«Белгородского Шумахера» взяли в «Ф-3». Шаг на пути к «Ф-1»? Насколько он хорош?

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30 января команда «Формулы-3» «Дженцер» объявила о подписании контакта с Никитой Бедриным – событие в нынешней обстановке не рядовое, особенно если учесть, что изначально в сезоне 2023-го в сериях поддержки «Формулы-1» могло вообще не быть россиян. Вместе со Стивом с канала «Вестникъ Формул» разбираемся в том, кто же такой этот новичок, выступающий под итальянской лицензией (в молодежках без статуса чемпионата мира или Европы флаг определяется по стране, выдавшей лицензию, а не по паспорту, а выдать лицензию может любая страна любому гонщику).

Путь Бедрина: из российского картинга в европейские гонки

Никита Бедрин родился 6 января 2006 года в Белгороде. О его семье известно немного – его отец, предприниматель Вячеслав Бедрин, в разные годы являлся учредителем ряда небольших фирм в Белгородской области, в том числе общественной организации «Картинг Черноземья». Именно отец привел Никиту в автоспорт. В пять лет вместо очередной покупки игрушек Вячеслав Николаевич повел сына в прокатный картинг.

В семь, еще до поступления в школу, Никита начал принимать участие в национальных соревнованиях в классе «микро» и выиграл первую же свою серьезную гонку, прошедшую в рамках дебютного этапа первенства страны – Академии РАФ в Ростове-на-Дону. Впоследствии он повторил свой успех на этапе в Белгороде и закончил в итоге турнир третьим.

Уже в следующем году Бедрин сделал шаг на ступень выше и под чутким руководством тренера из автоспортивного комплекса «Вираж» Дениса Василенко начал гонять в категории «Мини». Там он, к слову, впервые пересекся со своими будущими постоянными соперниками – Кириллом Смалем, сейчас выступающим в ближневосточной региональной «Формуле», и Владиславом Ломко, который после вице-чемпионства в «Евроформуле» перешел в прототипы LMP3 и LMP2.

Впоследствии эта троица на протяжении нескольких лет в различных классах картинга обменивалась успешными результатами. Чаще побеждал Бедрин, выигравший в итоге первенство России в 2015 и 2016 годах.

«Уже тогда было видно, что Никита отличался от всех: был психологически взрослее, хоть по возрасту и был почти на год младше . Когда после тренировочного дня все отправлялись играть в футбол, он уезжал в отель отдыхать, — вспоминал в интервью Fun Formula Сергей Сонкин, соперничавший с Бедриным на трассах. – В гонках же он был стабильнее всех, этакий Мик Шумахер образца 2020 года . Он предпочел бы приехать вторым, но доехать, чем зарубиться в последнем повороте и вылететь. Тот же Смаль всегда выбирал второй путь, поэтому из-за сходов много проигрывал. Хотя по темпу Кирилл был посильнее. Да, без хорошей машины и Никита бы не поехал, но он отлично умеет реализовывать то, что у него есть. Ну, и повторю, в плане психологии он был практически идеален».

Учитывая такие результаты, неудивительно, что дальше путь Бедрина пошел в Европу. В 2016 году белгородец переехал в Италию, где поселился недалеко от местной картинговой Мекки – трассы «Южная Гарда» в Лонато – и подписал контракт с одной из сильнейших юниорских команд BabyRace.

Для многих пилотов переход на общеевропейский уровень борьбы часто становится шоком, однако Никита на удивление быстро адаптировался к новым условиям и уже в октябре добился первого международного успеха, став чемпионом престижного «Трофео Индастрие» в классе «60 мини». Причем опередил он тогда не только Смаля, но и нынешнюю суперзвезду младших серий – юниора «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Окончательно на международный уровень Никита перешел в 2017-м. В BabyRace он познакомился с Феличе Тьене, обладателем картингового Кубка мира и многократным призером чемпионатов планеты, который стал его многолетним наставником и помог сильно вырасти в профессиональном плане.

Повлияла на быстрый рост навыков и уже привычная по российским соревнованиям ситуация, когда Бедрину приходилось гоняться против старших и более опытных конкурентов. Да, с одной стороны, это приводило к тому, что, только оказываясь в новой категории, он несколько откатывался назад, но зато потом выстреливал: топ-5 чемпионата Европы, бронза Евросерии, титулы чемпиона Италии и победителя престижной серии «Чемпионы будущего» — это лишь неполный список достижений Никиты.

Пробы в «Феррари», неудача, стагнация в европейских молодежках

В 2020 году россиянина пригласили в отборочный скаутский лагерь «Феррари». Тогда казалось, что конкурентов в борьбе за место в академии Скудерии у Бедрина не будет – уж слишком несопоставимыми были картинговые результаты других претендентов. Поэтому неудивительно, что у автора конкретно «полыхало», когда в Маранелло предпочли австралийца Джеймса Уортона.

Впрочем, как показали следующие 2,5 сезона, вероятно, бомбил я отчасти зря, потому что в «формулах» белгородец пока выглядит средне. Особенно это заметно на фоне того поколения, которое пришло в «открытые колеса» параллельно с Никитой, как говорится, вышибив дверь с ноги.

В 2021-м Никита перешел в итальянский и немецкий чемпионаты «Ф-4» с командой «Ван Амерсфорт», с которой завоевал звание лучшего новичка, вот только… На деле в Италии он стал только восьмым с одной победой, а в Германии пятым с двумя победами, пока напарник Оливер Беарман завоевывал два титула. Да и в сражении новичков россиянин лишь на очко опередил датчанина Конрада Лаурсена, который сезон 2023-го проведет уже в ГТ.

На второй год в «четверках» Бедрин, перешедший из «Ван Амерсфорт» в немецкую «ПХМ Рейсинг», выглядел заметно слабее напарника Тейлора Барнарда, а сейчас в ближневосточной региональной «формуле» они просто несравнимы: Тейлор после двух этапов занимает третье место в чемпионате, а Никита 18-е, проигрывая напарнику 45 баллов.

Сложно сказать, с чем связаны не столь выразительные результаты гонщика в «открытых колесах»: с адаптацией, с инженерной работой, с менеджерским подходом, или это комплекс проблем, но одно можно говорит с уверенностью – в «Формуле-3» из-за этого все может выйти еще хуже.

Опасности «Формулы-3»

С точки зрения изначального уровня команды в «Ф-3» нет большой разницы между традиционно обитающими в подвале турнирной таблицы «Дженцер» и «ПХМ Рейсинг», с которыми Никита проводил осенние тесты. Оба коллектива позволяют при грамотном подходе бороться за очки. Скорость что в одном, что в другом демонстрировали такие гонщики, как Юки Цунода (пилот «Альфа Таури» из программы «Ред Булл»), Маттео Наннини (бывший гонщик «Ф-3», ныне выступающий в «Инди Лайтс», 1 победа), Логан Сарджент (новичок «Уильямса» в «Ф-1»), Михаэль Белов (еще один россиянин с победами в европейской регионалке) и Вильям Алатало (бывший пилот «Дженцера» в «Ф-3» без финишей в топ-5). Этот список можно назвать довольно символичным – как минимум про трех из них известно, что они обладают достаточно неплохими навыками инженерии и фидбека, то есть способны четко сказать, что им нужно от машины.

Обладает ли такими навыками Бедрин? Вопрос. Пока это скорее «нет», чем «да». Окажись Никита снова в «ПХМ Рейсинг», он, вероятнее всего, работал бы с теми инженерами, которые уже как минимум примерно знают его стиль и требования, у них был год на изучение этого. В «Дженцере» же все будет по-новому и по-другому.

Интересно, что в «ПХМ Рейсинг» не разрывают связь с россиянином – в какой-то степени это можно назвать арендой. Но ждут от гонщика многого: борьбы за топ-10 и звание лучшего новичка. Учитывая состав команды, общий уровень участников сезона и статус самого коллектива, задача выглядит невыполнимой.

Одним из партнеров Никиты по «Дженцеру» станет его нынешний напарник Барнард, а в чемпионате помимо впечатляющего в последний год британца поедут уже успевшие зарекомендовать себя в качестве топовых представителей «Формул-4» Никола Цолов (система «Альпин» и главный актив менеджмента Фернандо Алонсо), Хью Бартер и Оливер Грей (программа «Уильямса»), а также перешедшие из «регионалки» Пауль Арон (программа «Мерседеса»), Дино Беганович (Академия «Феррари»), Габриэле Мини, Леонардо Форнароли и Габриэле Бортолето (еще один протеже менеджмента Фернандо Алонсо).

Впрочем, в немецкой команде даже в таких условиях не считают поставленную цель запредельной. Что ж, посмотрим. От себя же пожелаю парню посрамить меня как в данном случае скептика. В противном случае велик шанс попрощаться как минимум с «открытыми колесами» – за Бедриным нет крупных спонсоров и перейти на уровень «Ф-2» даже в рамках лестницы некоммерческой по своей сути «ПХМ Рейсинг» будет нелегко. У команды есть явный любимчик Барнард, а второе место при провале россиянина скорее отдадут кому-то из основного коллектива в «Ф-3», в котором пока не объявлен ни один из пилотов. Но куда точно, по заявлениям руководства команды, не планируют брать откровенных рентачей.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason