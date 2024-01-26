Тот самый 16-летний уничтожил топов и наставил рекордов на первом профи-турнире в жизни. Наш любимый Люк Литтлер в огне!

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От редакции: во время чемпионата мира по дартсу мы с вами познакомились с Люком Литтлером, английским вундеркиндом, который сенсационно дошел до финала. Дмитрий Панов и блог «Холодные дротики» держит в курсе и не дает забыть героя, он как раз предоставляет поводы.

Новый сезон в дартсе начался с очередного отжига Люка Литтлера. Английский вундеркинд-подросток провел первый турнир в профессиональной карьере. И выиграл его! Но запомнился не этим.

21 января Литтлер стал 17-летним феноменом, но все события, описанные ниже, произошли до его дня рождения. Что же Люк такого натворил?

Его с другими топ-игроками пригласили в Бахрейн, там прошел первый в сезоне этап Мировой серии. Всего в нее входят семь нерейтинговых турниров в разных частях света и сентябрьский гранд-финал в Амстердаме. По сути, МС – это выставочные ивенты в рамках PDC, созданные для продвижения дартс-корпорации и ее лидеров.

Понятно, что после перформанса Литтлера на чемпионате мира его не могли не пригласить. И Люк поехал туда не просто статистом – а побеждать!

В первом матче юниор выбил Мана Лок Люна – еще одну звезду ЧМ. Отдал ему всего три лега (6:3), вундеркинд одержал первую победу в профессиональной карьере – она началась только 4 января. Почему так? На чемпионате мира Люк играл еще как любитель. А благодаря успеху поднялся на 31-е место в рейтинге PDC и автоматически стал профессионалом (как игрок из топ-64), этот статус активировался на следующий день после финала чемпионата мира.

Вернемся в Бахрейн, самое интересное – дальше.

Четвертьфинал с Нэйтаном Эспиналлом – четвертым номером мирового дартса – Литтлер начал с идеального лега. Да, с закрытия за девять дротиков. Восторг!

Даже соперник искренне радовался за нового ТВ-найндартера!

Люк убрал Эспа (6:3) и вышел на Гервина Прайса. Там он продолжил развлекаться. Например, списал 350 очков за два подхода: то есть бросил 180 и закрыл максимально возможные 170.

А потом еще и с публикой позаигрывал: закинул воображаемую удочку! Чекаут 170 очков часто называют «большой рыбой».

Прайса убрал с дороги – 7:3.

В финале Литтлер играл с Майклом ван Гервеном – той самой лысой зеленой машиной. Только вот голландские механизмы не выдержали английского напора. 16-летний шкет выиграл со счетом 8:5 и забрал первый ТВ-турнир в новом сезоне!

При этом мальчишка не играл в дартс с 3 января – того самого дня финала ЧМ. Такое признания от него, честно говоря, звучало неожиданно.

– Я не трогал дротики с финала ЧМ. В Бахрейне была одна мысль: «выиграй в первом раунде, а там посмотрим, с кем играть». Но получилось очень круто, – сказал Литтлер.

Скромняга Люк явно недоговаривает. За месяц он уже обыграл пятерых чемпионов мира в официальных матчах. После Бахрейна ему принадлежат еще несколько достижений.

● самый молодой ТВ-найндартер в истории (до этого был Майкл ван Гервен)

● самый молодой победитель ТВ-турнира PDC (до этого был тоже ван Гервен)

● самый молодой участник турнира Мировой серии

● второй ТВ-найндайтер в истории Мировой серии (первый – Фил Тейлор)

И далее, далее, далее...

Люк Литтлер пока только разгоняется. Видно, что дартс ему в кайф. Он не напрягается, не загоняется по мелочам. Просто выходит к мишени и играет. Уникум!

Впереди у Люка еще один этап Мировой серии (на этот раз в Нидерландах), а затем дебют в Премьер-лиге. Продолжит ли он феерить дальше?

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Фото и видео: Professional Darts Corporation