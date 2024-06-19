«Это больше напоминало морг, чем раздевалку».

Сентябрь 1976-го. «Монреаль» только-только завоевал 19-й Кубок Стэнли с рекордными показателями в регулярке, но его генменеджеру Сэму Поллоку недостаточно и такого доминирования. В середине месяца он отправил пару игроков, о которых потом никто ничего не слышал, и выбор в первом раунде драфта в «Колорадо Рокис», получив взамен их пик в 1980-м.

К тому моменту Поллок уже понял, как за счет молодых хоккеистов можно построить чемпионскую команду. Он предполагал, что даже через 4 года «Рокис» продолжат болтаться в нижней части таблицы, и, возможно, будут слабейшими в лиге. А еще он знал, что в НХЛ планировали снизить возраст для новичков, и по его расчетам именно в 1980-м на драфт должен был выйти Уэйн Гретцки. А в том, что этот белокурый парнишка станет суперзвездой, уже тогда, в его 15 лет, не сомневался никто. Разве что пара сумасшедших из «Виннипега», которые потом признали свою ошибку.

План «Монреаля» и Поллока мог и сработать, но в прогнозируемый ход событий вмешался сам Гретцки. Белокурый юноша оказался «черным лебедем», который, если совсем коротко:

а) не захотел торчать в юниорской лиге до 19-20 лет в ожидании драфта НХЛ.

б) отправился к конкуренту НХЛ – лигу ВХА.

в) подписался с одним из клубов сразу на 7 лет, а уже после обмена в «Эдмонтон» – на 10. Причем это был личный контракт с бизнесменом Питером Поклингтоном, которым Уэйн практически гарантировал «Ойлерс» место в НХЛ при расширении лиги.

г) отказался расторгать договор с «Эдмонтоном» весной 1979-го, хотя мог это сделать.

Лига давила на «Ойлерс», не позволив сохранить шведского центра Бенгта-Оке Густафссона, и из всех новичков лиги «нефтяники» получили слабые позиции на драфте. Под 21-м номером клуб выбрал защитника Кевина Лоу, под 48-м – Марка Мессье, а в четвертом раунде разжился Гленном Андерсоном. Каждый из них выиграл с «Эдмонтоном» по 5 Кубков Стэнли.

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Спустя 40 лет космический взлет «Ойлерс» обычно связывают с тремя факторами: собственно, гений Гретцки, слабостью конкурентов и необычайно удачному драфту, благодаря которому клуб получил лучших юниоров поколения. Разберемся?

О роли Уэйна можно спорить бесконечно, но спорить-то не о чем. Играя с Блэйром Макдональдом и Бреттом Каллигеном большую часть двух первых сезонов в НХЛ он дважды становился лучшим бомбардиром регулярки, а убедительным примером того, как сильно Гретцки влиял на команду и партнеров, станет история Дэйва Ламли.

В ноябре-декабре 1981-го его, обычного такого середняка из низших звеньев, поставили с Уэйном. Ламли забил в 12 матчах подряд, едва не повторив рекорд НХЛ, и, кстати, даже у Гретцки не было такой серии. «В прошлом году меня 13 раз оставляли в запасе. А теперь у меня 12 игр подряд с голами. Когда ты в одной тройке с таким центрфорвардом, сбыться могут все мечты. Что ж, было весело – теперь я снова стану парнем, о котором никто не знает», – качал головой Дэйв.

Серия прервалась на 13-й игре. В 14-й Ламли набрал 6 (3+3) очков, пять благодаря Уэйну. В том же сезоне сам Гретцки забросил 92 шайбы, 17 с передач Ламли, который после перевода в другое звено ожидаемо вернулся на привычную планку 30-35 очков. И таких примеров за годы доминирования Уэйна и «Ойлерс» было намного больше, чем вам может показаться.

В отличие от клубов-династий тех лет, как «Айлендерс», «Монреаль», или недавних топов, вроде «Тампа-Бэй», «Питтсбурга» и «Чикаго», у «Эдмонтона» не было возможности выбирать на драфте самых талантливых юниоров. До лета 1994-го «нефтяники» ни разу не драфтовали игроков из топ-5, но благодаря гениальному скауту Барри Фрэйзеру им удавалось находить подходящих под стиль команды ребят, а главный тренер Глен Сатер доводил молодежь до ума.

Взять Марка Мессье. В преддрафтовый год крупный, но еще очень сырой нападающий забил один гол в 55 матчах ВХА (да и тот курьезный, набросом с центра поля). Но в том же сезоне – кстати, в игре против «Ойлерс» – Марк разгромил Денниса Собчука в драке (12-0 по ударам) и приглянулся Сатеру. Мимо Мессье по два раза прошли все команды лиги, а «Эдмонтон» решил, что из юниора с таким характером может что-то вырасти. В первый же месяц в НХЛ Марк был отправлен в фарм-клуб – он дико взбесил тренера тем, что трижды опоздал на выезды команды. «За 9 лет в НХЛ я ни разу не пропустил тренировку или вылет. Я не мог себе этого позволить», – наставлял молодого Сатер, но свой шанс исправиться Мессье получил.

Это сейчас Пол Коффи – один из пяти, а то и трех лучших защитников в истории НХЛ. Летом 1980-го перед драфтом The Hockey News поставил его на 20-е место в рейтинге юниоров, а среди игроков своего амплуа он котировался в конце десятки. «Виннипег» взял под вторым номером Дэйва Бабича («минус 216» за карьеру), «Кингс» выбрали Ларри Мерфи четвертым, «Вашингтон» – Даррена Вееча под №5, а уже потом пришла очередь «Эдмонтона» и Коффи. По мнению Фрэйзера, скорость Пола идеально подходила игре «Ойлерс», и в худшем случае из него получился бы крайний нападающий в третье звено. Может, худший случай в случае с Коффи и наступил бы, но в пару ему нашли Чарли Хадди. Незадрафтованного игрока, который приехал в тренировочный лагерь с лишним весом, а стал незаметным и незаменимым героем.

Яри Курри не рванул бы в НХЛ в 20 лет, не окажись в «Эдмонтоне» двух его соотечественников. Уже находясь в Канаде он сказал, что через пару лет хотел бы вернуться домой в Финляндию. Адаптация была непростой – Яри не понимал, как нужно играть в обороне, а в по ходу первого сезона не забивал 17 матчей подряд. Его перевели в звено к Гретцки, а остальное уже история. На драфте-1980 Курри выбрали под 69-м номером в четвертом раунде. Сразу после того, как «Айлендерс» задрафтовали брата Брайана Тротье, который в НХЛ так и не сыграл.

Тем же летом, в седьмом раунде, «Ойлерс» нашли вратаря Энди Муга. Он пропустил в НХЛ с первого же броска, но весной 1981-го великолепно сыграл в дебютном для «Эдмонтона» плей-офф. «Зачем тебе еще один вратарь, Глен? У нас же есть Муг», – говорили Сатеру перед драфтом-1981. Но Фрэйзер так убедительно хвалил Гранта Фюра, что генменеджер и главный тренер «Ойлерс» потратил пик на голкипера, который стал первой темнокожей звездой лиги.

Гленн Андерсон отпугнул всех планами продолжить учебу в NCAA и сыграть за олимпийскую сборную Канады в Лейк-Плэсиде. Всех, но не «Ойлерс», которые получили больше 400 голов от игрока с четвертого раунда драфта. Будущего капитана Ли Фоголина «нефтяники» забрали с драфта расширения – он не пригодился «Баффало», а защитник Рэнди Грегг до НХЛ был играющим тренером в Японии. Японии!

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Sports Illustrated писал, что окажись эти парни в «Детройте», мало кто забил бы и 20 голов за сезон. В «Эдмонтоне» под руководством фаната жесткой дисциплины за пределами площадки и комбинационного хоккея на льду Глена Сатера каждый из них раскрылся полностью. Им потребовалось около двух лет, чтобы покорить лигу бодрой атакующей игрой, и дело совсем не в том, что «нефтяникам» повезло с якобы слабым дивизионом, сменой поколения в клубах «Оригинальной шестерки», заговором, который запрещал бить Гретцки и тому подобное.

Просто они быстрее остальных приспособились к новым условиям лиги и стали диктовать свои. Это касалось всего:

• тактики . Это был микс канадского и европейского/шведского хоккея, который так нравился Сатеру. Он собрал игроков, которые умели мгновенно переходить из обороны в атаку, контролировать шайбу, играть в пас и при этом толкаться и драться. Остальная НХЛ будет к этому не готова.

• отношения к скаутингу и трансферам . «Ойлерс» не просто поверили в то, что финны умеют играть в хоккей, а нашли к ним подход. Матти Хагман бежал из «Бостона» Дона Черри в Европу, а затем вернулся в НХЛ и привез с собой Курри. В звене с ним Мессье впервые забил 50 голов за сезон.

По 50 голов ждали и от Ярослава Поузара (4-й раунд драфта), но когда у нападающего сборной Чехословакии не пошло в атаке, ему нашли новую роль – выбивать дурь из тех, у кого накопились вопросы к Гретцки/Курри/других игровиков. Он провел в НХЛ три с половиной сезона и завоевал три Кубка.

Сатер совершал дерзкие и, как казалось со стороны, необдуманные обмены, как, например, трейды бывшего первораундника «Торонто» Лаури Бошмана на шведа Уилли Линдстрема, защитника Ристо Силтанена на Маршанда 80-х Кена Линзмана, или приобретение силовика Кевина Маклелланда, который только и умел, что быстро бегать и хитовать.

• психологии . Сатер баловал и одновременно воспитывал звезд, уберегая Коффи от критики за часто безголовые подключения к атакам или Гранта Фюра за неважную статистику. Он позволял больше тем, кто это заслуживал, давал играть Гретки по 35 минут, когда тот гнался за очередным рекордом, и жестко наказывал, если его указания не выполнялись. Доставалось и Уэйну, которого сажали в запас во время матчей, и Полу, и Марку, и всем-всем, но этот подход работал в случае с молодежью «Эдмонтона», и она быстро прогрессировала.

«Мы до смерти боялись его, он был как отец. Глен всегда говорил: если вы накосячили и первыми сказали мне об этом, я сверну горы, чтобы помочь вам. Если же я узнаю об этом от кого-то другого, вы тут же вылетите отсюда», – рассказывал Гретцки.

Перед сезоном-1980/81 Сатер оставил пост главного тренера, но быстро вернулся – у команды было всего 4 победы в 18 матчах (минус 10 и 29 очков у Гретцки). Уэйн в оставшейся части сезона заработал плюс 51 и набирал более двух очков за игру, а «Ойлерс» заползли в плей-офф, где в первом же раунде грохнули «Монреаль» (3-0) и поверили, что способны на многое. Поклингтон перед вступлением «Ойлерс» в НХЛ заявил, что его клуб выиграет Кубок Стэнли в течение пяти лет. На четвертый год, весной 1983-го, команда дошла до финала.

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И была уничтожена не только хоккеистами «Айлендерс» на площадке – 0-4 (6:17 по сумме всех матчей), но и в прессе.

«Есть те, кто уверены в победе «Ойлерс» в Кубке Стэнли, но вы не верьте им. Пока ими рулит Глен Сатер, эту команду можно остановить. «Ойлерс» напоминают мне две бейсбольные команды, которые были лучшими в чемпионате, каждый год обещали, что вот-вот победят, но так ничего и не выиграли. А Гретцки – это Тед Уильямс (звезда бейсбола, который не выиграла Мировую серию). Он победитель, но не чемпион. С его стилем стать лучшим в Кубке Стэнли не получится. И он ничего не выиграет, пока продолжит нырять, а потом жаловаться судьям», – топил «Эдмонтон» в своей колонке автор The Hockey News Ред Фишлер.

Претензии к Гретцки кому-то могли показаться абсурдными – человек набрал под 200 очков в регулярке и установил новый рекорд результативности в плей-офф. Но к его рекордам и многочисленными личными наградами успели привыкнуть, а побед с командами на всех уровнях у Уэйна к 22 годам не было.

Ни в юниорской лиге Квебека, ни с молодежной сборной Канады. Она упустила 2:0 в игре чемпионата мира против СССР, а Уэйн не забил выход 1 на 1 при счете 2:2. Потом были 3:7 в решающем матче Кубка Avco с «Виннипегом» и слова «никто не помнит, кто забивал в регулярке – знают тех, кто брал Кубки». Затем 1:8 в финале Кубка Канады от сборной СССР, вылет в первом раунде плей-офф от «Кингс» после грандиозных 92 голов, ничья с Италией и два поражения от советской сборной на ЧМ-1982.

0-4 от «Айлендерс» в 1983-м стали еще одним звоночком – Уэйн оказался беспомощен против системы «бей 99-го при получении шайбы», которую использовали «островитяне», и в четырех матчах ни разу не забил Билли Смиту. Зато именно та серия, те поражения и эмоции, которые он получил, наблюдая за поведением Брайана Троттье, Кларка Жиля, Майка Босси, Джона Тоннелли и другими игроками великой команды Эла Арбура, помогли понять, как именно завоевываются Кубки и как сильно его достали неудачи. Позже Уэйн напишет в одной из своих книг:

«После финальной сирены мы с Кевином Лоу направлялись в автобус и шли мимо раздевалки «Айлендерс». Мы думали, что сейчас увидим там счастливые лица, море шампанского, их подруг, которые будут обнимать и целовать игроков. В общем, все то, что мы сами хотели бы для себя. Но что было на самом деле – Брайан Троттье сидел на скамейке, обложив колено пакетами льда. Денис Потвин возился с больным плечом. У многих были синяки под глазами и лица в крови. Это больше напоминало морг, чем раздевалку. Зато мы были в полном порядке, целые и невредимые. Поэтому выиграли они, а не мы. Это они не жалели себя в столкновения, ловили шайбы зубами, лезли в стычки, отдавая все силы, которые у них были. И я не забуду, как Кевин повернулся ко мне и сказал: «Вот так выигрываются чемпионства».

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«Эдмонтон» буднично победил в регулярке-83/84, установив несколько рекордов клуба и лиги, хотя Гретцки, Курри и Мессье пропустили на троих в общей сложности почти 30 матчей. Сатер на 99% сохранил прошлогодний состав, но сделал два трансфера, которые сильно изменили команду. В декабре после еще одного поражения без шансов от «Айлендерс» из «Питтсбурга» был выменян мощный Кевин Маклелланд, а в середине февраля Марк Мессье, один из лучших левых крайних НХЛ тех лет, окончательно стал центральным нападающим. Теперь «Ойлерс» не уступали в мощи никому, а в скорости, технике, таланте и желании побеждать им уже не было равных.

Помогла и травма Гретцки. Неизвестно, в каком состоянии – физическом и эмоциональном – подошел бы Уэйн к плей-офф, если бы до конца марта гнался за рекордными цифрами. Он шел по лучшему графику в карьере, должен был забивать больше 90 голов, а его серия с набранными очками составляла фантастический 51 матч. К счастью для «Эдмонтона», 28 января что-то вселилось во вратаря «Кингс» Маркуса Матссона. Он отбил все 4 броска Гретцки и остановил его звено. Измученный серией лидер «Ойлерс» ушел на двухнедельные каникулы, подлечил плечо и колено, а главное – перезагрузил голову.

Первый раунд плей-офф был пройден без проблем – 3-0 с «Джетс», а в серии с «Калгари», ведя 3-1, «Ойлерс» подхватили простуду, разнервничались и доигрались до седьмого матча. До вылета и новой порции позора оставалось 29 минут – 4:3 в пользу «Калгари» после щелчка Эла Макинниса. На помощь пришел Мессье. Он по классике оставил команды в неполных составах, а в формате 4 на 4 соревноваться с «Эдмонтоном» было нереально. Гретцки по совету отца провел встречу в старых оборванных коньках, так как в новых часто падал, и набрал 3 (1+2) очка.

«Миннесота» была обыграна за неделю (4-0), и это дало «Ойлерс» время лучше подготовиться к финалу с «Айлендерс». Перед плей-офф в клубе появился видеотренер Роджер Нельсон, который был уволен зимой из «Ванкувера» как раз после поражения от «Эдмонтона». Он хорошо помнил, как и почему его «Кэнакс» получили «баранку» в финале 1982-го от команды Тротье, и сделал все, чтобы у Гретцки и компании была вся информация о сильных и слабых сторонах соперника. Маклелланд забил единственный гол в первом матче в Nassau Coliseum, а в третьей игре при счете 1:2 блеснул Мессье, который шикарным проходом и точным броском внес перелом в серию.

В двух следующих встречах Гретцки забил 4 гола, но великолепно играла вся команда – от Энди Муга, заменившего травмированного Фюра, до тафгая Дэйва Семенко. «Эдмонтон» был слишком силен, а «Айлендерс» после четырех Кубков подряд слишком устали, чтобы защитить титул.

Мессье признали самым ценным игроком плей-офф, и первым с этим титулом его поздравил Гретцки. Он набрал на 9 очков больше, но без сотни хитов, десятков блоков и мелких полезностей в обороне, которые дал команде Марк, «Ойлерс» могли остаться ни с чем.

Пройдет несколько месяцев, и Гретцки и Мессье, а также еще пяток игроков из «Эдмонтона» объединятся с лидерами «Айлендерс» Босси и Тоннели и вместе со сборной возьмут Кубок Канады (Троттье выступал за США). В полуфинале канадцы дожали в овертайме СССР, так что еще одно проклятье Уэйна было разрушено. «Ойлерс» не смогли повторить достижение «островитян» – 4 Кубка за 4 сезона – но выиграли столько за 5 лет, а потом еще один еще в 1990-м, правда уже без Гретцки и Коффи. Команд с такими достижениями с тех пор не было.

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Спустя 30 лет в развале «Ойлерс» обычно винят их владельца Питера Поклингтона, который летом 1988-го обменял Гретцки в «Лос-Анджелес» и запустил процесс саморазрушения династии. Но вечных империй не существует, а в хоккее НХЛ их не могло быть даже тогда. Пол Коффи еще до четвертого Кубка объявил забастовку и напросился на обмен в «Питтсбург», где платили больше и в американских долларах. «Жадность разрушила многие команды», – грустил тогда Сатер.

Больше денег хотели Мессье и Андерсон (с ними договорились аккурат перед началом сезона-1987/88), а контракт Гретцки истекал летом 1989-го, и как писал в своей книге Поклингтон, риск упустить Уэйна бесплатно был очень велик. Кто-то рассчитывал на большее количество игрового времени. Энди Мугу не хотелось бы вечно вторым, и после шестимесячного бунта его отдали «Бостону».

Чуть раньше пошли разговоры о том, что в «Эдмонтоне» не все в порядке с дисциплиной. Sports Illustrated узнал о буйных вечеринках «Ойлерс», где помимо выпивки были и наркотические вещества. В клубе все это отрицали, но Мессье несколько раз приходили штрафы и вызовы в суд за неаккуратное вождение, а Дэйв Хантер провел в камере неделю, так как трижды был пойман полицией пьяным за рулем. О зависимости Гранта Фюра спустя 25 лет сняли целый фильм, а Семенко пристрастился к алкоголю, из-за чего был выпровожен из команды. Мальчики выросли, и после нескольких кубковых побед хоккей перестал быть для них единственным смыслом жизни.

За Гретцки, Коффи и Муга «Ойлерс» получили снайпера Крэйга Симпсона (16 голов в плей-офф-1990) и будущего обладателя «Конн Смайт Трофи» Билла Рэнфорда, а также суперзвено молодых игроков Мартин Желина – Джо Мерфи – Адам Грэйвс и Петра Климу (это цена за Джимми Карсона, которого позднее так успешно обменяли в «Детройт»). Сатер, уже как генеральный менеджер, пересобрал «Эдмонтон» еще раз и завоевал пятый Кубок Стэнли, но следующей волной потерь команду накрыло надолго. В НХЛ начался рост зарплат, и в этой гонке у клуба из небольшого канадского города не было шансов.

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В 2009-м Поклингтон выпустил книгу «Я бы обменял его еще раз», в котором объяснил свою версию того, что случилось с «Эдмонтоном». И рассказал забавную историю – о том, как едва не перевез клуб в Торонто в 1980-м. Владельцу «Лифс» Харолду Балларду были нужны деньги, и за 50 миллионов долларов он был готов поменяться с «нефтяниками» городами и аренами. Тот состав «Ойлерс» переехал бы в Торонто, но в итоге Баллард нашел спонсора и сам отказался от сделки.

Наверное, Гретцки и компания тогда даже не представляли, как сильно им повезло.

Фото: East News /AP Photo/Fred Jewell, AP Photo/Don Heiny, AP PhotoDave Buston, AP Photo/G. Paul Burrett, AP Photo/Mike Ridewood, AP Photo/Toronto Globe and Mail; Gettyimages.ru /Dick Darrell/Toronto Star, Colin McConnell/Toronto Star