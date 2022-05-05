Бабаян стоит перед выбором: остаться в чемпионате России или вернуться в «Тобол»

Контракт с ЦСКА заканчивается в мае.

Казахстанские СМИ сообщали о предметном интересе к казахстанскому тренеру Григорию Бабаяну со стороны костанайского «Тобола». Насколько реально его возвращение?

Сейчас Бабаян не может себя полностью реализовать в ЦСКА: с приходом Василия Березуцкого в тренерский штаб москвичей, роль казахстанского специалиста изменилась. Уход из стана армейцев исключать нельзя, особенно с учетом контракта, который закончится уже в мае.

Помимо «Тобола» в услугах Григория Константиновича заинтересованы еще два клуба из Казахстана, а также клуб из середины турнирной таблицы Чемпионата России. По информации источника, представители команды уже выходили на казахстанца.

В Казахстане Бабаян известен по работе в «Астане» и «Тоболе». Столичная команда под руководством Бабаяна выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана с рекордным отрывом, вышла в группу Лиги Европы.

В «Тоболе» – Суперкубок и большой вклад в долгожданное чемпионство. При этом у обоих клубов была высокая реализация и крепкая оборона. Футболисты отмечали, что Бабаян занимался не только тренерской работой: казахстанец выстраивал процессы в клубе, помогал в организации спортивной части.

В марте Григория Бабаяна называли одним из кандидатов на пост главного тренера сборной. Тогда эту должность занял другой казахстанский тренер – Андрей Карпович, но сейчас данная вакансия вновь свободна.

Фото: пресс-службы ФК ЦСКА, «Тобол»