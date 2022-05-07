Казахстанский дзюдоист взял золото на Сурдлимпийских играх, но Министерство культуры и спорта хочет лишить его награды

Что вообще происходит?!

В мае в Бразилии стартовали Сурдлимпийские игры – аналог Олимпиады для людей с нарушением слуха. Выступления казахстанских дзюдоистов на соревнованиях можно назвать успешным – казахстанцы заработали медали уже всех образцов.

Радость от первого золота, которое завоевал Еркебулан Канафин, была недолгой. К организаторам турнира обратились с просьбой отозвать у казахстанца первую строчку. Самое интересное, что это требование Комитате по делам спорта и физкультуры.

«Еркебулан Канафин ранее не принимал участия в официальных соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха, не является членом национальной сборной команды, не числится в спортивных организациях для лиц с ограниченными физическими возможностями. Министерство культуры и спорта Казахстана не имеет подтверждения результатов аудиограммы и в целом о состоянии здоровья данного спортсмена . Несмотря на это, Национальный сурдлимпийский комитет отправил Еркебулана Канафина за свой счет, тем самым поставив под удар авторитет и имидж Казахстана перед мировым спортивным сообществом и нарушив правила спортивной этики», – сообщали представители министерства.

Как вышло, что на турнир отправили спортсмена, ранее никогда не участвовавшего в специализированных соревнованиях? По словам вице-президента cурдлимпийского комитета Казахстана Айжан Чокиной, конфликт между ее ведомством и министерством начался за несколько месяцев до начала турнира:

- Они одних спортсменов предлагали, мы других. Они не допустили наших спортсменов нелегитимно. В итоге поехали и наши спортсмены, и их.

В Министерстве настаивают, что все их требования вполне законны, ведь Канафин даже не участвовал в чемпионате страны, а вне заявки мог оказаться победитель республиканского турнира.

«Согласно протоколу чемпионата Казахстана по сурдодзюдо 2021 года чемпионом соревнований в весовой категории до 81 кг является Айдос Тугельбаев (Жамбылская область), инвалид по слуху.

Наши представители заявили комитету Игр о недопущении Канафина на соревнования. Заявление отклонили, так как согласно правилам Игр, только Национальный сурдлимпийский комитет имеет право подавать заявку».

В Сурдлимпийском комитете уверяют, что Канафин действительно имеет проблемы со слухом и допущен на турнир легитимно.

«Наш спортсмен прошел комиссию и потому принимал участие. Но тренеры сборной написали протест, что спортсмен не глухой, а слышащий. Получается, что наши же казахстанцы идут против своего же спортсмена. Просто, он неугоден этим тренерам. Тренеры не успокоились, даже когда им показали аудиограмму. За выход в финал наш спортсмен боролся с французом – действующим чемпионом мира. Они пошли к французам и порекомендовали написать протест», – заявила Чокина.

В Министерстве заявляют, что продолжат разбирательства и подадут иск в отношении Канафина и Сурдлимпийского комитета.

Фото: facebook.com/arsen.shakuov; prosports.kz; inform.kz