играть расхлябанно.

И еще про культуру боления. Если в материковой части России ребенок хочет на футбол, с ним пойдет мама или папа. Ну, друзья. А в Севастополе ходят семьями. Бабушка с дедушкой, родители, дети. И они не то что поют гимн, они его кричат. Чтобы понять, нужно это увидеть и пережить.

Зарплаты во Второй лиге? Если команда борется за выход в Первую лигу, то 150 тысяч, а кто-то может получать и 200. В клубах без задач и с молодежью – другие суммы, у ребят постарше – тысяч 70-80. Средние премиальные – 20-30 тысяч за победу. Бывает еще лестница: побеждаешь – премиальные растут; еще побеждаешь – премиальные еще выше, а если ничья – сумма сохраняется. У команд с задачами в случае успешного сезона иногда прописывается удвоение премиальных. То есть вместо 20 тысяч получаешь 40 за победу.

Цель у меня простая – играть еще. Люблю футбол. Когда выхожу на поле, до сих пор ощущаю себя ребенком из спортшколы Йошкар-Олы. Понятно, что есть задание тренеров, какие-то нюансы по сопернику, но вот внутреннее состояние оно такое. Хотел бы его сохранить подольше. Мне кажется, силы и здоровье позволяют. А мечта… Мечтаю о своем доме – где-нибудь в Казани. Это недалеко от Йошкар-Олы, да и город хороший, есть куда сходить и нет таких пробок, как в Москве.

Южно-Сахалинск: футбол в тайфун, недостижимая Япония за морем и неисправный самолет

Евгений Матрахов, «Сахалин» (Вторая лига. Группа 3)

33 года, полузащитник, 349 матчей за карьеру (43 гола)

– В 24 года решил резко поменять жизнь, когда закончился контракт с питерским «Динамо». Узнал телефон Равиля Сабитова – он тогда тренировал «Сахалин». Звоню, говорю: «Хочу к вам». А он: «Хорошо, только у нас президент клуба необычный человек. Пришли резюме».

Я вообще не знал, что писать. Ну указал рост, вес, где и сколько играл. Вроде как получилось – и меня пригласили на сбор в Беларусь. Думал, подниму сахалинский футбол с колен, но, похоже, до сих пор поднимаю.

Когда приехал в Южно-Сахалинск, схватился за голову: «Где я вообще?» Невысокие дома, праворульные машины, очень много русских корейцев, кинотеатры времен СССР. Ничего плохого не имею в виду, но будто реально попал в другую страну. Месяц-полтора привыкал, а теперь – спустя 8 лет – остров как родной. Встретил тут будущую супругу, здесь же родили ребенка.

Очень красивый город, необычная природа, сопки. Если есть машина, за 40 минут можешь поехать сразу на два моря. За одним из них – Япония.

Как-то с ребятами хотели поехать туда на три дня, открыли агрегатор дешевых билетов, ужаснулись и забыли об этом варианте навсегда. Лететь часа полтора, а стоило 30 тысяч в одну сторону.

Погода для меня на Сахалине идеальная – я же из Питера, не переношу жару. Здесь в этом плане как дома. Хотя, бывало, из-за тайфуна мы один матч два дня играли. Половину поля смело, оторвало угловые флажки. Главное было сторону выбрать по ветру. Нам подфартило: в первом тайме два заковыряли. У них вратарь пытался выбить мяч, а его обратно сносило. Потом вообще свет пропал, доиграли на следующий день – дотерпели и сохранили счет.

Зимы суровые. Снега до второго этажа наваливает. Утром выходишь, а машин нет – засыпало. Такая романтика.

Еще в первое время цены удивляли – космические просто. Обычный питьевой йогурт – 150 рублей. Арбузы настолько дорогие, что ребята их возили из европейской части России. Чтобы родных побаловать. Мне казалось, что даже морепродукты на Сахалине дороже, чем в других городах. Сейчас и к этому привык – тем более клуб нас кормит.

Отдельный кайф – зимняя рыбалка. За тобой заезжают в 3 часа ночи, чтобы успеть занять парковочное место. В 4 часа уже у моря – еще два часа ждешь в машине утренней зорьки. Как-то так звучит на рыбацком сленге. Уходишь в море километра на 3, оно все заледенелое. Делаешь лунку и закидываешь так называемую гирлянду – это леска с 5-7 крючками. Никакого прикорма, червячка или хлеба не надо. Если попал в нужное место, где косяк рыб проходит, через секунду достаешь штуки 4 железно. Люди домой уезжают с двумя огромными мешками рыбы.

Выезды – особая история, но в прошлом сезоне лига шла навстречу. Мы месяц базировались в Москве, играли все выездные матчи, а потом на месяц – в Южно-Сахалинск. Сейчас летаем раз в две недели. Самый сложный выезд – Саратов года два назад. Сначала летели в Москву 9 часов, потом на автобусе 8 (а я их терпеть не могу), перекусили в придорожном кафе – и приехали прямо к игре. Естественно, нам пятерку закинули.

Еще запомнилось, как играли напротив тюрьмы в Комсомольске-на-Амуре. Если очень сильно ударить, мяч прям за проволоку улетал. Шутили, что если проиграем, там и останемся.

Один раз летали на неисправном самолете. По-моему, это в Чите было. Идем на посадку, стоит маленький самолет – пропеллерный. В салоне четыре места в ряду. Расселись – и вдруг не можем взлететь. Двигатель не заводился. Пришли какие-то мужички с отверточкой, что-то покрутили: «Все нормально, сейчас взлетит». А полкоманды уже перепугалось, не хотят залезать обратно. Нас собрали, сказали: «Будьте мужиками». И мы полетели. В итоге все живы-здоровы. Хотя после такого аэрофобия развивается.

Поля во Второй лиге? Ну они примерно одного отвратительного качества. Даже если где-то перестелют, хватает на год-два. За покрытием, как правило, никто не ухаживает. У нас года четыре назад было одно из лучших полей на Дальнем Востоке. Но на нем же все играют – дети, арендаторы, команда. Вот так и губятся газоны.

Сейчас народу на футбол не так много ходит, похвастаться не можем. Для примера: недавно в Кубке играли с 2Drots, я уже лет 7 не видел столько болельщиков. Просто кайф. Пусть и не за нас болели, но все равно такая атмосфера заряжает. Так и должно быть. Мы пытаемся привлечь болельщиков. Люди в первую очередь идут на красочный футбол. Видимо, не показываем его.

За Медиалигой особо не слежу, но они такую шумиху развели. На их фоне Вторая лига теряется. Вся аудитория там. Дети сейчас больше хотят в медийную команду попасть, нежели в профессиональную. Наверное, это ведет к краху Второй лиги. Для меня медиафутбол может стать следующей ступенью. «Чисто Питер», свяжитесь со мной.

Средние зарплаты во Второй лиге зависят от задач. Кто под крылышком спонсора, могут и 120 тысяч сделать. Но в среднем, мне кажется, 50-60 тысяч рублей. Плюс важная часть – премиальные. В «Сахалине» платят зарплату даже в отпуске – зимой. В этом плане все отлично. Но я еще и подрабатывал – приехал в отпуск с Сахалина. Подумал, чего дома сидеть, и на месяцок устроился на склад – завхозом и кладовщиком. Понял, что лучше играть в футбол, пока колени не сотрутся.

В отпуск хотим в Таиланд полететь – были там два раза, очень понравилось. Купили билеты через Екатеринбург, очень дешевые – на троих 56 тысяч в обе стороны. Но затем «Аэрофлот» в одностороннем порядке их аннулировал. Сказали, что какой-то сбой. Вот ругаемся с ними, собираюсь в суд идти. Гостиницы были оплачены, сопряженные рейсы до Екатеринбурга. Вообще труба. В итоге дали промокод на 30 процентов – и в молчанку. Желание свозить жену и мелкую на море победило – пошел ва-банк, взял билеты за 180 тысяч. Но от судебных претензий не отказываюсь.

Самая большая моя покупка – в «Петротресте» лет 10 назад. Когда мы из Второй лиги вышли в Первую, накопил на однокомнатную квартиру в Петербурге. В рассрочку. Тогда цены не такие бешеные были. Плюс небольшие накопления оставались.

Как получать кайф во Второй лиге? Ну мы же любимым делом занимаемся. Да еще и какие-то деньги нет-нет да платят. Кормят, одевают. Надо настраивать себя, что каким бы ни было поле, каким бы ни был антураж, нужно играть как в детстве. Если у твоей команды идет, то неважно, что вокруг, все равно мурашки по коже. У меня бывает такое.

Вологда: работа с детьми, игра на выезде прямо с автобуса и матч против Дмитрия Тарасова

Кирилл Корепов, «Динамо» Вологда (Вторая лига. Группа 2)

30 лет, нападающий, 45 матчей (15 голов)

– Свой первый профессиональный контракт я подписал в 29 лет. Выпустился из школы – распалось местное «Динамо». Возникшая позже на его месте «Вологда» тоже закрылась. 8 лет в городе не было Второй лиги.

Предложений из других регионов не поступало, да их и не могло быть, если ты нигде не играл, кроме молодежки. А агенты для меня – темный лес.

Начал выступать по любителям, много работал: на стройке, разбирал здания, газеты разносил. Параллельно учился в ВУЗе. Потом мы с женой переехали в Чебоксары – ее позвали играть в баскетбол за Чувашский государственный университет (ЧГУ). Переживал, конечно, чем буду там заниматься. Не хотел завязывать с футболом. В итоге устроился в местную любительскую команду – «ФК Шумерля». Там копеечку доплачивали, плюс тренировал детей в ЧГУ. В Чебоксарах получил тренерскую лицензию С – стоило это около 20 тысяч.

Через год мы вернулись в Вологду. Тогда поменялась система образования – и СДЮСШОР нужна была команда девочек. Согласился, в любом случае надо работать. Набирал команду с нуля – ходил по школам, развешивал объявления на детских турнирах, раздавал визитки. Сейчас уже работает сарафанное радио.

Девчонки в футболе, конечно, другие. Они более зависимы от настроения. Если все хорошо в школе, дома, то отлично тренируются, все получается. Но если что-то не так, никакие слова не помогут. Стараешься подбадривать, помогать, но у них все мысли уже о другом.

Старшие девчонки – 14-17 лет – играют на взрослых соревнованиях. Они боялись первое время, но ничего – привыкаем. Начинали с разгромных поражений 0:10, 0:12 – от двух сильнейших команд области, сборной ВГУ и череповецкой команды. Но во втором круге стало лучше: уступили 2:6 Череповцу, хотя было даже 2:2, а ВГУ проиграли 3:4. На последних минутах пропустили два обидных гола.

Средняя зарплата у детских тренеров 20-30 тысяч рублей. Жить на эти деньги нереально, поэтому во многих школах набирают еще платную группу. Для дополнительных тренировок. Выходит примерно та же ставка.

В 2022-м в Вологде снова стала наклевываться Вторая лига. Начинали на КФК, а затем зашли в профи. Так и дебютировал за родную команду – и в первом году забил 10 голов (болельщики признали Корепова лучшим игроком сезона-22/23 – Sports.ru)

Трибуны во Второй лиге чаще пустые или полупустые. Даже не вспомню, где был аншлаг. Но в Вологде народ ходит – в первом сезоне собиралось 2,5 или 3 тысячи. Максимум, при котором играл. Крутые ощущения – до мурашек. В такие моменты понимаешь, как люди соскучились. Сейчас даже в плохую погоду тысяча человек приходит. Это дорогого стоит – в 0 градусов поддерживать команду.

На выезды добираемся на автобусе – примерно 8 часов в любую точку. В прошлом сезоне, когда у нас не было готово поле, весь второй круг провели на колесах. И домашние, и выездные матчи играли в других городах. В 6 утра собирались в Вологде, а в 16 уже начинался матч в Иваново, например. Питались, бывало, в каких-то неоднозначных кафе по дороге.

Удивительно, но в таком режиме мы ни разу не проиграли за 10 матчей. Видимо, ситуация закалила. Подбадривали друг друга, старались забыть, что только с автобуса. Просто выходили и играли. А смысл жалеть себя, ныть, если это уже случилось? Зарплаты в нашей команде не такие огромные, но есть премиальные. Если охота лучше жить, ты выходишь и зарабатываешь дополнительные деньги. Выиграешь все четыре матча в месяц, выйдет как вторая зарплата.

Этим летом на «Матч ТВ» попали, когда встретились с «Родиной Медиа» в Кубке. От девочек-воспитанниц сразу посыпались вопросы. Они следят не только за РПЛ, но и за медиафутболом. Было волнительно. Ты выходишь с такими серьезными людьми [как Дмитрий Тарасов] на одно поле, а это транслирует главный спортивный телеканал. Хорошо, что получилось перебороть себя, победили 3:0.

Перед сезоном у нас был небольшой отпуск – съездили с женой в Чебоксары к друзьям. А так особо никуда не ездим. Не получается по финансам. У нас же маленький ребенок – девочка Кира. Плюс взяли ипотеку в 2021-м – еще лет 15, наверное, выплачивать.

Раньше, когда какие-нибудь депутаты спрашивали, почему футболисты в РПЛ столько получают, тоже об этом думал. Но потом понял – все справедливо. Люди хоронят здоровье. Если у тебя есть данные, иди в РПЛ, играй – и получай сколько хочешь. В «Динамо» у нас неплохие зарплаты, глупо жаловаться.

Мечты сейчас нет – просто охота играть. Как минимум во Второй лиге. Я поздно зашел в профи, поэтому не наелся футболом. Если смогу в этом возрасте прогрессировать, будет здорово.

Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов; Michail Dementiev on Unsplash; instagram.com