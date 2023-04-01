7 комментариев

Кирилл Бельский и Вадим Лукомский – о спаде Мэйсона.

В этом сезоне у «Челси» многое складывается не так, как ожидалось.

Ситуация с Мэйсоном Маунтом – один из ярких примеров. Лучший игрок двух последних сезонов по версии фанатов, воспитанник, которого называли «преемником Лэмпарда» и видели будущим капитаном «Челси», не похож на себя.

Все усугубляет ситуация с контрактом: соглашение заканчивается летом 2024-го, о продлении до сих пор не договорились.

Что происходит с Маунтом? Почему он проводит такой блеклый сезон?

Маунт в сезонах-2020/21 и 2021/22 – ключевой игрок Лэмпарда и Тухеля.

По статистике Маунта за сезон-2020/21 можно подумать, что тот год прошел не очень продуктивно: за 54 матча во всех турнирах Мэйсон забил 9 мячей и раздал 9 ассистов. Лэмпарда даже в какой-то момент начали в шутку подозревать в родственных связях с Маунтом: за первую половину сезона Мэйсон сделал всего 3+5 (2 из этих голов – в последних матчах Лэмпарда). Маунт не вышел лишь в трех играх при Фрэнке (один из них – ничего не значащий последний тур группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара»). Фанаты считали, что Мэйсону нужно отдохнуть.

Тухель, видимо, был солидарен с болельщиками: в дебютном матче немца против «Вулверхэмптона» Маунт остался на скамейке и получил только 9 минут. Дальше вы знаете: гол «Порту», гол «Мадриду» и триумфальный ассист в финале ЛЧ.

Маунт перевернул отношение даже хейтеров, что позволило стать игроком сезона по версии фанатов. Кроме того, Мэйсон впервые примерил капитанскую повязку: Лэмпард вручил ее в своей последней игре против «Лутона».

Сезон-2021/22 – пока лучший в плане результативности. Англичанин забил 13 мячей и отдал 16 голевых за 53 матча, попутно выиграв с командой Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Концовку сезона смазала проигранная серия пенальти в Кубке Англии (Маунт свой удар не реализовал). Это не помешало стать лучшим игроком «Челси» второй год подряд.

В мае 2022-го казалось, что за контракт Маунта переживать не стоит: несмотря на смену руководства, он был настолько важен для команды Тухеля и настолько любим фанатами, что вопрос виделся решенным заранее. То же самое касалось Риса Джеймса: воспитанники Кобхэма стояли первыми в очереди на новые контракты.

С Джеймсом договорились еще летом: Рис подписался до июня 2028 года с еженедельным окладом в 250 тысяч фунтов (согласно данным Capology). Мэтт Лоу из The Telegraph в феврале заявил, что теперь руководство клуба рассматривает именно Джеймса в качестве следующего капитана «Челси».

Сезон-2022/23 – поворотный для Маунта. Что пошло не так?

В августе, когда «Челси» только-только продлил контракт с Джеймсом, традиционно сильный в инсайдах Лоу сообщал, что Маунт следующий. А дальше были месяц без результативных действий, неожиданное увольнение Тухеля (в котором некоторые фанаты до сих пор обвиняют Маунта) и неплохое начало при Поттере: ассист в матче с «Зальцбургом», две голевые с «Вулверхэмптоном», дубль в ворота «Астон Виллы».

Казалось, что Маунт снова засверкал и поможет команде найти свою игру при новом тренере. Но после «Виллы» у Маунта – один гол во всех турнирах («Борнмуту» в АПЛ).

Об игровых причинах расскажет Вадим Лукомский:

«Конечно, Маунт сейчас проводит худший сезон в «Челси», но особенно ужасным он кажется на фоне потрясающего прошлого. Тогда Мэйсон отмечался результативным действием каждые 112 минут. Здесь был не только пик его прогресса, но и абсолютно идеальное стечение обстоятельств. Высочайший уровень сочетался со здоровой долей фарта (что нормально в топ-сезон).

Например, по остроте созданных моментов Маунт был лучшим в клубе, но столько ассистов собрал через качественную реализацию партнеров. После пасов Мэйсона они реализовали на 3,3 больше ожидаемого. Закладываться, что подобное будет повторяться из сезона в сезон, нельзя. Определенная регрессия была неизбежна в любом случае.

Если же сравнивать результативность Маунта не с последним сезоном, а с одним из первых двух, то все далеко не так печально. 0,28 по гол+пас в пересчете на 90 минут – его худший результат, но он не слишком далек от 0,31 в 2020/21 или 0,38 в 2019/20. Все равно неприятно видеть регресс от игрока, который должен был закрепиться в звездном статусе и подбираться к пиковому возрасту. В то же время сопоставление с этими сезонами (за которые Маунта тоже активно хвалили) уже не вызывает такого эффекта, как сравнение с прошлым (0,76 по гол+пас на 90).

Важно найти баланс: нельзя слишком топить Маунта за то, что он хуже, чем в прошлом сезоне (та кампания была завязана на куче факторов, не все из которых зависят от игрока), но в то же время умеренной критики за падение в низшую точку карьеры в клубе и остановку прогресса он заслуживает.

Другой важнейший фактор – общекомандный контекст. Это при обсуждении Маунта упоминал даже сам Поттер: «У меня нет никаких сомнений в уровне Мэйсона, но иногда команда не функционирует как следует, что приводит к тому, что отдельные футболисты тоже играют ниже своего уровня». По части создания моментов атака «Челси» сбавила на 36% относительно прошлого сезона. Пострадали все атакующие игроки.

Есть несколько причин, почему по Маунту это бьет особенно сильно. Во-первых, из-за частых ротаций и экспериментов Поттера стало меньше постоянных связей, а одно из качеств Маунта (кстати, мое любимое) – это эталонное понимание того, какой тип взаимодействия нужен конкретному партнеру. Мэйсон шикарно адаптируются и взаимодействует с игроками разного плана, но здесь для отладки нужно время и постоянство.

Во-вторых, среди атакующих игроков особенно страдают те, кто умеет открываться между линиями – с этим аспектом построения позиционных атак у «Челси» проблемы. Более простые механизмы еще иногда проходят, а тут совсем грустно.

В-третьих, появление Жоау Феликса понизило относительную значимость Маунта. Теперь португалец – главный креативщик с открываниями в полуфланг и чужую опорную. Они могут играть вместе, но основной креатив в этих зонах теперь исходит не от Маунта, а любые его спады становятся непростительными».

Так что с контрактом? А интерес «Ливерпуля» и «Баварии» – это правда?

На игре Маунта явно сказывается и общественное давление по поводу нового контракта. Так развивалась ситуация:

• 11 октября: Низаар Кинселла из Evening Standard заявляет, что новое руководство с Тоддом Боули и Маунт начали переговоры по новому контракту.

• 12 ноября: Фабрицио Романо и ряд приближенных журналистов пишут, что обсуждение зашло в тупик. Клуб и Маунт решили, что во время чемпионата мира общаться не будут, чтобы Мэйсон сосредоточился на сборной.

• 16 ноября: The Athletic узнает, что «Челси» провел первые переговоры с Маунтом еще летом, а недавно были подвижки в этом вопросе. Информацию о прогрессе практически сразу опровергает Кинселла.

• 22 ноября: The Telegraph предполагает, что продление Маунта станет возможным, если клуб предложит контракт с еженедельным окладом в 300 тысяч фунтов.

• 11 января: Мэтт Лоу пишет о готовности расстаться с Жоржиньо и приоритете в продлении Маунта и Канте.

• 20 января: The Guardian сообщает о возобновлении переговоров. Подчеркивается, что руководство хочет показать, как ценит Мэйсона.

• 8 февраля: Кинселла пишет, что переговоры ведет лично Боули.

• 20 февраля: Дэвид Орнштейн из The Athletic объявляет, что переговоры заморожены до лета, потому что клубу надо сосредоточиться на завершении сезона.

Очень контрастная информация от самых близких к клубу источников. Кому верить? Правда где-то посередине. Если взглянуть на недавние материалы The Athletic, то можно сформировать примерное понимание ситуации. Больше всех постарался Саймон Джонсон, который подробно обрисовал проблему продления Мэйсона.

Последнее предложение клуба: контракт на 7 лет с окладом в 180 тысяч фунтов в неделю.

Маунту – 24 года. Продление контракта на условиях клуба означает, что в 31, вероятно, придется подписывать новый. И не исключено, что уже с понижением зарплаты: игроки атакующего плана старше 30 лет часто не могут получить повышение оклада. Кроме того, Рис Джеймс только что продлил контракт и получает почти в полтора раза больше. Со стороны Маунта вполне естественно отказаться от такого предложения: он наверняка считает, что достоин большего. По информации все того же Джонсона, Мэйсон хочет зарабатывать на уровне Джеймса, но ни о каких 300 тысячах в неделю речи не идет.

С позиции клуба все тоже довольно прозрачно. Да, Маунт был хорош при Тухеле и ярок при Лэмпарде. Однако с приходом нового руководства у него был буквально один месяц качественного футбола. Боули наверняка принимает во внимание статус Маунта в «Челси», но реальность на данный момент не позволяет ему предложить более увесистый контракт.

В то же время клубе параллельно перестраивается и директорат. Одним из новичков стал Пол Уинстэнли – со 2 февраля они вместе с Лоренсом Стюартом выступают в качестве спортивных директоров. Мэтт Лоу в марте сообщил, что все переговоры с Маунтом откатились к начальной точке именно из-за того, что Боули больше ими не занимается.

Ситуацию усложняет и новая система бонусов в «Челси». В декабре Саймон Джонсон сообщил, что в новых контрактах с игроками клуб будет прописывать командные успехи: не попали в Лигу чемпионов – зарплата заметно уменьшается. Это позволяет «Челси» обезопасить себя от строгих правил финансового фэйр-плей, чего не было при Абрамовиче. Рис Джеймс успел заскочить в последний вагон: его контракт не попал под новые правила. А вот Маунту придется в случае чего подписывать соглашение, где не последнюю роль будут играть командные успехи.

В середине марта Мэтт Хьюз из Daily Mail рассказал, что Мэйсон нанял нового агента, Нила Фьюгинса. Фабрицио Романо позднее уточнил: основным агентом Маунта остается его отец Тони, а Фьюгинс поможет с переговорами с «Челси», а если они провалятся, то и с поиском новой команды.

Вариант с продажей действительно рассматривается: по предположениям The Athletic, если Маунт не продлит контракт в течение июня, то «Челси» всерьез задумается о трансфере. Поскольку Мэйсон – воспитанник клуба, в бухгалтерских отчетах траты на него исчисляются исключительно в зарплатных суммах. В случае продажи «Челси» получит чистую прибыль с трансфера: по разным оценкам от 50 до 80 млн евро. В качестве потенциальных покупателей называются оба «Манчестера», «Ювентус» и «Ливерпуль». Джейкоб Штайнберг из The Guardian утверждает, что Мэйсона очень хочет видеть Юрген Клопп.

Том Родди из The Times на этой неделе разразился новым инсайдом: Тухель ждет воссоединения с Маунтом в «Баварии». Руководство мюнхенцев, по заверениям журналиста, готово поддержать пожелание нового тренера.

Штайнберг позднее добавил: Мэйсон не против вновь играть у Тухеля, если с «Челси» точно ничего не получится.

Чтобы продлить контракт на своих условиях, Маунту нужно доказать руководству, что он этого достоин. Но очень некстати Мэйсон получил травму лобковой кости, из-за чего пропустил весь март, который «Челси» провел без поражений.

Впервые с сезона-2019/20 Мэйсон не сыграл ни одного матча за месяц. Но суммарная нагрузка за три года впечатляет: 85 – в АПЛ, 25 – в Лиге чемпионов, 20 – во внутренних кубках, 2 – на клубном чемпионате мира, 1 – в Суперкубке УЕФА, 5 – в товарищеских матчах клуба, 34 – за сборную. В среднем за 29 месяцев англичанин участвовал в одном матче каждые 4-5 дней. Пауза явно не помешает.

История циклична: во втором сезоне Лэмпарда фанаты предполагали, что Маунт просто устал. И, возможно, месячный перерыв пойдет Мэйсону на пользу. Продолжение сериала – уже в апреле.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Ryan Pierse, Clive Mason, Naomi Baker, Clive Rose