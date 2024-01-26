Тот самый 16-летний уничтожил топов и наставил рекордов на первом профи-турнире в жизни. Наш любимый Люк Литтлер в огне!
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От редакции: во время чемпионата мира по дартсу мы с вами познакомились с Люком Литтлером, английским вундеркиндом, который сенсационно дошел до финала. Дмитрий Панов и блог «Холодные дротики» держит в курсе и не дает забыть героя, он как раз предоставляет поводы.
Новый сезон в дартсе начался с очередного отжига Люка Литтлера. Английский вундеркинд-подросток провел первый турнир в профессиональной карьере. И выиграл его! Но запомнился не этим.
21 января Литтлер стал 17-летним феноменом, но все события, описанные ниже, произошли до его дня рождения. Что же Люк такого натворил?
Его с другими топ-игроками пригласили в Бахрейн, там прошел первый в сезоне этап Мировой серии. Всего в нее входят семь нерейтинговых турниров в разных частях света и сентябрьский гранд-финал в Амстердаме. По сути, МС – это выставочные ивенты в рамках PDC, созданные для продвижения дартс-корпорации и ее лидеров.
Понятно, что после перформанса Литтлера на чемпионате мира его не могли не пригласить. И Люк поехал туда не просто статистом – а побеждать!
В первом матче юниор выбил Мана Лок Люна – еще одну звезду ЧМ. Отдал ему всего три лега (6:3), вундеркинд одержал первую победу в профессиональной карьере – она началась только 4 января. Почему так? На чемпионате мира Люк играл еще как любитель. А благодаря успеху поднялся на 31-е место в рейтинге PDC и автоматически стал профессионалом (как игрок из топ-64), этот статус активировался на следующий день после финала чемпионата мира.
Вернемся в Бахрейн, самое интересное – дальше.
Четвертьфинал с Нэйтаном Эспиналлом – четвертым номером мирового дартса – Литтлер начал с идеального лега. Да, с закрытия за девять дротиков. Восторг!
Даже соперник искренне радовался за нового ТВ-найндартера!
Люк убрал Эспа (6:3) и вышел на Гервина Прайса. Там он продолжил развлекаться. Например, списал 350 очков за два подхода: то есть бросил 180 и закрыл максимально возможные 170.
А потом еще и с публикой позаигрывал: закинул воображаемую удочку! Чекаут 170 очков часто называют «большой рыбой».
Прайса убрал с дороги – 7:3.
В финале Литтлер играл с Майклом ван Гервеном – той самой лысой зеленой машиной. Только вот голландские механизмы не выдержали английского напора. 16-летний шкет выиграл со счетом 8:5 и забрал первый ТВ-турнир в новом сезоне!
При этом мальчишка не играл в дартс с 3 января – того самого дня финала ЧМ. Такое признания от него, честно говоря, звучало неожиданно.
– Я не трогал дротики с финала ЧМ. В Бахрейне была одна мысль: «выиграй в первом раунде, а там посмотрим, с кем играть». Но получилось очень круто, – сказал Литтлер.
Скромняга Люк явно недоговаривает. За месяц он уже обыграл пятерых чемпионов мира в официальных матчах. После Бахрейна ему принадлежат еще несколько достижений.
● самый молодой ТВ-найндартер в истории (до этого был Майкл ван Гервен)
● самый молодой победитель ТВ-турнира PDC (до этого был тоже ван Гервен)
● самый молодой участник турнира Мировой серии
● второй ТВ-найндайтер в истории Мировой серии (первый – Фил Тейлор)
И далее, далее, далее...
Люк Литтлер пока только разгоняется. Видно, что дартс ему в кайф. Он не напрягается, не загоняется по мелочам. Просто выходит к мишени и играет. Уникум!
Впереди у Люка еще один этап Мировой серии (на этот раз в Нидерландах), а затем дебют в Премьер-лиге. Продолжит ли он феерить дальше?
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Фото и видео: Professional Darts Corporation
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Но за Литтлером будет интересно понаблюдать с точки зрения того, как он справится с этой свалившейся с небес популярностью и удачей. Все 30 ближайших лет тащить точно не получится, обязательно будет спад. И вот то, как он преодолеет этот спад, и станет ответом на вопрос "А серьёзное ли явление дартсмен по фамилии Литтлер?".
Интересно будет посмотреть и на текущих топов - что они предпримут в этом случае. Им сейчас неплохо так щёлкнули по носу, и условный ван Гервен со своим огромным ЧСВ вряд ли смирится с тем, что его время прошло. Нас ждёт интересный сезон
Но я тоже обыватель в этом деле)
К нерейтинговым относятся как раз таки турниры мировой серии, про один из которых написано в статье, а также Премьер-лига. Они ничего кроме денег участникам не дают.
В систему PDC также входят серия для любителей (челлендж-тур), молодёжи (девелопмент-тур), женская серия, а также региональные серии по всему миру. Лучшие игроки также попадают на ЧМ.
Помимо этого есть организация WDF со своей системой турниров и собственным чемпионатом мира. Игроки отсюда тоже могут попадать на некоторые турниры PDC в течение сезона (например, на евротур).
Также есть Modus - специальная коммерческая лига для любителей со сложной схемой розыгрыша и ежедневными матчами.
В России есть IDL, где также есть сеть турниров с ТВ-показом решающих стадий на Матче.
Турниров по всему миру очень много. Это если кратко и поверхностно))
ну как такие бока наесть к 16-ти годам???