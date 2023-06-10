«Сити» vs «Интер» – самый неравный финал ЛЧ в XXI веке. Но в тренде победы аутсайдеров

В финале Лиги чемпионов настолько явный фаворит, «Манчестер Сити», что ставка на победу команды Пепа Гвардиолы выглядит железной.

В истории вообще бывали случаи, чтобы такой большой финал был считался настолько предсказуемым?

Это самый неравный финал Лиги чемпионов в XXI веке. Но таким же фаворитом была и Португалия против Греции на Евро-2004

Еще ни разу за последние минимум 20 финалов линия не открывалась с таким разрывом в коэффициентах. В четверг, например, на победу «Сити» давали всего 1,22.

Последний из неравных финалов – в сезоне-2014/15. Тогда на «Барселону» против «Ювентуса» предлагали коэффициент 1,31 (против 3,6 у итальянцев). Расчеты тогда сработали, каталонцы взяли титул.

Если взять и другие европейские финалы, похожие цифры мы видели в финале Лиги Европы сезона-2010/11: там никто не верил в «Брагу» против «Порту». Победа фаворита в основное время шла по 1,52, кэф с учетом дополнительного времени и пенальти не превышал 1,27 (рискнуть с «Брагой» можно было за 3,6). «Порту» трофей забрал, но не так уверенно, как предполагали букмекеры: только 1:0.

Отлистаем в 2004-й и найдем сенсацию: на домашний финал чемпионата Европы суперфаворитом выходила Португалия, за 1,33. В Грецию никто не верил весь турнир, в финале тем более, но мы же прекрасно помним, что никакие расклады не сработали, юный Криштиану Роналду остался с серебром.

Настолько сильного дисбаланса перед финальным матчем крупного турнира в XXI веке (раньше – сложнее с данными) еще не было. Соотношение в пользу «Сити» похоже на то, что бывает в кубковых финалах, например, в Чехии («Баник» – «Спарта» Прага – 9,5 на 1,36) или Беларуси (БАТЭ – «Ислочь» – 1,35 на 7,2). Или когда до решающего матча Кубка английской лиги доходит «Кардифф», а там «Ливерпуль» – так было в 2012-м, на валлийцев давали 5,00, близко к нынешнему «Интеру». Правда, тогда ливерпульцы выиграли трофей только в серии пенальти, а не с форой -2,5, как предполагалось.

«Интер» станет самым выгодным победителем ЛЧ за 18 сезонов. «Сити», вероятно, самым предсказуемым в истории

Долгосрочные линии – явление весьма свежее. Есть точные данные с 2003-го, за это время перед началом сезона никто из победителей Лиги чемпионов не котировался так высоко, как это было с «Сити» прошлым летом. На них давали всего 3,5.

Логично предположить, что и в первые годы турнира никто не был настолько явным фаворитом: «Марсель»-93, «Аякс»-95 и «Боруссия»-97 скорее неочевидные чемпионы, а «МЮ»-99, «Реал»-98, «Ювентус»-96 и «Милан»-94 вряд ли доминировали в Европе настолько, чтобы считать их единолично главными претендентами с огромным отрывом.

Ровно 50,00 – коэффициент на победу «Интера» в Лиге чемпионов-22/23 за неделю до старта группового этапа. Финалист был только 12-м в линии (позади полуфинального «Милана» котировался 11-м – за 40,00). На единицу дороже – 51,00 – оценивали «Порту» Жозе Моуринью летом 2003-го. Финал того розыгрыша – настоящий букмекерских крах: «Монако» перед группой шел вообще по 67,00, так что «Порту» был даже фаворитом.

С тех пор победители турнира более очевидны: ни одного из 18 следующих обладателей не оценивали дороже 11,00. А в финалах больше не играли команды из нижней части списка.

Два финала подряд выиграл букмекерский андердог, восемь до этого – фаворит. Мы давно не видели результативных матчей

Не берем в расчет разницу коэффициентов, просто смотрим, у кого был выше перед решающим матчем. Два предыдущих финала забирал тот, в кого меньше верили: «Реал» у «Ливерпуля» (за 2,5) и «Челси» у «Манчестер Сити» (за 3,1). До этого восемь раз подряд выигрывали фавориты.

Еще один тренд – несобытийные финалы.

С сезона-2018/19 в финальном матче забивает только одна команда, причем не больше двух мячей. И делает это с минимальным количеством ударов в створ. Четыре последних чемпиона пробили в створ суммарно восемь раз – без давления финала ЛЧ топ-клуб, как правило, добирается до такого показателя за полтора матча.

Будет ли насыщеннее с «Манчестер Сити»? В этом сезоне, начиная с Суперкубка Англии, команда Пепа пробила в створ минимум шесть раз в 33 матчах из 60 (55%). «Интер» в 40 из 56 ударил в створ минимум четыре раза, включая топовые встречи с «Миланом», «Ювентусом» и «Барселоной».

На всякий случай: в этом сезоне ЛЧ забили суммарно 371 мяч, то есть ровно три гола за матч в среднем. Больше всего голов в промежутке с начала второго тайма до 60-й минуты (64, 17% от общего числа) – поставить на то, что так будет в финале у «Сити» с «Интером», можно за 2,55.

Как может повлиять работа судьи? Есть странная деталь в линии на желтые карточки

Поляк – новая звезда европейского судейства. В этом сезоне он отработал 39 матчей чемпионата Польши (плюс пару игр второго дивизиона), Лиги чемпионов, сборных (три матча ЧМ, в том числе финал), а еще судил Кубок Кипра и Саудовской Аравии, чемпионаты ОАЭ и Египта. Он показал 169 желтых – 4,33 предупреждения в среднем. Конкретно в Лиге чемпионов – восемь матчей, включая один квалификационный, в них 36 желтых – 4,5/матч в среднем.

В этом смысле к линии не придраться: в основном тотале по желтым 4,5 с преимуществом низа (1,77 vs 1,94). А вот нюансы удивляют: на первую желтую в матче букмекеры предлагают ставить в промежуток либо до 27-й минуты, либо начиная с 28-й – по 1,85 на оба варианта. Марчиняк не дал ни одной карточки до 28-й минуты с группового этапа (семь матчей), а в последнем квалификационном раунде между «ПСВ» и «Рейнджерс» дал первую на 27-й.

Судя по этому сезону, Марчиняк дает играть (и фолить) командам в первые полчаса. До 27-й минуты он дал желтую лишь в 12 матчах из 39 (30%), а в 20 матчах (51%) вообще не доставал карточки раньше 35-й.

«Манчестер Сити» не получил ни одного предупреждения раньше 33-й минуты в 29 последних матчах всех турниров. «Интер» на том же отрезке и тоже до 33-й минуты получал желтую только в пяти матчах.

К тому же ни в одном из пяти последних финалов не было желтой до 27-й минуты: три матча закончились тоталом меньше 1,5 предупреждений, а «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в 2019-м вообще не заслужили ни одной.

Чего в финалах давно не было? А что случалось редко?

Поймать что-то уникальное или редкое с большим коэффициентом – особый смак. Особенно в финале ЛЧ.

На что сейчас обратить внимание?

• Только в четырех финалах ЛЧ из 21 последнего был пенальти в основное время (били «Ливерпуль» в 2019-м и 2004-м, «Атлетико» в 2016-м и «Боруссия» в 2013-м). И только два раза их реализовали: Мохамед Салах и Илкай Гюндоган смогли, Антуан Гризманн и Хаби Алонсо – нет. С одной стороны, судьи дают бороться и не рискуют ставить пенальти в пограничных ситуациях, с другой – судья Марчиняк дал десять 11-метровых в 20 последних матчах, а в финале ЧМ-2022 полгода назад вообще поставил два!

• Дополнительного времени в этом розыгрыше ЛЧ не было ни разу. Как и в шести предыдущих финалах Лиги чемпионов. Последние, кто подарил бонусные полчаса – «Реал» с «Атлетико» в сезоне-2015/16, они дошли до серии пенальти.

• Из 14 последних финалов только в одном показывали красную карточку: ее получил Хуан Куадрадо на 84-й минуте матча «Ювентус» – «Реал» в 2017-м. А за всю историю турнира удалений только три – у «Ювентуса»-2017, «Арсенала»-2006 и «Челси»-2008, причем игрока из команды-фаворита в финале не удаляли никогда.

• 16 лет в финалах ЛЧ не бывало волевой победы. Последний, кто пропустил первым, но выиграл – «Барселона» в финале-2006 против «Арсенала». Тот матч вообще россыпь редчайших событий: еще удаление вратаря, голы двух защитников, мяч игрока после замены.

• 17 лет подряд в финалах ЛЧ не пробивали тотал больше 5,5. Три последних финала вообще заканчивались с одним голом на двоих, но был же и фейерверк-2005 у «Милана» с «Ливерпулем». В этом сезоне тотал больше 5,5 семь раз проходил в матчах «Сити», шесть – у «Интера», в том числе у обоих это бывало в ЛЧ.

Верите ли вы в яркий финал?

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Giuseppe Maffia/ZUMAPRESS.com, Conor Molloy/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Clive Rose