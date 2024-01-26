Холодные дротики
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Тот самый 16-летний уничтожил топов и наставил рекордов на первом профи-турнире в жизни. Наш любимый Люк Литтлер в огне!

Люк Литтлер
Гервин Прайс
Майкл ван Гервен
Нейтан Эспиналл
PDC дартс
дартс дартс
Экзотические виды Экзотические виды

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: во время чемпионата мира по дартсу мы с вами познакомились с Люком Литтлером, английским вундеркиндом, который сенсационно дошел до финала. Дмитрий Панов и блог «Холодные дротики» держит в курсе и не дает забыть героя, он как раз предоставляет поводы.

Новый сезон в дартсе начался с очередного отжига Люка Литтлера. Английский вундеркинд-подросток провел первый турнир в профессиональной карьере. И выиграл его! Но запомнился не этим.

21 января Литтлер стал 17-летним феноменом, но все события, описанные ниже, произошли до его дня рождения. Что же Люк такого натворил?

Его с другими топ-игроками пригласили в Бахрейн, там прошел первый в сезоне этап Мировой серии. Всего в нее входят семь нерейтинговых турниров в разных частях света и сентябрьский гранд-финал в Амстердаме. По сути, МС – это выставочные ивенты в рамках PDC, созданные для продвижения дартс-корпорации и ее лидеров.

Понятно, что после перформанса Литтлера на чемпионате мира его не могли не пригласить. И Люк поехал туда не просто статистом – а побеждать!

В первом матче юниор выбил Мана Лок Люна – еще одну звезду ЧМ. Отдал ему всего три лега (6:3), вундеркинд одержал первую победу в профессиональной карьере – она началась только 4 января. Почему так? На чемпионате мира Люк играл еще как любитель. А благодаря успеху поднялся на 31-е место в рейтинге PDC и автоматически стал профессионалом (как игрок из топ-64), этот статус активировался на следующий день после финала чемпионата мира.

Вернемся в Бахрейн, самое интересное – дальше.

Четвертьфинал с Нэйтаном Эспиналлом – четвертым номером мирового дартса – Литтлер начал с идеального лега. Да, с закрытия за девять дротиков. Восторг!

Даже соперник искренне радовался за нового ТВ-найндартера!

Люк убрал Эспа (6:3) и вышел на Гервина Прайса. Там он продолжил развлекаться. Например, списал 350 очков за два подхода: то есть бросил 180 и закрыл максимально возможные 170.

А потом еще и с публикой позаигрывал: закинул воображаемую удочку! Чекаут 170 очков часто называют «большой рыбой».

Прайса убрал с дороги – 7:3.

В финале Литтлер играл с Майклом ван Гервеном – той самой лысой зеленой машиной. Только вот голландские механизмы не выдержали английского напора. 16-летний шкет выиграл со счетом 8:5 и забрал первый ТВ-турнир в новом сезоне!

При этом мальчишка не играл в дартс с 3 января – того самого дня финала ЧМ. Такое признания от него, честно говоря, звучало неожиданно.

– Я не трогал дротики с финала ЧМ. В Бахрейне была одна мысль: «выиграй в первом раунде, а там посмотрим, с кем играть». Но получилось очень круто, – сказал Литтлер.

Скромняга Люк явно недоговаривает. За месяц он уже обыграл пятерых чемпионов мира в официальных матчах. После Бахрейна ему принадлежат еще несколько достижений.

● самый молодой ТВ-найндартер в истории (до этого был Майкл ван Гервен)

● самый молодой победитель ТВ-турнира PDC (до этого был тоже ван Гервен)

● самый молодой участник турнира Мировой серии

● второй ТВ-найндайтер в истории Мировой серии (первый – Фил Тейлор)

И далее, далее, далее...

Люк Литтлер пока только разгоняется. Видно, что дартс ему в кайф. Он не напрягается, не загоняется по мелочам. Просто выходит к мишени и играет. Уникум!

Впереди у Люка еще один этап Мировой серии (на этот раз в Нидерландах), а затем дебют в Премьер-лиге. Продолжит ли он феерить дальше?

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Фото и видео: Professional Darts Corporation

26 комментариев
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В 17 лет и выступает как настоящий профессионал дартс и выглядит так же.
+19
0
+19
Выглядит так, будто уже лет 10 его нелегкая мотает по профессиональным турнирам )
+18
0
+18
Вот это лютый спорт, что калечит. Парень, иди физкультурным чем-нибудь займись, пока еще можешь, а то такими темпами до 30 не факт, что дотянешь.
+13
-1
+12
Это что шутка? 16?17? Никого это не удивляет? В таком возрасте такой бороды быть не может. Этому чуваку лет 30
+17
-7
+10
Ответ voroninboris
Я не секу в системе турниров дартса, но как это первый турнир в профессиональной карьере? Чемпионат мира является любительским? Или он там выступал как любитель? Как это работает?
Люк там играл как любитель. После ЧМ-2024 он поднялся на 31-е место в рейтинге PDC и автоматически стал профессионалом (как игрок из топ-64). Статус профи активировался 4 января — на следующий день после завершения ЧМ. А Бахрейн — первый турнир для профи в новом сезоне :)
+9
0
+9
Стероидов для дартсменов пережрал. Выглядит лет на 35
+7
0
+7
Я не секу в системе турниров дартса, но как это первый турнир в профессиональной карьере? Чемпионат мира является любительским? Или он там выступал как любитель? Как это работает?
+6
0
+6
- Вы спортом занимаетесь?
- Я дротики кидаю!
- Вы дротист?
- В смысле?
- Ну, Вы дротите?
- Ну, не без этого.
+10
-4
+6
Ответ Чера Галеов
Это что шутка? 16?17? Никого это не удивляет? В таком возрасте такой бороды быть не может. Этому чуваку лет 30
Выпивает чувак
+6
0
+6
А говорят только в Африке переписанные...
+7
-1
+6
Что отталкивает в истории Литтлера - успех, свалившийся СРАЗУ. Да, конечно, каждый из нас мечтает о том, что у него всё получится с первого раза и т.д., и т.п. Но вот в плане болельщицкой истории это сразу проигрышный сценарий. Нет истории роста. Практически у всех нынешних звёзд она была: Райт провально начал и вернулся в дартс спустя 10 лет, Смит долгое время был королём вторых мест, Хамфрису всегда не хватало психологии и собранности в решающий момент.
Но за Литтлером будет интересно понаблюдать с точки зрения того, как он справится с этой свалившейся с небес популярностью и удачей. Все 30 ближайших лет тащить точно не получится, обязательно будет спад. И вот то, как он преодолеет этот спад, и станет ответом на вопрос "А серьёзное ли явление дартсмен по фамилии Литтлер?".
Интересно будет посмотреть и на текущих топов - что они предпримут в этом случае. Им сейчас неплохо так щёлкнули по носу, и условный ван Гервен со своим огромным ЧСВ вряд ли смирится с тем, что его время прошло. Нас ждёт интересный сезон
+4
0
+4
Ответ voroninboris
Я не секу в системе турниров дартса, но как это первый турнир в профессиональной карьере? Чемпионат мира является любительским? Или он там выступал как любитель? Как это работает?
Похоже, дело в том, что у него не было тур-карты PDC. Поднявшись в топ-64 по призовым деньгам за ЧМ (деньги в дартсе и составляют рейтинг), он карту и получил.

Но я тоже обыватель в этом деле)
+4
0
+4
Ответ arsenk
А можно сделать серию статей про систему турниров в дартсе? Стал следить за этой игрой в прошлом году, много непонятного
В PDC есть рейтинговые и нерейтинговые турниры. К первым относится 30 турниров про-тура, которые идут весь год и не попадают на ТВ. Есть 13 турниров евротура, куда попадают топ-16 рейтинга + победители квалификаций. Есть мейджоры - самые жирные турниры по призовым. В ходе сезона формируется рейтинг, по которому происходит отбор на ЧМ и раздаются карты профессионалов, действующие два следующих года. Топ-64 рейтинга, а также игроки, которые стали профи только в прошлом году, сохраняют статус профессионалов. Остальные свои карты теряют, но могут вернуть на специальном турнире в начале года.
К нерейтинговым относятся как раз таки турниры мировой серии, про один из которых написано в статье, а также Премьер-лига. Они ничего кроме денег участникам не дают.

В систему PDC также входят серия для любителей (челлендж-тур), молодёжи (девелопмент-тур), женская серия, а также региональные серии по всему миру. Лучшие игроки также попадают на ЧМ.

Помимо этого есть организация WDF со своей системой турниров и собственным чемпионатом мира. Игроки отсюда тоже могут попадать на некоторые турниры PDC в течение сезона (например, на евротур).

Также есть Modus - специальная коммерческая лига для любителей со сложной схемой розыгрыша и ежедневными матчами.

В России есть IDL, где также есть сеть турниров с ТВ-показом решающих стадий на Матче.

Турниров по всему миру очень много. Это если кратко и поверхностно))
+4
0
+4
Ответ imposted
Что отталкивает в истории Литтлера - успех, свалившийся СРАЗУ. Да, конечно, каждый из нас мечтает о том, что у него всё получится с первого раза и т.д., и т.п. Но вот в плане болельщицкой истории это сразу проигрышный сценарий. Нет истории роста. Практически у всех нынешних звёзд она была: Райт провально начал и вернулся в дартс спустя 10 лет, Смит долгое время был королём вторых мест, Хамфрису всегда не хватало психологии и собранности в решающий момент. Но за Литтлером будет интересно понаблюдать с точки зрения того, как он справится с этой свалившейся с небес популярностью и удачей. Все 30 ближайших лет тащить точно не получится, обязательно будет спад. И вот то, как он преодолеет этот спад, и станет ответом на вопрос "А серьёзное ли явление дартсмен по фамилии Литтлер?". Интересно будет посмотреть и на текущих топов - что они предпримут в этом случае. Им сейчас неплохо так щёлкнули по носу, и условный ван Гервен со своим огромным ЧСВ вряд ли смирится с тем, что его время прошло. Нас ждёт интересный сезон
Вам бы в 2018 на ветку фигурного катания, с тамошними "у Жени долгий путь, а Алина только пришла, поэтому не имеет права на золотую медаль"
+4
-1
+3
Он точно Литтлер? Не Бигглер?
+3
0
+3
Сожрал, так сказать, топов
+1
0
+1
А можно сделать серию статей про систему турниров в дартсе? Стал следить за этой игрой в прошлом году, много непонятного
+1
0
+1
Ответ Гаврила Ардалионович
- Вы спортом занимаетесь? - Я дротики кидаю! - Вы дротист? - В смысле? - Ну, Вы дротите? - Ну, не без этого.
Зашел в ожидании этого коммента😁
+1
0
+1
Аспиналла в чертветьфинале ушатал. Мощь
+1
0
+1
Ответ imposted
В PDC есть рейтинговые и нерейтинговые турниры. К первым относится 30 турниров про-тура, которые идут весь год и не попадают на ТВ. Есть 13 турниров евротура, куда попадают топ-16 рейтинга + победители квалификаций. Есть мейджоры - самые жирные турниры по призовым. В ходе сезона формируется рейтинг, по которому происходит отбор на ЧМ и раздаются карты профессионалов, действующие два следующих года. Топ-64 рейтинга, а также игроки, которые стали профи только в прошлом году, сохраняют статус профессионалов. Остальные свои карты теряют, но могут вернуть на специальном турнире в начале года. К нерейтинговым относятся как раз таки турниры мировой серии, про один из которых написано в статье, а также Премьер-лига. Они ничего кроме денег участникам не дают. В систему PDC также входят серия для любителей (челлендж-тур), молодёжи (девелопмент-тур), женская серия, а также региональные серии по всему миру. Лучшие игроки также попадают на ЧМ. Помимо этого есть организация WDF со своей системой турниров и собственным чемпионатом мира. Игроки отсюда тоже могут попадать на некоторые турниры PDC в течение сезона (например, на евротур). Также есть Modus - специальная коммерческая лига для любителей со сложной схемой розыгрыша и ежедневными матчами. В России есть IDL, где также есть сеть турниров с ТВ-показом решающих стадий на Матче. Турниров по всему миру очень много. Это если кратко и поверхностно))
Офигеть, спасибо большое!
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Ответ Чера Галеов
Это что шутка? 16?17? Никого это не удивляет? В таком возрасте такой бороды быть не может. Этому чуваку лет 30
Ещё как может. Я вспоминаю нашу гимназию 90-ых - начала 00-ых – там кабаны были под два метра в 15-16 лет.
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Ответ Чера Галеов
Это что шутка? 16?17? Никого это не удивляет? В таком возрасте такой бороды быть не может. Этому чуваку лет 30
Они там сразу по 15 лет списывают.Не как у нас на Кавказе максимум два.
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Последняя фотка - это "случайный ренессанс"(?)
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Зубы как у типичного брита конечно, да и сам выглядит на 30, какие 16, это шутка что ли
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Переписанный дартсмен. В таком возрасте бороды такой быть не может.
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Если не начнёт следить за здоровьем -его карьера закончится очень быстро(
ну как такие бока наесть к 16-ти годам???
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