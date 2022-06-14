Чапан Николаса Кейджа
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Астанов хотел доказать, что первая победа над Словакией – не случайность. У него получилось: гол Эльхана стал победным в Нур-Султане

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Сборная Казахстана дважды нанесла поражения фаворитам группы 3 в Лиге наций – словакам. Одним из творцов этого результата стал полузащитник «Ордабасы» Эльхан Астанов, забивший победный гол.

Перед матчем казахстанец мечтал доказать, что победный результат в Трнаве полностью заслуженный:

- Готовимся упорно, хотим доказать словакам, что первая игра не была случайностью, и сохранить лидерство в группе.

Конечно, это очень тяжело, еще с учетом дороги, но мы готовимся, у нас еще есть силы, будем биться до конца.

Сказал – сделал?

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