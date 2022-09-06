Футбольная аналитика в Казахстане на примере «Астаны» и сборной: видео, фитнес-данные и работа с InStat

От редакции: Привет! Вы в блоге «Build up School». Поддержите автора плюсами и подписками, чтобы контент казахстанского раздела Sports.ru стал еще разнообразнее!

Взяли интервью у аналитика ФК «Астана» Магомеда (Zaur) Нозадзе и на его основе написали материал об аналитике в его клубе и Казахской лиге в целом. За свою карьеру он проработал в четырех клубах: «Мегаспорте», «Кайрате», «Окжетпесе» и «Астане».

Как все начиналось

Магомед начал карьеру в футболе в ФК «Мегаспорт» в 2008 году, но уже в следующем произошло слияние «Мегаспорта» и ФК «Алма-аты». Таким образом, был сформирован клуб «Локомотив Астана» (в наст. время – «Астана»).

В первом же году существования клуба были приглашены в качестве игроков Андрей Тихонов и Егор Титов, а возглавил команду Сергей Юран. В тренерский штаб также входил Владимир Паников, который до «Астаны» работал в структуре «Спартака», а уже после Казахстана был одним из тренеров сборной России под руководством Черчесова. Именно Паников сыграл одну из ключевых ролей в обучении аналитике в астанинском «Локомотиве».

Отработал штаб Юрана в клубе всего год, но за это время гость нашего интервью смог обучиться аналитике на должном уровне и занять место Владимира Паникова в тренерском штабе следующего сезона. Владимир обучил Магомеда ведению тренировочного процесса, методике и работе с системами фитнес-данных (основное – работа с фитнес-данными Polar). Обязанности, которые Нозадзе взял на себя после ухода команды Сергея Юрана в первом сезоне – контроль тренировочного процесса с системой Polar, разбор игр соперника и своей команды.

Аналитика в «Астане». Фитнес-данные, InStat, видеоаналитика

На данный момент Магомед отвечает в клубе за работу с системой Catapult, которая отслеживает фитнес-данные игроков. Они необходимы для оптимизации тренировочного процесса и оценки состояния формы футболистов. До прошлого сезона в зону его обязанностей также входил видеоанализ игр своей команды и соперника.

Внедрять более совершенные технологии в «Астану» начали в 2015 году это была система GpSports, а в 2016 году приобрели систему Catapult. Тренировочный процесс строился, учитывая данные этой системы. Они фиксировали состояние игроков и позволяли сделать цикл более оптимальным с точки зрения нагрузок. К примеру, если тренер хочет сделать интенсивную тренировку в определенный день, то система может высчитать максимальные значения, которые должны быть у игрока в этот день так же среднее.

Аналитическая работа с фитнес-данными для минимизации травм

Если игрок показывает на поле не лучшую форму, то в таком случае берутся данные с Catapult с предсезонных сборов, тренировок, товарищеских игр и проводится анализ. У футболистов возможны микротравмы, о которых они сами не догадываются, и, если появляются подозрения отталкиваясь от данных GPS – игроки проходят осмотр у физиотерапевта и врача команды. Система может предугадывать возможность травмирования с помощью параметра Acute Chronic Load.

В «Кайрате», когда Магомед работал в группе комплексного контроля, был случай, когда платформа выдавала риск травмирования одного из игроков и рассчитала всё корректно – футболист получил её на 43-й минуте 1 тайма. В преддверии игры сам игрок утверждал, что чувствовал себя отлично и был готов отыграть, но для этого система и нужна – в редких случаях футболист откажется от игрового времени ввиду своей не лучшей формы. После этого случая в Кайрате стали обращать особое внимание на параметр Acute Chronic Load.

Работа с провайдерами данных: InStat и Wyscout

В «Астане» работают с InStat. Но в Казахстане есть и другой провайдер — Wyscout, им пользуются в меньшей степени. Говорят, встречаются ошибки. InStat лучше знает чемпионат Казахстана. Статистические данные помогают увидеть общие тенденции при сравнении игроков или команд соперников (точность передач, потери мяча и др.). Это как вспомогательный инструмент, видео — первостепенный источник по сопернику.

InStat также дает видео по матчам. Там есть как полные записи, так и нарезки (например, по фазам игры). Но готовыми разборами игры instat в “Астане” не пользуется – смотрят и разбирают сами. Есть эпизоды, где трактовки InStat не совпадают с видением тренерского штаба или нарезок некоторых игровых моментов в сервисе просто нет. Отталкиваются от требований главного тренера – аналитик в команде разбирает все матчи команды и соперника и после все материалы предоставляет тренеру команды.

В текущем сезоне видеоанализ взял на себя ассистент главного тренера, но Нозадзе также участвует в анализе. Во время матча он находится на связи с ассистентом и по его запросу создает видео нарезки для просмотра в перерыве первого тайма. В прошлом же сезоне вся видеоаналитика лежала на Магомеде – разбор домашних и выездных игр.

Специфика Еврокубков

«Астана» – участник еврокубков. К играм против клубов из Европы нужна особая подготовка, там команды физически более подготовленные. По словам Магомеда «могут даже после 75 минуты бежать вперед, несмотря на усталость».

Учитывая все особенности, тренировочный процесс подстраиваться даже ко времени перелета, к питанию, рассчитывается и оптимальное время самой тренировки в зависимости от времени начала матча. Важно обеспечить максимально возможное физическое состояние игроков.

Что касается видеоанализа, то для подготовки к сопернику требуется отсмотреть большее количество матчей, чем в домашней лиге. Европейские команды все-таки меньше знакомы, чем клубы в своем чемпионате.

Аналитика в сборной Казахстана

В сборной Казахстана Магомед также занимается анализом фитнес-данных и видеоанализом. Давайте сначала про фитнес-данные.

Catapult можно подстроить под любую команду, игроков, задать определённые параметры даже во время тренировок. Это особенно помогает при работе в сборной, где игроки приезжают с разных клубов. В большинстве команд оборудование не позволяет давать все необходимые данные для определения формы игрока. Поэтому часть фитнес-данных собирают за короткое время в расположении сборной. Многие тренеры в Казахстане отталкиваются лишь от данных пульсометров (пульса), не внедряя другие технологии. Для полноценной оценки формы игрока этого слишком мало, а порой пульс и вовсе не рассматривается как важный параметр. Магомед в доказательство приводит пример обсуждения конференции VonlanThen тренеров-аналитиков, где поднималась тема оценки физического состояния футболистов. Говорили много о мониторинге рывков, пройденной общей дистанции и ускорений, при этом редко принимая во внимание данные по пульсу. На пульс (пульсовые зоны) смотрят во время сборов команды и тестирований в Чемпионате этот параметр мало кем используется.

Если говорить о видеоаналитике в сборной, то этим Нозадзе занимается самостоятельно. Отсматривает две-три последние игры, собирает информацию по сопернику. Анализ мало чем отличается от работы в клубе, но вовлечения в работу тренерского штаба больше.

Индустрия футбольной аналитики в Казахстане

В большинстве команд видеоаналитикой заняты ассистенты главных тренеров. Отдельный аналитик есть в «Кайрате» — Эльшад Хенизов.

Большинство тренеров казахских команд положительно относятся к аналитике и не против внедрения новшеств. Другое дело, что клубы часто не могут сформулировать свои нужды – от этого и невозможно предпринять ряд мер по внедрению глубокой работы с анализом.

Магомед Нозадзе считает, что один из вариантов развития – вводить в регламент лиги пункт о необходимости иметь оснащение всем клубам. Однако, тут есть проблема с финансированием, не все могут себе это позволить. Еще одним из решений он предлагает заключение договора между лигой и компанией Catapult. В таком случае клубы могут получить хорошую скидку на приобретения системы Catapult.

Далее вопрос обучения специалистов внутри команд, которые смогут использовать новые технологии. Тут необходимы образовательные программы и мероприятия на уровне всей лиги.