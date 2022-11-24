11 игроков этих Нидерландов могли выбрать другие сборные – все из-за колониального прошлого страны

Депай – Гана, Думфрис – Аруба, ван Дейк – Суринам.

Сборная Нидерландов озвучила заявку на ЧМ-2022 за десять дней стартового матча. И чуть меньше половины игроков из нее могли бы получить разрешение на выступления за другие сборные, потому что имеют второе гражданство.

Таких игроков всего 11 – целая команда, хоть и без вратаря. Шестеро – защитники.

Аруба, Кюрасао, Суринам, Того, Гана, Кот-д’Ивуар – как все они связаны с Нидерландами

В XVII веке голландцы завоевали остров Кюрасао и оккупировали Арубу. Потом возвращали Арубу через двести лет у британцев. Сейчас она входит в Королевство Нидерландов, но имеет собственные паспорта и валюту (и отдельную сборную в системе ФИФА). Так же и Кюрасао – остров стал самоуправляемой территорией со значительной автономией.

Суринам изначально колонизировали англичане, но потом обменяли на Новый Амстердам (будущий Нью-Йорк). Три столетия Суринам был владением Нидерландов, а с 1975 года стал независимой республикой.

Почти 250 лет колонией Нидерландов была Голландская Гвинея, которая находилась на территории современной Ганы. Часть Того в XVI-XVII веках входила в Невольничий Берег – центр работорговли в Западной Африке, который контролировался Нидерландами и Англией. Кот-д’Ивуар же от работорговли страдал меньше, а потом на долгое время стал колонией Франции.

Как именно каждый из этих игроков связан со второй родиной

У Юрриена Тимбера гражданство Кюрасао, потому что оттуда отец. Но и мама тоже не из Нидерландов, а из Арубы. На Кюрасао Тимбер обычно ездит в отпуск и очень радовался, когда туда по окончании прошлого сезона приехал «Аякс». Голландцы обыграли местную команду 5:1.

По слухам, у мамы Вирджила ван Дейка есть китайские корни. Но как говорил он сам: «Мама – чистокровная суринамка». И ее родину он тоже посещал, о чем рассказывал в 2020-м: «Я бывал там несколько раз, мне понравилось. Там я чувствую себя как дома. Съездил бы туда вместе с детьми».

Натан Аке вспоминал: «В «Челси» Дидье Дрогба подошел поздороваться и рассказал нам о семейной атмосфере в клубе. Это было нечто особенное, в том числе и потому, что мой отец из Кот-д’Ивуара». В эту страну Аке очень хотел попасть на 18-летие, но поездка сорвалась.

Стивен Бергвейн играл в бутсах с флагом Суринама – дань уважения родителям. Он рассказывал The Players’ Tribune, почему так поступил: «Они родились там, их суринамская культура составляет большую часть моей жизни. Я никогда это не забуду». Как и историю про то, как отец возил его по два часа в Эйндховен на тренировки к девяти утра, а потом спал в машине.

Отец Коди Гакпо – тоголезец: он познакомился с его матерью, когда играл в футбол в Того. Позже уезжал во Францию, а затем переехал в Нидерланды, чтобы воссоединиться с ней. Но вопрос о привлечении Гакпо в сборную серьезно рассматривала и Гана, так как у отца ганские корни.

У известного сайта о ганском футболе ghanasoccernet.com даже новость однажды звучала так: «ПСВ» подписал профессиональный контракт с ганским форвардом Коди Гакпо».

Мемфис Депай и слышать ничего не хочет об отце, который бросил их семью. Но часто ездит на его родину в Гану, участвуя в благотворительных акциях. Так было и летом 2022-го, когда ему очень понравился прием в аэропорту – Депай даже поплясал там вместе с танцорами, которые его встречали.

Ноа Ланг заговорил о происхождении, когда вляпался в скандал. Выиграв чемпионство с «Брюгге», он пел с фанатами антисемитскую песню, а на обвинения ответил: «Мой отец – суринамец, мать – голландка, так что я и так все знаю о расизме». При этом у Ланга есть марокканские сестры, но нет паспорта. Как это возможно? Марокканцем был его отчим Нордин Бухари (еще и экс-игрок сборной), а сестры – сводные.

У Тирелла Маласиа мама из Суринама, а отец из Кюрасао. Летом 2021-го он неожиданно попал в расширенный список возглавляемой Гусом Хиддинком сборной Кюрасао на Золотой Кубок КОНКАКАФ, хотя на тот момент был травмирован. Туда же угодил и Ришедли Базур, сыгравший шесть матчей за Нидерланды.

Маласиа через несколько месяцев сыграл полный матч против Черногории, где сделал голевую передачу. Все вопросы отпали.

Когда в 2014-м голландская сборная выиграла бронзу на ЧМ, Дензел Думфрис числился игроком Арубы – там родился отец, который женился на девушке из Суринама. Экс-главный тренер Арубы Джованни Франкен рассказал, что Думфрис удивил всех: нет никакого опыта, а он заявил, что уходит и выбирает сборную Нидерландов. «Поначалу все смеялись. А потом кое-что произошло. Так как Аруба – гордый остров, то его объявили предателем. И высмеивали по телевизору».

Зато спустя шесть лет у Думфриса более 30 матчей за команду и яркий групповой этап Евро.

Хави Симонс имеет суринамские корни по отцу. В соцсетях он делился фотографиями из Парамарибо на фоне водопада. В Суринам ездит давно – даже в 14 лет встречался с представителями Министерства спорта.

Джереми Фримпонг имеет ганское происхождение по матери. В семилетнем возрасте вообще переехал с семьей в Англию, так что мог выступать и за эту страну тоже. Но голландскому ESPN ответил: «Я не англичанин, а голландец. И в детстве хотел выступать за Нидерланды, это была мечта».

Фото: en.wikipedia.org; REUTERS/John Sibley, Amanda Perobelli, Molly Darlington, Dylan Martinez, Matthew Childs; globallookpress.com/imago-images.de, IMAGO/Box to Box Pictures/Yannic, Fot. Grzegorz Wajda / 400mm.Pl, IMAGO/Revierfoto