8 комментариев

Саудовская Аравия – популярный маршрут.

Летнее трансферное окно для «Челси» будет очень активным. Покупок, вероятно, ждем немного (но вдруг Тодд Боули не знает про финансовый контроль?), а вот отпускать людей придется.

Уйти могут чуть ли не 15 игроков.

Уже почти уехали в Саудовскую Аравию

Главный тренд лета – переезд в Саудовскую Аравию. Из «Челси» уже четверо.

Ситуация не нравится другим европейским клубам: по информации The Telegraph, есть призывы расследовать трансферы «Челси» и «Вулверхэмптона» в саудовские команды. Один из топ-клубов назвал ситуацию «нечестным обходом ФФП».

В реальности выглядит как бизнес старых знакомых: Clearlake Capital, владеющий примерно 60% «Челси», в хороших отношениях с саудовским инвестиционным фондом PIF, который и занимается покупками для нескольких клубов. У «Челси» хватает футболистов, нагружающих зарплатную ведомость, а саудовцам Аравии нужны имена погромче. Все в плюсе.

Калиду Кулибали («Аль-Хилаль»)

Несмотря на неоднозначный сезон – Кулибали начал с гола во втором туре, а в третьем удалился, – сенегалец мог бы остаться в «Челси», потому что весной смотрелся намного увереннее. Да и лидеры в раздевалке клубу бы пригодились. Однако все же близок к уходу.

Интерес проявлял «Интер», но был готов лишь к аренде. «Челси» такой сценарий не устроил.

«Аль-Хилаль» уже согласовал личный контракт, в ближайшие дни сделку закроют. «Челси» получит 25-30 млн евро.

Эдуар Менди («Аль-Хилаль»)

Как же красиво он пришел в «Челси»! Рекомендация Петра Чеха (который тоже переезжал из «Ренна») сработала, вместо растерявшегося Кепы новый кипер спасал даже в безумных ситуациях.

Плей-офф Лиги чемпионов-2020/21 – звездный час. Дальше – медленный спад в сезоне-2021/22 и окончательное место за спиной Кепы в прошедшем. Слабая игра ногами, беспомощность при пенальти – с этим раньше можно было мириться, но в 2022-м пошли и другие ошибки.

Ситуацию усугубили переговоры о продлении контракта. Новое руководство отказалось увеличивать зарплату до уровня Аррисабалаги (с 55 тысяч фунтов до 150). Фабрицио Романо раскрыл карты: Менди уже согласовал контракт с «Аль-Хилалем». Сколько получит «Челси», пока неизвестно.

Нголо Канте («Аль-Иттихад»)

Про Нголо за два абзаца не расскажешь, лучше ныряйте за эмоциями сюда.

Кажется, он дал клубу все, что мог – и ушел в «Аль-Иттихад», чтобы под конец карьеры еще подзаработать (хоть это и не вяжется с образом). И стать одним из лиц новой футбольной волны в мусульманском мире.

Француз ушел как свободный агент: было предложение остаться, но он решил покинуть Лондон после семи лет за «Челси».

Хаким Зиеш

У марокканца получалось лишь короткими отрезками: в сезоне-2020/21 при Лэмпарде, в начале сезона-2021/22, когда помог выиграть Суперкубок УЕФА, но в этом же матче и травмировался, и в январе 2022-го.

Проблемы − из-за травм и, вероятно, непростого характера. По Зиешу давно заметно, что игра за «Челси» не приносит ему удовольствия – особенный контраст с чемпионатом мира, где Хаким был одной из главных звезд сборной Марокко. Даже в инстаграме с последней фотки в экипировке клуба почти год.

Зимой у Зиеша сорвалась аренда в «ПСЖ», причем только из-за невнимательности сотрудников «Челси»: они не смогли вовремя заполнить документы. Наверняка это только больше разозлило игрока. За три года в Лондоне у марокканца всего шесть голов и девять ассистов в чемпионате, а максимум матчей в АПЛ за сезон – 23. Некоторые мячи были важными (например, гол «Тоттенхэму» в прошлом январе), но от Хакима явно ждали большего.

Интересовался «Аякс», там думали о возвращении, но, по данным De Telеgraaf, после поездки Зиеша в Москву и тусовок с Квинси Промесом амстердамский клуб отмел идею.

В середине июня пришел «Аль-Наср» и уже согласовал с Зиешем личный контракт. «Челси» получит около 10 млн евро.

Скорее всего уйдут

Пьер-Эмерик Обамеянг

Габонец перешел в «Челси», чтобы воссоединиться с Томасом Тухелем. Однако у руководства были другие планы: вместе они успели провести только одну тренировку и около часа игры против «Загреба» в ЛЧ.

Поначалу Грэм Поттер доверял Обамеянгу, а Пьер забивал: «Милану», «Кристал Пэлас». Но после чемпионата мира все кардинально поменялось: все реже в заявке, а потом вообще исключение из списка на плей-офф Лиги чемпионов. Поттер на конфликт не намекал: «Обамеянг остается важной частью нашей команды, он отлично тренируется и доступен».

С приходом Лэмпарда игровое время увеличилось, а тренер на пресс-конференциях жаловался, что не мог использовать Обамеянга в матчах против «Реала». Голов больше не стало: габонец закончил сезон с одним мячом в АПЛ.

Еще в январе появились инсайды о желании Обамеянга вернуться в «Барселону», зимой других вариантов быть и не могло, потому что габонец успел сыграть в Ла Лиге, третий клуб за сезон заявить его не мог. В МЛС он, судя по инсайдам, тогда не захотел сам.

«Челси» не хочет отдавать игрока, за которого «Барселона» получила 14 млн евро, обратно в каталонский клуб бесплатно (а именно на такой сценарий рассчитывает «Барса»). В последние недели активизировались саудовские клубы: у Фабрицио Романо сообщает, что Обамеянг вполне может уехать туда.

Рубен Лофтус-Чик

От воспитанника «Челси» многого ждали: дебютировал в 18 лет, постепенно подтягивался к основе, провел хороший сезон в аренде в «Кристал Пэлас».

В сезоне-2018/19 Маурицио Сарри регулярно выпускал его, а Рубен потом признался, что итальянец как тренер повлиял на него больше всех: «Он был честен со мной. Он говорил, что если я хочу играть, то должен делать определенные вещи. Я начал выполнять его установки – он выпускал меня. Это давало уверенности». Из семи голов в АПЛ за «Челси» шесть Рубен забил именно при Сарри.

Но в конце сезона, в товарищеском матче, Лофтус-Чик порвал ахилл. Он вернулся только в июле 2020-го, но уже не выглядел так же подвижно. Пропали легкость и скорость. Аренда в «Фулхэм» не помогла, а вот приход Тухеля немного перезагрузил карьеру Рубена. Томас стал периодически выпускать Лофтус-Чика на позицию латераля, там он смотрелся гораздо увереннее. Поттер тоже использовал англичанина в разных ролях, но прежнего уровня мы так и не увидели.

«Милан» интересовался Лофтус-Чиком несколько недель назад, но из-за смены директоров переговоры на паузе. Паоло Мальдини в день увольнения должен был встретиться с агентом игрока – не успел.

«Интер» тоже интересуется, но конкретики пока не было. Обоим миланским клубам нравится, что Лофтус-Чик может закрыть сразу несколько позиций. «Челси» очень хочется расстаться с воспитанником: перспектив для важной роли не видно, а 100 тысяч фунтов в неделю зарплаты давят.

Кристиан Пулишич

Пулишича брали, чтобы заменить Эдена Азара – звучало как очень амбициозный план. Кристиан еще в Германии был известен травматичностью, а в Англии проблема только закрепилась: американец сыграл 25 матчей в первом сезоне АПЛ. Лэмпард его очень берег, плавно подпускал к основе.

В итоге Пулишич сразу провел свой лучший сезон в плане результативности: девять мячей и четыре ассиста. Но травмы не оставляли еще несколько лет, а потом он, кажется, разочаровался в «Челси». В прошлом сезоне Пулишич пропускал матчи уже не из-за повреждений, а из-за плохой формы: куда-то делись яркие обводки и уверенные спринты. При этом в сборной США Кристиан смотрелся здорово, в том числе и на чемпионате мира.

Настало время покинуть «Челси». По заявлениям Романо и Мэтта Лоу, Пулишичем интересуются итальянские клубы. Местная пресса называет одним из претендентов «Ювентус».

Ромелу Лукаку

Бельгиец провел первую половину сезона-22/23, залечивая травмы, но во второй вернулся ударно: за последние девять матчей в «Интере» забил семь мячей и отдал четыре ассиста. Моменты финала Лиги чемпионов ему припоминать будут еще долго, но без бельгийца таких шансов в принципе было бы заметно меньше.

В таланте Ромелу вряд ли кто сомневается. И в том, что многое у него всегда зависит от отношений с тренером. Лукаку приходил в «Челси» еще совсем юным, а был продан в «Эвертон», а через годы – летом 2021-го – вернулся, чтобы еще раз стать разочарованием. Играл-то не отвратительно, но интервью о любви к «Интеру» уничтожило отношения с Тухелем.

«Челси» отдавал Лукаку в аренду от безысходности и в надежде, что со следующим тренером бельгиец сработается. Но сейчас Ромелу отказывается возвращаться, хотя Маурисио Почеттино готов с ним сотрудничать. Лукаку хочет остаться в «Интере», варианты с саудовскими клубами рассматривать не желает. А «Челси» не хочет отдавать бельгийца в аренду – потому что следующим летом придется снова возвращаться к переговорам с «Интером», а это может продолжаться до бесконечности. Ясно одно: Лукаку в «Челси» на новый сезон вряд ли появится.

Каллум Хадсон-Одои

В январе 2019-го «Бавария» предлагала за него 35 млн фунтов, но «Челси» переподписал англичанина с еженедельным окладом в 180 тыс фунтов. Как показала практика, это было ошибкой.

Да, Каллуму всего 22, но несколько лет назад он порвал ахилл. Повреждение теперь отзывается постоянно: Одои выпадал из-за травм в каждом сезоне минимум на пять матчей.

Аренда в «Байер» смотрелась как шанс на перезапуск – не вышло. Возможно, Почеттино найдет ему место в составе, как нашел до этого Тухель (левый вингер превратился в правого латераля). Но, учитывая желание нового руководства избавиться от огромных контрактов, шансы на продажу Каллума как никогда высоки.

Фабрицио Романо сообщил об интересе двух саудовских команд. Пока неясно, как к этому относится сам англичанин.

Похоже, окажутся у конкурентов

Мэйсон Маунт

Один из самых ярких игроков академии «Челси» может перейти в «Манчестер Юнайтед». Год назад в такие новости было сложно поверить: сам Маунт открыто говорил о желании продлить контракт и заявлял, что переговоры скоро начнутся.

Так и случилось, но руководство очень долго не могло договориться с Мэйсоном об имиджевых правах. До чемпионата мира этот вопрос вроде бы решили, но в январе все изменилось. Переговоры изначально вели владельцы – Боули и Бехдад Эгбали. Но за время ЧМ появились новые спортивные директора – Лоренс Стюарт и Пол Уинстэнли. Переговоры пришлось перезапустить, на просьбы заметно улучшить условия в итоге не пошли.

Логику клуба нетрудно понять: лучший игрок «Челси» предыдущих двух сезонов провел невнятный год при Грэме Поттере (только три гола и два ассиста). Как при этом вообще требовать продления на завышенных условиях?

Казалось, от нового прихода Лэмпарда больше всех выиграет именно Маунт: именно при Фрэнке он ярко стартовал сначала в «Дерби», а потом и в «Челси». Но полноценно поработать во второй раз не получилось, потому что Мэйсон еще в начале марта получил травму лобковой кости, от которой так и не смог полноценно оправиться до конца сезона (против «Мадрида» и «Брайтона» на 15 минут Маунт выходил через боль – это позднее подтверждал Лэмпард). В середине мая англичанин перенес операцию.

Почеттино хочет сохранить Маунта, но, судя по инсайдам, Мэйсон не желает продолжать общение с директорами. «Юнайтед» предлагает 40 млн фунтов, «Челси» хочет 80 млн. Если Маунта не продадут этим летом, стоит ждать его ухода через года как свободного агента. Только если Почеттино не возродит его в течение сезона.

Матео Ковачич

«Челси» взял хорвата у «Реал Мадрида» летом 2018-го. Есть предположение, что и отдал бы обратно, если бы не трансферный бан – при Сарри хорват конкурировал за позицию с Россом Баркли и не выигрывал дуэль так уж однозначно. Запрет на покупки очень усложнял «Челси» жизнь, поэтому Ковачича выкупили за 45 млн.

При Лэмпарде ситуация кардинально изменилась: Матео стал играть заметно ярче и полезнее, стал лучшим игроком сезона-2019/20. При всех тренерах Ковачич был полезным, помогал в продвижении мяча на дриблинге из центра поля к чужой штрафной, давал качественный прессинг, впечатлял тонкими вертикальными передачами.

Так могло бы продолжаться долго, но все чаще Ковачич получал травмы. Его давно беспокоит колено и, чтобы не выбыть на долгий срок, некоторые матчи Матео приходилось пропускать для восстановления. Такой режим слишком ограничивает.

Через год контракт Ковачича заканчивается. Сейчас – лучшая возможность расстаться. У Матео с клубом все мирно. «Манчестер Сити» уже закрыл сделку за 25 млн фунтов (еще 5 млн «Челси» может получить как бонусы). Умение Пепа Гвардиолы ротировать состав наверняка поможет замаскировать проблемы со здоровьем.

Конор Галлахер

Первый полноценный сезон за «Челси» получился весьма разнообразным. Стало понятно, что англичанину не хватает стабильности для топ-клуба. Но он точно подкупил многих трудолюбием: даже когда с Галлахера снимали бутсу, он бежал босиком, пытался помочь обороне до последнего.

Но только трудолюбия все-таки мало. Поэтому в «Челси» всерьез рассматривают продажу Галлахера, в том числе и внутри Англии. «Ньюкасл» и «Вест Хэм» интересуются активнее всех.

Кай Хавертц

Немец неожиданно для многих собирается в «Арсенал». Еще в апреле Кай рассказывал, как ему нравится «Челси» и фанаты, он был готов остаться, даже несмотря на тяжелые времена. Но этим летом заинтересовал многие клубы и решился уходить.

Мадридский «Реал» пришел в самом начале июня. Хавертц был рад бы переехать в Испанию, однако «Мадрид» не захотел платить слишком много: планировали уложиться в 50 млн фунтов, а «Челси» желал 70-75. Появились «Бавария» и «Арсенал». Другие лондонцы были намного активнее и со второго захода убедили продавать: 65 млн фунтов, 15 из них – бонусные.

Хавертц провел неоднозначный отрезок в «Челси». С одной стороны, вторая половина дебютного года – убедительно, особенно с голом в финале Лиги чемпионов. Но сезон-2022/23 провальный: стабильности мало, результативность страдала. После яркой серии из трех матчей с голами подряд до конца сезона у Кая голов не было вообще.

Перезагрузка пригодится. Почеттино, по слухам, готов отпускать, потому что в его планы немец не входил изначально. Все стороны будут довольны: Артета получит гибкого игрока, «Челси» практически отобьет трансфер (покупали за 71 млн фунтов), а Хавертц получит новый шанс не потеряет сезон без Лиги чемпионов.

Могут остаться

Трево Чалоба

Англичанином уже второе лето интересуется «Интер», но в прошлом году «Челси» не стал отпускать. Сейчас на положительное решение может мотивировать желание разгрузить зарплатный лист.

Сам Чалоба хотел бы остаться в «Челси» и побороться за место в составе. Он планирует встречу с Почеттино, где и обсудит будущее. Если Трево поймет, что тренеру не нужен, будет готов покинуть клуб.

Кепа Аррисабалага

Инсайдеры уже связывали «Челси» с несколькими вратарями: Эмилиано Мартинес, Андре Онана, Давид Райя и Майк Меньян. Киперы «Интера» и «Милана» обойдутся слишком дорого (больше 60 млн евро), а Мартинес и Райя не выглядят заметным усилением. К тому же в «Челси» кризисные – явно другие позиции, разумнее инвестировать в центрального полузащитника и/или форварда.

К тому же в клубе рассчитывают на прогресс Габриэля Слонины – пока ему 19, но скоро наверняка захотят вводить в основу. Инсайдер Мэтт Лоу уже сообщил: если перечисленные выше готовые кандидаты окажутся слишком дорогими, «Челси» просто начнет сезон с Аррисабалагой как первым номером.

Сесар Аспиликуэта

У капитана «Челси» остался год контракта. Инсайдеры сообщали, что Сесару разрешат покинуть клуб этим летом, если он захочет. Но Аспи не намерен как минимум до разговора с Почеттино. Новому тренеру может очень пригодиться капитанский опыт.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/Darren Woolley, IMAGO/David Klein, IMAGO/Sam Bibby, IMAGO/Nigel Bramley, IMAGO/UWE KRAFT, Maurizio Borsari/AFLO, IMAGO/Salvio Calabrese, IMAGO/Nigel Keene, IMAGO/Paul Terry; twitter.com/ittihad; Gettyimages.ru/Alex Pantling, George Wood