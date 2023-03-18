10 комментариев

Разбор Кирилла Бельского и Вадима Лукомского.

До марта результаты «Челси» были ужасны: лондонцы один раз выиграли в 2023 году, катастрофически мало забивали, не все новички встроились в состав.

Но с наступлением весны результаты «Челси» безукоризнены: три победы в трех матчах. Смог ли Поттер выправить ситуацию?

Начало 2023-го – катастрофа для «Челси». Поттер бил антирекорды

За январь «Челси» добыл лишь одну победу: 1:0 против «Кристал Пэлас». Первый для клуба раунд в Кубке Англии закончился выносом от «Манчестер Сити» – 0:4.

В феврале стало еще хуже: побед не было вообще, за пять матчей во всех соревнованиях «Челси» забил однажды – гол в ворота «Вест Хэма» оформил Жоау Феликс.

После поражения от «Тоттенхэма» (0:2) в конце февраля Поттер оказался худшим тренером в истории «Челси» по проценту выигранных матчей в АПЛ – всего 27,8.

Если весь январь инсайдеры от Фабрицио Романо до Бена Джейкобса из CBS Sports повторяли, что руководство «Челси» не уволит Поттера и рассчитывает строить проект вокруг тренера, то в конце февраля пошли материалы с иной риторикой.

Мэтт Лоу из The Telegraph (один из главных инсайдеров по «Челси») на следующий день после матча с «Тоттенхэмом» сообщил, что, несмотря на доверие Тодда Боули, в руководстве наметился раскол в вопросе, стоит ли доигрывать сезон с Поттером. По информации Лоу, следующие два матча (против «Лидса» и «Боруссии» в Лиге чемпионов) для Поттера могли стать решающими.

Прямо перед игрой с «Лидсом» журналист честно признался: он не уверен, что Грэму дадут подготовить команду к игре против «Дортмунда» в случае поражения в чемпионате.

Что было не так: много новичков и травм, мало времени между матчами и атмосфера безысходности

Главная проблема – назначение Поттера пришло по ходу сезона. Он получил игроков, которых приобрели под Томаса Тухеля, и должен был оперативно внедрить свои идеи. Расписание матчей этому не способствовало. Первый матч Поттера был против «Зальцбурга» 14 сентября. Затем последовал двухнедельный перерыв на сборные. Потом «Челси» провел 13 матчей за 43 дня.

Чемпионат мира в середине сезона тоже не помог. В первые дни сборов «Челси» в Абу-Даби, которые начались ближе к концу ЧМ, в распоряжении тренера было всего пять здоровых футболистов основного состава: Трево Чалоба, Марк Кукурелья, Жоржиньо, Пьер-Эмерик Обамеянг и Армандо Броя. Реальное время для постановки игры практически отсутствовало.

Мощно ударила и ситуация с травмами: в январе у «Челси» в один момент вылетел целый состав из-за повреждений (10 человек) и дисквалификации Феликса. Еще в середине августа травмировался Нголо Канте. Рис Джеймс пропустил полтора месяца, чтобы вернуться на 50 минут в игре с «Борнмутом» и нарваться на рецидив. Уэсли Фофана получил повторное повреждение во время товарищеского матча. Бен Чилуэлл тоже пропустил несколько месяцев, а сейчас показывает, насколько важен для команды: забил «Лестеру», был одним из лучших в матчах против «Боруссии» и «Лидса».

«Челси» – второй клуб после «Ливерпуля» по суммарному количеству пропущенных игроками матчей из-за травм (124). Насколько этот фактор определяющий? Судя по буксующим «Челси», и «Ливерпулю», довольно важный. Окей, у «Ньюкасла» игроки суммарно пропустили 122 матча. Но из них больше трети пропустили Александр Исаак с травмой подколенного сухожилия (13 матчей) и Эмиль Крафт, разорвавший крестообразные связки (32 матча).

На фоне эпидемии травм «Челси» активизировался на трансферном рынке, подписав рекордное для себя количество футболистов зимой (8). Да, не все из них были под основу: Давид Датро Фофана хоть и появлялся в главной команде, сейчас играет за резерв, Андрей Сантос отправился обратно в «Васко да Гама» на полгода (бразильцу не выдали разрешение на работу в Великобритании), та же участь ждала Мало Гюсто («Лион» не захотел отдавать защитника прямо сейчас).

Некоторые трансферы смотрелись разумно: «Челси» хотел освежить центр поля, поэтому взял (пусть и за большие деньги) Энцо Фернандеса. Это позволило продать Жоржиньо, у которого осталось всего полгода по контракту. Аренда Жоау Феликса тоже выглядела логично: португалец искал новый вызов, а «Челси» срочно нужен был креативный игрок в атаку. Но зачем был куплен Нони Мадуэке из ПСВ при наличии Пулишича, Зиеша и Стерлинга на эту позицию? Трансфер Мудрика пока тоже выглядит больше как желание напакостить соседям из «Арсенала», нежели взвешенная покупка с полным пониманием того, на какую роль приходит игрок.

Много трансферов на вход, может быть, и неплохо, но нужно и расставаться с футболистами. За январь «Челси» смог продать лишь Жоржиньо. Аренда Зиеша в «ПСЖ» сорвалась, Чалоба и Галлахер не были готовы уходить, Обамеянг не мог сменить клуб из-за правил ФИФА, а на других игроков никто внимания не обратил. По итогам январского ТО в ростере основной команды «Челси» собралось 32 футболиста (согласно Transfermarkt).

К концу января в строй вернулись практически все. И это стало проблемой: по информации Мэтта Лоу, Поттеру было очень тяжело совладать с таким количеством игроков на тренировках. Часть упражнений (особенно тактических) рассчитаны на команды 11 на 11 – вариантов же было намного больше.

Поттер импровизировал и чаще использовал игры 5 на 5 или 6 на 6. Иногда все же приходилось возвращаться к полноформатным составам, но в таком случае некоторых нужно было занять чем-то другим, параллельно объяснив, почему они не попали в число 22 счастливчиков. Вряд ли это помогало настрою: в этот момент игрок уже понимал, что в следующем матче в заявку не попадет.

Проблему подчеркнул и Энцо Фернандес в недавнем интервью для The Guardian: «Когда в твоем распоряжении так много молодых ребят, а на знакомство и подготовку у вас всего 20 дней... Когда мы говорим о качестве футбола, который должен быть выстроен … Очень сложно за такой короткий срок стать настоящей командой. Но у нас есть все инструменты для этого – в этом нам очень помогает тренер и его штаб. Нужно просто набраться терпения».

Атмосфера в клубе после чемпионата мира просела. Отсутствие побед давило, а пресса и болельщики это давление только увеличивали. Еще хуже становилось после пресс-конференций Поттера: англичанин казался мягкотелым и слишком спокойным для того хаоса. Поттера даже обвинили в том, что он не вмешался в драку игроков в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии».

Про давление и удручающую обстановку в команде в недавнем интервью рассказывал Кай Хавертц: «Футбол – это наша жизнь. Если ты проигрываешь матч, тяжелая жизнь обеспечена. Думаю, у меня дома все, особенно девушка, в последние месяцы чувствовали себя ужасно. Сейчас она рада, как и я. Когда у вас на работе случается плохой день, вы чувствуете себя… Я не буду говорить это слово, но, скажем, вы чувствуете себя не очень хорошо. Футбол – игра, в которой мы ощущаем все давление на наших плечах».

В январе и начале февраля у «Челси» были матчи, в которых команде откровенно не везло. По данным Understat, «Челси» с 1 января по 28 февраля находился на третьем месте по xPTS (ожидаемые очки), в реальности не добрав почти 8 очков. Лондонцы должны были забить больше 12 мячей, тогда как в реальности за два месяца игроки «Челси» в чемпионате отличились лишь 4 раза.

Матч в Дортмунде прошел по знакомому сценарию: «Челси» перебил хозяев по xG практически в два раза (2,05 против 1,28, согласно данным твиттера The xG Philosophy), но проиграл 0:1.

В марте что-то изменилось? «Челси» вылез из ямы? Объясняет Лукомский

В последних удачных играх АПЛ «Челси» контролировал соперников и ход матчей, но не доминировал (ответный матч против «Дортмунда» – исключение; там «Челси» был готов ко всему – мы подробно разбирали). А вот в Премьер-лиге все скромнее. Разница xG – «+0,36» (за 2 матча). Разница передач в убойную зону – 14:10.

Против «Лидса» контроля было побольше, против «Лестера» поменьше, но глобально по рисунку и содержанию эти встречи несильно отличаются от матчей во время неудачной серии. Раньше детали складывались против «Челси», а в этих матчах получилось наоборот. Например, против «Вест Хэма» «Челси» мог выиграть за счет пенальти на последних минутах, а против «Саутгемптона» – забив пару из кучи моментов во втором тайме. Это еще были бы не самые убедительные матчи, но очков было бы больше.

Прощя говоря, «Челси» не был так ужасен тогда, но «Челси» не вернулся на топ-уровень сейчас . Команда Поттера в матчах с середняками играет чуть лучше оппонента, но без значимого перевеса – следовательно, сильнее, чем положено топ-клубу, зависит от обстоятельств. Они складывались по-разному. Важно не переоценивать глубину спада и степень прогресса.

Но все-таки некоторые фишки в ходе победной серии можно выделить.

Первая – постоянство в выборе схемы, которая, кажется, оптимально балансирует состав. Этим базисом стала схема 3-4- 3 , в рамках которой меняются лишь детали.

Вторая – гибкость без мяча. Теперь нет обязательной и тотальной заточенности на прессин г. По PPDA с назначения Поттера до начала мартовской серии «Челси» – 1-я команда в АПЛ (интенсивнее всех давят). В последних матчах показатель упал (с 8,92 до 10,66 – 12-е место).

Это ощущается при просмотре матчей. Теперь «Челси» может длительный отрезок проводить вообще без давления – даже не пытаясь накрывать соперника. Высокий показатель интенсивности без качества самого прессинга – вред для команды. Ставка Поттера на прессинг не работала, а теперь команда стала гибче.

Это подводит нас к третьему аспекту – готовность явно играть по счету/выжимать результат . В каждом матче была резкая смена стиля в соответствии со счетом.

• «Лидс»: до гола «Челси» – 61% владения и 11:3 по ударам; после гола – 51% владения и 2:8 по ударам.

• «Дортмунд»: до счета 2:0 – 45% владения и 12:2 по ударам; после – 34% владения и 1:11 по ударам.

«Лестер»: до гола «Челси» – 64% владения и 1:2 по ударам; до счета 1:1 – 37% владения и 2:6 по ударам. Потом ситуация со сменой ролей повторилась еще раз. Матч завершился победой 3:1.

Все команды в некоторой степени оглядываются на счет на табло. Особенность «Челси» в радикальности. В этих встречах были и отрезки доминирующей команды, и отрезки автобусного стиля. Раньше у «Челси» не прослеживалось такой готовности цепляться за результат. Акцент скорее был на попытках (пускай неудачных) выстраивать что-то более постоянное и последовательное. Не всегда у команды будет первый гол и возможность сыграть таким образом, но, когда она появляется, «Челси» действует максимально гибко. Пока это работает в плюс.

Четвертый аспект – переходные эпизоды и сочетаемость тройки атаки. «Челси» очень хорошо контратакует через центральную зону . Тройка атаки в рамках схемы 3-4-3 в каждом матче строилась по схожим принципам – связующее звено Феликс, скоростной игрок под открывания за спину (Стерлинг/Мудрик) и сочетающий в себе оба качества Хавертц. Это базовые склонности, но при этом все достаточно вариативны, чтобы чередовать функции.

Такое распределение ролей и их соответствие качествам игроков сделало «Челси» крайней опасным в быстрых атаках. Пожалуй, в этом аспекте команда уже близка к топ-уровню:

Еще ярче раскрываться в эпизодах такого типа помогает и описанный выше рисунок матчей. Из-за гибкости «Челси» получил больше возможностей играть на пространстве.

Качества помощников этой тройки тоже крайне полезны: Энцо и Ковачич помогают за счет умения сохранить мяч под давлением (в момент контрпрессинга соперника) и сделать первый вертикальный пас. Центральные защитники действуют в агрессивной манере, что создает эпизоды, в которых отбор или перехват становятся началом быстрой атаки. Играть таким образом (с активными выдвижениями) им помогает схема с тройкой – все связано и действительно подходит составу.

Резюмируем. Стал ли «Челси» лучше в плане качества футбола? Немного, но это пока не топ-уровень. Есть ли в удачных матчах похожие работающие элементы, которых не было ранее? Да, определенно. Похож ли текущий игровой рисунок на конечный замысел, который Поттер нашел и теперь будет развивать? Не очень – больше на компромиссный вариант, который в идеале поможет ему дотерпеть до конца сезона и уже потом начать строить в более подходящих для этого условиях.

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Зимой давление настолько возросло, что в руководстве действительно задумались об отставке Грэма Поттера. Это, в свою очередь, поставило команду перед выбором: сделать все возможное, чтобы помочь тренеру сохранить работу, или же пустить ситуацию на самотек (сезон уже все равно практически потерян).

Адам Ньюсон из Football London и Низаар Кинселла из The Evening Standard неоднократно говорили, что игроки уважают Поттера и хорошо к нему относятся. Мягкость Грэма на пресс-конференциях была обманчива: в Кобхэме и в раздевалке главный тренер «Челси» не был столь же спокоен. Некоторых игроков Поттер вызывал на личные беседы, где диалог мог пройти на повышенных тонах.

Результаты марта доказали: игроки готовы и дальше работать с Поттером.

Грэм тоже меняется, он буквально ломает себя. В январе, перед матчем с «Манчестер Сити», он мог ляпнуть, что команда должна быть готова проиграть: «Мы, безусловно, хотим выиграть – и я не хочу, чтобы мои слова звучали так, будто поражение будет приемлемым – но, к сожалению, часть игры заключается в потере очков и неудачах». Сравните с цитатой из пресс-конференции перед «Боруссией»: «Боруссия» – топ соперник. Они в фантастической форме. Но мы мыслим позитивно, мы хотим выиграть этот матч».

Поттер, кажется, не сразу понял правила игры в большом клубе. Здесь фанаты внимательно следят за каждым словом и готовы казнить в социальных сетях за скромные ожидания. Сейчас же Грэм это осознал, и его пресс-конференции звучат все увереннее и позитивнее.

Кроме того, важно, что Поттер долго пытался поставить в «Челси» схему 4-2-3-1, но в марте вернулся к формациям с тройкой центральных защитников. Джеймс и Чилуэлл в этой расстановке заиграли новыми красками (как это было при Тухеле), Феликс занял более комфортную для себя позицию слева в атаке, а Ковачич и Фернандес вдвоем уверенно держат центр поля.

Выиграв у «Лидса», команда готовилась к матчу против «Боруссии» как к последнему шансу зацепиться за трофей в этом сезоне. Мотивация у игроков была запредельной, а три очка в чемпионате явно добавили позитивного настроя. Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов – тактическая и эмоциональная победа для «Челси» Поттера.

Фото: REUTERS/Peter Cziborra, John Sibley, Paul Childs, Toby Melville, Tony Obrien; Gettyimages.ru/Justin Setterfield