Крах ирокеза, 16-летний феномен, гандбольный героизм. Главные истории с ЧМ по дартсу

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От редакции: продолжаем следить за чемпионатом мира по дартсу вместе с «Холодными дротиками», это точно лучший способ. Больше деталей – только в телеграм-канале Дмитрия Панова.

На чемпионате мира по дартсу трехдневный перерыв, связанный с католическим Рождеством. Пока Англия купается в празднованиях под «Мерри Кристмас», я подведу итоги первых двух раундов. Вернее, то, что запомнилось в них больше всего. Расписывать каждый матч нет смысла, поэтому – самые яркие моменты на мой взгляд. Поехали!

Сенсация Мана Лок Люна

Азиатского товарища точно полюбят адепты старой школы, которые не склоняют слово «дартс». Ведь его имя не склоняется! Или склоняется? Ох уж эти азиаты... Но я пойду своим путем и все же поставлю букву «а» в родительном падеже.

Впрочем, эта часть текста не о русском языке, а о гонконгском дартсмене, который умудрился обойти всех топов. 24-летний парень попал на ЧМ во многом случайно: он шел первым запасным в Азиатском туре и мог поехать в Лондон только при определенных раскладах на чемпионате Азии. Все сложилось в его пользу, это принесло радость всем – вернее, почти всем.

В первом раунде Ман Лок Люн стал автором громкой сенсации, он опрокинул Гиана ван Вена – финалиста молодежного чемпионата мира и полуфиналиста взрослого чемпионата Европы. Голландец был слабо похож сам на себя, в то время как Ман феерил. Проигрывать 0-2 и выиграть 3-2 у фаворита – мощно для вчерашнего ноунейма!

А еще Люн сделал 11 раз по «стооо восемьдесят». Это не феноменальные цифры, но пока – лучшие среди всех участников чемпионата мира. Даже Майкл Смит, Гервин Прайс и Майкл ван Гервен набросали меньше в своих матчах! Собственно, этот показатель заставляет обратить внимание на парнишку.

Увы, путь Мана оборвался во втором раунде – его тормознул немец Габриэль Клеменс. Но в Гонконг вернется уже не малоизвестный дартсмен, а звезда мировой величины. Может, через год снова увидим парня на сцене «Александра-Пэлас»?

Феерия Лоуренса Илагана

В списке сразу два азиатских дартсмена. Лоуренс Илаган известен больше, впервые филиппинец засветился на мировом уровне еще в конце нулевых. Но все его достижения уместились в два выигранных матча, но теперь у него получилось привлечь внимание.

В первом раунде Илаган без шансов проигрывал канадцу Мэтту Кэмпбеллу и уже собирался вылетать в Манилу. Однако в конце третьего сета завязалась борьба, которая стала легендарной.

Судите сами. Кэмпбелл оставил себе вполне рабочие 58 очков, но не закрыл их. Илаган с трудом дошел до сотки в остатке, но канадец его снова простил, поочередно не попал в D20, D10 и D5. Что сделал филиппинец? Закрыл сто очков двумя удвоениями!

С этого момента началась дикая жара. В следующем же леге Лоуренс прикрыл 153, сумел удержать преимущество и вывести игру в пятый сет. Но там уже включился Кэмпбелл, который сыграл как супертоп. 38 дротиков на три лега (14-12-12) – феноменально даже для небожителей!

Мэтт все же вышел во второй раунд, где сенсационно обыграл Джеймса Уэйда. А Лоуренс Илаган доказал, что не зря ездит играть в Лондон. Через год он практически наверняка вернется на чемпионат мира – будем ждать нового огня?

Феномен Люка Литтлера

Про мальчика-старшеклассника Люка Литтлера сейчас говорит любой дартс-утюг. Мальчишка без раскачки ворвался во взрослый профессиональный дартс и начал косить всех, как профессиональный уборщик травы. На предрождественском этапе чемпионата мира Литтлер стал, пожалуй, хедлайнером.

Началось все с уничтожения Кристиана Киста, которому явно не повезло попасть под каток. Люк наколачивал с такой уверенностью, будто играл не на сцене против экс-чемпиона мира, а у себя в комнате после уроков. Каждый же представлял себя мегапевцом, футболистом или актером, кривляясь в зеркало? Вот у Литтлера это все переросло в реальную жизнь. Сухой разнос Киста с набором 106,12 стал самой фееричной игрой всего первого раунда.

Но и во втором Люк показал, что возраст – только цифры в паспорте. Феерии с Эндрю Гилдингом не было, однако свое юниор забрал без проблем. Гилди мог бы гордиться Люком, если бы тот был его сыном. Только вот за парня радуются родители, а соперники расстраиваются и идут в бухгалтерию за расчетом. 3-1 во втором раунде, и Литтлер прошагал в третий.

В Лондоне мальчик, кстати, уже успел стать чемпионом мира – правда, среди юниоров. За три дня до игры с Кистом парень выиграл ЮЧМ, его финал вынесли на большую сцену. Люка подкалывают трибуны, распевают кричалки: «Завтра утром в школу!»

К таким шуткам он относится спокойно: «Я сдал несколько экзаменов, но не поступил в колледж, потому что играл в дартс. Не знаю, с чего вдруг публика вспомнила про школу. Но такое забавно слушать! Особенно когда понимаешь, что в следующем году у меня будет только дартс, дартс и еще раз дартс».

Героизм Флориана Хемпеля

Рассказ о 2023 годе в автобиографии Флориана Хемпеля должен быть озаглавлен как «Страшная сказка со счастливым концом». Сезон у немецкого экс-гандболиста не сложился: травмы, потеря мотивации и слабые матчи поставили его профессиональную карьеру на грань завершения. Казалось, что история Флори в дартсе закончена.

Но Хемпель – восстал как Феникс. В ноябре он затащил спецотбор на ЧМ, выкинув его первого сеяного Алана Сутара. В «Элли Палли» начал с трудовой победы над ирландским вундеркиндом Диланом Слевиным. Во втором раунде его уже ждал Димитри ван ден Берг, который жаждал поквитаться за поражение двухгодичной давности. Помните же?

И все шло к тому, что бельгиец отыграется сполна на гандболисте-выскочке. Хемпель повел 2:0 в первом сете, но умудрился проиграть его и поплыл. При счете 1-2 по сетам и 0:2 по легам было на 99,99% понятно, что немец вылетает отовсюду. Но одна сотая процента зарешала.

Дими мог закрыть 127 очков на матч, но не попал в булл. В ответ Флори чекнул 151, и его прорвало. Хемпелю удалось сделать практически нереальное: взять шесть легов подряд (два из них закрыл за 10 дротиков) и превратить 1-2 в 3-2. Такого камбэка сходу и не припомнишь!

Немецкий гандболист точно остается в PDC на следующий год – уже четвертый раз в карьере. Не станем обсуждать поплывшего Димитри ван ден Берга, ибо его менталка – тема для отдельного разговора. Но лишний раз восхитимся нервами и удачей Флориана Хемпеля, который за три недели нивелировал последствия провального сезона. Только вот вопрос: надолго ли его хватит?

Крах Питера Райта

Еще в прошлом году я писал, что Питеру Райту нужна пауза – хотя бы краткосрочная. Невозможно перенести болезнь и переживания за супругу, а потом играть как супертоп, когда тебе за 50. Но Райт пошел своей дорогой, и она привела к провалу.

На чемпионате мира гражданин с ирокезом ничего не смог против Джима Уильямсу. Валлиец заработал прозвище «гроза фаворитов», в прошлом году он выбил во втором раунде легендарного Джеймса Уэйда. Но виноват ли Джим в том, что его соперники не хотят играть? Райт, например, был максимально уныл и беспомощен.

«Было тяжело смотреть, как Питер борется сам с собой. Очень странное чувство, – признался Уильямс после матча. – Понятно, что я хотел победить. Но сложно радоваться, когда твой соперник, на которого ты всегда равнялся, страдает на сцене. Хочется как-то помочь ему».

В итоге сухое поражение по сетам (0-3) и всего четыре выигранных лега. Настолько плохим Райт не был никогда: даже в годы неизвестности он брал хотя бы по сету на чемпионатах мира. Но эта серия ушла в прошлое. Похоже, как и вся карьера Райта.

Сейчас Питеру нужно представить себя компьютером, в котором произошел сбой. Что в таком случае помогает? Правильно, перезагрузка. И она нужна Райту как никогда прежде. Иначе накопление критических ошибок приведет к полному отказу и краху всей системы. Адриан Льюис, Мервин Кинг и другие легенды прошлого из настоящего не дадут соврать.

Турнир продолжится 27 декабря, в среду. Следите за результатами здесь.

Фото и видео: Professional Darts Corporation

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