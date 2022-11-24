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11 игроков этих Нидерландов могли выбрать другие сборные – все из-за колониального прошлого страны

Хави Симонс Хави Симонс
Дензел Думфрис Дензел Думфрис
Джереми Фримпонг Джереми Фримпонг
Ноа Ланг Ноа Ланг
Тирелл Маласиа Тирелл Маласиа
Стевен Бергвейн Стевен Бергвейн
Мемфис Депай Мемфис Депай
Коди Гакпо Коди Гакпо
Натан Аке Натан Аке
Юрриен Тимбер Юрриен Тимбер
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
ЧМ-2022 ЧМ-2022
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
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Депай – Гана, Думфрис – Аруба, ван Дейк – Суринам.

Сборная Нидерландов озвучила заявку на ЧМ-2022 за десять дней стартового матча. И чуть меньше половины игроков из нее могли бы получить разрешение на выступления за другие сборные, потому что имеют второе гражданство.

Таких игроков всего 11 – целая команда, хоть и без вратаря. Шестеро – защитники.

Аруба, Кюрасао, Суринам, Того, Гана, Кот-д’Ивуар – как все они связаны с Нидерландами

В XVII веке голландцы завоевали остров Кюрасао и оккупировали Арубу. Потом возвращали Арубу через двести лет у британцев. Сейчас она входит в Королевство Нидерландов, но имеет собственные паспорта и валюту (и отдельную сборную в системе ФИФА). Так же и Кюрасао – остров стал самоуправляемой территорией со значительной автономией.

Суринам изначально колонизировали англичане, но потом обменяли на Новый Амстердам (будущий Нью-Йорк). Три столетия Суринам был владением Нидерландов, а с 1975 года стал независимой республикой.

Ван Дейк, Давидс, Гуллит – у многих голландских звезд суринамские корни. Почему мы не слышали о сборной Суринама?

Почти 250 лет колонией Нидерландов была Голландская Гвинея, которая находилась на территории современной Ганы. Часть Того в XVI-XVII веках входила в Невольничий Берег – центр работорговли в Западной Африке, который контролировался Нидерландами и Англией. Кот-д’Ивуар же от работорговли страдал меньше, а потом на долгое время стал колонией Франции.

Как именно каждый из этих игроков связан со второй родиной

У Юрриена Тимбера гражданство Кюрасао, потому что оттуда отец. Но и мама тоже не из Нидерландов, а из Арубы. На Кюрасао Тимбер обычно ездит в отпуск и очень радовался, когда туда по окончании прошлого сезона приехал «Аякс». Голландцы обыграли местную команду 5:1.

По слухам, у мамы Вирджила ван Дейка есть китайские корни. Но как говорил он сам: «Мама – чистокровная суринамка». И ее родину он тоже посещал, о чем рассказывал в 2020-м: «Я бывал там несколько раз, мне понравилось. Там я чувствую себя как дома. Съездил бы туда вместе с детьми».

Натан Аке вспоминал: «В «Челси» Дидье Дрогба подошел поздороваться и рассказал нам о семейной атмосфере в клубе. Это было нечто особенное, в том числе и потому, что мой отец из Кот-д’Ивуара». В эту страну Аке очень хотел попасть на 18-летие, но поездка сорвалась.

Стивен Бергвейн играл в бутсах с флагом Суринама – дань уважения родителям. Он рассказывал The Players’ Tribune, почему так поступил: «Они родились там, их суринамская культура составляет большую часть моей жизни. Я никогда это не забуду». Как и историю про то, как отец возил его по два часа в Эйндховен на тренировки к девяти утра, а потом спал в машине.

Отец Коди Гакпо – тоголезец: он познакомился с его матерью, когда играл в футбол в Того. Позже уезжал во Францию, а затем переехал в Нидерланды, чтобы воссоединиться с ней. Но вопрос о привлечении Гакпо в сборную серьезно рассматривала и Гана, так как у отца ганские корни.

У известного сайта о ганском футболе ghanasoccernet.com даже новость однажды звучала так: «ПСВ» подписал профессиональный контракт с ганским форвардом Коди Гакпо».

Мемфис Депай и слышать ничего не хочет об отце, который бросил их семью. Но часто ездит на его родину в Гану, участвуя в благотворительных акциях. Так было и летом 2022-го, когда ему очень понравился прием в аэропорту – Депай даже поплясал там вместе с танцорами, которые его встречали.

Ноа Ланг заговорил о происхождении, когда вляпался в скандал. Выиграв чемпионство с «Брюгге», он пел с фанатами антисемитскую песню, а на обвинения ответил: «Мой отец – суринамец, мать – голландка, так что я и так все знаю о расизме». При этом у Ланга есть марокканские сестры, но нет паспорта. Как это возможно? Марокканцем был его отчим Нордин Бухари (еще и экс-игрок сборной), а сестры – сводные.

У Тирелла Маласиа мама из Суринама, а отец из Кюрасао. Летом 2021-го он неожиданно попал в расширенный список возглавляемой Гусом Хиддинком сборной Кюрасао на Золотой Кубок КОНКАКАФ, хотя на тот момент был травмирован. Туда же угодил и Ришедли Базур, сыгравший шесть матчей за Нидерланды.

Маласиа через несколько месяцев сыграл полный матч против Черногории, где сделал голевую передачу. Все вопросы отпали.

Когда в 2014-м голландская сборная выиграла бронзу на ЧМ, Дензел Думфрис числился игроком Арубы – там родился отец, который женился на девушке из Суринама. Экс-главный тренер Арубы Джованни Франкен рассказал, что Думфрис удивил всех: нет никакого опыта, а он заявил, что уходит и выбирает сборную Нидерландов. «Поначалу все смеялись. А потом кое-что произошло. Так как Аруба – гордый остров, то его объявили предателем. И высмеивали по телевизору».

Зато спустя шесть лет у Думфриса более 30 матчей за команду и яркий групповой этап Евро.

Хави Симонс имеет суринамские корни по отцу. В соцсетях он делился фотографиями из Парамарибо на фоне водопада. В Суринам ездит давно – даже в 14 лет встречался с представителями Министерства спорта.

Джереми Фримпонг имеет ганское происхождение по матери. В семилетнем возрасте вообще переехал с семьей в Англию, так что мог выступать и за эту страну тоже. Но голландскому ESPN ответил: «Я не англичанин, а голландец. И в детстве хотел выступать за Нидерланды, это была мечта».

Нидерланды или Голландия – так как правильно? В чем разница? Как корректно говорить нам?

Фото: en.wikipedia.orgREUTERS/John Sibley, Amanda Perobelli, Molly Darlington, Dylan Martinez, Matthew Childs; globallookpress.com/imago-images.de, IMAGO/Box to Box Pictures/Yannic, Fot. Grzegorz Wajda / 400mm.Pl, IMAGO/Revierfoto

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